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Журналист: ГЕРБ се опитват да загреят за местните избори

Журналист: ГЕРБ се опитват да загреят за местните избори

12 Септември, 2026 14:20 591 15

  • златина петкова-
  • бойко борисов-
  • герб

Борисов изчаква да види накъде ще задуха вятърът, смята Златина Петкова

Журналист: ГЕРБ се опитват да загреят за местните избори - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР
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"Бойко Борисов се страхува, защото има възможността, участвайки в президентските избори, дори да не отиде на балотаж, което би било изключително зле за партията". Това мнение изрази пред БНР журналистът от "Евроком" Златина Петкова.

"Предполагам, че са се надявали и са мислили, че е възможно да привлекат ПП и ДБ, но пък мисля, че те си научиха урока, че подобно решение в този момент би се изтълкувало доста зле от техните избиратели, предвид лошите спомени от сглобката", добави тя.

Според нея ГЕРБ се опитват да загреят за местните избори и към момента са решили да не трупат повече негативи, сметнали са, че участие в президентските избори сега по-скоро ще бъдат негатив за тях.

"В ГЕРБ никога не ми се е струвало, че там толкова демократично се взимат решенията, предвид факта, че обикновено това, което казва лидера, става. Мисля, че каквото е казал Борисов, това е станало", коментира Петкова в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

Тя отбеляза, че Делян Добрев винаги е бил опозиция в партията. Фактът, че той в момента се отдръпна от формацията показва, че гласът му не е толкова силен към настоящия момент, смята журналистът.

"Борисов се опитва да види накъде ще задуха вятърът. Интересно е как ще постъпи на втори тур, защото вероятно ще има такъв. Допускам, че е възможно там той да отиграе някакъв ход. Мисля си, че е възможно да се опита да подкрепи кандидата на ДБ и ПП, което не съм сигурна, че би било в негова полза. Възможно е и да постъпи по друг начин. Според мен той изчаква да види какво ще се случи", посочи Златина Петкова. И добави:

"Струва ми се, че ГЕРБ се опитаха в голяма степен да се присламчат към ПП и ДБ, само че там явно са искали да го изтъргуват по техния си начин. Те да предложат президент, пък другите - вицепрезидент. Те са се надявали на подобна сглобка - нещо, което вероятно би било в полза на Борисов. Там е имало надежда, че може да се стигне до такова решение. След като не се е стигнало, сега се опитват да разберат от кое ще спечелят повече - от Йотова или от Гюров на балотаж".

Журналистът допуска, че избирателите на ГЕРБ може да не гласуват на първи тур, но на втори - да. Според нея не е много ясно кой какво ще направи, но заяви, че решаващ ще е вторият тур.

Тя е учудена, че "Възраждане" още бавят обявяването на кандидатите си за изборите. По думите ѝ вероятно самите те имат колебания.

Според нея избирателите на Гюров няма как да бъдат взети от избирателите на "Възраждане". Не мисля, че има опасност в тази посока, каза тя. И изрази предположение, че Костадинов ще се опита да издигне кандидат, който е по-ляв от Йотова и който да има по-крайни позиции от нея. Въпросът е този кандидат да не е фанатичен - има граница, която не е добре да се минава, за да можеш да трупаш полза, подчерта още Петкова. Тя изтъкна, че ако "Възраждане" успеят да стигнат до балотаж, това би им дало голямо самочувствие. Ако това стане, би поставило дясното в ъгъла, категорична бе тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината:

    11 2 Отговор
    Никой вече не иска да Мърси името си със
    Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
    БорисоФ докара ГЕРБ до политически Цугцванг и Няма вече Полезен ход!
    ГЕРБ се Срива и скоро ще бъде изхвърлен на Бунището!

    14:24 12.09.2026

  • 2 ха-ха-ха

    8 2 Отговор
    С подобни анализи се правят опити да се коментира ОПГ гроб, малко нещо, в досегашния му ореол. Всички знаем, че като се пише ГЕРБ, се разбира Борисов и това е първото дразнещо нещо. Второто е, че боко е ТОЛКОВА прозрачен, че няма нужда от обяснения за селските му хитрини. Нищо ново, нищо интересно.

    Коментиран от #5

    14:24 12.09.2026

  • 3 @@@

    11 2 Отговор
    ГЕРБерунгите разбраха, че Нямат Кадърен кандидатира за премиер!
    Дали ще бъде борисоФ, Дончев, Сачева, или Димитър Н.!
    Резултата ще бъде Катастрофален за Групировката ГЕРБ!
    Хората вече не искат да чуят за тях, след като ни набутаха с Еврото
    и цените скочиха над Два пъти!

    14:25 12.09.2026

  • 4 Даниел

    6 2 Отговор
    Иска му се,ама не му дават,че ще му пуснат клиповете,той знае!

    14:26 12.09.2026

  • 5 @@@

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха-ха":

    Този Идиот борисоф ни гоВкара с Еврозоната и
    цените директно от лев преминаха в Евро,
    А доходите си останаха в левове!
    И като бонус Урзулите ни взеха Златните резерви
    И постоянно ни налагат Измислени санкции

    14:26 12.09.2026

  • 6 разочарование

    1 5 Отговор
    -------Бойко Борисов се страхува--------
    Не се страхува, а трезво преценява, че няма шанс да спечели отново общественото мнение след толкова кал по него от червени, от прогресивни, от променливи с уж непартийни гюровци и обяви, че в "уреден мач няма да участва".
    Жълтите павета си харесват ДС наследници за кмет, крият се зад инициативни комитети, за да улеснят инерцията на президентката.

    14:29 12.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    Баце не го е страх от "българския климат", показал е какво му е мнението (на пр0ст човек, Томиславе... и т.н.) Отвън е това, от което му се разтреперват мартинките на тоя юнак. Че там нещата са сериозни...,😎

    14:33 12.09.2026

  • 9 Никой

    2 1 Отговор
    Тиквата се договори с зеления чорап . прасето изчезна от българския пейзаж . Медиите умряха в това направление . И те станаха медии с отпаднала необходимост, както се изказа човек ретроградна журналистическа необходимост .

    14:35 12.09.2026

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 0 Отговор
    Така е мажат се на интимни места с тигрова мас😅

    14:47 12.09.2026

  • 11 Смешник

    3 1 Отговор
    Какво има да загрява Тиквата На местните избори Радев ще му обере всички кметове

    14:47 12.09.2026

  • 12 Герб победа

    1 0 Отговор
    Там е далаверата. Селските кметове са далеч от любопитните мисирки и районните управления на МВР и там много лесно може да се изперат мангизите усвоени от еврофондове. Кой ще се разкарва да проверява какво е ремонтирано за милиони и колко сантиметра асфалт са сложени на селския път?

    14:58 12.09.2026

  • 13 Един дърт глупак

    3 0 Отговор
    Грозен и алчен за власт

    15:06 12.09.2026

  • 14 Констатация

    1 0 Отговор
    Хитър е старото индианску вожд Винету, хитъъър..., познава си той вигвама и Матрялъ у него!!! -)))

    15:17 12.09.2026

  • 15 Боко да си сменя памперса

    2 0 Отговор
    Вече не е същата наперчена мутра!

    15:26 12.09.2026