Методи Лалов: Правилен ли е изборът му, ако неговият първи избор е заместник да му бъде милиционер?

Правилен ли е изборът му, ако неговият първи избор е заместник да му бъде милиционер? Това коментира във "Фейсбук" Методи Лалов.
До каква степен сляпото доверие замества критичното мислене, когато избираме кой да ни представлява?
-Как приемате факта, че подкрепяте фигура, издигната и оформена като пряк продукт на "сглобката" с мутрите Борисов и Пеевски?
-Забравихте ли, че именно в рамките на тези задкулисни договорености той получи високия си пост в БНБ?
-Не ви ли смущава, че беше назначен за служебен премиер от решетниковата Илияна Йотова?
-Защо подминавате с мълчание факта, че по време на неговото служебно правителство купеният вот необезпокоявано се преля към Румен Радев?
-Как си обяснявате избора му за вицепрезидент да бъде кадър с тежка милиционерска биография и манталитет?
-Приемливо ли е за вас, че началник на кабинета му беше Румяна Бъчварова - видна гербаджиска дружка на Борисов?
-Как приемате претенциите на т.нар. "демократична общност", която неуморно призовава за "обединение" и "неразпиляване на гласове", а се провали дори в организацията на едни честни предварителни избори?
-Защо същата тази общност саботира и без това нефелните опити на Форума за демократично (без)действие за излъчване на единен кандидат, само за да запази партийните си парцели?
-Не виждате ли разминаване между гръмките речи за принципи и практиката на конюнктурни съглашения?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
почвам да се размечтавам
16:06 02.09.2026
2 сини мравки
Коментиран от #6
16:06 02.09.2026
3 Да, да
16:08 02.09.2026
4 Българин
16:09 02.09.2026
5 име
16:10 02.09.2026
6 име
До коментар #2 от "сини мравки":Не методи се отцепи от десните, а те го отлъчиха след като беши сниман да говори с шиши. Обаче интерното е, че после тези, които го отлъчиха, седнаха направо в скута на шиши. Толкова за умстевите им възможности и морала им.
16:12 02.09.2026
7 Красимир Петров
16:13 02.09.2026
8 Зеления
"До каква степен сляпото доверие замества критичното мислене, когато избираме кой да ни представлява?"
Много отдавна партиите в дясното са лишени от демократичност, за каквато неизменно повтарят и за която твърдят че са единствени представители. Всъщност десните партии едно към едно следват примера на БКП - "каквото реши партията, това е правилно". 10 човека от партийното ръководство спускат "правилния " човек за някаква позиция и "това е правилното"
Примерите са много - над 10 г. в ДСБ се менкат за лидери двама човека като Радан Кънев и Атанас Атанасов по подобие на Путин и Медведев.
В Продължаваме промяната стигнаха до там да гласуват в устава си, че председателя "предлага" на националния съвет кой да му бъде заместник. Не чрез вътрешен избор, а чрез "предлагане" от председателя.
Като цяло партии, които се бият в гърдите че са демократични, всъщност се явяват авторитарни за един малък слой оттяхната върхушка, който еднолично казва кое е правилно и кое не е.
Но най-тъжното не е в тази върхушка, най-тъжното е че техните симпатизанти и членове, които около 1989 бяха около 20 годишни и протестираха срещу БКП и нейните прийоми, сега безропотно следват новата партия - майка ППДБ и винаги я оправдават и винаги си гласуват който и тя да им спусне за който и да е избор, дори и да е най-големия некадърник, тези хора не мислят и са като коне с капаци, виждат само пътя който им е начертала ПАРТИЯТА.
16:13 02.09.2026
9 Красимир Петров
16:14 02.09.2026
10 Изчакай си реда
16:17 02.09.2026
11 Пловдив
16:25 02.09.2026
12 Еееее
16:30 02.09.2026
13 ЛАЛОВ,
16:46 02.09.2026
14 Никой
16:52 02.09.2026
15 Цвете
17:13 02.09.2026
16 Цвете
17:17 02.09.2026
17 Българин
17:25 02.09.2026
18 Ван
17:43 02.09.2026