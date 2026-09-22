Скандал на Октоберфест: „Облякоха“ женските фигури заради сексизъм

Необичаен спор избухна още преди началото на тазгодишния Октоберфест в Мюнхен. Женските фигури над входа на прочутата атракция „Дяволското колело“ (Teufelsrad) бяха променени и получиха по-закрито облекло след забележки от общинската служба за равнопоставеност.
Четирите фигури от десетилетия са част от облика на атракцията. Част от тях досега бяха изобразени с къси поли, дълбоки деколтета или оскъдно облекло. След промените някои вече са с по-закрити блузи и къси клинове под полите, а една от фигурите, която преди е била боса и с оскъдно горнище, вече има дреха и обувки.
Причината е препоръка на мюнхенската служба за равнопоставеност, според която част от изображенията могат да бъдат възприемани като сексистки. Службата посочва и проблема с т.нар. upskirting – тайното снимане или заснемане под полите на жени. Според нея старите изображения са използвали именно мотива с повдигащите се поли и погледа под тях.
Темата е особено чувствителна именно при „Дяволското колело“. Посетителите сядат върху голям въртящ се диск и се опитват да останат върху него възможно най-дълго, докато скоростта постепенно ги изхвърля. Операторите на атракцията вече предлагат на жените къси клинове, които могат да носят под полите си, а през последните години са въведени и допълнителни мерки срещу нерегламентираното заснемане.
Решението за промяна на фигурите обаче предизвика критики сред представители на развлекателния бизнес и местни политици.
Председателят на Германския съюз на шоумените Алберт Ритер постави въпроса дали действително няма по-сериозни проблеми от това фигури от папиемаше да бъдат обличани с клинове. Той направи паралел с голотата в класическото изкуство и призова подобни решения да бъдат вземани след по-широк диалог.
Дори ръководителят на Октоберфест Кристиан Шарпф заяви, че при историческите атракции е необходимо повече чувство за мярка. Според него обществените нагласи действително са се променили, но това не означава автоматично, че всяко старо изображение трябва незабавно да бъде преработвано.
Самата операторка на „Дяволското колело“ Елизабет Полачи също не приема старите фигури като сексистки. Тя обаче се е съобразила с препоръките и ги е променила преди тазгодишния фестивал.
Спорът съвпада с далеч по-сериозен проблем. Разследване на Süddeutsche Zeitung установи десетки хиляди видеоклипове в социалните платформи, свързани с тайно заснемане под полите на жени на „Дяволското колело“. Само в платформите на Meta са открити около 32 000 подобни клипа, според изданието.
Така една на пръв поглед дребна промяна по декора на традиционна атракция се превърна в част от по-широкия германски дебат – докъде трябва да стига адаптирането на исторически традиции към съвременните представи за сексизъм и равнопоставеност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Минка Минкова
14:20 22.09.2026
2 Частна Република България
14:21 22.09.2026
3 Абе то и в
Коментиран от #23
14:23 22.09.2026
4 Те на приказките
14:23 22.09.2026
5 честен ционист
14:24 22.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 горски
Коментиран от #14
14:28 22.09.2026
8 В България отдавна ходят без поли
Скоро ще тръгнат по улиците само по бикини!
14:32 22.09.2026
9 не може да бъде
14:33 22.09.2026
10 Сзо
Коментиран от #13
14:37 22.09.2026
11 Соваж бейби
14:40 22.09.2026
12 Тити на Кака
Първо - една жена има законното правото да изложи в нета всички вторични полови белези по лично усмотрение, може да си окачи дори вагината на мястото на устата, може да си върти непокритите задни части под пола с размерите на носна кърпичка, НО: ако един мъж заснеме нещо от това - тоя извършва криминално престъпление.
Второ - ако нативен германец загледа или снима нативна германка с подкъсена пола и прескачащи деколтето сиси, това е углавно престъпление, преследвано от закона. НО! Ако нативен мургав емигрант, барабар с група приятели поизнасили нативна германка, той подлежи на ласкаво разследване под строгите погледи на загрижените за емигрантите НПО-та.
Съобразявайте се, господа!
14:41 22.09.2026
13 горски
До коментар #10 от "Сзо":А какво правим със спортната гимнастика ,на леда ,балета и рекламите.....Или там им снимат чаталите....А после реват що в Афганистан ходят с бурки.Както е тръгнало в Европа ще ходят със скафандри и тазови тенекии...
14:42 22.09.2026
14 не може да бъде
До коментар #7 от "горски":Опитите за отмяна и извращаване на природните дадености никога до сега не са довели до нещо добро-има достатъчно примери за това -особено от разни лъженаучни индивиди от епохата на СССР!?Вулгаризирането на женската голота е противно разбира се но самата женска голота е красива природата така е направила че женското тяло да е красиво- за да привлича представителите на другия пол!?Аз считам че когато това се прави с вкус -разбира се и тук има много място за спорове -докъде как -субективно възприятие -няма нищо лошо според мен!?
14:44 22.09.2026
15 ?????
14:48 22.09.2026
16 Такова колело
Така, че нищо ново!
Коментиран от #21
14:50 22.09.2026
17 Поглед в бъдещето
14:52 22.09.2026
18 Наблюдател
14:53 22.09.2026
19 Модерен ляв
15:00 22.09.2026
20 Алтернаторът
Коментиран от #22
15:00 22.09.2026
21 Правя малка поправка
До коментар #16 от "Такова колело":Това съоръжение в Борисовата градина не беше кино Капитол, бяха кривите огледала. Къдетоинаистина имаше такива. Другото си е така. Обърках се с атокъща Капитолия, която вече не съществува, както и самата уникална постройка.
Жалко!
15:00 22.09.2026
22 Недявай се!
До коментар #20 от "Алтернаторът":Вайдел никога няма да бъде канцлерин!
15:25 22.09.2026
23 Жените в Иран
До коментар #3 от "Абе то и в":ходят дори без шалове. Без проблем. Жертва си на пропагандата срещу Иран.
16:05 22.09.2026