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Боян Рашев: Европейският индустриален мотор е вятър работа

Боян Рашев: Европейският индустриален мотор е вятър работа

16 Септември, 2026 13:00 655 9

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  • зелена енергетика

Започвам със слона в стаята - Германия

Боян Рашев: Европейският индустриален мотор е вятър работа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Боян Рашев Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Гледайки средните цени на тока на пазара “Ден напред” за утре – рекордно високи в цяла Европа и особено в Южна Швеция, Дания и Германия – мога да направя обосновано предположение, че вятърът планира да си вземе отпуск, който неприятно съвпада с първите по-дълги почивки на слънцето. Точно толкова пряка е зависимостта на наличието и цената на електричеството в гореспоменатите региони и средната скорост на вятъра и продължителността на слънцегреене там..."

Така започва неделният ми текст по въпроса за експлодирането на цените на пазара "Ден напред" в Европа. Днес данните от понеделник са налични и можем да проверим вчерашното допускане.

Започвам със слона в стаята - Германия. В 19:45 ч. вчера цената на тока там е достигнала 740 евро/MWh - нов рекорд за 2026 г. Потреблението е 58.1 GW, а производството - само 41.8 GW. Това значи, че в този момент най-голямата европейска икономика е трябвало да внася 16.3 GW или 28% от текущото си потребление, за да задоволи товара на системата. Само за сравнение - това е около 4 ПЪТИ повече от средния товар на България през лятото. Друг важен аспект - този огромен недостиг за късмет се случва във време на относително ниско потребление. В студена зимна вечер потреблението там редовно надхвърля 75 GW. Наличните централи обаче са същите.

Точно според неделното ми предположение, вятърът е бил в отпуск - 71 GW наземни вятърни централи са осигурявали под 380 MW мощност, тоест работил е само 0.5% от целия инсталиран ветрови капацитет на сушата. 11-те GW офшорни централи са добавяли 1.5 GW, което е малко повече. Слънцето вече отсъства напълно от системата. Крайният резултат е, че 200 GW инсталирани системни ВЕИ дават по-малко от 2 GW товар.

Разбира се, огромната дупка в баланса се запълва преди всичко от въглищни и газови ТЕЦ - общо 28 GW. Сред тях напук на всички политически мантри с особено високо ниво на утилизация изпъкват "най-мръсните" лигнитни централи - работят 11.3 от 14.8 GW инсталирана мощност. Забележително слабо е присъствието на толкова обичаните в Германия газови ТЕЦ - работят само 9.6 от 35.3 GW. Да, цената на горивото има значение.

Следващата графика показва подобното положение в Дания в същия 19:45 ч.

Разликата е, че там вече си нямат значими мощности ТЕЦ, така че им се налагат да внасят 43% от нужното на системата електричество. Съответната пикова цена достига 756 евро/MWh.

Данните на energy-charts.info странно не показват ролята на модерните батерии в цялата работа, a те са много и в двете споменати страни. Допускам, че просто не са отразени. Ако имаха съществено значение за системата обаче, цените нямаше да са такива. А говорим само за първия летен епизод на вечерно затихване на вятъра. Ситуацията през зимата би била далеч по-сложна.

Електроенергийните системи на Германия и Дания, но също и Белгия и Великобритания изцяло зависят от капризите на вятъра.

Духа ли, има евтин ток. Спре ли, все още има ток - останалите европейски страни не са самоубили енергетиките си в такъв мащаб - но той е много скъп. Това значи, че европейският индустриален мотор е вятър работа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Та ега вексперта

    11 18 Отговор
    Я кАжи руската индустрия колко е развита и напреднала та да ни паднат шапките от завист

    Коментиран от #3, #6

    13:03 16.09.2026

  • 2 Специалист

    15 7 Отговор
    Браво.Перфектен анализ.Без базови мощности няма електричество и индустрия

    13:07 16.09.2026

  • 3 Бай той Толстой

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Та ега вексперта":

    Ами-имат си ток и нефт.Ти какво имаш,баце?Освен атлантизъм?

    Коментиран от #4, #5

    13:10 16.09.2026

  • 4 Имам

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Бай той Толстой":

    Повече от теб, чичо Плюшкин, не ме мисли

    13:19 16.09.2026

  • 5 Понеже си Толстой

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бай той Толстой":

    Гледай в тубата Измамения русиянин, ама го напиши на руски нали го знаеш, та последното му видео ще ти отговори на много въпроси относно горивото и тока в Русия. Ха ха ха

    13:23 16.09.2026

  • 6 Вашето мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Та ега вексперта":

    Какво ти пука, вибратора ти почти не гори ток.

    Коментиран от #7

    13:27 16.09.2026

  • 7 Моето мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Вибратор на ползвам, русофилските задняци ги онождам директно

    13:35 16.09.2026

  • 8 ЕвроЗона

    0 2 Отговор
    Ако махнем социалистическите данъци на Европа картината се променя коренно, нали? Или експерт като тебе ще остане без финансиране за умуване по енергетика на Европа или заплати за родата ти всички на държавна служба, които са ти достоверните източници на информация?

    13:36 16.09.2026

  • 9 Гост

    2 1 Отговор
    Жълтопаветната глупост и Вселената са безкрайни, ако си позволя да перифразирам Айнщайн, но за Вселената не е сигурно. Авторът, като един истински европеец, направил перфектен анализ на енергийните неразбории в Европа, причинени от инфантилните решения на самите европейци. Те обаче се напъват, да противопоставят на европейските безумия "провалът" на руската енергетика. Сякаш, ако в нито една точка на Русия няма ток, за нас това е добре. Какво печели обикновения европеец от цените на тока в Русия и какво губи, за мен е загадка. Всъщност, не е. Европейската ни печалба или по скоро жълтопаветната ни печалба е, че не е важно ние да сме добре, важното е Русия да е зле! Затова и токът ни чупи собствените си рекорди всеки ден.

    13:37 16.09.2026