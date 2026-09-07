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Защо Делян Добрев толкова настойчиво натиска Борисов ГЕРБ да издигне кандидат за президент?

Защо Делян Добрев толкова настойчиво натиска Борисов ГЕРБ да издигне кандидат за президент?

7 Септември, 2026 16:00 2 125 26

  • делян добрев-
  • бойко борисов-
  • кандидатура-
  • президент-
  • избори

Кандидатура на ГЕРБ ще задържи собствените им избиратели в първия тур. Част от протестния и проруския вот пък може да бъде насочен към „Възраждане“. Към тях ще се добавят гласовете, които Костадинов може да получи като бонус. Така Гюров може да бъде лишен от необходимата концентрация на вот, за да стигне до балотаж.

Защо Делян Добрев толкова настойчиво натиска Борисов ГЕРБ да издигне кандидат за президент? - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Знаете ли защо Делян Добрев толкова настойчиво натиска Борисов ГЕРБ да издигне кандидат за президент?
Ясно е, че при късна номинация кандидатът на ГЕРБ едва ли има шанс за балотаж и най-вероятно ще остане трети, ако не и четвърти. Което хептен ще депресира партията и ще окачи вината за това на Борисов.
Тогава защо е толкова важно да има такъв кандидат?
Добрев беше връзката с Пеевски и с Радев — по хасковска линия и разни ложи.
Сега логиката на тези мрежи е друга: да се разпилее вотът, който иначе би отишъл за Андрей Гюров.
Кандидатура на ГЕРБ ще задържи собствените им избиратели в първия тур. Част от протестния и проруския вот пък може да бъде насочен към „Възраждане“. Към тях ще се добавят гласовете, които Костадинов може да получи като бонус.
Така Гюров може да бъде лишен от необходимата концентрация на вот, за да стигне до балотаж.
А ако това се случи, Илияна Йотова може спокойно да си планира почивката за втория тур.
Затова въпросът не е само защо Добрев иска ГЕРБ да има кандидат.
Въпросът е: на кого всъщност помага тази кандидатура?

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    За да има компания за Голямата къща.

    16:01 07.09.2026

  • 2 Бай Иван

    26 16 Отговор
    Илияне, Илияне! Толкова ли си глупав или българите мислиш за глупави, та да гласуват за този позьор и смешник Гюров и неговия подвластник дето гледа лошо! Ако изборите са честни, те ще получат не повече от 10%, включая и заблудените гласове от гербаджии! Гледам отблизо, как реагират гербаджии на този малоумник Гюров и ти гарантирам, че НИКОГА никой самоуважаващ се гербаджия няма да гласува за този кухендър!

    16:08 07.09.2026

  • 3 Овчар

    26 2 Отговор
    Този от една гладна въшка се превърна в олигарх без да е направил нещо полезно за държавата .! Това е то капитализъм...!!

    Коментиран от #16

    16:14 07.09.2026

  • 4 До един

    27 3 Отговор
    Цялата върховна пасмина на ГРАБ са за затвора. За 15 .г. унищожиха и окрадаха държавата и народа.

    16:14 07.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    8 11 Отговор
    Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи...

    Коментиран от #22

    16:16 07.09.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    17 1 Отговор
    Всеки от шайката е за 20 години затвор, а гуруто им - минимум за 100.

    16:18 07.09.2026

  • 8 Ку-ку

    5 3 Отговор
    Илиян Василев ченгето, агитирал за Радев на предишните избори. Скрий се, нещастен палячо!

    16:37 07.09.2026

  • 9 Лост

    7 3 Отговор
    Ами той Кандев,ако отиде на дебат в някое студио докато се изкаже и те изборите ще минат и заминат.

    16:40 07.09.2026

  • 10 хихи

    7 1 Отговор
    няма ли кой(Кауфланд) да издигне кандидатурата на двойката Христо Стоичков-ДАРА, така още след първи тур, ще сме единствената държава с вице печелил Евровизия...

    16:45 07.09.2026

  • 11 Зъл пес

    3 6 Отговор
    Добрев почваш да ме разочароваш.На кой господ се кланяш?Я остави Баце на мира.С тия фалшименто машини,само И(диотова) ще спечели.Не го ли разбра това бе Добрев?

    16:47 07.09.2026

  • 12 гост

    5 3 Отговор
    Този либерал-жълтопаветник все още вярва, че ще има някой извън ненормалната им с е к т а, който ще хвърли за позьор и глупав мутра-милиционер

    Коментиран от #19

    16:58 07.09.2026

  • 13 До черевния бай Иван

    2 5 Отговор
    Че КОЙ те кара да гласуваш за Гюров и за Кандев бе, бай Иване? Ами, гласувай за Йотовата слугиня на Зеления чорап, грасувай за тази червена и в червата позьорка, дето нещо го играе "човек от народа", по примера на правешкшят говедар, от когото не малко "е научил" Фатмакът от село Славяново! Само че, бай Иване, колкото и кофи помия да изливате по Гюров и Кандев, "няма да ви се отвори парашута" бе нищожество нагло! Гюров и Кандев не са подлоги на кремълския злодей, каквато подлога е селяндуринът от Славяново, който, за срам и резил на великата ни някога държава, упорито ни връща в мрачните и жестоки времена на соца, времената на лагерите на смъртта, на свирепата цензура и на червения терор! Че "прогресивните" мерзавци вече говорят за "отпаднала необходимост" на други партии, един Мълкъ Мраз, много гаден и мърсен заяви, че журналбистите ще задават само удобни на властта въпроси! Гюров и Кандев на са падали на колене пред престъпник от КГБ, по настоящем "руски патриарх" и не са целували мръсната му и кървава ръка, както направи фанатизираната комунистка Йотова! Ясно ли ти стана бе, бай Иване?

    Коментиран от #23

    16:59 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Питане

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Козе Е бачо,
    Велможите от БКП как така станаха олигарси ???
    Примери БОЛ - за кой се сетиш - все е такъв. А това асковско...айно е абсолютна гНюс.

    17:04 07.09.2026

  • 17 абе какъв е този

    1 3 Отговор
    Абе какъв е този Гюров? Продукт на същия кук ловод, който докара Радев и Йотова, и Петков с Василев. И ПБ на власт. И по същия медиен сценарий го кара.

    17:05 07.09.2026

  • 18 Пълен Провал

    3 2 Отговор
    Гюров е пътник, последни конвулсии от шайката на Про100киро.

    17:05 07.09.2026

  • 19 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    А ти от коя секта беше???Не се вълнувай кой ще гласува за тази "секта",защото все още има нормални хора ,а не бетонни глави!!!

    17:07 07.09.2026

  • 20 Госоподи!

    2 2 Отговор
    Колко мръсно, коварно, нагло и отвратително хасковско нищоежство е мазпния Делян, който беше назначил цялата си рода в хасковската община, че и й беше осигурил милиони за фирмите! Нагъл, отвратително нагъл и изтъкан от двуличие! Че какво друго може да научи от СИКаджийския си главатар? Настоява ГЕРБерастката престъпна шайка да издигне свой кандидат, единствено и само да се отклонят гласове от ПП и ДБ! Що не го изхвърли бе, Боко? Що не изхвърли това нищоежство когато то си беше подало молбата за напускане на парламента, ама кърджалийската тенекеджийка Цвета го защити като истинка "Матросовка"! Пък и хасковското нищожество тихомълком си изтегли молбата, защото инак директно отиваше в затвора! Малко ли грабежи и престъпления извърши като банкянски "министър"?

    17:07 07.09.2026

  • 21 Дзак

    0 0 Отговор
    Защо не иска нова тиха сглобка!

    17:08 07.09.2026

  • 22 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ами стани му секретарка на Умник Гюро,да му правиш кафенце...!!

    17:10 07.09.2026

  • 23 До жълтосиния леберал

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "До черевния бай Иван":

    Леко бе, петрохански, ще изпуснеш нещо от напъване! Нали знаеш, че вие от сектата сте със слаби ...
    Лама Мирчев ли ти казва кого да плюеш?

    17:11 07.09.2026

  • 24 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Е как защо, толкова ли е сложно? Просто има голямо желание да се кандидатира, а няма кой друг да го номинира.

    17:14 07.09.2026

  • 25 Никой

    0 1 Отговор
    Борисов освен милиционери и бандити , други познава ли ?

    17:15 07.09.2026

  • 26 Ами защото

    1 0 Отговор
    Дебелобузото Диди ще пооогребе родителя си. Защо да му мълчи, направи и той милиони от перки и ветрилки. Блажени са плащащите сметките

    17:17 07.09.2026