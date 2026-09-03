Кризата с горивото в Иран: дълги опашки, влошено качество

Кризата с горивото в Иран се задълбочава. Пред бензиностанциите се вият дълги опашки, някои шофьори нощуват там с надеждата да заредят на следващия ден. Зачестяват съобщенията за влошено качество на бензина.
Само няколко дни след като Вашингтон обяви нови санкции срещу Иран, недостигът на гориво в страната става все по-осезаем. Шофьори от цялата страна съобщават, че чакат с часове по бензиностанциите и дори спят в колите си на опашки. Някои бензиностанции затварят преди да са обслужили всички чакащи - бензин просто няма. С дизела ситуацията е дори още по-тежка - шофьори на камиони съобщават, че опашките са километрични, но те са принудени да нощуват на тях, за да продължат работа.
Дефицитът на Иран е около 15 милиона литра дневно. Щетите, които нанася войната, трудностите с износа на петрол и затягащата се американска блокада усложняват изключително много ситуацията в страната.
Часове на опашка само за няколко литра гориво
"Вчера обиколих няколко бензиностанции - някои бяха затворени, други нямаха бензин, трети имаха много дълги опашки", разказва пред ДВ жител на град Карадж. Там някои бензиностанции са наложили лимит - до пет литра на зареждане. Мъжът разказва, че е излязъл в шест сутринта, за да избегне опашките, но те не били по-малки в ранните часове. Според него недостигът се използва, за да се подготви обществото, че държавата ще вдигне цените.
За шофьорите на камиони липсата на гориво е фатална - без него те не могат да работят. Пред ДВ един шофьор разказва, че спи на опашките. А всеки един изгубен ден в чакане означава нови разходи, които се добавят към вече повишените такива за застраховки, ремонти, поддръжка.
Влошава ли Иран качеството?
Същевременно зачестяват съобщенията, че в Иран започват да добяват метанол в бензина, произведен в страната. Вахид Ганейфард, изпълнителен директор на Persian Gulf Star Oil Company, наскоро потвърди, че рафинерията е започнала да тества добавянето на метанол в бензина си.
Официалните лица твърдят, че тестовете отговарят на техническите изисквания. Но моментът, в който се случват, подхранва подозренията на обществеността. Видеоклипове, споделени в интернет, показват шофьори, които държат бутилки с необичайно прозрачно гориво и твърдят, че качеството на бензина се е влошило. Някои твърдят, че горивото се смесва с вода или алкохол. Няма доказателства за това. Има обаче един потвърден случай на замърсено с вода гориво в град Рафсанджан. Властите заявиха, че става дума за техническа грешка и че се води разследване.
Тези случаи, макар и изолирани, подсилват страховете на шофьорите, които вече са в трудно положение. Жител на Техеран разказа пред ДВ, че е похарчил сума, която се равнява на около 4500 евро, за да поправи автомобила си след повреда, която според него е предизвикана от влошеното качество на бензина.
Мъжът казва, че не иска публично да протестира. В същото време в град Рей, южно от Техеран, шофьори са се събрали на протест пред бензиностанция, след като няколко автомобили се повредили след зареждане от нея.
Проблемът не е само технически - той е отражение на дълбокия срив на доверието между потребителите и властите в Иран и то в момент, в който обсъждат повишение на цените на горивото. Техеран твърди, че сегашната система за субсидии насърчава прекомерното потребление и контрабандата и се е превърнало в непосилна тежест върху държавните финанси. Потребителите обаче посочват и други проблеми - като неефективните автомобили, недостатъчния обществен транспорт и доходите, които не успяват да компенсират инфлацията.
Предстои ли повишение на цените?
Икономистът Хасан Мансур смята, че правителството подготвя повишение. Властите многократно са казвали, че цените на горивото са неадекватно ниски и че големи количества гориво се изнасят незаконно от страната. Според режима решението е цените да се вдигнат толкова, че да се доближат до международния пазар.
Мансур смята също така, че Иранската държавна петролна компания е задлъжняла с десетки милиарди евро към Централната банка, както и към други частни банки и Държавния фонд за развитие. Ако тези задължения не могат да бъдат покрити, те отслабват държавните финанси и допринасят за нестабилността и инфлацията, коментира икономистът. Следователно повишаването на цените на бензина би могло да послужи както като мярка за регулиране на търсенето, така и като източник на допълнителни приходи.
Политически опасен ход
Режимът няма много добри опции. Вносът е труден за финансиране и транспортиране, вътрешната продукция пък не успява да покрие нуждите. Увеличаването ѝ изисква инвестиции и технологии, а за ограничаването на потреблението е нужно строго нормиране на горивото или повишаване на цените. И двете са политически опасни.
Иранските власти не са забравили събитията от ноември 2019, когато внезапното повишение на цените на бензина предизвика протести в цялата страна, последвани от кървави репресии и блокиране на интернет. Днес икономическата обстановка е значително по-нестабилна. Войната със САЩ е нанесла щети на инфраструктурата, международните санкции се засилват, а покупателната способност на домакинствата е спаднала драстично. Дългите опашки за гориво са само още един източник на недоволство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванков
Коментиран от #6
22:05 03.09.2026
2 Нико
22:07 03.09.2026
3 Па то и у
НЕМА беГзин, солярка, нема Ток, интернет, нема га и у Йло педофило
Ааааахахаха
22:07 03.09.2026
4 Ами
22:08 03.09.2026
5 изненадан
Коментиран от #7, #10, #15
22:10 03.09.2026
6 Хм...
До коментар #1 от "Ванков":Ами не, ще внася от расия там има в изобилие.
22:10 03.09.2026
7 Като
До коментар #5 от "изненадан":В Русия.
22:11 03.09.2026
8 ВАЖНОТО Е
И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
И ЦЕЛУВАНЕТО НА КУРАНЪТ
ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА ГО ПРАВЯТ
СЪС НАЙ ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ.
22:11 03.09.2026
9 А у Крим
Ху йловски МИР
Ха-ха-ха
22:11 03.09.2026
10 Ахъм
До коментар #5 от "изненадан":Колко преработва расията? Странно е, че има недостиг, а? И Венецуела май имат затруднения.
22:11 03.09.2026
11 АБЕ мани....
Монгольяк П едерацията... тоже
Ааааахахаха
22:13 03.09.2026
12 Kaлпазанин
22:15 03.09.2026
13 Уникално
22:19 03.09.2026
14 Иранче с куранче
22:19 03.09.2026
15 Ами
До коментар #5 от "изненадан":Като в Русия. Има една народна поговорха "Вода гази, жаден ходи" трява много "талалнт" за да се постигне попринцип, но при безаналоговите режими е лесно.
22:19 03.09.2026
16 Милен
Коментиран от #18
22:33 03.09.2026
17 Васил
Коментиран от #20
22:35 03.09.2026
18 Да бе, да
До коментар #16 от "Милен":Под санкци живея само от когато ги управляват аятоласите.Тоест 1979 година, а преди теростичния фатичен екстремиски режим Иран не само, че не е бил под санкци, а е бил доста прогресивна страна за региона и това време, но аятоласите ги докараха до това положение.
22:42 03.09.2026
19 уйко Урдьо
22:43 03.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.