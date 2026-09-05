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Войната продължава! САЩ изстреляха ракети по ирански танкер край остров Харг
  Тема: Иранската криза

Войната продължава! САЩ изстреляха ракети по ирански танкер край остров Харг

5 Септември, 2026 11:49 891 15

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Преди два дни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да нанесе още удари по близкоизточната държава, като добави, че продължителността на военните действия няма значение за него

Войната продължава! САЩ изстреляха ракети по ирански танкер край остров Харг - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Експлозии са чути край иранския остров Харг в Персийския залив, където се намира ключов петролен терминал, съобщават "Ройтерс" и полуофициалната информационна агенция "Фарс".

Произходът на взривовете обаче остава неизвестен.

Свързаната с държавата агенция Nournews съобщи, позовавайки се на непотвърдени данни от местни източници, че ирански танкер е бил атакуван близо до Харг с ракета, изстреляна от американските сили.

Кореспондент на "Фарс" на острова посочи, че от района на Персийския залив са се чули взривове, но не е забелязан дим.

Преди два дни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да нанесе още удари по близкоизточната държава, като добави, че продължителността на военните действия няма значение за него.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро

    9 7 Отговор
    сите тарамбухи ще се опомнят и обединят срещу агресора САЩ. Това ще е краят на хегемона.

    Коментиран от #8

    11:53 05.09.2026

  • 2 Гай Турий

    14 2 Отговор
    Какви проблеми имат САЩ на 10 000 км. от фашистгтон?! Някой плюе ли ги оттам, камъни ли им хвърля по бялата къща на рижавия миролюбец??! Откъде накъде САЩ ще се бутат в тоя край на света, да не е мексиканската граница, Флорида?! Най-долните пирати не могат да стъпят на малкия пръст на рижавия лудник грабител, побъркал целия свят за 2 години.

    11:55 05.09.2026

  • 3 Овчар

    14 3 Отговор
    Сащ вече не са определящ фактор благодарение на рижавия психопат ..!

    11:56 05.09.2026

  • 4 Чорбара

    16 3 Отговор
    Мръсни кравари ,за да спасите фалиралата си територия сте готови да погубите света.

    Коментиран от #14

    11:57 05.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    10 3 Отговор
    Време е Дони Епщайн да бъде арестуван и вкаран в пандиза за хиляди насилени деца от тоя негодник

    11:57 05.09.2026

  • 6 Где Путин

    2 5 Отговор
    Где????

    Коментиран от #9, #10

    12:09 05.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Търсете си скривалища!

    12:11 05.09.2026

  • 8 Да Путин е труп

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро":

    Русия умира

    Коментиран от #11, #12

    12:11 05.09.2026

  • 9 Ти...

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Где Путин":

    Кьорав ли си или малоумен?9933

    12:13 05.09.2026

  • 10 Где

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Где Путин":

    Зелю где

    12:13 05.09.2026

  • 11 Мухахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да Путин е труп":

    В голяма грешка си надяй се

    12:16 05.09.2026

  • 12 Путин е шефа

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да Путин е труп":

    Свиквай мишко продажна

    12:17 05.09.2026

  • 13 Чини ми се

    1 1 Отговор
    Ще изгрява слънце над краварника, може и две!

    12:22 05.09.2026

  • 14 Куку

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чорбара":

    Волу рие рие , но на главата му пада

    12:31 05.09.2026

  • 15 Ммм

    2 0 Отговор
    За месец изкараха определено количество нефт от района и сега вдигаме цената на борсата. Това го правят от пролетта .Една бомбандировка вдига цената и само Тръмп знае точния час на вдигането и.

    12:36 05.09.2026

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