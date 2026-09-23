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Георги Георгиев: "Кошницата с грижа" най-добре илюстрира какво означава на практика термина съветски идиот

Георги Георгиев: "Кошницата с грижа" най-добре илюстрира какво означава на практика термина съветски идиот

23 Септември, 2026 10:00 790 24

  • кошница с грижа-
  • румен радев-
  • правителство

Липсата на плодове и зеленчуци. Да не споменаваме за абсурди като сирене с 60% водно съдържание

Георги Георгиев: "Кошницата с грижа" най-добре илюстрира какво означава на практика термина съветски идиот - 1
Снимка: БГНЕС
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"Кошницата с грижа" най-добре илюстрира какво означава на практика термина съветски идиот. Това пише във "Фейсбук" Георги Георгиев.

Националната инициатива „Кошница с грижа“, обявена от правителството и премиера Румен Радев през юни 2026 г. с цел уж да намали цените на основните храни с над 15%, бързо се сблъска с реалността и събра сериозни критики и примери за неефективност и абсурдност.

1. "Кошницата“ се оказа по-скъпа от редовните седмични промоции.

Най-големият парадокс беше, че стандартните седмични промоции на големите вериги супермаркети често предлагаха същите (или подобни) стоки на по-ниски цени, отколкото бяха фиксираните цени в „Кошница с грижа“. Така потребителите, които пазаруваха по брошура, реално спестяваха повече, отколкото чрез държавния проект.

2. Странни и неконвертируеми продукти.

Вместо истинска грижа за трапезата с пресни плодове и зеленчуци, част от веригите включиха в списъците си крайно специфични или нетипични за ежедневното меню продукти, за да покрият административното изискване от минимум 30 артикула. В списъците на някои търговци с лого за отстъпка можеха да се видят артикули като:

Бланширан ориз,

Замразена скумрия или рибна салата в консерва,

Нетунквани лимонови и какаови вафли в големи опаковки (по 400 грама)

Разтворимо кафе 3-в-1 в пакетчета.

3. Липсата на плодове и зеленчуци.

Въпреки че по план кампанията трябваше да облекчи разходите за пресни храни, в редица обекти реално липсваха български плодове и зеленчуци под този етикет. Оказа се много по-лесно за веригите да намалят трайни пакетирани стоки (захар, брашно, консерви русенско варено), отколкото бързоразваляща се фермерска продукция.

4. Натиск върху българските производители, вместо върху веригите.

Въпреки обещанията за „споделена грижа“, оранжерийни и зеленчукопроизводители се оплакаха от сериозен натиск. Големи търговски вериги се опитваха да постигнат задължителното 15%-но намаление на цената не за сметка на собствения си марж (надценка), а като извиваха ръцете на българските фермери да им продават по-евтино.

Да не споменаваме за абсурди като сирене с 60% водно съдържание.

Когато съветски идиоти се опитват да регулират насилствено икономиката, не само винаги се провалят, но могат да са опасни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ШЕФА

    5 11 Отговор
    Съветски и....от е на майка ти сина !

    Коментиран от #23

    10:06 23.09.2026

  • 3 Какво е това ГГ

    4 3 Отговор
    ???????

    10:06 23.09.2026

  • 4 ЦСКА Москва

    6 5 Отговор
    Каза лай..... Гошо и падна в дупката .

    10:07 23.09.2026

  • 5 Нормално

    17 0 Отговор
    През последните 6 години държавата се управлява от децата и внуците на комунистите от висшата номенклатура.

    Коментиран от #10

    10:09 23.09.2026

  • 6 ИДИОТА СИ Е ИДИОТ

    10 7 Отговор
    СЪВЕТСКИЯ УМРЯ 1991 ГОДИНА , НО ЕВРОПЕЙСКИЯ И АМЕРИКАНСКИЯ СИ Е ЖИВ И ЗДРАВ.

    10:09 23.09.2026

  • 7 ШЕФА

    10 12 Отговор
    Поредната краварска амеба опитваща се да се прави на остроумна ! Гошко недей се напъвай Бе,ще получиш някой мозъчен гърч !

    Коментиран от #19

    10:10 23.09.2026

  • 8 Румен Боташ

    8 3 Отговор
    За бога братя, не купувайте!

    10:10 23.09.2026

  • 9 🧺от и за

    2 2 Отговор
    ШороШки Едиот

    10:11 23.09.2026

  • 10 И КАКВО ПРЕДЛАГАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нормално":

    ДА ГИ УБИВАМЕ ОЩЕ КАТО СЕ РОДЯТ ?

    10:11 23.09.2026

  • 11 Някой

    6 5 Отговор
    Този вместо да пише по политически въпроси, нека продължава да си пише книгите, които никой не чете. И да си взема грантовете от англисйото или американското посолство.

    10:12 23.09.2026

  • 12 Търговците се гаврят с правителството

    5 0 Отговор
    Знаят, че инициативата ще се провали, и гледат сеир. И ние си знаехме, и ние гледаме. А аъветските и.иоти се перчат с несбъднатото постижение.

    10:14 23.09.2026

  • 13 Удри евраста с лопатЕто

    8 5 Отговор
    Ми то кошницата с грижа показва евраския uдuoт, през комунизма нямаше нужда от кошници с грижа, как след почти 40г. демокрация вече успяват да изкарат още комунизма виновен, все някой друг им виновен на демократите, те все невинни душички.

    10:15 23.09.2026

  • 14 защо

    3 2 Отговор
    1991 година, когато вече няма нищо започващо със "Съветски", пет годишния тогава Гошко, е изучил всичко и днес заключава - "съветски идиот".
    П.П. Няма само Украйна да си има Зеленски. И ние си имаме Георги!

    10:22 23.09.2026

  • 15 Тъп та дрънка

    5 3 Отговор
    Термина "съветски идиот" в случая е неправилен, защото по съветско време всички се хранеха със здравословни и екологично чисти храни, за разлика от сега.

    Правилният термин е "евроатлантически идиот", защото днес се храним с полуфабрикати пълни с гмо, хибриди, консерванти, Е-та..

    Коментиран от #18

    10:25 23.09.2026

  • 16 МунчоЛЕТ

    1 1 Отговор
    От мен - толкоз 💩.

    10:28 23.09.2026

  • 17 Боташоглу

    2 1 Отговор
    служи верно на султана.

    10:28 23.09.2026

  • 18 ИСТИНСКИЯ ТЕРМИН Е ПОЛЕЗЕН ИДИОТ

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тъп та дрънка":

    НЕЩО КАТО АВТОРА

    10:30 23.09.2026

  • 19 Цвайщайн

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ШЕФА":

    Не може да сгърчиш нещо, което го няма.

    10:31 23.09.2026

  • 20 Ами, кошицата

    1 3 Отговор
    Не е изобретение на Радев. Подобни неща съществуват и в други много по-развити страни от нашата. Георги очевидно не е наясно с това и затова плещи глупости само за да каже нещо.

    Коментиран от #22

    10:34 23.09.2026

  • 21 българин

    3 1 Отговор
    "Когато съветски идиоти се опитват да регулират насилствено икономиката, не само винаги се провалят, но могат да са опасни.", не могат да са опасни, те са опасни и вредни за България!

    10:35 23.09.2026

  • 22 българин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами, кошицата":

    Сигурно е така, но там са наистина с грижа за хората, а в Zадунайската губерния е ерзац за заблуда на раята.

    10:39 23.09.2026

  • 23 Камион

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ШЕФА":

    Марш в Сибир!

    10:40 23.09.2026

  • 24 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Какво е виновно правителството, че големите вериги са срещу него и срещу производителите, и народа.

    10:51 23.09.2026