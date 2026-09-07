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Знаете ли защо Делян Добрев толкова настойчиво натиска Борисов ГЕРБ да издигне кандидат за президент?

Ясно е, че при късна номинация кандидатът на ГЕРБ едва ли има шанс за балотаж и най-вероятно ще остане трети, ако не и четвърти. Което хептен ще депресира партията и ще окачи вината за това на Борисов.

Тогава защо е толкова важно да има такъв кандидат?

Добрев беше връзката с Пеевски и с Радев — по хасковска линия и разни ложи.

Сега логиката на тези мрежи е друга: да се разпилее вотът, който иначе би отишъл за Андрей Гюров.

Кандидатура на ГЕРБ ще задържи собствените им избиратели в първия тур. Част от протестния и проруския вот пък може да бъде насочен към „Възраждане“. Към тях ще се добавят гласовете, които Костадинов може да получи като бонус.

Така Гюров може да бъде лишен от необходимата концентрация на вот, за да стигне до балотаж.

А ако това се случи, Илияна Йотова може спокойно да си планира почивката за втория тур.

Затова въпросът не е само защо Добрев иска ГЕРБ да има кандидат.

Въпросът е: на кого всъщност помага тази кандидатура?

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