Висш ирански представител: САЩ са Сатана!

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф заяви днес, че САЩ са "Сатаната", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Висшият ирански представител направи това изявление след американска атака по време на сватба в Южен Иран.

"Училището в Минаб: убити деца (. . .) Сватба в Кухестак: деца, убити заедно със семействата им. Ако една сила действа като Сатаната, избира целите си като Сатаната и убива като Сатаната, значи това е Сатаната", написа председателят на иранския парламент в социалната платформа Екс.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че четирима негови членове са загинали при американски удар в Западен Иран.

Иранските сили заявиха днес, че са атакували американски военни цели в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. По-рано те поеха отговорност за удари по Йордания и Иракски Кюрдистан.

От началото на войната в Близкия изток иракски Кюрдистан, където са разположени войници от антиджихадистката коалиция, предвождана от САЩ, се превърна в мишена на атаки на Иран и на проирански въоръжени формирования в Ирак.

Антитерористичните сили на иракски Кюрдистан заявиха, че войниците от коалицията са свалили десет дрона с експлозиви във въздушното пространство на провинция Ербил от 01:13 до 03:31 часа (и българско) време.

Иранска атака с дронове срещу Кувейт доведе днес до избухването на пожар в жилищен комплекс в столицата Кувейт, предаде кувейтската новинарска агенция КУНА.

Бахрейн прехвана днес иранска въздушна атака, предаде Асошиейтед прес. Техеран атакува съюзниците на САЩ в района на Персийския залив въпреки заплахите на американския президент Доналд Тръмп да ескалира американските военни нападения.

Бахрейн, където е разположена важна американска военноморска база, заяви, че противовъздушните му системи са прехванали изстреляни от Иран обекти.

След пауза от повече от месец размяната на удари между САЩ и Иран се активизира от уикенда, след като американските сили поразиха ирански ракетни установки на остров в Ормузкия проток, а Иран отвърна с ракети срещу американски бази в Йордания.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че трима членове на паравоенните сили "Басидж" са били убити при американски удар по ирански остров в Залива.