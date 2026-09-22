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Млади български учени завоюваха медали на международна олимпиада по лингвистика

Млади български учени завоюваха медали на международна олимпиада по лингвистика

22 Септември, 2026 14:07 500 4

  • лингвистика-
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Как се стига до световната сцена и какво стои зад успеха на българския отбор по лингвистика?

Млади български учени завоюваха медали на международна олимпиада по лингвистика - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Български ученици завоюваха медали на международна олимпиада по лингвистика в Букурещ. Зад отличията стоят много подготовка, състезателен дух и интерес към езиците и културата.

За пътя до международната сцена, предизвикателствата на състезанието и приятелствата, които се създават по време на подготовката, в ефира на "Твоят ден" разказаха Калина Иванова и Сияна Павлова - част от младите представители на България.

Олимпиадата беше много забавна. Задачите бяха предизвикателни. Тази година имаше задачи за роднински връзки и задачи с упражнения“, разказа Калина Иванова.

Пътят до националния отбор обаче започва много преди международното състезание. Селекцията преминава през няколко етапа, в които учениците трябва да покажат знания и умения по лингвистика.

Селекцията по избор мина през национално състезание и национална олимпиада. Избират се топ 16, а след това се отсяват през още две състезания за подготовката на отбора в Банкя“, обясни Калина.

Състезанието е 6 часа и е доста предизвикателно, докато се свикне с формата“, разказа Сияна Павлова.

Освен знанията, международната олимпиада носи и нещо друго - възможност младите хора от различни държави да се срещнат и да създадат приятелства.

Сплотихме се изненадващо бързо и се създадоха много силни приятелства“, сподели Сияна.

За младите лингвисти интересът към езика далеч не се изчерпва с изучаването на думи и граматически правила. Те го възприемат като начин да разбират по-добре хората и различните култури.

За нас езикът е прозорец към културата на хората“, каза Калина. „Красиво е как нещо толкова абстрактно може да свързва хората“, допълни Сияна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На БАБА фърчилото

    3 0 Отговор
    МожемЕ да се похвалимЕ , че нашите лингвисти мачкат на Олимпиадите !
    Но можем да се похвалим също и , че години бяхме управлявани от човек , който говори български по диалектно-улично-хашлашки начин , с много МЕ-кане , със сбъркани ударения и с просташки изказ !
    Той твърди , че дори е чел и книгата "Винету" , но имаме силни съмнение , че е стигнал края й.

    14:19 22.09.2026

  • 2 Едни и същи глупости

    1 2 Отговор
    Кви "учени" са тия глу--па-ци, които живеят в кочина и не им прави и впечатление, страх ги е да се изкажат ..

    14:22 22.09.2026

  • 3 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Учени, ученици - не им дреме във Факти за тия досадници, омешват ги спокойно🤣🤣🤣

    14:31 22.09.2026

  • 4 Вавилонската кула

    1 0 Отговор
    Браво

    14:40 22.09.2026