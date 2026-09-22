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Парвиз Умарбаев изравни Небойша Йеленкович на второто място по мачове на чужденци в елита

Парвиз Умарбаев изравни Небойша Йеленкович на второто място по мачове на чужденци в елита

22 Септември, 2026 14:22 558 0

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  • футболни новини

Ванчо Траянов е лидер по този показател

Парвиз Умарбаев изравни Небойша Йеленкович на второто място по мачове на чужденци в елита - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев сътвори историческо постижение при равенството 1:1 срещу ЦСКА. Освен че отбеляза ранния гол за своя тим, халфът от Узбекистан изигра своя мач №293 в българския елит. Така той се изравни с легендата на Литекс Небойша Йеленкович на второто място във вечната класация за чужденци с най-много участия у нас.

Единствено северномакедонецът Ванчо Траянов превъзхожда Умарбаев със своите 326 двубоя, носейки екипите на Локомотив (Пловдив), Черноморец, Миньор (Перник) и Велбъжд (Кюстендил). При оставане на „Лаута“ и през следващия сезон, капитанът на „смърфовете“ има реален шанс да оглави подреждането.

Освен за пловдивския клуб, Умарбаев има зад гърба си и 63 мача с екипа на ЦСКА 1948. В челната десетка на чужденците с най-много срещи в родния шампионат се нареждат още Дарко Савич (247), Маркиньос (242), Марселиньо (234), Абел Анисе (231), Евертон Джилио-Том (220), Диего Фераресо (214) и Урош Голубович (204).


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