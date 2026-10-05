Изпращат уиски в Космоса, за да ускорят отлежаването му

Проби от уиски ще бъдат изпратени в Космоса през 2028 г. в рамките на експеримента „Space Puffin“. Шотландски и японски инженери планират да поставят напитката и основните ѝ съставки в малък спътник тип CubeSat, който ще прекара пет години в орбита около Земята.

Планът е спътникът да бъде изведен с товарна мисия на SpaceX до Международната космическа станция. След достигането до станцията CubeSat трябва да бъде разположен в орбита от японския ѝ модул.

Пробите ще обикалят Земята на всеки 90 минути

Учените ще наблюдават как върху уискито влияят условията извън земната атмосфера. Спътникът ще обикаля планетата приблизително на всеки 90 минути, а пробите ще преминават през резки промени в температурата. Очаква се тя да варира бързо между минус 75 и плюс 90 градуса.

Идеята е тези цикли да ускорят процеса, познат като „дишане“ на уискито при отлежаването му в дървени бъчви. На борда няма да има цяла бъчва. Течността ще бъде съхранявана заедно с малки парчета дърво, които трябва да наподобят взаимодействието между напитката и бъчвата.

По време на петгодишната мисия ще се следят цветът и химичният състав на пробите. Така екипът ще сравнява промените в уискито с процесите, които протичат при отлежаване на Земята.

Експериментът има и по-широка научна цел

Ръководител на проекта е д-р Жил Байлет от Университета в Глазгоу. Студенти от Шотландия и Япония участват в съвместното проектиране на миниатюрния спътник.

„Надявам се опитът да помогне за ускоряване отлежаването на уискито и да се получи нещо по-интересно“, заяви Байлет.

Според учените експериментът може да даде информация и за работата на бъдещи орбитални фабрики. В тях би могло да се разработват молекули за лекарства, които трудно се произвеждат на Земята. Производството на уиски служи като разпознаваем модел за наблюдение на химични и биологични процеси в условия на микрогравитация.

Първият спътник няма да се върне на Земята

CubeSat няма да бъде възстановен след края на петгодишната мисия. Това означава, че пробите от първия експеримент няма да бъдат бутилирани и продавани като космическо уиски.

Екипът обаче обмисля по-мащабен проект с пълна система за производство и отлежаване, включително с цяла бъчва. Байлет смята, че при осигуряване на финансиране в бъдеще може да бъде върнато на Земята около един литър уиски, отлежало в Космоса.

Подобен продукт вероятно би имал изключително висока цена заради разходите за изстрелване и връщане. Все пак колекционери вече плащат стотици хиляди за някои от най-редките бутилки уиски. Преди този проект напитка е била изпращана в Космоса за изследване на вкусовете, но не е напускала контролираната среда на Международната космическа станция.

Източник: btvnovinite.bg