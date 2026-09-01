Евpoпeйcĸaтa ĸpeпocт нa ĸeшa пада! Kapтoвитe плaщaния бъpзo пpeвзeмaт територия

Срещу войните на Тръмп! По-голямата част от американците се противопоставят на новите мита срещу Канада и преименуването на езерото Онтарио

Според ново проучване на Ройтерс/"Ипсос" мнозинството от американците се противопоставя на предприетите миналата седмица от президента на ...