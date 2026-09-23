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Защо АзГ има успех на избори, но остава вън от властта

Защо АзГ има успех на избори, но остава вън от властта

23 Септември, 2026 06:52 836 13

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • алис вайдел-
  • фридрих мерц

И на изборите за местен парламент в Берлин „Алтернативата" отбеляза ръст, но остана далеч зад собствените си очаквания: с малко над 16 процента от гласовете партията не постигна целта си да стане първа политическа сила

Защо АзГ има успех на избори, но остава вън от властта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Алтернатива за Германия" спечели на изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания много гласове, но остава вън от властта. Причината - "санитарният кордон" около една партия с отявлено нацистки симпатии.

Партията „Алтернатива за Германия“ (AзГ), части от която са "доказано дясноекстремистки, успя да спечели значителен брой гласове на изборите в провинциите Мекленбург-Предна Померания и в столицата Берлин, но вероятно ще остане в опозиция и на двете места.

В Мекленбург-Предна Померания AзГ стана най-силната партия с 38,2 процента, според неокончателните резултати, изпреварвайки социалдемократите на сегашната министър-председателка Мануела Швезиг. Съпредседателят на партията Тино Крупала заяви още преди обявяването на първите прогнози по обществената АРД: „Тук ние имаме съвсем ясен мандат за съставяне на правителство“. Той обяви, че неговата партия ще предложи преговори на всички партии и каза, че очаква федералният канцлер Фридрих Мерц да подаде оставка. „Това наистина би било облекчение за тази страна", добави Крупала.

И на изборите за местен парламент в Берлин „Алтернативата" отбеляза ръст, но остана далеч зад собствените си очаквания: с малко над 16 процента от гласовете партията не постигна целта си да стане първа политическа сила.

Вайдел: "Ние сме новата народна партия!"

Тъй като и на двата вота християндемократите претърпяха тежки загуби, председателката на АзГ Алис Вайдел вече говори за своята партия като за „новата народна партия в Германия.“ Вайдел упрекна християндемократите на Фридрих Мерц за това, че строго се разграничават от „Алтернатива за Германия": „Ние водим преговори, защото не сме издигнали санитарни кордони".

Особено след триумфа на „Алтернатива за Германия" в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември, където много малко не ѝ достигна за абсолютно мнозинство, стана ясно, че тя трудно ще намери политически съюзници. И към този момент никоя партия не изглежда готова да се коалира с АзГ.

Невъзможните мнозинства

Водещият кандидат на „Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, беше заявил категорично, че желае да оглави само стабилно правителство на АзГ. По време на предизборната кампания той отиде още по-далеч и многократно заявяваше, че се вижда като министър-председател само в правителство, съставено изцяло от „Алтернатива за Германия".

Оттогава насам не е ясно към какво точно се стреми неговата партия. Съставянето на правителство в провинцията върви трудно. За Алис Вайдел се смята, че има амбиции да наследи Фридрих Мерц на канцлерския пост. Тя вече беше кандидатка за канцлер от партията си на последните избори за Бундестаг. Много висши функционери в АзГ очевидно я виждат и в бъдеще в тази роля. И ако партията ѝ успее да сформира провинциално правителство, ръководено от „Алтернатива за Германия", това ще даде тласък на нейната кандидатура.

Въпреки това възходът на партията е съпътстван и от засилващи се протести. В Мекленбург-Предна Померания и Берлин многобройни коалиции се мобилизираха срещу AзГ.

Скандали и по време на предизборната кампания

„Алтернативата" трябваше да понесе тежки удари и преди изборите. Така например в Мекленбург-Предна Померания един от номинираните от AзГ политици трябваше да оттегли кандидатурата си, след като стана известно, че е бил осъден за банков обир. А друг се отказа заради това, че бе хванат да шофира в нетрезво състояние, заради което му е била отнета шофьорската книжка. В Берлин малко преди изборите пък стана известно, че у един от сътрудниците на водещата кандидатка на АзГ са били открити наркотици и нацистки артефакти.

В миналото AзГ неведнъж е привличала вниманието заради близостта си с националсоциализма. Един от нейните депутати в Европейския парламент беше позирал с ръка на сърцето пред така наречения бункер на "фюрера“, а друг неин представител, който е депутат в Бундестага, се определя като „приятелското лице на националсоциализма“. Председателят на „Алтернатива за Германия" в Тюрингия Бьорн Хьоке пък беше два пъти осъден на високи парични глоби за използване на лозунг на нацистките щурмоваци от SA на Хитлер.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поради умишлено порочната система

    18 0 Отговор
    И във Франсето същатата работа. Но края му се вижда.

    06:58 23.09.2026

  • 2 Ха ха ха

    21 0 Отговор
    Не знам и не искам даже да знам кой мерзавец е написал този пасквил, но само като прочетох че АзГ била под санитарен кордон защото била с отявлени нацистки симпатии спрях да чета.

    06:59 23.09.2026

  • 3 АзГ са срещу Перките

    14 1 Отговор
    Противопоставянето срещу вятърните паркове подхранва подкрепата за „Алтернатива за Германия“ („AfD“), местните жители, протестират, че страната им „не е вятърен парк“, и се обръщат към партията, която изразява скептицизъм по отношение на климатичните промени и е обещала да събори ветрогенераторите. Тelegraph 17.09.2026 г.

    07:01 23.09.2026

  • 4 хехе

    12 0 Отговор
    Според вмирисаното дойче зеле излиза, че гласувалите за АзГ са нацисти.

    07:03 23.09.2026

  • 5 Баба Гошка

    10 0 Отговор
    Тъй се получава когато последните неомешани бели жени имат повече топки от мъжете. Хората ги подкрепят, но хората са малцинство. придошлите павиани гласуват за педдаллските партии, които отказват съдействие за чистката и връщането към корените

    07:03 23.09.2026

  • 6 Защото

    5 0 Отговор
    хубавите работи стават бавно !

    07:11 23.09.2026

  • 7 Мерц си е пътник

    4 2 Отговор
    Да речем следващата година.

    Проблемът на немци и французи е, че никога не са пускали такива партии до властта. Хората се надяват да им решат проблемите, пък и са нещо ново.

    В БГ-то гербаджиите бяха достатъчно умни да ги вземат във властта и си ги видяхме - Атака, Шкембе войвода, Марешки, тоя от Бургас (забравих го как се казва). Дори и Костя гласуваше заедно с тях и Шиши. С две думи: видяли сме ги, какви ги правят и повече от 20%-тина няма да вземат, просто защото не стават…

    07:16 23.09.2026

  • 8 Оня

    5 0 Отговор
    Какво да очаква човек от зелето, евтини компромати и махленски лъкардии! Чудят се къде да се заврът очаквайки края на жалкото си съществуване! Така всеки ден ще пускат подобни.......да не казвам че ще ме изтрият! Но все пак е приятно да се наблюдава агонията им!

    07:21 23.09.2026

  • 9 Някой

    3 0 Отговор
    Защото пуделите на САЩ са готови на безпринципни и безотговни съюзи, само и само да не изпуснат властта.

    07:29 23.09.2026

  • 10 нннн

    2 0 Отговор
    Защото в Германия, както и в цяла Европа, няма демокрация. Гласът народен не е глас Божи. Европейският ,,елит" не слуша желанията на хората.

    07:30 23.09.2026

  • 11 Защото

    3 0 Отговор
    е Демокрация! Нали за това се бори ЕК в ЕС? Да нареждат на държавите членки, а изборите нямат значение, важно е какво ще реши ЕК (която е назначена незнайно кого)

    07:30 23.09.2026

  • 12 пак аз

    0 0 Отговор
    само като прочетох заглавието ми стана ясно че е от дойче зеле

    07:36 23.09.2026

  • 13 Верваме ви...

    0 0 Отговор
    И тогава що правят избори.хич не им пука кво искат хората

    07:42 23.09.2026