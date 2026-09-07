Знаете ли защо Делян Добрев толкова настойчиво натиска Борисов ГЕРБ да издигне кандидат за президент?
Ясно е, че при късна номинация кандидатът на ГЕРБ едва ли има шанс за балотаж и най-вероятно ще остане трети, ако не и четвърти. Което хептен ще депресира партията и ще окачи вината за това на Борисов.
Тогава защо е толкова важно да има такъв кандидат?
Добрев беше връзката с Пеевски и с Радев — по хасковска линия и разни ложи.
Сега логиката на тези мрежи е друга: да се разпилее вотът, който иначе би отишъл за Андрей Гюров.
Кандидатура на ГЕРБ ще задържи собствените им избиратели в първия тур. Част от протестния и проруския вот пък може да бъде насочен към „Възраждане“. Към тях ще се добавят гласовете, които Костадинов може да получи като бонус.
Така Гюров може да бъде лишен от необходимата концентрация на вот, за да стигне до балотаж.
А ако това се случи, Илияна Йотова може спокойно да си планира почивката за втория тур.
Затова въпросът не е само защо Добрев иска ГЕРБ да има кандидат.
Въпросът е: на кого всъщност помага тази кандидатура?
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:01 07.09.2026
2 Бай Иван
16:08 07.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #16
16:14 07.09.2026
4 До един
16:14 07.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #22
16:16 07.09.2026
7 Евгени от Алфапласт
16:18 07.09.2026
8 Ку-ку
16:37 07.09.2026
9 Лост
16:40 07.09.2026
10 хихи
16:45 07.09.2026
11 Зъл пес
16:47 07.09.2026
12 гост
Коментиран от #19
16:58 07.09.2026
13 До черевния бай Иван
Коментиран от #23
16:59 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Питане
До коментар #3 от "Овчар":Козе Е бачо,
Велможите от БКП как така станаха олигарси ???
Примери БОЛ - за кой се сетиш - все е такъв. А това асковско...айно е абсолютна гНюс.
17:04 07.09.2026
17 абе какъв е този
17:05 07.09.2026
18 Пълен Провал
17:05 07.09.2026
19 Гост
До коментар #12 от "гост":А ти от коя секта беше???Не се вълнувай кой ще гласува за тази "секта",защото все още има нормални хора ,а не бетонни глави!!!
17:07 07.09.2026
20 Госоподи!
17:07 07.09.2026
21 Дзак
17:08 07.09.2026
22 Гост
До коментар #6 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ами стани му секретарка на Умник Гюро,да му правиш кафенце...!!
17:10 07.09.2026
23 До жълтосиния леберал
До коментар #13 от "До черевния бай Иван":Леко бе, петрохански, ще изпуснеш нещо от напъване! Нали знаеш, че вие от сектата сте със слаби ...
Лама Мирчев ли ти казва кого да плюеш?
17:11 07.09.2026
24 ха, ха, ха...
17:14 07.09.2026
25 Никой
17:15 07.09.2026
26 Ами защото
17:17 07.09.2026