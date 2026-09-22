Андрей Гюров във Велико Търново: Защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости

В навечерието на Деня на независимостта Андрей Гюров и Георги Кандев се срещнаха с граждани във великотърновското читалище „Надежда 1869“ – място, дълбоко свързано с изграждането на модерната българска държавност. В неговата зала са заседавали Третото, Четвъртото и Петото Велико народно събрание, а през 1887 г. Фердинанд полага клетва като български княз. Това съобщиха от пресцентъра на екипа на Гюров и Кандев.
Именно от това историческо място Андрей Гюров постави въпроса какво означава да бъдеш независим днес – не само като държава, но и като общество, институции и граждани, посочи novini.bg.
„Независимостта не се подарява. Българската е извоювана – със смелост, с поемане на риск, с активна дипломация. Преди 118 години България заявява, че иска сама да определя съдбата си“, каза Гюров.
Според него 22 септември не трябва да остава единствено историческа дата и повод за национална гордост. Независимостта има смисъл само ако се отстоява всеки ден – чрез решенията, които държавата взема, чрез силата на институциите и чрез свободата на гражданите.
„Независимостта започва със свободния човек. Този, който има собствено мнение, свободен е да го изрази и е готов да го отстоява. Човек, който вярва, че законът важи точно толкова за силния, колкото и за слабия. Защото иначе защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости?“, заяви кандидатът за президент.
Гюров очерта независимостта и като основна задача пред президентската институция – да отстоява автономността на държавата и институциите и правото на гражданите да не бъдат поставяни пред предварително решен избор.
По думите му решенията за България не бива да се вземат нито от външни сили, нито от тесен кръг влиятелни хора зад затворени врати, нито от хора, които се опитват да поставят собствената си воля над институциите. Големите национални решения, посочи той, трябва да се вземат след открит обществен дебат и при ясна отговорност пред гражданите.
Разговорът във Велико Търново постави независимостта и в контекста на днешния ден. Днес една държава не доказва своя суверенитет чрез изолация, а чрез способността да има избор – за енергийните си източници, за икономическото си развитие, за технологиите, които използва, за сигурността на критичната си инфраструктура, подчерта Гюров.
Той отхвърли и противопоставянето между българската независимост и европейското членство.
„Не виждам противоречие между независима България и силна Европа. Това е фалшива дилема. Европа може да увеличи физическата, икономическата и социалната сигурност на България, но не може да свърши работата на българските институции вместо тях. Образованието, правосъдието, инфраструктурата и качеството на държавното управление, посочи той, остават българска отговорност”, категоричен беше кандидатът за президент.
На фона на войната в Европа и на новите рискове – кибератаки, дезинформация, енергийна зависимост и контрол върху критична инфраструктура – Гюров формулира и съвременния въпрос за българската независимост: „През 1908 г. въпросът е бил дали имаме право сами да определяме съдбата си. Днес имаме това право. Въпросът е: имаме ли силата да го упражняваме? Има ли България институции, които устояват на натиск? Образование, което създава свободни и мислещи граждани? Икономика, която дава стабилност и избор? Гражданско общество, което не чака друг да решава вместо него?"
Това, по думите на Гюров, е разговорът за независимостта, който България трябва да води днес.
„Ако българските граждани ми гласуват доверието да бъда техен президент, именно независимостта на държавата, на институциите и на свободния гражданин ще бъде мой основен приоритет“, заяви Андрей Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Нали уж маскалите ни били асвабадили 1878година?
Коментиран от #17, #22, #28
14:12 22.09.2026
2 Ходи в Украина да си държиш речите
Коментиран от #6
14:13 22.09.2026
3 Малеееее
14:14 22.09.2026
4 Тоя е човек на ДПС!
14:14 22.09.2026
5 Цар Шишман
Коментиран от #12
14:15 22.09.2026
6 Прав си!
До коментар #2 от "Ходи в Украина да си държиш речите":Ако Костадинов стане президент, ще си присвои цялото черноморие.
14:16 22.09.2026
7 Честит празник
14:16 22.09.2026
8 ......-
За какво ни е пък зависим Гюр от френдовете с печатницата ?!?!
14:16 22.09.2026
9 Много е зле тоя....
14:16 22.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Перо
14:17 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боруна Лом
14:18 22.09.2026
14 Васил
14:19 22.09.2026
15 Ха,
14:20 22.09.2026
16 Гост
14:21 22.09.2026
17 Яяяяя
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Върни се в училище
14:22 22.09.2026
18 Нонсенс
Коментиран от #24
14:22 22.09.2026
19 Последния Софиянец
14:24 22.09.2026
20 просто минавам
14:24 22.09.2026
21 Ти да видиш
Коментиран от #23
14:24 22.09.2026
22 Верно ли бе
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Питай господарите си от Великобритания и Германия, те ще ти кажат .
14:27 22.09.2026
23 честен ционист
До коментар #21 от "Ти да видиш":Зависим е от Петрохан.
14:28 22.09.2026
24 Верно ли бе
До коментар #18 от "Нонсенс":И двете , но също и наркоман .
14:28 22.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Констатация
14:32 22.09.2026
27 Марджи
Колко по-вече направи за фашистка Осрайна, отколкото за града, Гоце Делчев!? Там и учителите не те помнят!
Жив наглец в розова униформа!!!
14:33 22.09.2026
28 ШЕФА
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Защото си пр.ст,а на пр.ст човек акъл не се дава ,така че няма защо да ти обяснявам !!!!!!!!
14:33 22.09.2026
29 Варна
14:36 22.09.2026
30 Лена
14:36 22.09.2026
31 Някой може ли да ми каже
14:42 22.09.2026
32 Според вас,
14:44 22.09.2026
33 Тиква
14:45 22.09.2026
34 Защо са ни продажни политици
15:08 22.09.2026
35 Българин
15:08 22.09.2026
36 Софиянец
15:16 22.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Коко
Абе Радев, абе Рундьо, абе Боташ ефенди,
Абе Гадев, абе Йотовица, то и ПП ви сложиха!
15:20 22.09.2026
39 Коко
Абе Радев, абе Рундьо, абе Боташ ефенди,
Абе Гадев, абе Йотовица, то и ПП ви го сложиха!
Да робуваш на два вола е по-добре да впрегнеш млеконадойната крава за оран!
15:22 22.09.2026
40 Коко
Абе Радев, абе Рундьо, абе Боташ ефенди,
Абе Гадев, абе Йотовица, то и ПП ви го сложиха!
Да робуваш на два вола е по-добре да впрегнеш млеконадойната крава за оран!
Златната Нешка, говори за същата оран, при Гюров плуг липсва, плуг!
15:24 22.09.2026
41 Анониюен
15:28 22.09.2026
42 Гюров,
Вече втори ден по тоя въпрос ни вопъл, ни стон!
15:31 22.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 селяк
15:46 22.09.2026
45 Умник Гюро и умници юнаци
15:53 22.09.2026
46 независим
16:09 22.09.2026