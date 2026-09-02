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Висш ирански представител: САЩ са Сатана!
  Тема: Иранската криза

Висш ирански представител: САЩ са Сатана!

2 Септември, 2026 13:09 846 23

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че трима членове на паравоенните сили "Басидж" са били убити при американски удар по ирански остров в Залива

Висш ирански представител: САЩ са Сатана! - 1
AFP AFP

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф заяви днес, че САЩ са "Сатаната", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Висшият ирански представител направи това изявление след американска атака по време на сватба в Южен Иран.

"Училището в Минаб: убити деца (. . .) Сватба в Кухестак: деца, убити заедно със семействата им. Ако една сила действа като Сатаната, избира целите си като Сатаната и убива като Сатаната, значи това е Сатаната", написа председателят на иранския парламент в социалната платформа Екс.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че четирима негови членове са загинали при американски удар в Западен Иран.

Иранските сили заявиха днес, че са атакували американски военни цели в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. По-рано те поеха отговорност за удари по Йордания и Иракски Кюрдистан.

От началото на войната в Близкия изток иракски Кюрдистан, където са разположени войници от антиджихадистката коалиция, предвождана от САЩ, се превърна в мишена на атаки на Иран и на проирански въоръжени формирования в Ирак.

Антитерористичните сили на иракски Кюрдистан заявиха, че войниците от коалицията са свалили десет дрона с експлозиви във въздушното пространство на провинция Ербил от 01:13 до 03:31 часа (и българско) време.

Иранска атака с дронове срещу Кувейт доведе днес до избухването на пожар в жилищен комплекс в столицата Кувейт, предаде кувейтската новинарска агенция КУНА.

Бахрейн прехвана днес иранска въздушна атака, предаде Асошиейтед прес. Техеран атакува съюзниците на САЩ в района на Персийския залив въпреки заплахите на американския президент Доналд Тръмп да ескалира американските военни нападения.

Бахрейн, където е разположена важна американска военноморска база, заяви, че противовъздушните му системи са прехванали изстреляни от Иран обекти.

След пауза от повече от месец размяната на удари между САЩ и Иран се активизира от уикенда, след като американските сили поразиха ирански ракетни установки на остров в Ормузкия проток, а Иран отвърна с ракети срещу американски бази в Йордания.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че трима членове на паравоенните сили "Басидж" са били убити при американски удар по ирански остров в Залива.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    3 19 Отговор
    иран не бяха ли турци 🤔

    Коментиран от #3

    13:10 02.09.2026

  • 2 И Киев е Руски

    10 3 Отговор
    И на нашият Георг ханша и прасците са му наедряло като на бременна жена но не е Фанал

    Коментиран от #11

    13:11 02.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Ех, eSeS-чо, Перси са бе Перси❗

    Коментиран от #5, #20

    13:12 02.09.2026

  • 4 фен на сидеров

    14 2 Отговор
    новата "империя на злото " !!! олицетворяваща глобалните кражби и убийства !!!

    13:13 02.09.2026

  • 5 14/88

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    кат са перси що вярват в сатаната

    Коментиран от #8

    13:13 02.09.2026

  • 6 точно иранците

    4 12 Отговор
    са обърканите души от сатаната. Звучи не добре , но те са от грешния свят.

    13:13 02.09.2026

  • 7 Хохо Бохо

    12 2 Отговор
    Сащ са си нормални хорица управлявани от шепа еврейски сатанисти

    13:15 02.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "14/88":

    eSeS-чо, къде видя да вярват в сатаната❓
    Или ти освен 14/88 си и ФнГЛ ❗

    Коментиран от #10

    13:16 02.09.2026

  • 9 българина

    11 3 Отговор
    това го знаят от 9 млрд на земята 8, останалите са атлантически бо уци

    13:16 02.09.2026

  • 10 14/88

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ти заглавия май не четеш

    Коментиран от #12

    13:17 02.09.2026

  • 11 Хохо Бохо

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Георг беше от малолетното герберастко забавление на буци. Уникален гей продажен

    13:18 02.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "14/88":

    eSeS-чо, а ти май четеш БЕЗ да разбираш❗
    Да наречеш някого Сатана, не означава, че вярваш в Аллах❗

    13:18 02.09.2026

  • 13 Сър Пичук

    3 1 Отговор
    Галибаф какво друго да каже. Галиба излезе вярно, ама надали.
    Много хубава фамилия за политик.
    Не знам дали знаете какво е галиба?
    Дума от арабски произход, изразяваща предположение, несигурност или вероятност; означава вероятно, май, изглежда, като че ли. 😀

    13:25 02.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сър Пичук

    3 0 Отговор
    Иначе Галибаф се изказва съвсем правоверно. Писано е:
    “Не вземай за приятели юдеи и християни… Коли идолопоклонниците (немюсюлманите), където и да ги намериш… Побеждавай ги и приготвяй за всеки един от тях засада.” ("Коранът", Сура 5:51; 9:5)
    "Намери християнина и евреина и им кажи да се отрекат от вярата си и да повярват в пророка Мохамед и в Аллах! И ако те не го направят, трябва да ги убиеш! Със сабята си трябва да ги посечеш!" - цитат от мюсюлманския закон "Шария"

    13:32 02.09.2026

  • 16 Джихади Йово

    2 0 Отговор
    100% вярно!!

    13:33 02.09.2026

  • 17 скарлет

    2 1 Отговор
    еврейчето къде е да не са 😄 му светили маслото !!! ТСВ е в ход наред със световна финансова рецесия!!!! рептили 👿

    13:37 02.09.2026

  • 18 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Браво ИРАН ПОБЕДА!

    13:38 02.09.2026

  • 19 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    И исрахел ,сатаната не е сам

    13:38 02.09.2026

  • 20 Казанлъшкия

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Минали са покрай перси - имат сигурно под 10% древна кръв ,останалото си е арабска кръв. Иначе се обиждат като им го кажеш,но са си живи арабели.

    13:41 02.09.2026

  • 21 Мнение

    2 0 Отговор
    Не САЩ, а вождовете им и тяхните братовчеди са от сатаната.

    13:41 02.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нисш ирански представител:

    0 1 Отговор
    Олеле, убождат ме.

    13:43 02.09.2026

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