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Андрей Гюров във Велико Търново: Защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости

Андрей Гюров във Велико Търново: Защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости

22 Септември, 2026 14:11 728 46

  • андрей гюров-
  • велико търново-
  • независимост

Независимостта започва със свободния човек

Андрей Гюров във Велико Търново: Защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В навечерието на Деня на независимостта Андрей Гюров и Георги Кандев се срещнаха с граждани във великотърновското читалище „Надежда 1869“ – място, дълбоко свързано с изграждането на модерната българска държавност. В неговата зала са заседавали Третото, Четвъртото и Петото Велико народно събрание, а през 1887 г. Фердинанд полага клетва като български княз. Това съобщиха от пресцентъра на екипа на Гюров и Кандев.

Именно от това историческо място Андрей Гюров постави въпроса какво означава да бъдеш независим днес – не само като държава, но и като общество, институции и граждани, посочи novini.bg.

„Независимостта не се подарява. Българската е извоювана – със смелост, с поемане на риск, с активна дипломация. Преди 118 години България заявява, че иска сама да определя съдбата си“, каза Гюров.

Според него 22 септември не трябва да остава единствено историческа дата и повод за национална гордост. Независимостта има смисъл само ако се отстоява всеки ден – чрез решенията, които държавата взема, чрез силата на институциите и чрез свободата на гражданите.

„Независимостта започва със свободния човек. Този, който има собствено мнение, свободен е да го изрази и е готов да го отстоява. Човек, който вярва, че законът важи точно толкова за силния, колкото и за слабия. Защото иначе защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости?“, заяви кандидатът за президент.

Гюров очерта независимостта и като основна задача пред президентската институция – да отстоява автономността на държавата и институциите и правото на гражданите да не бъдат поставяни пред предварително решен избор.

По думите му решенията за България не бива да се вземат нито от външни сили, нито от тесен кръг влиятелни хора зад затворени врати, нито от хора, които се опитват да поставят собствената си воля над институциите. Големите национални решения, посочи той, трябва да се вземат след открит обществен дебат и при ясна отговорност пред гражданите.

Разговорът във Велико Търново постави независимостта и в контекста на днешния ден. Днес една държава не доказва своя суверенитет чрез изолация, а чрез способността да има избор – за енергийните си източници, за икономическото си развитие, за технологиите, които използва, за сигурността на критичната си инфраструктура, подчерта Гюров.

Той отхвърли и противопоставянето между българската независимост и европейското членство.

„Не виждам противоречие между независима България и силна Европа. Това е фалшива дилема. Европа може да увеличи физическата, икономическата и социалната сигурност на България, но не може да свърши работата на българските институции вместо тях. Образованието, правосъдието, инфраструктурата и качеството на държавното управление, посочи той, остават българска отговорност”, категоричен беше кандидатът за президент.

На фона на войната в Европа и на новите рискове – кибератаки, дезинформация, енергийна зависимост и контрол върху критична инфраструктура – Гюров формулира и съвременния въпрос за българската независимост: „През 1908 г. въпросът е бил дали имаме право сами да определяме съдбата си. Днес имаме това право. Въпросът е: имаме ли силата да го упражняваме? Има ли България институции, които устояват на натиск? Образование, което създава свободни и мислещи граждани? Икономика, която дава стабилност и избор? Гражданско общество, което не чака друг да решава вместо него?"

Това, по думите на Гюров, е разговорът за независимостта, който България трябва да води днес.

„Ако българските граждани ми гласуват доверието да бъда техен президент, именно независимостта на държавата, на институциите и на свободния гражданин ще бъде мой основен приоритет“, заяви Андрей Гюров.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 35 Отговор
    Някой русодебил да ми обясни, защо България обявява независимост 30 години след 1878година?
    Нали уж маскалите ни били асвабадили 1878година?

    Коментиран от #17, #22, #28

    14:12 22.09.2026

  • 2 Ходи в Украина да си държиш речите

    33 8 Отговор
    И ти и йо,товуца, сиросоидни украински нацисти

    Коментиран от #6

    14:13 22.09.2026

  • 3 Малеееее

    6 15 Отговор
    Koцето с тънките крачета и ръчички, но с много имоти иска да е президентче. Гюров, нали се сещаш?!

    14:14 22.09.2026

  • 4 Тоя е човек на ДПС!

    22 8 Отговор
    Назначава разни никому неизвестни тур чета на 33 години, за зам.министри, при неговото служебно правителство!

    14:14 22.09.2026

  • 5 Цар Шишман

    9 2 Отговор
    Кога ще се върне старото име на кърджали Ахридос?

    Коментиран от #12

    14:15 22.09.2026

  • 6 Прав си!

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "Ходи в Украина да си държиш речите":

    Ако Костадинов стане президент, ще си присвои цялото черноморие.

    14:16 22.09.2026

  • 7 Честит празник

    17 0 Отговор
    Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?

    14:16 22.09.2026

  • 8 ......-

    22 6 Отговор
    Андрей Гюров във Велико Търново: Защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости

    За какво ни е пък зависим Гюр от френдовете с печатницата ?!?!

    14:16 22.09.2026

  • 9 Много е зле тоя....

    26 5 Отговор
    И какво е искал да каже...пак трябва преводоч на тоя , хванатия да събира топки на голф игрището.

    14:16 22.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Перо

    11 13 Отговор
    Йотова Ескобар продава зависимости 💊

    14:17 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    12 4 Отговор
    РЪЖДАВ МАНГАЛОЙДЕЦ

    14:18 22.09.2026

  • 14 Васил

    19 4 Отговор
    Дръжте децата си по-далеч от тоя боклук!!

    14:19 22.09.2026

  • 15 Ха,

    13 3 Отговор
    юнак гюро ще ни вади от ЕС, че да станем независима държава! Одобрявам!

    14:20 22.09.2026

  • 16 Гост

    18 1 Отговор
    Колкото човек не може да си прецени капацитета, толкова е па досаден, нахален и нагъл!

    14:21 22.09.2026

  • 17 Яяяяя

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Върни се в училище

    14:22 22.09.2026

  • 18 Нонсенс

    17 3 Отговор
    Независим педеρаст или педофил!??

    Коментиран от #24

    14:22 22.09.2026

  • 19 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Гюров е банкер, слуга на Ционистите.

    14:24 22.09.2026

  • 20 просто минавам

    17 1 Отговор
    тоя е вярно много НЕ умен

    14:24 22.09.2026

  • 21 Ти да видиш

    20 1 Отговор
    Всички видяхме, че гяурът Гюров е зависим от Зеленски и получава медали за своята преданост.

    Коментиран от #23

    14:24 22.09.2026

  • 22 Верно ли бе

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Питай господарите си от Великобритания и Германия, те ще ти кажат .

    14:27 22.09.2026

  • 23 честен ционист

    13 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ти да видиш":

    Зависим е от Петрохан.

    14:28 22.09.2026

  • 24 Верно ли бе

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нонсенс":

    И двете , но също и наркоман .

    14:28 22.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Констатация

    11 0 Отговор
    Този разбра ли смисъла на Пустословието си!!!!

    14:32 22.09.2026

  • 27 Марджи

    14 0 Отговор
    Гюров, Гюров, върни се в родния си град Гоце Делчев, там и населението и кмета на града, Владимир Москов ще ти отговорят подобаващо и изчерпателно на този въпрос?
    Колко по-вече направи за фашистка Осрайна, отколкото за града, Гоце Делчев!? Там и учителите не те помнят!
    Жив наглец в розова униформа!!!

    14:33 22.09.2026

  • 28 ШЕФА

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Защото си пр.ст,а на пр.ст човек акъл не се дава ,така че няма защо да ти обяснявам !!!!!!!!

    14:33 22.09.2026

  • 29 Варна

    15 0 Отговор
    Единственият който надминава Гяура по тъпота ,лажи,кражби и некадърност е амебата Мирчев !

    14:36 22.09.2026

  • 30 Лена

    13 0 Отговор
    Да блъска пътя и да харчиш народна пара до Велико Търново, в родният ти град Гоце Делчев с камъни ще те изгонят!

    14:36 22.09.2026

  • 31 Някой може ли да ми каже

    10 0 Отговор
    Имаше ли умник Гюро глава или нямаше?

    14:42 22.09.2026

  • 32 Според вас,

    7 0 Отговор
    Лама Калушев дали е размествал чакрите на Гюров?

    14:44 22.09.2026

  • 33 Тиква

    11 0 Отговор
    Колко хитър индивид,да не ходи в казармата, отишъл в краварника,да мий чиниите, сега в "Голямата Политика",политик.плазмадоиди.

    14:45 22.09.2026

  • 34 Защо са ни продажни политици

    7 0 Отговор
    Като си можем и без тях!

    15:08 22.09.2026

  • 35 Българин

    1 2 Отговор
    Никой не иска независим държава! Искаме да сме към Русия и Путин да определя съдбата ни! Това искат всички нормални българи! За това ни трянва президент, който ще служи на руските интереси безусловно, за да е добре народа!

    15:08 22.09.2026

  • 36 Софиянец

    7 0 Отговор
    Мега дбил! Това ли ти написаха да кажеш, бе? Поне разбра ли го или ти щото не го разбра, реши че е умно и повтаряш като папагал!

    15:16 22.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Коко

    3 1 Отговор
    Да те издигнат Рундьо, Боташ ефенди с къдрелката Йотовица за плашило на демокрацията в България, като служебен премиер и наркодилъра Йотова да се прави, че виждате ли Гюров подписва договор през главите им с Осрайна за поредното заробване на държавата ни е меко казано, връх на цинизма!!!
    Абе Радев, абе Рундьо, абе Боташ ефенди,
    Абе Гадев, абе Йотовица, то и ПП ви сложиха!

    15:20 22.09.2026

  • 39 Коко

    1 1 Отговор
    Да те издигнат Рундьо, Боташ ефенди с къдрелката Йотовица за плашило на демокрацията в България, като служебен премиер и наркодилъра Йотова да се прави, че виждате ли Гюров подписва договор през главите им с Осрайна за поредното заробване на държавата ни е меко казано, връх на цинизма!!!
    Абе Радев, абе Рундьо, абе Боташ ефенди,
    Абе Гадев, абе Йотовица, то и ПП ви го сложиха!
    Да робуваш на два вола е по-добре да впрегнеш млеконадойната крава за оран!

    15:22 22.09.2026

  • 40 Коко

    3 1 Отговор
    Да те издигнат Рундьо, Боташ ефенди с къдрелката Йотовица за плашило на демокрацията в България, като служебен премиер и наркодилъра Йотова да се прави, че виждате ли Гюров подписва договор през главите им с Осрайна за поредното заробване на държавата ни е меко казано, връх на цинизма!!!
    Абе Радев, абе Рундьо, абе Боташ ефенди,
    Абе Гадев, абе Йотовица, то и ПП ви го сложиха!
    Да робуваш на два вола е по-добре да впрегнеш млеконадойната крава за оран!
    Златната Нешка, говори за същата оран, при Гюров плуг липсва, плуг!

    15:24 22.09.2026

  • 41 Анониюен

    5 0 Отговор
    Правиш се на хубав но нищо добро не си направил напротив подписа заробващ българия договор

    15:28 22.09.2026

  • 42 Гюров,

    4 0 Отговор
    Вярно ли Кандев се е самопредложил за вице на Йотова?

    Вече втори ден по тоя въпрос ни вопъл, ни стон!

    15:31 22.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 селяк

    1 0 Отговор
    ма баце она и дръжавата е зависима. зависима е от неща кат ЕС, ЕЦБ кво сакаш

    15:46 22.09.2026

  • 45 Умник Гюро и умници юнаци

    1 0 Отговор
    Имаше ли глава Гюро или нямаше?!?

    15:53 22.09.2026

  • 46 независим

    0 0 Отговор
    зависимите говорят за зависимости!

    16:09 22.09.2026

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