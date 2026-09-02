Висш ирански представител: САЩ са Сатана!

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф заяви днес, че САЩ са "Сатаната", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Висшият ирански представител направи това изявление след американска атака по време на сватба в Южен Иран.
"Училището в Минаб: убити деца (. . .) Сватба в Кухестак: деца, убити заедно със семействата им. Ако една сила действа като Сатаната, избира целите си като Сатаната и убива като Сатаната, значи това е Сатаната", написа председателят на иранския парламент в социалната платформа Екс.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че четирима негови членове са загинали при американски удар в Западен Иран.
Иранските сили заявиха днес, че са атакували американски военни цели в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. По-рано те поеха отговорност за удари по Йордания и Иракски Кюрдистан.
От началото на войната в Близкия изток иракски Кюрдистан, където са разположени войници от антиджихадистката коалиция, предвождана от САЩ, се превърна в мишена на атаки на Иран и на проирански въоръжени формирования в Ирак.
Антитерористичните сили на иракски Кюрдистан заявиха, че войниците от коалицията са свалили десет дрона с експлозиви във въздушното пространство на провинция Ербил от 01:13 до 03:31 часа (и българско) време.
Иранска атака с дронове срещу Кувейт доведе днес до избухването на пожар в жилищен комплекс в столицата Кувейт, предаде кувейтската новинарска агенция КУНА.
Бахрейн прехвана днес иранска въздушна атака, предаде Асошиейтед прес. Техеран атакува съюзниците на САЩ в района на Персийския залив въпреки заплахите на американския президент Доналд Тръмп да ескалира американските военни нападения.
Бахрейн, където е разположена важна американска военноморска база, заяви, че противовъздушните му системи са прехванали изстреляни от Иран обекти.
След пауза от повече от месец размяната на удари между САЩ и Иран се активизира от уикенда, след като американските сили поразиха ирански ракетни установки на остров в Ормузкия проток, а Иран отвърна с ракети срещу американски бази в Йордания.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че трима членове на паравоенните сили "Басидж" са били убити при американски удар по ирански остров в Залива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
Коментиран от #3
13:10 02.09.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #11
13:11 02.09.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "14/88":Ех, eSeS-чо, Перси са бе Перси❗
Коментиран от #5, #20
13:12 02.09.2026
4 фен на сидеров
13:13 02.09.2026
5 14/88
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":кат са перси що вярват в сатаната
Коментиран от #8
13:13 02.09.2026
6 точно иранците
13:13 02.09.2026
7 Хохо Бохо
13:15 02.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "14/88":eSeS-чо, къде видя да вярват в сатаната❓
Или ти освен 14/88 си и ФнГЛ ❗
Коментиран от #10
13:16 02.09.2026
9 българина
13:16 02.09.2026
10 14/88
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ти заглавия май не четеш
Коментиран от #12
13:17 02.09.2026
11 Хохо Бохо
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Георг беше от малолетното герберастко забавление на буци. Уникален гей продажен
13:18 02.09.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "14/88":eSeS-чо, а ти май четеш БЕЗ да разбираш❗
Да наречеш някого Сатана, не означава, че вярваш в Аллах❗
13:18 02.09.2026
13 Сър Пичук
Много хубава фамилия за политик.
Не знам дали знаете какво е галиба?
Дума от арабски произход, изразяваща предположение, несигурност или вероятност; означава вероятно, май, изглежда, като че ли. 😀
13:25 02.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сър Пичук
“Не вземай за приятели юдеи и християни… Коли идолопоклонниците (немюсюлманите), където и да ги намериш… Побеждавай ги и приготвяй за всеки един от тях засада.” ("Коранът", Сура 5:51; 9:5)
"Намери християнина и евреина и им кажи да се отрекат от вярата си и да повярват в пророка Мохамед и в Аллах! И ако те не го направят, трябва да ги убиеш! Със сабята си трябва да ги посечеш!" - цитат от мюсюлманския закон "Шария"
13:32 02.09.2026
16 Джихади Йово
13:33 02.09.2026
17 скарлет
13:37 02.09.2026
18 Исторически парк
13:38 02.09.2026
19 Kaлпазанин
13:38 02.09.2026
20 Казанлъшкия
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Минали са покрай перси - имат сигурно под 10% древна кръв ,останалото си е арабска кръв. Иначе се обиждат като им го кажеш,но са си живи арабели.
13:41 02.09.2026
21 Мнение
13:41 02.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нисш ирански представител:
13:43 02.09.2026