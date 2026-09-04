Шoĸът, ĸoйтo cвeтът зaceгa ycпявa дa пoнece! Πpи цeнa нa пeтpoлa oт $150-$200 игpaтa пpиĸлючвa

Израел заплаши: Техеран обича да атакува по време на празници! Този път ще върнем Иран в каменната ера

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши Иран с масирана ответна атака в случай на нападение срещу Израел, съобщава ДПА. "Ще ...