Методи Лалов: Правилен ли е изборът му, ако неговият първи избор е заместник да му бъде милиционер?

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Правилен ли е изборът му, ако неговият първи избор е заместник да му бъде милиционер? Това коментира във "Фейсбук" Методи Лалов.

До каква степен сляпото доверие замества критичното мислене, когато избираме кой да ни представлява?

-Как приемате факта, че подкрепяте фигура, издигната и оформена като пряк продукт на "сглобката" с мутрите Борисов и Пеевски?

-Забравихте ли, че именно в рамките на тези задкулисни договорености той получи високия си пост в БНБ?

-Не ви ли смущава, че беше назначен за служебен премиер от решетниковата Илияна Йотова?

-Защо подминавате с мълчание факта, че по време на неговото служебно правителство купеният вот необезпокоявано се преля към Румен Радев?

-Как си обяснявате избора му за вицепрезидент да бъде кадър с тежка милиционерска биография и манталитет?

-Приемливо ли е за вас, че началник на кабинета му беше Румяна Бъчварова - видна гербаджиска дружка на Борисов?

-Как приемате претенциите на т.нар. "демократична общност", която неуморно призовава за "обединение" и "неразпиляване на гласове", а се провали дори в организацията на едни честни предварителни избори?

-Защо същата тази общност саботира и без това нефелните опити на Форума за демократично (без)действие за излъчване на единен кандидат, само за да запази партийните си парцели?

-Не виждате ли разминаване между гръмките речи за принципи и практиката на конюнктурни съглашения?