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Протести във Варна срещу презастрояването

Протести във Варна срещу презастрояването

24 Септември, 2026 03:57, обновена 24 Септември, 2026 03:59 465 1

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Жители на „Планова“ настояват за инфраструктура и решения за водата и достъпа до имотите си.

Протести във Варна срещу презастрояването - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жители на варненската местност „Планова“ протестираха срещу презастрояването в района и посочиха като основни проблеми липсата на път, калта от строежите, мръсотията и слабото налягане на водата.

Недоволството им е насочено срещу последиците от мащабното строителство, което според тях вече затруднява ежедневния достъп до имотите им и създава риск от още по-голямо натоварване на инфраструктурата.

Опасения за вода и достъп

Даниела Рашкова заяви, че хората се опасяват от нови проблеми с водоснабдяването, когато вече изградените сгради започнат да се заселват. Тя предупреди, че строежите продължават и че районът може да се изправи пред още по-сериозен натиск върху мрежата.

„Ще останем без вода в момента, в който сградите се заселят, а те продължават“, каза Рашкова. По думите ѝ не е редно от физически лица да се изисква да финансират и изграждат помпена станция, докато същото не се изисква от инвеститорите и строителите.

Николай Петров също изрази тревога от начина, по който районът се променя. Той каза, че вече прилича на строителна площадка и че липсват инфраструктура, канализация и места за паркиране.

„Имаме един единствен път с два входа за квартала и като започнат да идват строителните машини как ще се прибираме?“, попита Петров. По думите му част от трасетата вече са затворени, въпреки че са били използвани като път.

Какво казва районната власт

Христо Христов, кмет на район „Младост“, посочи, че мащабното строителство е предвидено още с Общия устройствен план, приет през 2012 г. Той заяви, че районната администрация не може да спре строежите, а опитите за по-големи разработки са отпадали в съда.

По думите му първата необходима стъпка е промяна на Общия устройствен план, докато това все още е възможно. Христов допълни, че в горната част на „Планова“ все още има незастроени парцели.

„Не можеш да спреш никой. Дори да искаш, правили сме опити за по-големи разработки да ги спираме, но отиват в съда и нашето мнение пада в съда“, каза Христов.

Готовност за помпена станция

От Община Варна съобщиха, че има готовност да бъде изградена помпена станция. Според общината предстои да бъдат заложени средства в бюджета и да се проведе обществена поръчка.

Конкретни срокове не са посочени. Това оставя открит въпроса кога жителите на района могат да очакват реално решение за водоснабдяването и натоварената инфраструктура.

Проблемът с презастрояването във Варна се развива на фона на дългогодишни устройствени решения, взети преди повече от десетилетие, и показва сблъсъка между вече одобрените планове, нуждите на живеещите в района и възможностите на общината да навакса с инфраструктурата.

Източници: БНТ, Община Варна


Варна / България
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