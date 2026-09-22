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Скандал на Октоберфест: „Облякоха“ женските фигури заради сексизъм

Скандал на Октоберфест: „Облякоха“ женските фигури заради сексизъм

22 Септември, 2026 14:17 1 668 23

  • октоберфест-
  • сексизъм-
  • скандал-
  • германия-
  • мюнхен-
  • бира

Прочутото „Дяволско колело“ в Мюнхен се оказа в центъра на спор за традициите и равнопоставеността

Скандал на Октоберфест: „Облякоха“ женските фигури заради сексизъм - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Необичаен спор избухна още преди началото на тазгодишния Октоберфест в Мюнхен. Женските фигури над входа на прочутата атракция „Дяволското колело“ (Teufelsrad) бяха променени и получиха по-закрито облекло след забележки от общинската служба за равнопоставеност.

Четирите фигури от десетилетия са част от облика на атракцията. Част от тях досега бяха изобразени с къси поли, дълбоки деколтета или оскъдно облекло. След промените някои вече са с по-закрити блузи и къси клинове под полите, а една от фигурите, която преди е била боса и с оскъдно горнище, вече има дреха и обувки.

Причината е препоръка на мюнхенската служба за равнопоставеност, според която част от изображенията могат да бъдат възприемани като сексистки. Службата посочва и проблема с т.нар. upskirting – тайното снимане или заснемане под полите на жени. Според нея старите изображения са използвали именно мотива с повдигащите се поли и погледа под тях.

Темата е особено чувствителна именно при „Дяволското колело“. Посетителите сядат върху голям въртящ се диск и се опитват да останат върху него възможно най-дълго, докато скоростта постепенно ги изхвърля. Операторите на атракцията вече предлагат на жените къси клинове, които могат да носят под полите си, а през последните години са въведени и допълнителни мерки срещу нерегламентираното заснемане.

Решението за промяна на фигурите обаче предизвика критики сред представители на развлекателния бизнес и местни политици.

Председателят на Германския съюз на шоумените Алберт Ритер постави въпроса дали действително няма по-сериозни проблеми от това фигури от папиемаше да бъдат обличани с клинове. Той направи паралел с голотата в класическото изкуство и призова подобни решения да бъдат вземани след по-широк диалог.

Дори ръководителят на Октоберфест Кристиан Шарпф заяви, че при историческите атракции е необходимо повече чувство за мярка. Според него обществените нагласи действително са се променили, но това не означава автоматично, че всяко старо изображение трябва незабавно да бъде преработвано.

Самата операторка на „Дяволското колело“ Елизабет Полачи също не приема старите фигури като сексистки. Тя обаче се е съобразила с препоръките и ги е променила преди тазгодишния фестивал.

Спорът съвпада с далеч по-сериозен проблем. Разследване на Süddeutsche Zeitung установи десетки хиляди видеоклипове в социалните платформи, свързани с тайно заснемане под полите на жени на „Дяволското колело“. Само в платформите на Meta са открити около 32 000 подобни клипа, според изданието.

Така една на пръв поглед дребна промяна по декора на традиционна атракция се превърна в част от по-широкия германски дебат – докъде трябва да стига адаптирането на исторически традиции към съвременните представи за сексизъм и равнопоставеност.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минка Минкова

    19 0 Отговор
    Ма не ги обличайте бе,ще загубим клиентелата🤣😂😂

    14:20 22.09.2026

  • 2 Частна Република България

    48 1 Отговор
    След две - три години ,ще са с бурки.

    14:21 22.09.2026

  • 3 Абе то и в

    31 2 Отговор
    Иран има една подобна служба дето закрива жените...

    Коментиран от #23

    14:23 22.09.2026

  • 4 Те на приказките

    22 1 Отговор
    посегнаха, Барби... по спортни събитя забраниха на спортистите да изразяват емоция,та на един Октоберфест ли нама.....

    14:23 22.09.2026

  • 5 честен ционист

    23 3 Отговор
    45% от немските мъже си мечтаят да са домакини и тайно носят бельото на майките си. Дяволското колело е един вид отчаяни постъпки на немските жени, само да могат да хванат окото на някой хетеросексуален. Като не им дават да се връткат вече подкъсани, съвсем го закъсаха с тая равнопоставеност.

    14:24 22.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 горски

    24 3 Отговор
    Тия наистина не мога да ги разбера,ще прикриваме женска голота/която е възпявана от как свят светува и е красива/,но ще даваме приоритет на всякакви третополови и хомо извращения.А някакви снимали бельото на жени които зорлем си вдигат полите....Ами като не искат да ги снимат ,да си стоят в къщи.... си и шизофренията...

    Коментиран от #14

    14:28 22.09.2026

  • 8 В България отдавна ходят без поли

    13 2 Отговор
    само по чорапогащи ходят!
    Скоро ще тръгнат по улиците само по бикини!

    14:32 22.09.2026

  • 9 не може да бъде

    14 2 Отговор
    ......Докъде трябва ДА стига адаптирането на исторически те традиции ..веднага ще ви кажа докъде ЩЕ стигне -до АфД през 2029 г .а може и по-рано след като Мер/заве/ц подаде оставка и предизвика предсрочни избори...!?

    14:33 22.09.2026

  • 10 Сзо

    19 2 Отговор
    Няма драма....догодина ще са с фереджета.

    Коментиран от #13

    14:37 22.09.2026

  • 11 Соваж бейби

    13 2 Отговор
    Направо воали и пижами да слагат ,а жените да гледа от къщи по телевизията 🤣Така им се пада освиниха Европа с мигранти!

    14:40 22.09.2026

  • 12 Тити на Кака

    18 1 Отговор
    Хора, запомнете!
    Първо - една жена има законното правото да изложи в нета всички вторични полови белези по лично усмотрение, може да си окачи дори вагината на мястото на устата, може да си върти непокритите задни части под пола с размерите на носна кърпичка, НО: ако един мъж заснеме нещо от това - тоя извършва криминално престъпление.
    Второ - ако нативен германец загледа или снима нативна германка с подкъсена пола и прескачащи деколтето сиси, това е углавно престъпление, преследвано от закона. НО! Ако нативен мургав емигрант, барабар с група приятели поизнасили нативна германка, той подлежи на ласкаво разследване под строгите погледи на загрижените за емигрантите НПО-та.

    Съобразявайте се, господа!

    14:41 22.09.2026

  • 13 горски

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сзо":

    А какво правим със спортната гимнастика ,на леда ,балета и рекламите.....Или там им снимат чаталите....А после реват що в Афганистан ходят с бурки.Както е тръгнало в Европа ще ходят със скафандри и тазови тенекии...

    14:42 22.09.2026

  • 14 не може да бъде

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    Опитите за отмяна и извращаване на природните дадености никога до сега не са довели до нещо добро-има достатъчно примери за това -особено от разни лъженаучни индивиди от епохата на СССР!?Вулгаризирането на женската голота е противно разбира се но самата женска голота е красива природата така е направила че женското тяло да е красиво- за да привлича представителите на другия пол!?Аз считам че когато това се прави с вкус -разбира се и тук има много място за спорове -докъде как -субективно възприятие -няма нищо лошо според мен!?

    14:44 22.09.2026

  • 15 ?????

    4 1 Отговор
    Да си им слагат фереджета.

    14:48 22.09.2026

  • 16 Такова колело

    6 1 Отговор
    Имаше и. нас през 60-те години в кино « Капитол». Бяхме малки със сестра ми. Майка ни сложи в центъра, но преди да слезе завъртяха колелото и тя се свлече, като си ожули коленете. Не беше приято!
    Така, че нищо ново!

    Коментиран от #21

    14:50 22.09.2026

  • 17 Поглед в бъдещето

    15 2 Отговор
    Днес клинове и поли, утре дълги ръкави и качулки. Така повеляват мюсюлманските традиции. Името ще се промени на Шекерфест както си му е редът.

    14:52 22.09.2026

  • 18 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Емиии...в Мюмюнхен така ще бъде.

    14:53 22.09.2026

  • 19 Модерен ляв

    6 1 Отговор
    Октоберфест не е това което беше. Обявени цени на половин пиле на грил… 24 евро без да гледаш под полата. Е това вече е извратено.

    15:00 22.09.2026

  • 20 Алтернаторът

    5 2 Отговор
    Алтернативата идва за всички и за всички безумия и глупости на неолибералите и менталния дегенерат Мерц ! На следващите избори за Бундестага победата ще е с над 50 процента и това е последната надежда Германия отново да бъде нормална

    Коментиран от #22

    15:00 22.09.2026

  • 21 Правя малка поправка

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Такова колело":

    Това съоръжение в Борисовата градина не беше кино Капитол, бяха кривите огледала. Къдетоинаистина имаше такива. Другото си е така. Обърках се с атокъща Капитолия, която вече не съществува, както и самата уникална постройка.
    Жалко!

    15:00 22.09.2026

  • 22 Недявай се!

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Алтернаторът":

    Вайдел никога няма да бъде канцлерин!

    15:25 22.09.2026

  • 23 Жените в Иран

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе то и в":

    ходят дори без шалове. Без проблем. Жертва си на пропагандата срещу Иран.

    16:05 22.09.2026

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