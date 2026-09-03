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Кризата с горивото в Иран: дълги опашки, влошено качество
  Тема: Иранската криза

Кризата с горивото в Иран: дълги опашки, влошено качество

3 Септември, 2026 22:00 675 20

  • иран-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Вносът е труден за финансиране и транспортиране, вътрешната продукция пък не успява да покрие нуждите

Кризата с горивото в Иран: дълги опашки, влошено качество - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Кризата с горивото в Иран се задълбочава. Пред бензиностанциите се вият дълги опашки, някои шофьори нощуват там с надеждата да заредят на следващия ден. Зачестяват съобщенията за влошено качество на бензина.

Само няколко дни след като Вашингтон обяви нови санкции срещу Иран, недостигът на гориво в страната става все по-осезаем. Шофьори от цялата страна съобщават, че чакат с часове по бензиностанциите и дори спят в колите си на опашки. Някои бензиностанции затварят преди да са обслужили всички чакащи - бензин просто няма. С дизела ситуацията е дори още по-тежка - шофьори на камиони съобщават, че опашките са километрични, но те са принудени да нощуват на тях, за да продължат работа.

Дефицитът на Иран е около 15 милиона литра дневно. Щетите, които нанася войната, трудностите с износа на петрол и затягащата се американска блокада усложняват изключително много ситуацията в страната.

Часове на опашка само за няколко литра гориво

"Вчера обиколих няколко бензиностанции - някои бяха затворени, други нямаха бензин, трети имаха много дълги опашки", разказва пред ДВ жител на град Карадж. Там някои бензиностанции са наложили лимит - до пет литра на зареждане. Мъжът разказва, че е излязъл в шест сутринта, за да избегне опашките, но те не били по-малки в ранните часове. Според него недостигът се използва, за да се подготви обществото, че държавата ще вдигне цените.

За шофьорите на камиони липсата на гориво е фатална - без него те не могат да работят. Пред ДВ един шофьор разказва, че спи на опашките. А всеки един изгубен ден в чакане означава нови разходи, които се добавят към вече повишените такива за застраховки, ремонти, поддръжка.

Влошава ли Иран качеството?

Същевременно зачестяват съобщенията, че в Иран започват да добяват метанол в бензина, произведен в страната. Вахид Ганейфард, изпълнителен директор на Persian Gulf Star Oil Company, наскоро потвърди, че рафинерията е започнала да тества добавянето на метанол в бензина си.

Официалните лица твърдят, че тестовете отговарят на техническите изисквания. Но моментът, в който се случват, подхранва подозренията на обществеността. Видеоклипове, споделени в интернет, показват шофьори, които държат бутилки с необичайно прозрачно гориво и твърдят, че качеството на бензина се е влошило. Някои твърдят, че горивото се смесва с вода или алкохол. Няма доказателства за това. Има обаче един потвърден случай на замърсено с вода гориво в град Рафсанджан. Властите заявиха, че става дума за техническа грешка и че се води разследване.

Тези случаи, макар и изолирани, подсилват страховете на шофьорите, които вече са в трудно положение. Жител на Техеран разказа пред ДВ, че е похарчил сума, която се равнява на около 4500 евро, за да поправи автомобила си след повреда, която според него е предизвикана от влошеното качество на бензина.

Мъжът казва, че не иска публично да протестира. В същото време в град Рей, южно от Техеран, шофьори са се събрали на протест пред бензиностанция, след като няколко автомобили се повредили след зареждане от нея.

Проблемът не е само технически - той е отражение на дълбокия срив на доверието между потребителите и властите в Иран и то в момент, в който обсъждат повишение на цените на горивото. Техеран твърди, че сегашната система за субсидии насърчава прекомерното потребление и контрабандата и се е превърнало в непосилна тежест върху държавните финанси. Потребителите обаче посочват и други проблеми - като неефективните автомобили, недостатъчния обществен транспорт и доходите, които не успяват да компенсират инфлацията.

Предстои ли повишение на цените?

Икономистът Хасан Мансур смята, че правителството подготвя повишение. Властите многократно са казвали, че цените на горивото са неадекватно ниски и че големи количества гориво се изнасят незаконно от страната. Според режима решението е цените да се вдигнат толкова, че да се доближат до международния пазар.

Мансур смята също така, че Иранската държавна петролна компания е задлъжняла с десетки милиарди евро към Централната банка, както и към други частни банки и Държавния фонд за развитие. Ако тези задължения не могат да бъдат покрити, те отслабват държавните финанси и допринасят за нестабилността и инфлацията, коментира икономистът. Следователно повишаването на цените на бензина би могло да послужи както като мярка за регулиране на търсенето, така и като източник на допълнителни приходи.

Политически опасен ход

Режимът няма много добри опции. Вносът е труден за финансиране и транспортиране, вътрешната продукция пък не успява да покрие нуждите. Увеличаването ѝ изисква инвестиции и технологии, а за ограничаването на потреблението е нужно строго нормиране на горивото или повишаване на цените. И двете са политически опасни.

Иранските власти не са забравили събитията от ноември 2019, когато внезапното повишение на цените на бензина предизвика протести в цялата страна, последвани от кървави репресии и блокиране на интернет. Днес икономическата обстановка е значително по-нестабилна. Войната със САЩ е нанесла щети на инфраструктурата, международните санкции се засилват, а покупателната способност на домакинствата е спаднала драстично. Дългите опашки за гориво са само още един източник на недоволство.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванков

    3 5 Отговор
    Значи Иран ще почне да внася нефт от ЕС...там е по-качествен!

    Коментиран от #6

    22:05 03.09.2026

  • 2 Нико

    4 5 Отговор
    Ти къде го виде тия опашки бе хомо ?

    22:07 03.09.2026

  • 3 Па то и у

    3 1 Отговор
    УЛУС МУХША...така!
    НЕМА беГзин, солярка, нема Ток, интернет, нема га и у Йло педофило
    Ааааахахаха

    22:07 03.09.2026

  • 4 Ами

    6 2 Отговор
    Като в Москва явно е типично за партньорите заразна работа

    22:08 03.09.2026

  • 5 изненадан

    1 4 Отговор
    Иран изнася суров петрол и е странно, че не преработва достатъчно за бензин за страната си!

    Коментиран от #7, #10, #15

    22:10 03.09.2026

  • 6 Хм...

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ванков":

    Ами не, ще внася от расия там има в изобилие.

    22:10 03.09.2026

  • 7 Като

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "изненадан":

    В Русия.

    22:11 03.09.2026

  • 8 ВАЖНОТО Е

    4 2 Отговор
    ЧЕ РУСОФИЛКИТЕ СВАЛИХА УШАНКИТЕ
    И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    И ЦЕЛУВАНЕТО НА КУРАНЪТ
    ПРОДЪЛЖАВАТ
    ДА ГО ПРАВЯТ
    СЪС НАЙ ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ.

    22:11 03.09.2026

  • 9 А у Крим

    4 2 Отговор
    Веке 6 месеца НЕМА НИЩО,..ни бензин, ни Инте:рнет,ни ПВО, корабли, подводници.. Сичко уйде....
    Ху йловски МИР
    Ха-ха-ха

    22:11 03.09.2026

  • 10 Ахъм

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "изненадан":

    Колко преработва расията? Странно е, че има недостиг, а? И Венецуела май имат затруднения.

    22:11 03.09.2026

  • 11 АБЕ мани....

    1 2 Отговор
    Амуджистан приключи!
    Монгольяк П едерацията... тоже
    Ааааахахаха

    22:13 03.09.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    Жалки сте ,и отвратителни евреи от еврейско зеле,

    22:15 03.09.2026

  • 13 Уникално

    2 1 Отговор
    Ама,как си мислите, ме иранския терористичен режим ще отселее? Няма начин!

    22:19 03.09.2026

  • 14 Иранче с куранче

    2 1 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    22:19 03.09.2026

  • 15 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "изненадан":

    Като в Русия. Има една народна поговорха "Вода гази, жаден ходи" трява много "талалнт" за да се постигне попринцип, но при безаналоговите режими е лесно.

    22:19 03.09.2026

  • 16 Милен

    2 0 Отговор
    Иранците откакто се помня живеят под секционен режим и някак си оцеляват, а ние като не сме под санкции, що постоянно се оплакваме?

    Коментиран от #18

    22:33 03.09.2026

  • 17 Васил

    1 2 Отговор
    Иранците са огледално копие на рашистите управляват се от откачалки!

    Коментиран от #20

    22:35 03.09.2026

  • 18 Да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Милен":

    Под санкци живея само от когато ги управляват аятоласите.Тоест 1979 година, а преди теростичния фатичен екстремиски режим Иран не само, че не е бил под санкци, а е бил доста прогресивна страна за региона и това време, но аятоласите ги докараха до това положение.

    22:42 03.09.2026

  • 19 уйко Урдьо

    1 0 Отговор
    Какви времена доживяхме, държавите световни бензиностанции да нямат гориво в собствените си държави. После казват, че диктатурата е по-добре от демокрацията.

    22:43 03.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.