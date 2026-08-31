Тежък удар: проваля ли се ЕС в мисията си да обединява?

Исландците казаха "не" на преговорите за влизане в ЕС. Това е тежък удар за Брюксел, който иска да бъде сигурна алтернатива на днешния свят на опасности и войни. Проваля ли се обединена Европа в мисията си да обединява?
През юни мнозинството от младите исландци искаха страната им да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз. Но на референдума тази неделя повечето от тях казаха "не" на европейската перспектива за островната държава.
Предизвестени катастрофи
Всъщност навсякъде в Исландия, освен в столицата Рейкявик, мнозинството се обяви против започването на преговори с Брюксел. Ако въпросът на референдума беше "Искате ли да се присъедините към ЕС?", загубата за проевропейското правителство щеше да е още по-голяма, коментират експерти.
Кампанията в подкрепа на потенциално членство в ЕС очевидно се провали. Това е тежък удар и за Брюксел, който иска да бъде сигурна и ценностна алтернатива на настоящия свят, изтъкан от опасности, няколко бушуващи войни, все по-рисково и агресивно поведение на Вашингтон и тежки икономически рискове.
Обединена Европа изглежда не успява да постига именно това - да обединява. Поляризацията в много европейски държави расте. Най-вече между богатите части и мегаполисите и населението в по-малките региони и по-бедните провинции.
Предизвестената катастрофа на проевропейските сили на изборите в най-бедната германска провинция Саксония-Анхалт и предстоящият президентски вот във Франция, който виси над бъдещето на континента като Дамоклев меч, правят нуждата от разговор за това какво може да предложи Европейският съюз на своите граждани още по-въпиеща.
Какво всъщност предлага ЕС?
Риболов. Това е основната причина, поради която проевропейският лагер в Исландия загуби. Наблюдатели и експерти казват, че лобито на компаниите в ключовия за острова бранш е успяло да надделее с посланията и страховете, които разпространи по време на кампанията. Възможностите, които еврочленството носи, и сигурността, която ЕС би следвало да може да гарантира, останаха на заден план.
Защо? Вероятно защото в тези аргументи има твърде много пропуквания. Каква сигурност може да гарантира ЕС, докато в последните седмици все по-агресивно се разпространява информацията, че Русия се подготвя да извърши военна провокация срещу страна от Общността, за да демонстрира неспособността на НАТО да реагира? За каква солидарност може да се говори, когато само преди няколко седмици повечето държави членки нападнаха остро Испания, докато тя имаше нужда от подкрепа за кризата в Сеута? Как избирателите в бившите източногермански провинции да потиснат насадените им страхове от миграцията? Политиците им казват, че германската икономика има нужда от миграция. Но въпреки мигрантите тя днес е в криза. Криза, за която решение сякаш не се предлага. Единственият отговор идва от крайната десница - той е имагинерен, неосъществим, опасен. Но е решителен. А понякога това е достатъчно.
В търсене на антидот срещу страха
За да отговори на растящите страхове, Европейският съюз трябва да се погледне в огледалото и да потърси в отражението си това, което го прави силен. Онези възможности, които са провидели Робер Шуман и Конрад Аденауер преди близо 80 години. Европа трябва спешно да се въоръжи и да гарантира сигурността си. Тя вече не може безусловно да разчита на Вашингтон за това. Европейската индустрия трябва да се модернизира, адаптира и подсили. Очевидно е, че за ръста и развитието си вече не може да разчита на китайския пазар, както и че някои отрасли на икономиката трябва да останат в миналото. И най-вече - европейските държави трябва да приемат, че те са твърде малки и слаби поотделно. Общите решения трябва да се взимат бързо, ефективно и смело - дори това да означава, че единодушието в Съвета на Европа ще отпадне, а когато има обща криза по границата например, на първо време тя ще бъде разрешена солидарно, а чак след това държавите ще се сочат с пръст една друга.
Ако обединена Европа не осъзнае какво я прави уникална и не споделя обща визия за бъдещето си, тя е обречена да губи. А враговете ѝ - от диктаторските и авторитарни режими по цялото земно кълбо до безскрупулните опортюнисти вътре в нея - само ще печелят.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихихихи
16:43 31.08.2026
2 обединява
16:44 31.08.2026
3 14/88
всички говорят за тях, но никой не ги е виждал
16:47 31.08.2026
4 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
16:47 31.08.2026
5 хехе
Коментиран от #22
16:47 31.08.2026
6 ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
ПРЕДИ АМЕРИКАНСКИЯТ ФИНАНСОВИ КАПИТАЛ , ВОЕННОПРОМИШЛЕН КОМПЛЕКС И ЗЕЛЕНИТЕ ДА УСПЕЯТ ДА ПРИВАТИЗИРАТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Е СЕГА ИМАМЕ ЕДНА РАЗВАЛЕНА РИБА С ВМИРИСАНА ГЛАВА
ИСЛАНДЦИТЕ ЗНАЯТ КВО Е РАЗВАЛЕНА РИБА И КАК СМЪРДИ
16:50 31.08.2026
7 ДимОкрация
16:51 31.08.2026
8 Че кой им вярва на тия в Брюксел
16:53 31.08.2026
9 ДимОкрадция господа
16:55 31.08.2026
10 Зеления
Дори не могат да осъзнаят от Дойче Веле, как сами се издават и колко е плоска пропагандата им.
Едни и същи думи: "лобита", "страхове" - чували сте тези думи и когато ни облъчваха, че е много хубаво да приемем еврото.
Колко пъти пропагандаторите на ЕС казваха: "трябва да разсеем страховете на хората", за тях тези които не искаха еврото бяха малоумни, които не могат да разсъждават и не искаха еврото, само от страх, че цените ще се повишат.
Тези пропагандатори с този термин "страх" не приемат, че хората могат да мислят различно от тях и да не искат евро, но не от страх, а от принципи.
Пропагандаторите на ЕС не могат да приемат, че исландците казват "НЕ" на ЕС, не заради лобита на някакви компании, не заради "страх", а заради това че мислят, че отстояват своите виждания за своята държава и това няма нищо общо със страха.
Толкова са смешни от ДВ!
16:58 31.08.2026
11 Зъл пес
16:58 31.08.2026
12 не е от еврото
17:01 31.08.2026
13 ЩЕ ПИТАТЕ ИСЛАНДЦИ??!
17:01 31.08.2026
14 ДрайвингПлежър
20 години откакто сме в ЕС - нещата са коренно променени, ЕС тогава не е като ЕС сега
и ако не питаха дали да влезем е време да се направи оценка дали да останем!
17:04 31.08.2026
15 Мисит
17:04 31.08.2026
16 чарлз; 3
17:05 31.08.2026
17 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
18 Зеления
Моля и за интервю с Атанас Атанасов да разнищи, по подобие на чашката на язовир Искър, където има ретранслатор на руското посолство, на кой връх в Исландия Кремъл е инсталирал същия ретранслатор за да влияе на исландския вот.
Да не се пропуска и Ивайло Мирчев, да даде обяснение колко време е стоял или руски спътник над Исландия или е преминал руски самолет за гасене на пожари /по подобие на този който премина над България за да гаси в Сърбия/, разбира се с нужната апаратура в тях, която да облъчва исландците през фонтанелата, та да гласуват против ЕС /все пак Лама Мирчев има голям опит за правене на внушения през фонтанелата/
Коментиран от #20, #24
17:12 31.08.2026
19 еврорайха си заминава
Исландия отхвърли на референдум членството в ЕС и няма да се присъедини към съюза.
17:22 31.08.2026
20 миме
До коментар #18 от "Зеления":браво, чудесен комевтар👍🤣😂
17:27 31.08.2026
21 Ама
17:27 31.08.2026
22 Факт
До коментар #5 от "хехе":Урсули, Макрони, Меркелици и т.н. са си чиста проба американски агенти, за унищожение на конкурентният ЕС.
17:27 31.08.2026
23 фен на сидеров
17:27 31.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.