Ружа Райчева: Много е слабашко ГЕРБ да не издигне кандидат

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Засега кандидат-президентската двойка Йотова - Вълчев е по-мълчалива. В техен минус е доста ниската активност в социалните мрежи за разлика от активността на двойката Гюров - Кандев.

Това коментира пред БНР журналистът от OffNews Ружа Райчева.

"Гюров - Кандев още от служебния кабинет насам се пласират много активно като политически продукт, като някакъв маркетингов продукт. От страна на Йотова и Вълчев не виждаме такова нещо. Има едно изчакване, което не е сигурно дали няма да заиграе срещу тях, защото другата двойка е много активна. Гюров - Кандев залагат на светското, но заобикалят острото. Ще гледаме парадоксално как те ще се опитват да заобикалят темата, която би им донесла най-високи дивиденти, а това е геополитиката", отбеляза тя в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

И допълни, че Йотова и Вълчев споменават често думата "България":

"България е в Европа, в ЕС, в Шенген, в еврозоната. Това е нашият път, това е даденост. Очакването към двойката Йотова - Вълчев е, че те са източно насочени. Това ще бъде атаката към тях, че те са едва ли не руските кандидати. Те повтарят думата "България"".

По думите ѝ обаче от другата кандидат-президентска двойка има заобикаляне на думата "България". В този смисъл Райчева смята, че ще има игра на патриотизъм.

Според нея Кирил Вълчев е безопасният избор за Илияна Йотова:

"До доста късно имаше чудене кой да е човекът. Съмнява ме до каква степен Вълчев разширява подкрепата. Вълчев е опитът на Йотова да избяга от връзката с Радев".

Ружа Райчева коментира също, че приемствеността между ГЕРБ и ПБ е доста очевидна.

"Между ГЕРБ и ПБ има скрити мостове, които особено ГЕРБ се опитват да не горят, защото така прекъсват връзката си с властта, към която са свикнали да имат пълен излаз".

Журналистът отбеляза и липсата за момента на кандидат на ГЕРБ преди президентските избори.

Тя се съмнява Бойко Борисов да вземе решение заради натиск. Според нея партията е вътрешно разделена и се чуди как да продължи нататък.

"Основното, което вълнува Борисов, е да не изглежда слаб", смята тя. И продължи коментара си:

"Може би са се надявали да измъкнат някоя звезда тип Бербатов или Стоичков. В стила на Борисов е да намери някой човек от народа. Но вече никой не желае да заложи името си на този кон, който няма да спечели състезанието. Ако се замислим назад, ГЕРБ доста лошо вървят в президентските избори".

"Трета лоша загуба след местните и парламентарните избори много лошо ще им подложи за следващата година, когато реално ще се борят за своя бастион - местните избори са страшно важни за ГЕРБ. Догодина им е важното. Борисов калкулира сегашните избори през тези догодина", изказа мнението си Райчева.

Според нея вероятно най-силният ход е Борисов да се кандидатира. Но той няма да получи достатъчно подкрепа, така че да изглежда силен - това е капанът, смята тя.

"Борисов е непредвидим. Но умният ход е да се издигне някой. Много е слабашко да не се издигне никой, това е просто абдикация", категорична бе Ружа Райчева и отбеляза:

"Не виждам Борисов да подкрепи открито който и да е кандидат. Неговите хора, ако той не издигне, ще се разединят. Голяма част няма да гласуват, защото няма да се припознаят. ГЕРБ са в много тежка позиция".

Според нея ще е кофти номер ДПС да подкрепи Йотова. По думите ѝ там има тотално снишение, оцеляване.

"Пеевски до голяма степен управляваше България, а сега той се превърна в редовен пътник без никаква власт. Всяка подкрепа от ДПС изцапва този, който я получи".