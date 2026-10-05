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Изпращат уиски в Космоса, за да ускорят отлежаването му

Изпращат уиски в Космоса, за да ускорят отлежаването му

5 Октомври, 2026 15:15 554 13

  • уиски-
  • космос-
  • space puffin-
  • университетът в глазгоу

Проектът „Space Puffin“ предвижда петгодишна мисия на малък спътник с проби от уиски и дървесина в орбита около Земята

Изпращат уиски в Космоса, за да ускорят отлежаването му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Проби от уиски ще бъдат изпратени в Космоса през 2028 г. в рамките на експеримента „Space Puffin“. Шотландски и японски инженери планират да поставят напитката и основните ѝ съставки в малък спътник тип CubeSat, който ще прекара пет години в орбита около Земята.

Планът е спътникът да бъде изведен с товарна мисия на SpaceX до Международната космическа станция. След достигането до станцията CubeSat трябва да бъде разположен в орбита от японския ѝ модул.

Пробите ще обикалят Земята на всеки 90 минути

Учените ще наблюдават как върху уискито влияят условията извън земната атмосфера. Спътникът ще обикаля планетата приблизително на всеки 90 минути, а пробите ще преминават през резки промени в температурата. Очаква се тя да варира бързо между минус 75 и плюс 90 градуса.

Идеята е тези цикли да ускорят процеса, познат като „дишане“ на уискито при отлежаването му в дървени бъчви. На борда няма да има цяла бъчва. Течността ще бъде съхранявана заедно с малки парчета дърво, които трябва да наподобят взаимодействието между напитката и бъчвата.

По време на петгодишната мисия ще се следят цветът и химичният състав на пробите. Така екипът ще сравнява промените в уискито с процесите, които протичат при отлежаване на Земята.

Експериментът има и по-широка научна цел

Ръководител на проекта е д-р Жил Байлет от Университета в Глазгоу. Студенти от Шотландия и Япония участват в съвместното проектиране на миниатюрния спътник.

„Надявам се опитът да помогне за ускоряване отлежаването на уискито и да се получи нещо по-интересно“, заяви Байлет.

Според учените експериментът може да даде информация и за работата на бъдещи орбитални фабрики. В тях би могло да се разработват молекули за лекарства, които трудно се произвеждат на Земята. Производството на уиски служи като разпознаваем модел за наблюдение на химични и биологични процеси в условия на микрогравитация.

Първият спътник няма да се върне на Земята

CubeSat няма да бъде възстановен след края на петгодишната мисия. Това означава, че пробите от първия експеримент няма да бъдат бутилирани и продавани като космическо уиски.

Екипът обаче обмисля по-мащабен проект с пълна система за производство и отлежаване, включително с цяла бъчва. Байлет смята, че при осигуряване на финансиране в бъдеще може да бъде върнато на Земята около един литър уиски, отлежало в Космоса.

Подобен продукт вероятно би имал изключително висока цена заради разходите за изстрелване и връщане. Все пак колекционери вече плащат стотици хиляди за някои от най-редките бутилки уиски. Преди този проект напитка е била изпращана в Космоса за изследване на вкусовете, но не е напускала контролираната среда на Международната космическа станция.

Източник: btvnovinite.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гичето

    5 0 Отговор
    Побъркаха се хората и тва си е,как че отлежава като нема гравитация.

    15:17 05.10.2026

  • 2 Там може

    4 0 Отговор
    и да поотлежи, тук няма шанс.

    15:17 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в кратце

    2 0 Отговор
    Ще изпращат уиски в Космоса, за да почерпят извънземните същества,а после ще ускорят отлежаването му.

    15:18 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А гълъбчето

    1 0 Отговор
    със шише пърцуца, кога?

    15:21 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Първо го прочетох Спейс Путин

    1 0 Отговор
    и се зачудих. Защо не е водка?

    15:23 05.10.2026

  • 10 раз

    2 0 Отговор
    А водка кога ще изпращат у космосо?!

    15:27 05.10.2026

  • 11 Митничари в космоса

    4 0 Отговор
    Гьоре, тури още неколо лопати въглища у двигатело на булгарсовалката, че да фанеме домашната контрабанда на шотландците!!!

    15:32 05.10.2026

  • 12 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Нищо не разбрах как ще го съхраняват ?Течността и парчета дърво ще плуват в стая тип аквариум ли ,горе няма гравитация. Струва ми се луда идея дори и бъчви да са нали ще се движат ако ни ги вържат. Луди хора ,а кога ще направят психиатрия в космоса 🤣 да видят ефекта върху луди без гравитация ,американци имат нужда от псх.клиники.

    Коментиран от #13

    15:46 05.10.2026

  • 13 То....

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Ако прелети покрай руските космонавти, знаеш ли колко бързо ще го оправят това уиски?

    16:15 05.10.2026