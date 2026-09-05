Войната продължава! САЩ изстреляха ракети по ирански танкер край остров Харг

Експлозии са чути край иранския остров Харг в Персийския залив, където се намира ключов петролен терминал, съобщават "Ройтерс" и полуофициалната информационна агенция "Фарс".

Произходът на взривовете обаче остава неизвестен.

Свързаната с държавата агенция Nournews съобщи, позовавайки се на непотвърдени данни от местни източници, че ирански танкер е бил атакуван близо до Харг с ракета, изстреляна от американските сили.

Кореспондент на "Фарс" на острова посочи, че от района на Персийския залив са се чули взривове, но не е забелязан дим.

Преди два дни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да нанесе още удари по близкоизточната държава, като добави, че продължителността на военните действия няма значение за него.