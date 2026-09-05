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Ружа Райчева: Много е слабашко ГЕРБ да не издигне кандидат

Ружа Райчева: Много е слабашко ГЕРБ да не издигне кандидат

5 Септември, 2026 14:34 1 312 62

  • ружа райчева-
  • герб-
  • кандидат-
  • президент

Не виждам Борисов да подкрепи открито който и да е кандидат. Неговите хора, ако той не издигне, ще се разединят. Голяма част няма да гласуват, защото няма да се припознаят. ГЕРБ са в много тежка позиция

Ружа Райчева: Много е слабашко ГЕРБ да не издигне кандидат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Засега кандидат-президентската двойка Йотова - Вълчев е по-мълчалива. В техен минус е доста ниската активност в социалните мрежи за разлика от активността на двойката Гюров - Кандев.

Това коментира пред БНР журналистът от OffNews Ружа Райчева.

"Гюров - Кандев още от служебния кабинет насам се пласират много активно като политически продукт, като някакъв маркетингов продукт. От страна на Йотова и Вълчев не виждаме такова нещо. Има едно изчакване, което не е сигурно дали няма да заиграе срещу тях, защото другата двойка е много активна. Гюров - Кандев залагат на светското, но заобикалят острото. Ще гледаме парадоксално как те ще се опитват да заобикалят темата, която би им донесла най-високи дивиденти, а това е геополитиката", отбеляза тя в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

И допълни, че Йотова и Вълчев споменават често думата "България":

"България е в Европа, в ЕС, в Шенген, в еврозоната. Това е нашият път, това е даденост. Очакването към двойката Йотова - Вълчев е, че те са източно насочени. Това ще бъде атаката към тях, че те са едва ли не руските кандидати. Те повтарят думата "България"".

По думите ѝ обаче от другата кандидат-президентска двойка има заобикаляне на думата "България". В този смисъл Райчева смята, че ще има игра на патриотизъм.

Според нея Кирил Вълчев е безопасният избор за Илияна Йотова:

"До доста късно имаше чудене кой да е човекът. Съмнява ме до каква степен Вълчев разширява подкрепата. Вълчев е опитът на Йотова да избяга от връзката с Радев".

Ружа Райчева коментира също, че приемствеността между ГЕРБ и ПБ е доста очевидна.

"Между ГЕРБ и ПБ има скрити мостове, които особено ГЕРБ се опитват да не горят, защото така прекъсват връзката си с властта, към която са свикнали да имат пълен излаз".

Журналистът отбеляза и липсата за момента на кандидат на ГЕРБ преди президентските избори.

Тя се съмнява Бойко Борисов да вземе решение заради натиск. Според нея партията е вътрешно разделена и се чуди как да продължи нататък.

"Основното, което вълнува Борисов, е да не изглежда слаб", смята тя. И продължи коментара си:

"Може би са се надявали да измъкнат някоя звезда тип Бербатов или Стоичков. В стила на Борисов е да намери някой човек от народа. Но вече никой не желае да заложи името си на този кон, който няма да спечели състезанието. Ако се замислим назад, ГЕРБ доста лошо вървят в президентските избори".

"Трета лоша загуба след местните и парламентарните избори много лошо ще им подложи за следващата година, когато реално ще се борят за своя бастион - местните избори са страшно важни за ГЕРБ. Догодина им е важното. Борисов калкулира сегашните избори през тези догодина", изказа мнението си Райчева.

Според нея вероятно най-силният ход е Борисов да се кандидатира. Но той няма да получи достатъчно подкрепа, така че да изглежда силен - това е капанът, смята тя.

"Борисов е непредвидим. Но умният ход е да се издигне някой. Много е слабашко да не се издигне никой, това е просто абдикация", категорична бе Ружа Райчева и отбеляза:

"Не виждам Борисов да подкрепи открито който и да е кандидат. Неговите хора, ако той не издигне, ще се разединят. Голяма част няма да гласуват, защото няма да се припознаят. ГЕРБ са в много тежка позиция".

Според нея ще е кофти номер ДПС да подкрепи Йотова. По думите ѝ там има тотално снишение, оцеляване.

"Пеевски до голяма степен управляваше България, а сега той се превърна в редовен пътник без никаква власт. Всяка подкрепа от ДПС изцапва този, който я получи".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🤭🤗🤩

    17 3 Отговор
    Има яки сиси!!!

    Коментиран от #13, #33, #39

    14:39 05.09.2026

  • 4 Българин

    16 9 Отговор
    Бойко обеща на Радев, че ще легне на изборите с някой Николай Ненчев и Цецка Цачева, както преди 10 години. Радев обеща на Бойко, че ще си харчи милиардите необезпокояван, а неговите обръчи от фирмище си получават порциите. Така държавните мъже решиха съдбата на петроханската шайка! Тя просто няма да преживее поредната разгромна загуба!

    Коментиран от #8

    14:40 05.09.2026

  • 5 РУЖЙЕЕЕ. ТАТИ МИЛИОНЕР...

    24 1 Отговор
    МИЛИОНЕРКА ША СЪМ И АЗ........ИМАШЕ СТИХЧЕТА И ПЕСНИЧКИ ОТ КРАЯ НА СОЦИАЛУЗЪМЪ......

    Коментиран от #15

    14:42 05.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боко Мутрата

    21 7 Отговор
    Нема кой да ме подкрепи! Времето на мутрите свърши!

    Коментиран от #14

    14:43 05.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    20 8 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Кирил Вълчев е кандидатът на ГЕРБ.

    14:43 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лопата Орешник

    16 2 Отговор
    Боко е прав! Така е слабашко, но поне няма да запише изборна загуба! Да избягаш от битка, която ще загубиш е по умно отколкото да се нацепиш в изгубена битка! Ще спести ресурси, имидж и демонстрира, че има ясна представа къде му е мястото!

    14:46 05.09.2026

  • 12 Стенли

    5 13 Отговор
    Какво да издигнат гроб като са , толкова ок, ами , а лично моето мне ие , че нито тази биволица представяща се за бг става за нещо нито този индивид Гюро , а за останалите дори не ми се говори , като Христанов , Сидеров и прочие , за мен
    една добра кандидатура би бил Волгин , ако се кандидатира , бих гласувал за него , мисля че доста хора го харесват , защото доста гласуваха за него за евродепутат

    14:49 05.09.2026

  • 13 И напълно

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "🤭🤗🤩":

    Неподдържан външен вид.

    14:55 05.09.2026

  • 14 мутра

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боко Мутрата":

    тпак,кой те излъга!

    14:55 05.09.2026

  • 15 Кажи честно

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "РУЖЙЕЕЕ. ТАТИ МИЛИОНЕР...":

    Че тази е богата и изглежда така.
    Миндилите по душа явно не могат да се скрият.

    Коментиран от #19

    14:56 05.09.2026

  • 16 !!!?

    7 2 Отговор
    Мистър Кеш смята да държи изкъсо Йотова с "домовата книга" за служебни кабинети която окупира вече, а Йотова ще го провокира при обществените си прояви, както и във външната политика и европейските й възгледи, които съвсем не съвпадат с тези на сегашния постсъветския премиер !!!?

    14:56 05.09.2026

  • 17 Андрей Райчев

    17 1 Отговор
    Рядко тъпо дете, все едно не е мое.

    15:02 05.09.2026

  • 18 Жужааа

    11 0 Отговор
    Байчеваа не ти четем тъпотиите , само дойдох да те нахраня

    15:04 05.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 смях в залата

    7 4 Отговор
    Кампаниите на кандидат президентите са изградени да плюят герб и Борисов. Затова са в паника ако няма кандидат герб. Йотова трябва да плюе Гюров и обратно. Ще е голям смях.

    15:05 05.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Слабашко или пък дебелашко

    2 3 Отговор
    Пак ще извадят някое магаре в последната минута, като чехлю Банев или хихимян.

    15:16 05.09.2026

  • 24 Боко Престъпникът

    8 2 Отговор
    "Като не можем да БИЕМ, нема да играем!"🤣

    15:16 05.09.2026

  • 25 истина ти казвам

    9 6 Отговор
    Ружке,нищо лично ама си куха лйка бе момиче! Къв ГЕРб,кви 5лв.??? Тия вече са на бунището при БСП-то. Кви кандидати квви ги дрънкаш????😕

    15:16 05.09.2026

  • 26 Лиже, лиже и умора нЕма

    9 3 Отговор
    Тове дебеличко и трътлесто момЕ се раздира между правене на м.и.н.е.т.и. на Шофьора на самолет, биволицата ИдиЙотова и пеДроxaнсkата секта. Няма такова падение.

    15:16 05.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Брееее

    9 1 Отговор
    Виждали ли сте това нещо от кръста надолу? Екваториални размери и сланини. А във фейса е крива като баща си, онзи наказан от природата изрод.

    15:21 05.09.2026

  • 29 Нещата

    2 0 Отговор
    Са решени на по- високо ниво

    15:22 05.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "🤭🤗🤩":

    Истински са, не са пълни с пластмаса.😍

    Коментиран от #37

    15:26 05.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Щерев

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Евгени от Алфапласт":

    Ми да си ги стиска сама.

    15:30 05.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Размери

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "🤭🤗🤩":

    Има сиси на дойна крава, а от кръста надолу е точно по размерите на крава. Ти с какви правиш секс бе, извратеняк?

    15:32 05.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Зъл пес

    8 0 Отговор
    Ружке,като знаем че мунчо краде избори,на човек му се отщява всичко.Те си го казаха,нали знаеш,с наше МВР.

    15:32 05.09.2026

  • 42 Капитана

    2 5 Отговор
    Бойко е умен мъж.Преди години предрече на умнокраставите ,че ще счупят демократичният ред.Сега ще имат още 5години червен президент,наи малко 4години ще ги мандахерцат зелените чорапи ,а дай боже и да ги бийнат като преди 1990г.

    15:33 05.09.2026

  • 43 Роко

    7 1 Отговор
    Даже тати-милионера не може да й намери работа освен в апокрифна, онлайн, крайно лява либерастка медия.

    15:34 05.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Кит

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хаха":

    Тя сега изглежда като сухоземен кит, на 40 ще е...

    Коментиран от #49

    15:35 05.09.2026

  • 46 Отивай в ПеДрохан

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Не можеш":

    Ти на какви хапчета си бе, пубер? Ленчето Гугъла беше минала покрай Харвард и я бяха изгонили от всяка адвокатска кантора, в която беше опитала да си намери работа. Ружка е просто бичме, Ленка беше вселенско просто парче.

    15:40 05.09.2026

  • 47 Кочо

    0 0 Отговор
    Номенирам теб, ма, Ружке! Няма вечно да разхождаш тази красота по студиата! Младите години са много кратки и минават безусетно! Посочи за вице някоя като теб и да номинирам и нея двете заедно да не приемаш сама парада на 6 май! Ето, съда определи на федерацията по борба до 17 октомври да проведе избор на нов председател и Станка е свободна! Номенирам и нея, и ставате точно колкото трябва за цял мандат!

    15:42 05.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кит":

    Въпрос на вкус,който харесва скумрии няма да хареса пищна мадама като Ружа.И е само на 31 години, работи в оффнюз.

    15:42 05.09.2026

  • 50 Ружа защо не си намериш мъж и на него да

    7 1 Отговор
    Обясняваш и даваш каквото там имаш за даване, да те успокои този мъж поне малко, да отпусне напрежението

    15:43 05.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ентели":

    За президент други способности не и трябват! Запомни! Кажат ли ти за някоя жена, че е красива, умна и силна - спринт, без значение в коя посока! Само да си по далеч от такова бедствие! Най ценната жена е пухкава, кротка и работива! Ум е нужен, колкото да работи и да пуска пералната!

    15:47 05.09.2026

  • 53 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не можеш":

    Парапетка с мустаци и Мерцедес,неуместно сравнение.Тази е от калинките йористи на Христо Иванов,с купени дипломи.

    15:47 05.09.2026

  • 54 Като са неможачи

    0 1 Отговор
    Ще е слабашко

    15:47 05.09.2026

  • 55 7676

    4 1 Отговор
    Сем. Райчеви добре се изхранва от аналлизаторията от много време, но определено фъфлю-баща си е комунист и вероятно и това нещо също. Този анализ си чиста проба атака по поръчка от военно-социалистическата управляваща хунта.

    15:51 05.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Някой си

    1 1 Отговор
    Госпожице червенужка,на тати аленото момиче,моля те , говори,излагай се
    Браво моето момиче!

    15:58 05.09.2026

  • 59 Онзи

    1 1 Отговор
    Който не е бил в близост, той не знае как "ухае" ....

    16:00 05.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 От сега нататък

    0 1 Отговор
    Ще съм абсолютно безкомпромисна в коментарите си относно външния вид на всички личности в медийното пространство.
    Не желая да се дава гласност и сцена на неподдържани жени и мъже!

    16:07 05.09.2026

  • 62 Антон

    1 0 Отговор
    Виждал съм Ружка на живо,соЧно дупе, сутиен чашка Е, хубава коса и муцунка.Само да не напълнее като майка си,но все пак тя е родила 4 дъщери.

    16:10 05.09.2026