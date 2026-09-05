Ружа Райчева: Много е слабашко ГЕРБ да не издигне кандидат

Засега кандидат-президентската двойка Йотова - Вълчев е по-мълчалива. В техен минус е доста ниската активност в социалните мрежи за разлика от активността на двойката Гюров - Кандев.
Това коментира пред БНР журналистът от OffNews Ружа Райчева.
"Гюров - Кандев още от служебния кабинет насам се пласират много активно като политически продукт, като някакъв маркетингов продукт. От страна на Йотова и Вълчев не виждаме такова нещо. Има едно изчакване, което не е сигурно дали няма да заиграе срещу тях, защото другата двойка е много активна. Гюров - Кандев залагат на светското, но заобикалят острото. Ще гледаме парадоксално как те ще се опитват да заобикалят темата, която би им донесла най-високи дивиденти, а това е геополитиката", отбеляза тя в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".
И допълни, че Йотова и Вълчев споменават често думата "България":
"България е в Европа, в ЕС, в Шенген, в еврозоната. Това е нашият път, това е даденост. Очакването към двойката Йотова - Вълчев е, че те са източно насочени. Това ще бъде атаката към тях, че те са едва ли не руските кандидати. Те повтарят думата "България"".
По думите ѝ обаче от другата кандидат-президентска двойка има заобикаляне на думата "България". В този смисъл Райчева смята, че ще има игра на патриотизъм.
Според нея Кирил Вълчев е безопасният избор за Илияна Йотова:
"До доста късно имаше чудене кой да е човекът. Съмнява ме до каква степен Вълчев разширява подкрепата. Вълчев е опитът на Йотова да избяга от връзката с Радев".
Ружа Райчева коментира също, че приемствеността между ГЕРБ и ПБ е доста очевидна.
"Между ГЕРБ и ПБ има скрити мостове, които особено ГЕРБ се опитват да не горят, защото така прекъсват връзката си с властта, към която са свикнали да имат пълен излаз".
Журналистът отбеляза и липсата за момента на кандидат на ГЕРБ преди президентските избори.
Тя се съмнява Бойко Борисов да вземе решение заради натиск. Според нея партията е вътрешно разделена и се чуди как да продължи нататък.
"Основното, което вълнува Борисов, е да не изглежда слаб", смята тя. И продължи коментара си:
"Може би са се надявали да измъкнат някоя звезда тип Бербатов или Стоичков. В стила на Борисов е да намери някой човек от народа. Но вече никой не желае да заложи името си на този кон, който няма да спечели състезанието. Ако се замислим назад, ГЕРБ доста лошо вървят в президентските избори".
"Трета лоша загуба след местните и парламентарните избори много лошо ще им подложи за следващата година, когато реално ще се борят за своя бастион - местните избори са страшно важни за ГЕРБ. Догодина им е важното. Борисов калкулира сегашните избори през тези догодина", изказа мнението си Райчева.
Според нея вероятно най-силният ход е Борисов да се кандидатира. Но той няма да получи достатъчно подкрепа, така че да изглежда силен - това е капанът, смята тя.
"Борисов е непредвидим. Но умният ход е да се издигне някой. Много е слабашко да не се издигне никой, това е просто абдикация", категорична бе Ружа Райчева и отбеляза:
"Не виждам Борисов да подкрепи открито който и да е кандидат. Неговите хора, ако той не издигне, ще се разединят. Голяма част няма да гласуват, защото няма да се припознаят. ГЕРБ са в много тежка позиция".
Според нея ще е кофти номер ДПС да подкрепи Йотова. По думите ѝ там има тотално снишение, оцеляване.
"Пеевски до голяма степен управляваше България, а сега той се превърна в редовен пътник без никаква власт. Всяка подкрепа от ДПС изцапва този, който я получи".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🤭🤗🤩
Коментиран от #13, #33, #39
14:39 05.09.2026
4 Българин
Коментиран от #8
14:40 05.09.2026
5 РУЖЙЕЕЕ. ТАТИ МИЛИОНЕР...
Коментиран от #15
14:42 05.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боко Мутрата
Коментиран от #14
14:43 05.09.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Българин":Кирил Вълчев е кандидатът на ГЕРБ.
14:43 05.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лопата Орешник
14:46 05.09.2026
12 Стенли
една добра кандидатура би бил Волгин , ако се кандидатира , бих гласувал за него , мисля че доста хора го харесват , защото доста гласуваха за него за евродепутат
14:49 05.09.2026
13 И напълно
До коментар #3 от "🤭🤗🤩":Неподдържан външен вид.
14:55 05.09.2026
14 мутра
До коментар #7 от "Боко Мутрата":тпак,кой те излъга!
14:55 05.09.2026
15 Кажи честно
До коментар #5 от "РУЖЙЕЕЕ. ТАТИ МИЛИОНЕР...":Че тази е богата и изглежда така.
Миндилите по душа явно не могат да се скрият.
Коментиран от #19
14:56 05.09.2026
16 !!!?
14:56 05.09.2026
17 Андрей Райчев
15:02 05.09.2026
18 Жужааа
15:04 05.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 смях в залата
15:05 05.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Слабашко или пък дебелашко
15:16 05.09.2026
24 Боко Престъпникът
15:16 05.09.2026
25 истина ти казвам
15:16 05.09.2026
26 Лиже, лиже и умора нЕма
15:16 05.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Брееее
15:21 05.09.2026
29 Нещата
15:22 05.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "🤭🤗🤩":Истински са, не са пълни с пластмаса.😍
Коментиран от #37
15:26 05.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Щерев
До коментар #33 от "Евгени от Алфапласт":Ми да си ги стиска сама.
15:30 05.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Размери
До коментар #3 от "🤭🤗🤩":Има сиси на дойна крава, а от кръста надолу е точно по размерите на крава. Ти с какви правиш секс бе, извратеняк?
15:32 05.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Зъл пес
15:32 05.09.2026
42 Капитана
15:33 05.09.2026
43 Роко
15:34 05.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Кит
До коментар #40 от "Хаха":Тя сега изглежда като сухоземен кит, на 40 ще е...
Коментиран от #49
15:35 05.09.2026
46 Отивай в ПеДрохан
До коментар #44 от "Не можеш":Ти на какви хапчета си бе, пубер? Ленчето Гугъла беше минала покрай Харвард и я бяха изгонили от всяка адвокатска кантора, в която беше опитала да си намери работа. Ружка е просто бичме, Ленка беше вселенско просто парче.
15:40 05.09.2026
47 Кочо
15:42 05.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хаха
До коментар #45 от "Кит":Въпрос на вкус,който харесва скумрии няма да хареса пищна мадама като Ружа.И е само на 31 години, работи в оффнюз.
15:42 05.09.2026
50 Ружа защо не си намериш мъж и на него да
15:43 05.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Чума
До коментар #48 от "Ентели":За президент други способности не и трябват! Запомни! Кажат ли ти за някоя жена, че е красива, умна и силна - спринт, без значение в коя посока! Само да си по далеч от такова бедствие! Най ценната жена е пухкава, кротка и работива! Ум е нужен, колкото да работи и да пуска пералната!
15:47 05.09.2026
53 Хаха
До коментар #44 от "Не можеш":Парапетка с мустаци и Мерцедес,неуместно сравнение.Тази е от калинките йористи на Христо Иванов,с купени дипломи.
15:47 05.09.2026
54 Като са неможачи
15:47 05.09.2026
55 7676
15:51 05.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Някой си
Браво моето момиче!
15:58 05.09.2026
59 Онзи
16:00 05.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 От сега нататък
Не желая да се дава гласност и сцена на неподдържани жени и мъже!
16:07 05.09.2026
62 Антон
16:10 05.09.2026