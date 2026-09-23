Георги Георгиев: "Кошницата с грижа" най-добре илюстрира какво означава на практика термина съветски идиот

"Кошницата с грижа" най-добре илюстрира какво означава на практика термина съветски идиот. Това пише във "Фейсбук" Георги Георгиев.
Националната инициатива „Кошница с грижа“, обявена от правителството и премиера Румен Радев през юни 2026 г. с цел уж да намали цените на основните храни с над 15%, бързо се сблъска с реалността и събра сериозни критики и примери за неефективност и абсурдност.
1. "Кошницата“ се оказа по-скъпа от редовните седмични промоции.
Най-големият парадокс беше, че стандартните седмични промоции на големите вериги супермаркети често предлагаха същите (или подобни) стоки на по-ниски цени, отколкото бяха фиксираните цени в „Кошница с грижа“. Така потребителите, които пазаруваха по брошура, реално спестяваха повече, отколкото чрез държавния проект.
2. Странни и неконвертируеми продукти.
Вместо истинска грижа за трапезата с пресни плодове и зеленчуци, част от веригите включиха в списъците си крайно специфични или нетипични за ежедневното меню продукти, за да покрият административното изискване от минимум 30 артикула. В списъците на някои търговци с лого за отстъпка можеха да се видят артикули като:
Бланширан ориз,
Замразена скумрия или рибна салата в консерва,
Нетунквани лимонови и какаови вафли в големи опаковки (по 400 грама)
Разтворимо кафе 3-в-1 в пакетчета.
3. Липсата на плодове и зеленчуци.
Въпреки че по план кампанията трябваше да облекчи разходите за пресни храни, в редица обекти реално липсваха български плодове и зеленчуци под този етикет. Оказа се много по-лесно за веригите да намалят трайни пакетирани стоки (захар, брашно, консерви русенско варено), отколкото бързоразваляща се фермерска продукция.
4. Натиск върху българските производители, вместо върху веригите.
Въпреки обещанията за „споделена грижа“, оранжерийни и зеленчукопроизводители се оплакаха от сериозен натиск. Големи търговски вериги се опитваха да постигнат задължителното 15%-но намаление на цената не за сметка на собствения си марж (надценка), а като извиваха ръцете на българските фермери да им продават по-евтино.
Да не споменаваме за абсурди като сирене с 60% водно съдържание.
Когато съветски идиоти се опитват да регулират насилствено икономиката, не само винаги се провалят, но могат да са опасни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ШЕФА
Коментиран от #23
10:06 23.09.2026
3 Какво е това ГГ
10:06 23.09.2026
4 ЦСКА Москва
10:07 23.09.2026
5 Нормално
Коментиран от #10
10:09 23.09.2026
6 ИДИОТА СИ Е ИДИОТ
10:09 23.09.2026
7 ШЕФА
Коментиран от #19
10:10 23.09.2026
8 Румен Боташ
10:10 23.09.2026
9 🧺от и за
10:11 23.09.2026
10 И КАКВО ПРЕДЛАГАШ
До коментар #5 от "Нормално":ДА ГИ УБИВАМЕ ОЩЕ КАТО СЕ РОДЯТ ?
10:11 23.09.2026
11 Някой
10:12 23.09.2026
12 Търговците се гаврят с правителството
10:14 23.09.2026
13 Удри евраста с лопатЕто
10:15 23.09.2026
14 защо
П.П. Няма само Украйна да си има Зеленски. И ние си имаме Георги!
10:22 23.09.2026
15 Тъп та дрънка
Правилният термин е "евроатлантически идиот", защото днес се храним с полуфабрикати пълни с гмо, хибриди, консерванти, Е-та..
Коментиран от #18
10:25 23.09.2026
16 МунчоЛЕТ
10:28 23.09.2026
17 Боташоглу
10:28 23.09.2026
18 ИСТИНСКИЯ ТЕРМИН Е ПОЛЕЗЕН ИДИОТ
До коментар #15 от "Тъп та дрънка":НЕЩО КАТО АВТОРА
10:30 23.09.2026
19 Цвайщайн
До коментар #7 от "ШЕФА":Не може да сгърчиш нещо, което го няма.
10:31 23.09.2026
20 Ами, кошицата
Коментиран от #22
10:34 23.09.2026
21 българин
10:35 23.09.2026
22 българин
До коментар #20 от "Ами, кошицата":Сигурно е така, но там са наистина с грижа за хората, а в Zадунайската губерния е ерзац за заблуда на раята.
10:39 23.09.2026
23 Камион
До коментар #2 от "ШЕФА":Марш в Сибир!
10:40 23.09.2026
24 Неразбрал
10:51 23.09.2026