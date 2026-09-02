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Методи Лалов: Правилен ли е изборът му, ако неговият първи избор е заместник да му бъде милиционер?

Методи Лалов: Правилен ли е изборът му, ако неговият първи избор е заместник да му бъде милиционер?

2 Септември, 2026 16:00 1 782 18

  • методи лалов-
  • президент-
  • избори-
  • андрей гюров

Приемливо ли е за вас, че началник на кабинета му беше Румяна Бъчварова - видна гербаджиска дружка на Борисов?

Методи Лалов: Правилен ли е изборът му, ако неговият първи избор е заместник да му бъде милиционер? - 1
Снимка: БГНЕС
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Правилен ли е изборът му, ако неговият първи избор е заместник да му бъде милиционер? Това коментира във "Фейсбук" Методи Лалов.

До каква степен сляпото доверие замества критичното мислене, когато избираме кой да ни представлява?

-Как приемате факта, че подкрепяте фигура, издигната и оформена като пряк продукт на "сглобката" с мутрите Борисов и Пеевски?

-Забравихте ли, че именно в рамките на тези задкулисни договорености той получи високия си пост в БНБ?

-Не ви ли смущава, че беше назначен за служебен премиер от решетниковата Илияна Йотова?

-Защо подминавате с мълчание факта, че по време на неговото служебно правителство купеният вот необезпокоявано се преля към Румен Радев?

-Как си обяснявате избора му за вицепрезидент да бъде кадър с тежка милиционерска биография и манталитет?

-Приемливо ли е за вас, че началник на кабинета му беше Румяна Бъчварова - видна гербаджиска дружка на Борисов?

-Как приемате претенциите на т.нар. "демократична общност", която неуморно призовава за "обединение" и "неразпиляване на гласове", а се провали дори в организацията на едни честни предварителни избори?

-Защо същата тази общност саботира и без това нефелните опити на Форума за демократично (без)действие за излъчване на единен кандидат, само за да запази партийните си парцели?

-Не виждате ли разминаване между гръмките речи за принципи и практиката на конюнктурни съглашения?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    8 2 Отговор
    като видя кандев с тея яки мьжки рамене
    почвам да се размечтавам

    16:06 02.09.2026

  • 2 сини мравки

    26 6 Отговор
    не мога да разбера какъв е кярът на хора като вили лилков и методи лалов да се цепят от десните като се правят на още по-десни.

    Коментиран от #6

    16:06 02.09.2026

  • 3 Да, да

    8 15 Отговор
    Лоша стратегия. Сега ако ГЕРБ издигнат Цецка Цачева, тя ще бие Гюро и после на балотажа, всички под дъгата ще гласуват за нея, за да падне Йотова!

    16:08 02.09.2026

  • 4 Българин

    10 3 Отговор
    Българите си обичат Народната Милиция, Държавна Сигурност и хората посветили живота си на служба в тях! Но мразят предателите и тези които са изменили на клетвата за служба до последния си дъх на СССР и БКП!

    16:09 02.09.2026

  • 5 име

    8 8 Отговор
    Розбираемо е Методи малко да пресолява манджата с Решетников и милиционера. Все пак, ако т.нар. десни не обвиняват руснаците, комунистите и ДС за изцапаните им гащи, значи няма да има какво да кажаж, щото толкова им е акъла в главата. Но за другите неща е прав. И отговора е: не, тези неща не представляват проблем за хора, които не помнеха срещу КОЙ им плащаха да протестират 2013г и нямаха против лидерите им, бивши партийни функционери или синчетата им, да приседнат след 10г в скута на КОЙ. Методи каквото и да си лае, стадото психодесни едно си знае.

    16:10 02.09.2026

  • 6 име

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "сини мравки":

    Не методи се отцепи от десните, а те го отлъчиха след като беши сниман да говори с шиши. Обаче интерното е, че после тези, които го отлъчиха, седнаха направо в скута на шиши. Толкова за умстевите им възможности и морала им.

    16:12 02.09.2026

  • 7 Красимир Петров

    10 4 Отговор
    Във всички партии има и е имало милиционери и отпадъци на ДС.Но в така наречените "десния преобладават.

    16:13 02.09.2026

  • 8 Зеления

    10 8 Отговор
    Много точна статия на Методи Лалов.

    "До каква степен сляпото доверие замества критичното мислене, когато избираме кой да ни представлява?"

    Много отдавна партиите в дясното са лишени от демократичност, за каквато неизменно повтарят и за която твърдят че са единствени представители. Всъщност десните партии едно към едно следват примера на БКП - "каквото реши партията, това е правилно". 10 човека от партийното ръководство спускат "правилния " човек за някаква позиция и "това е правилното"

    Примерите са много - над 10 г. в ДСБ се менкат за лидери двама човека като Радан Кънев и Атанас Атанасов по подобие на Путин и Медведев.
    В Продължаваме промяната стигнаха до там да гласуват в устава си, че председателя "предлага" на националния съвет кой да му бъде заместник. Не чрез вътрешен избор, а чрез "предлагане" от председателя.

    Като цяло партии, които се бият в гърдите че са демократични, всъщност се явяват авторитарни за един малък слой оттяхната върхушка, който еднолично казва кое е правилно и кое не е.

    Но най-тъжното не е в тази върхушка, най-тъжното е че техните симпатизанти и членове, които около 1989 бяха около 20 годишни и протестираха срещу БКП и нейните прийоми, сега безропотно следват новата партия - майка ППДБ и винаги я оправдават и винаги си гласуват който и тя да им спусне за който и да е избор, дори и да е най-големия некадърник, тези хора не мислят и са като коне с капаци, виждат само пътя който им е начертала ПАРТИЯТА.

    16:13 02.09.2026

  • 9 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    Мафията няма да позволи партия без ченгета.

    16:14 02.09.2026

  • 10 Изчакай си реда

    10 1 Отговор
    Какво предлагаш ти, и ако не си ти значи другите не стават?Прекрасни неща и неопетнени същества има само в приказките.Явно не можем да сме единни.Ние сме силни индивидуалисти и трудно заставаме зад някой.

    16:17 02.09.2026

  • 11 Пловдив

    8 1 Отговор
    Този Лалов е такъв боклук...

    16:25 02.09.2026

  • 12 Еееее

    10 1 Отговор
    Толкова негативен човек Няма. Айде разкарай се и ти от тук Бе шматка. Ти пък се изкра най-големия разбирач от всичко. Като си толкова отворен що не се кандидатира и ти Бе пуяк. Аман!!!

    16:30 02.09.2026

  • 13 ЛАЛОВ,

    8 1 Отговор
    В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА БЪДЕШ ИНТЕРЕСЕН ЩЕ СЧУПИШ ТЪПОМЕТЪРА !!!

    16:46 02.09.2026

  • 14 Никой

    4 6 Отговор
    Иван Христанов президент . Стига с полицаи и военни в държавата на какистокрацията .

    16:52 02.09.2026

  • 15 Цвете

    6 4 Отговор
    ДА, ВЯРНО Е КОЕТО ПИШЕШ, НО ПО ДОБРЕ ГЮРОВ ОТ КОЛКОТО ТАЗИ БИВША РЕПОРТЕРКА.ПРИ НЕЯ НЕЩАТА СА ПО ОБЪРКВАЩИ ,ЗАЩОТО ЩЕ БЪДЕ БЕЗГЛАСНА БУКВА В ПРИСЪСТВИЕТО НА РАДЕВ. ЗАЩОТО ИМЕННО ТОЙ Й ОСВОБОДИ ПОСТА СИ, ЗА ДА СИ НАПРАВИ ПАРТИЯ ,УЖ ДА НИ СПАСЯВА ОТ МАФИЯТА, А ИМЕННО ТАЗИ ОЛИГАРХИЯ МУ НАПРАВИ С МНОГО ПАРИ КАМПАНИЯТА МУ И ТОЙ СЕГА ТРЯБВА ДА ВРЪЩА НА " БИЗНЕСМЕНИТЕ " ПОХАРЧЕНОТО ,НАЛИ? ДОКАТО ГЮРОВ Е НЕПОДКУПЕН И КАКВО ЛОШО ИМА В ТОВА, ДО НЕГО ДА БЪДЕ ЕДИН СТОЖЕР, ТОЧНО ТАКА, АКО МЕ РАЗБИРАШ ПРАВИЛНО?! ИНАЧЕ ИГРАТА ЩЕ ЗАГРУБЕЕ И ПОЩАЛЬОНИТЕ ОТ КРЕМЪЛ НЯМА ДА МИРЯСАТ ,ДОКАТО ВРАЖЕСКА БЪЛГАРИЯ НЕ БЪДЕ ПРЕВЗЕТА ОТНОВО. МИСЛИ ,КАКЪВ Е ПЛАНЪТ ИМ В БЪДЕЩЕ. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ДРУГОТО ОСТАВЯМ ЗА РАЗУМНИТЕ ДА ПРОГЛЕДНАТ ,ЗАЩОТО НЯМА НИЩО ВЕЧНО ОСВЕН СВОБОДАТА .ЙОТОВА ИМА РОЖДЕН ДЕН НА 24 ОКТОМВРИ И СЕ НАДЯВА НА ДОСТА СКЪП ПОДАРЪК ,ПРЕЗИДЕНСТВОТО.МИСЛЕТЕ.✈️

    17:13 02.09.2026

  • 16 Цвете

    5 2 Отговор
    ДА, ВЯРНО Е КОЕТО ПИШЕШ, НО ПО ДОБРЕ ГЮРОВ ОТ КОЛКОТО ТАЗИ БИВША РЕПОРТЕРКА.ПРИ НЕЯ НЕЩАТА СА ПО ОБЪРКВАЩИ ,ЗАЩОТО ЩЕ БЪДЕ БЕЗГЛАСНА БУКВА В ПРИСЪСТВИЕТО НА РАДЕВ. ЗАЩОТО ИМЕННО ТОЙ Й ОСВОБОДИ ПОСТА СИ, ЗА ДА СИ НАПРАВИ ПАРТИЯ ,УЖ ДА НИ СПАСЯВА ОТ МАФИЯТА, А ИМЕННО ТАЗИ ОЛИГАРХИЯ МУ НАПРАВИ С МНОГО ПАРИ КАМПАНИЯТА МУ И ТОЙ СЕГА ТРЯБВА ДА ВРЪЩА НА " БИЗНЕСМЕНИТЕ " ПОХАРЧЕНОТО ,НАЛИ? ДОКАТО ГЮРОВ Е НЕПОДКУПЕН И КАКВО ЛОШО ИМА В ТОВА, ДО НЕГО ДА БЪДЕ ЕДИН СТОЖЕР, ТОЧНО ТАКА, АКО МЕ РАЗБИРАШ ПРАВИЛНО?! ИНАЧЕ ИГРАТА ЩЕ ЗАГРУБЕЕ И ПОЩАЛЬОНИТЕ ОТ КРЕМЪЛ НЯМА ДА МИРЯСАТ ,ДОКАТО ВРАЖЕСКА БЪЛГАРИЯ НЕ БЪДЕ ПРЕВЗЕТА ОТНОВО. МИСЛИ ,КАКЪВ Е ПЛАНЪТ ИМ В БЪДЕЩЕ. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ДРУГОТО ОСТАВЯМ ЗА РАЗУМНИТЕ ДА ПРОГЛЕДНАТ ,ЗАЩОТО НЯМА НИЩО ВЕЧНО ОСВЕН СВОБОДАТА .ЙОТОВА ИМА РОЖДЕН ДЕН НА 24 ОКТОМВРИ И СЕ НАДЯВА НА ДОСТА СКЪП ПОДАРЪК ,ПРЕЗИДЕНСТВОТО.МИСЛЕТЕ.✈️

    17:17 02.09.2026

  • 17 Българин

    2 3 Отговор
    Гюров и Неандерталеца са бита карта. Йотова ще ги отнесе още на първи тур, за съжаление.

    17:25 02.09.2026

  • 18 Ван

    0 0 Отговор
    Много е зле тоя.А зеления чорап,промит мозък по добре а ?Лалчо изчезни!

    17:43 02.09.2026