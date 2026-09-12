Журналист: ГЕРБ се опитват да загреят за местните избори

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"Бойко Борисов се страхува, защото има възможността, участвайки в президентските избори, дори да не отиде на балотаж, което би било изключително зле за партията". Това мнение изрази пред БНР журналистът от "Евроком" Златина Петкова.

"Предполагам, че са се надявали и са мислили, че е възможно да привлекат ПП и ДБ, но пък мисля, че те си научиха урока, че подобно решение в този момент би се изтълкувало доста зле от техните избиратели, предвид лошите спомени от сглобката", добави тя.

Според нея ГЕРБ се опитват да загреят за местните избори и към момента са решили да не трупат повече негативи, сметнали са, че участие в президентските избори сега по-скоро ще бъдат негатив за тях.

"В ГЕРБ никога не ми се е струвало, че там толкова демократично се взимат решенията, предвид факта, че обикновено това, което казва лидера, става. Мисля, че каквото е казал Борисов, това е станало", коментира Петкова в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

Тя отбеляза, че Делян Добрев винаги е бил опозиция в партията. Фактът, че той в момента се отдръпна от формацията показва, че гласът му не е толкова силен към настоящия момент, смята журналистът.

"Борисов се опитва да види накъде ще задуха вятърът. Интересно е как ще постъпи на втори тур, защото вероятно ще има такъв. Допускам, че е възможно там той да отиграе някакъв ход. Мисля си, че е възможно да се опита да подкрепи кандидата на ДБ и ПП, което не съм сигурна, че би било в негова полза. Възможно е и да постъпи по друг начин. Според мен той изчаква да види какво ще се случи", посочи Златина Петкова. И добави:

"Струва ми се, че ГЕРБ се опитаха в голяма степен да се присламчат към ПП и ДБ, само че там явно са искали да го изтъргуват по техния си начин. Те да предложат президент, пък другите - вицепрезидент. Те са се надявали на подобна сглобка - нещо, което вероятно би било в полза на Борисов. Там е имало надежда, че може да се стигне до такова решение. След като не се е стигнало, сега се опитват да разберат от кое ще спечелят повече - от Йотова или от Гюров на балотаж".

Журналистът допуска, че избирателите на ГЕРБ може да не гласуват на първи тур, но на втори - да. Според нея не е много ясно кой какво ще направи, но заяви, че решаващ ще е вторият тур.

Тя е учудена, че "Възраждане" още бавят обявяването на кандидатите си за изборите. По думите ѝ вероятно самите те имат колебания.

Според нея избирателите на Гюров няма как да бъдат взети от избирателите на "Възраждане". Не мисля, че има опасност в тази посока, каза тя. И изрази предположение, че Костадинов ще се опита да издигне кандидат, който е по-ляв от Йотова и който да има по-крайни позиции от нея. Въпросът е този кандидат да не е фанатичен - има граница, която не е добре да се минава, за да можеш да трупаш полза, подчерта още Петкова. Тя изтъкна, че ако "Възраждане" успеят да стигнат до балотаж, това би им дало голямо самочувствие. Ако това стане, би поставило дясното в ъгъла, категорична бе тя.