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Тежък удар: проваля ли се ЕС в мисията си да обединява?

Тежък удар: проваля ли се ЕС в мисията си да обединява?

31 Август, 2026 16:41 721 24

  • исландия-
  • европейски съюз-
  • евро

Всъщност навсякъде в Исландия, освен в столицата Рейкявик, мнозинството се обяви против започването на преговори с Брюксел

Тежък удар: проваля ли се ЕС в мисията си да обединява? - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Исландците казаха "не" на преговорите за влизане в ЕС. Това е тежък удар за Брюксел, който иска да бъде сигурна алтернатива на днешния свят на опасности и войни. Проваля ли се обединена Европа в мисията си да обединява?

През юни мнозинството от младите исландци искаха страната им да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз. Но на референдума тази неделя повечето от тях казаха "не" на европейската перспектива за островната държава.

Предизвестени катастрофи

Всъщност навсякъде в Исландия, освен в столицата Рейкявик, мнозинството се обяви против започването на преговори с Брюксел. Ако въпросът на референдума беше "Искате ли да се присъедините към ЕС?", загубата за проевропейското правителство щеше да е още по-голяма, коментират експерти.

Кампанията в подкрепа на потенциално членство в ЕС очевидно се провали. Това е тежък удар и за Брюксел, който иска да бъде сигурна и ценностна алтернатива на настоящия свят, изтъкан от опасности, няколко бушуващи войни, все по-рисково и агресивно поведение на Вашингтон и тежки икономически рискове.

Обединена Европа изглежда не успява да постига именно това - да обединява. Поляризацията в много европейски държави расте. Най-вече между богатите части и мегаполисите и населението в по-малките региони и по-бедните провинции.

Предизвестената катастрофа на проевропейските сили на изборите в най-бедната германска провинция Саксония-Анхалт и предстоящият президентски вот във Франция, който виси над бъдещето на континента като Дамоклев меч, правят нуждата от разговор за това какво може да предложи Европейският съюз на своите граждани още по-въпиеща.

Какво всъщност предлага ЕС?

Риболов. Това е основната причина, поради която проевропейският лагер в Исландия загуби. Наблюдатели и експерти казват, че лобито на компаниите в ключовия за острова бранш е успяло да надделее с посланията и страховете, които разпространи по време на кампанията. Възможностите, които еврочленството носи, и сигурността, която ЕС би следвало да може да гарантира, останаха на заден план.

Защо? Вероятно защото в тези аргументи има твърде много пропуквания. Каква сигурност може да гарантира ЕС, докато в последните седмици все по-агресивно се разпространява информацията, че Русия се подготвя да извърши военна провокация срещу страна от Общността, за да демонстрира неспособността на НАТО да реагира? За каква солидарност може да се говори, когато само преди няколко седмици повечето държави членки нападнаха остро Испания, докато тя имаше нужда от подкрепа за кризата в Сеута? Как избирателите в бившите източногермански провинции да потиснат насадените им страхове от миграцията? Политиците им казват, че германската икономика има нужда от миграция. Но въпреки мигрантите тя днес е в криза. Криза, за която решение сякаш не се предлага. Единственият отговор идва от крайната десница - той е имагинерен, неосъществим, опасен. Но е решителен. А понякога това е достатъчно.

В търсене на антидот срещу страха

За да отговори на растящите страхове, Европейският съюз трябва да се погледне в огледалото и да потърси в отражението си това, което го прави силен. Онези възможности, които са провидели Робер Шуман и Конрад Аденауер преди близо 80 години. Европа трябва спешно да се въоръжи и да гарантира сигурността си. Тя вече не може безусловно да разчита на Вашингтон за това. Европейската индустрия трябва да се модернизира, адаптира и подсили. Очевидно е, че за ръста и развитието си вече не може да разчита на китайския пазар, както и че някои отрасли на икономиката трябва да останат в миналото. И най-вече - европейските държави трябва да приемат, че те са твърде малки и слаби поотделно. Общите решения трябва да се взимат бързо, ефективно и смело - дори това да означава, че единодушието в Съвета на Европа ще отпадне, а когато има обща криза по границата например, на първо време тя ще бъде разрешена солидарно, а чак след това държавите ще се сочат с пръст една друга.

Ако обединена Европа не осъзнае какво я прави уникална и не споделя обща визия за бъдещето си, тя е обречена да губи. А враговете ѝ - от диктаторските и авторитарни режими по цялото земно кълбо до безскрупулните опортюнисти вътре в нея - само ще печелят.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихихихи

    27 2 Отговор
    Исландците са копейки, нъл тъй, ва шекелджии жълтопаветни слаботокови!

    16:43 31.08.2026

  • 2 обединява

    19 1 Отговор
    ама евреите в лошите им дела,,,,, вашия мерц е 12% доверие....

    16:44 31.08.2026

  • 3 14/88

    18 1 Отговор
    нато и членовете му (особено 5ти) са като дядо коледа и елените му

    всички говорят за тях, но никой не ги е виждал

    16:47 31.08.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    5 1 Отговор
    не зная що ме питате

    16:47 31.08.2026

  • 5 хехе

    21 2 Отговор
    На ЕС не му трябват врагове урсулите чудесно си вършат работата. Задали са се избори в Германия и Франция не знам тогава какви ще ги плещи дойче зеле.

    Коментиран от #22

    16:47 31.08.2026

  • 6 ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

    17 1 Отговор
    БЕШЕ МНОГО ДОБРА ИДЕЯ
    ПРЕДИ АМЕРИКАНСКИЯТ ФИНАНСОВИ КАПИТАЛ , ВОЕННОПРОМИШЛЕН КОМПЛЕКС И ЗЕЛЕНИТЕ ДА УСПЕЯТ ДА ПРИВАТИЗИРАТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
    Е СЕГА ИМАМЕ ЕДНА РАЗВАЛЕНА РИБА С ВМИРИСАНА ГЛАВА
    ИСЛАНДЦИТЕ ЗНАЯТ КВО Е РАЗВАЛЕНА РИБА И КАК СМЪРДИ

    16:50 31.08.2026

  • 7 ДимОкрация

    10 1 Отговор
    Дим, пушек и мъгла, обаче в таз пушилка такива наивни и лъгани като нас ги обират до дупка. Реферандум в демокрацията у нас е забранена дума

    16:51 31.08.2026

  • 8 Че кой им вярва на тия в Брюксел

    9 1 Отговор
    Ний също ги мразим, но демократ да си е много доходно

    16:53 31.08.2026

  • 9 ДимОкрадция господа

    3 1 Отговор
    Пазете си парите

    16:55 31.08.2026

  • 10 Зеления

    7 0 Отговор
    "лобито на компаниите в ключовия за острова бранш е успяло да надделее с посланията и страховете, които разпространи по време на кампанията."

    Дори не могат да осъзнаят от Дойче Веле, как сами се издават и колко е плоска пропагандата им.
    Едни и същи думи: "лобита", "страхове" - чували сте тези думи и когато ни облъчваха, че е много хубаво да приемем еврото.
    Колко пъти пропагандаторите на ЕС казваха: "трябва да разсеем страховете на хората", за тях тези които не искаха еврото бяха малоумни, които не могат да разсъждават и не искаха еврото, само от страх, че цените ще се повишат.
    Тези пропагандатори с този термин "страх" не приемат, че хората могат да мислят различно от тях и да не искат евро, но не от страх, а от принципи.
    Пропагандаторите на ЕС не могат да приемат, че исландците казват "НЕ" на ЕС, не заради лобита на някакви компании, не заради "страх", а заради това че мислят, че отстояват своите виждания за своята държава и това няма нищо общо със страха.
    Толкова са смешни от ДВ!

    16:58 31.08.2026

  • 11 Зъл пес

    5 0 Отговор
    Браво на хората.Знаят че ако се излъжат за ес,трябва да дават на Зелю пари да си купевъ имоти.И не искат да бъдат дехуманизирани в мелницата наречена ЕС.Кютайте си спокойно народе исландски.

    16:58 31.08.2026

  • 12 не е от еврото

    7 0 Отговор
    те затова не посмяха да питат българите за еврото... щото брюкселските зелки нямаше да харесат резултата и сега само за една година сме два пъти по бедни...

    17:01 31.08.2026

  • 13 ЩЕ ПИТАТЕ ИСЛАНДЦИ??!

    3 1 Отговор
    КУ КУ.. НАЙ ЗАПОЗНАТ СЪС ВСИЧКО Е ВАШ ТУУУУЛУП. ПИТАЙТЕ НЕГО ТОЙ ЩЕ ВИ СВЕТНЕ ЩО Е EU. ЩО Е ЕВРО. НЕКВИ СИ ИСЛАНДЦИ....

    17:01 31.08.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    ЕС никога не е обединявала! Трябва да си вземем поука от исландците и да пуснем едно референдумче, дали да се остава в евро-кочака или да се махаме навреме!

    20 години откакто сме в ЕС - нещата са коренно променени, ЕС тогава не е като ЕС сега
    и ако не питаха дали да влезем е време да се направи оценка дали да останем!

    17:04 31.08.2026

  • 15 Мисит

    7 0 Отговор
    Не помня ,нас някой да ни е питал,,,,,,,но помня ,че жълтопаветно мекере се изказа,,с мнение ,,че народа е тъп,,,,,,и няма смисъл да се ,пита,,,,!

    17:04 31.08.2026

  • 16 чарлз; 3

    5 0 Отговор
    Исландците показаха разум.Нищо общо с българските крадливи облаги

    17:05 31.08.2026

  • 17 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 18 Зеления

    6 0 Отговор
    Апелирам някой журналист да вземе интервю от Гого Лозанов, за да обясни на нацията ни как руската пропаганда е пробила в Исландия и по колко рубли Путин е броил на исландците за да гласуват против ЕС.

    Моля и за интервю с Атанас Атанасов да разнищи, по подобие на чашката на язовир Искър, където има ретранслатор на руското посолство, на кой връх в Исландия Кремъл е инсталирал същия ретранслатор за да влияе на исландския вот.

    Да не се пропуска и Ивайло Мирчев, да даде обяснение колко време е стоял или руски спътник над Исландия или е преминал руски самолет за гасене на пожари /по подобие на този който премина над България за да гаси в Сърбия/, разбира се с нужната апаратура в тях, която да облъчва исландците през фонтанелата, та да гласуват против ЕС /все пак Лама Мирчев има голям опит за правене на внушения през фонтанелата/

    Коментиран от #20, #24

    17:12 31.08.2026

  • 19 еврорайха си заминава

    2 0 Отговор
    От днес, Европа има нови топ копейки 😁😁😁

    Исландия отхвърли на референдум членството в ЕС и няма да се присъедини към съюза.

    17:22 31.08.2026

  • 20 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зеления":

    браво, чудесен комевтар👍🤣😂

    17:27 31.08.2026

  • 21 Ама

    2 0 Отговор
    защо ги питате? Вкарвайте ги насила от днес за утре преди да се усетят. Референдумите в ЕС са забранени или се отменят ако не устройват урсулите.

    17:27 31.08.2026

  • 22 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Урсули, Макрони, Меркелици и т.н. са си чиста проба американски агенти, за унищожение на конкурентният ЕС.

    17:27 31.08.2026

  • 23 фен на сидеров

    1 0 Отговор
    20 години след аншлуса ни ЕС приключва !

    17:27 31.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.