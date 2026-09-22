Скандал на Октоберфест: „Облякоха“ женските фигури заради сексизъм

Необичаен спор избухна още преди началото на тазгодишния Октоберфест в Мюнхен. Женските фигури над входа на прочутата атракция „Дяволското колело“ (Teufelsrad) бяха променени и получиха по-закрито облекло след забележки от общинската служба за равнопоставеност.

Четирите фигури от десетилетия са част от облика на атракцията. Част от тях досега бяха изобразени с къси поли, дълбоки деколтета или оскъдно облекло. След промените някои вече са с по-закрити блузи и къси клинове под полите, а една от фигурите, която преди е била боса и с оскъдно горнище, вече има дреха и обувки.

Причината е препоръка на мюнхенската служба за равнопоставеност, според която част от изображенията могат да бъдат възприемани като сексистки. Службата посочва и проблема с т.нар. upskirting – тайното снимане или заснемане под полите на жени. Според нея старите изображения са използвали именно мотива с повдигащите се поли и погледа под тях.

Темата е особено чувствителна именно при „Дяволското колело“. Посетителите сядат върху голям въртящ се диск и се опитват да останат върху него възможно най-дълго, докато скоростта постепенно ги изхвърля. Операторите на атракцията вече предлагат на жените къси клинове, които могат да носят под полите си, а през последните години са въведени и допълнителни мерки срещу нерегламентираното заснемане.

Решението за промяна на фигурите обаче предизвика критики сред представители на развлекателния бизнес и местни политици.

Председателят на Германския съюз на шоумените Алберт Ритер постави въпроса дали действително няма по-сериозни проблеми от това фигури от папиемаше да бъдат обличани с клинове. Той направи паралел с голотата в класическото изкуство и призова подобни решения да бъдат вземани след по-широк диалог.

Дори ръководителят на Октоберфест Кристиан Шарпф заяви, че при историческите атракции е необходимо повече чувство за мярка. Според него обществените нагласи действително са се променили, но това не означава автоматично, че всяко старо изображение трябва незабавно да бъде преработвано.

Самата операторка на „Дяволското колело“ Елизабет Полачи също не приема старите фигури като сексистки. Тя обаче се е съобразила с препоръките и ги е променила преди тазгодишния фестивал.

Спорът съвпада с далеч по-сериозен проблем. Разследване на Süddeutsche Zeitung установи десетки хиляди видеоклипове в социалните платформи, свързани с тайно заснемане под полите на жени на „Дяволското колело“. Само в платформите на Meta са открити около 32 000 подобни клипа, според изданието.

Така една на пръв поглед дребна промяна по декора на традиционна атракция се превърна в част от по-широкия германски дебат – докъде трябва да стига адаптирането на исторически традиции към съвременните представи за сексизъм и равнопоставеност.