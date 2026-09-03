Кризата с горивото в Иран: дълги опашки, влошено качество

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кризата с горивото в Иран се задълбочава. Пред бензиностанциите се вият дълги опашки, някои шофьори нощуват там с надеждата да заредят на следващия ден. Зачестяват съобщенията за влошено качество на бензина.

Само няколко дни след като Вашингтон обяви нови санкции срещу Иран, недостигът на гориво в страната става все по-осезаем. Шофьори от цялата страна съобщават, че чакат с часове по бензиностанциите и дори спят в колите си на опашки. Някои бензиностанции затварят преди да са обслужили всички чакащи - бензин просто няма. С дизела ситуацията е дори още по-тежка - шофьори на камиони съобщават, че опашките са километрични, но те са принудени да нощуват на тях, за да продължат работа.

Дефицитът на Иран е около 15 милиона литра дневно. Щетите, които нанася войната, трудностите с износа на петрол и затягащата се американска блокада усложняват изключително много ситуацията в страната.

Часове на опашка само за няколко литра гориво

"Вчера обиколих няколко бензиностанции - някои бяха затворени, други нямаха бензин, трети имаха много дълги опашки", разказва пред ДВ жител на град Карадж. Там някои бензиностанции са наложили лимит - до пет литра на зареждане. Мъжът разказва, че е излязъл в шест сутринта, за да избегне опашките, но те не били по-малки в ранните часове. Според него недостигът се използва, за да се подготви обществото, че държавата ще вдигне цените.

За шофьорите на камиони липсата на гориво е фатална - без него те не могат да работят. Пред ДВ един шофьор разказва, че спи на опашките. А всеки един изгубен ден в чакане означава нови разходи, които се добавят към вече повишените такива за застраховки, ремонти, поддръжка.

Влошава ли Иран качеството?

Същевременно зачестяват съобщенията, че в Иран започват да добяват метанол в бензина, произведен в страната. Вахид Ганейфард, изпълнителен директор на Persian Gulf Star Oil Company, наскоро потвърди, че рафинерията е започнала да тества добавянето на метанол в бензина си.

Официалните лица твърдят, че тестовете отговарят на техническите изисквания. Но моментът, в който се случват, подхранва подозренията на обществеността. Видеоклипове, споделени в интернет, показват шофьори, които държат бутилки с необичайно прозрачно гориво и твърдят, че качеството на бензина се е влошило. Някои твърдят, че горивото се смесва с вода или алкохол. Няма доказателства за това. Има обаче един потвърден случай на замърсено с вода гориво в град Рафсанджан. Властите заявиха, че става дума за техническа грешка и че се води разследване.

Тези случаи, макар и изолирани, подсилват страховете на шофьорите, които вече са в трудно положение. Жител на Техеран разказа пред ДВ, че е похарчил сума, която се равнява на около 4500 евро, за да поправи автомобила си след повреда, която според него е предизвикана от влошеното качество на бензина.

Мъжът казва, че не иска публично да протестира. В същото време в град Рей, южно от Техеран, шофьори са се събрали на протест пред бензиностанция, след като няколко автомобили се повредили след зареждане от нея.

Проблемът не е само технически - той е отражение на дълбокия срив на доверието между потребителите и властите в Иран и то в момент, в който обсъждат повишение на цените на горивото. Техеран твърди, че сегашната система за субсидии насърчава прекомерното потребление и контрабандата и се е превърнало в непосилна тежест върху държавните финанси. Потребителите обаче посочват и други проблеми - като неефективните автомобили, недостатъчния обществен транспорт и доходите, които не успяват да компенсират инфлацията.

Предстои ли повишение на цените?

Икономистът Хасан Мансур смята, че правителството подготвя повишение. Властите многократно са казвали, че цените на горивото са неадекватно ниски и че големи количества гориво се изнасят незаконно от страната. Според режима решението е цените да се вдигнат толкова, че да се доближат до международния пазар.

Мансур смята също така, че Иранската държавна петролна компания е задлъжняла с десетки милиарди евро към Централната банка, както и към други частни банки и Държавния фонд за развитие. Ако тези задължения не могат да бъдат покрити, те отслабват държавните финанси и допринасят за нестабилността и инфлацията, коментира икономистът. Следователно повишаването на цените на бензина би могло да послужи както като мярка за регулиране на търсенето, така и като източник на допълнителни приходи.

Политически опасен ход

Режимът няма много добри опции. Вносът е труден за финансиране и транспортиране, вътрешната продукция пък не успява да покрие нуждите. Увеличаването ѝ изисква инвестиции и технологии, а за ограничаването на потреблението е нужно строго нормиране на горивото или повишаване на цените. И двете са политически опасни.

Иранските власти не са забравили събитията от ноември 2019, когато внезапното повишение на цените на бензина предизвика протести в цялата страна, последвани от кървави репресии и блокиране на интернет. Днес икономическата обстановка е значително по-нестабилна. Войната със САЩ е нанесла щети на инфраструктурата, международните санкции се засилват, а покупателната способност на домакинствата е спаднала драстично. Дългите опашки за гориво са само още един източник на недоволство.