Войната продължава! САЩ изстреляха ракети по ирански танкер край остров Харг

Експлозии са чути край иранския остров Харг в Персийския залив, където се намира ключов петролен терминал, съобщават "Ройтерс" и полуофициалната информационна агенция "Фарс".
Произходът на взривовете обаче остава неизвестен.
Свързаната с държавата агенция Nournews съобщи, позовавайки се на непотвърдени данни от местни източници, че ирански танкер е бил атакуван близо до Харг с ракета, изстреляна от американските сили.
Кореспондент на "Фарс" на острова посочи, че от района на Персийския залив са се чули взривове, но не е забелязан дим.
Преди два дни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да нанесе още удари по близкоизточната държава, като добави, че продължителността на военните действия няма значение за него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоро
Коментиран от #8
11:53 05.09.2026
2 Гай Турий
11:55 05.09.2026
3 Овчар
11:56 05.09.2026
4 Чорбара
Коментиран от #14
11:57 05.09.2026
5 Тик-Ток
11:57 05.09.2026
6 Где Путин
Коментиран от #9, #10
12:09 05.09.2026
7 Последния Софиянец
12:11 05.09.2026
8 Да Путин е труп
До коментар #1 от "Скоро":Русия умира
Коментиран от #11, #12
12:11 05.09.2026
9 Ти...
До коментар #6 от "Где Путин":Кьорав ли си или малоумен?9933
12:13 05.09.2026
10 Где
До коментар #6 от "Где Путин":Зелю где
12:13 05.09.2026
11 Мухахаха
До коментар #8 от "Да Путин е труп":В голяма грешка си надяй се
12:16 05.09.2026
12 Путин е шефа
До коментар #8 от "Да Путин е труп":Свиквай мишко продажна
12:17 05.09.2026
13 Чини ми се
12:22 05.09.2026
14 Куку
До коментар #4 от "Чорбара":Волу рие рие , но на главата му пада
12:31 05.09.2026
15 Ммм
12:36 05.09.2026