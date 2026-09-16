България: "петричкият Ескобар" и "петроханският лама"

Коментар на Александър Детев:
Прогнозите, че президентската кампания ще започне кално, не само се сбъднаха, но и надскочиха очакванията. Защото нищо не провокира общественото отвращение, както педофилията и наркодилърството.
"Петричкият Ескобар" и "петроханският лама"
Илияна Йотова трябва да отговаря за помилването на осъден наркодилър, десет години преди да е излежал присъдата си, извършено през 2022 година. За него припомниха от ПП-ДБ. Причината формално е влошеното му здравословно състояние, което представлявало „заплаха за живота му“. Тази заплаха обаче не го е спряла малко след излизането на свободата да продължи с престъпната си дейност, а през 2025 година да бъде заловен с пет килограма кокаин.
Дни по-късно Министерството на вътрешните работи и прокуратурата дадоха брифинг по най-бруталния случай, който занимава българската общественост от началото на годината. Той бе даден, въпреки че ключови експертизи за Петрохан не са готови. На брифинга бе потвърдено, че Ивайло Калушев по данни на разследващите е убил 22-годишния Николай Златков и 15-годишното момче. Представителите на МВР и държавното обвинения акцентираха върху съмненията за педофилия и внушиха, че Калушев се е ползвал с политически протекции. Близки до ГЕРБ и „Прогресивна България“ медии и коментаториведнага го обвързаха с ПП-ДБ, опитвайки се да дискредитират подкрепения от тях кандидат Андрей Гюров.
Държавата е кална, кампанията също
Йотова отговори, че при помилването на „петричкия Ескобар“ Огнян Атанасов е спазена процедурата и решението е базирано на медицинската експертиза, поръчана от Министерството на правосъдието, и оценката на Комисията по помилванията към президентството.
Андрей Гюров не е коментирал случая „Петрохан“ до момента, но няма нито данни той да е познавал Ивайло Калушев или да е имал нещо общо с организацията му. В същото време неговият министър на вътрешните работи в служебния кабинет Емил Дечев изнесе голяма част от информацията по „Петрохан“ и активно работеше по разплитане на историята.
Въпросите обаче остават. Случаят „Атанасов“ крещи „корупция“. Дали тя е при медицинската експертиза, Комисията по помилванията или при решението на самата вицепрезидентка трябва да стане ясно. Защото от опозицията припомниха на Йотова и други подобни казуси.
Случаят „Калушев“ говори за прикриване. Съмненията, че хората около него са работили с Държавна агенция „Национална сигурност“, обвиненията на оплаквали се от действията на спелеолога, че той е бил информиран за сигналите срещу него преждевременно, както и неудачните намеци на Борислав Сарафов, че е напълно запознат със случвалото се в „Петрохан“, поставят няколко важни питания: Защо никоя институция не е действала, ако всичко това, което сега се изнася, е било вярно? Сътрудничили ли са Калушев и обкръжението му на службите? Ако да - затова ли те са си затваряли очите за действията на групата им, която местните описваха и като паравоенна? Имали ли са покровители?
Търсим този, който не е "в кюпа"
Обществена тайна е, че много престъпници в България си плащат, за да не изтърпяват наказанията си или дори да бъдат залавяни. Някои ги откриват чак когато са умрели, докато уж са в чужбина. Други бягат през тунели под ресторанти с монтирани мощни заглушители. Престъпният свят в България се възползва от корупцията по всички етажи на администрацията и властта. Клишето гласи, че същият този престъпен свят си има държава.
Обществена тайна е и че служби, прокуратура и полиция в много случаи работят само тогава, когато е удобно на политическата конюнктура. Между конспиративните теории, съмненията във външна намеса и официалната версия на властите по случая „Петрохан“ има много разлики, но има и една обща прилика - усещането, че някои по етажите на МВР, службите и прокуратурата крие нещо.
Илияна Йотова и Андрей Гюров влизат в една кална кампания, която тепърва ще набира сила. И двамата трябва да докажат, че нямат общо с тази кал. Защото много от политиците в страната са потопени в нея.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #17
06:09 16.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ВЧЕРА !
ХАСКОВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ГО ПУСНА АРЕСТУВАНИТЕ ПОД ГАРАНЦИЯ :)
.......
ТАКА ЧЕ ЗА ЖАЛБИ И ОПЛАКВАНИЯ СЕ ОБЪЩАЙТЕ КЪМ ВСС И ПРОКУРАТУРАТА:)
06:29 16.09.2026
3 Георги
06:37 16.09.2026
4 15-ти септември
06:39 16.09.2026
5 ..............
Коментиран от #6
06:41 16.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "..............":ТОВА БЕШЕ СДЕЛКАТА СЪС САЩ И ЗАПАДА
" ОСТАВЯМЕ ЦК НА БКП И ДС ДА СИ КРАДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ , НО
ТРЯБВА ДА МРАЗИТЕ РУСИЯ И ДА БЪДЕТЕ В НАТО И ЕС "
.....
06:44 16.09.2026
7 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
06:53 16.09.2026
8 Реалност
Медицинската експертиза за наркодилъра е изготвена пак от ПП/ДБ!
Украинския слуга Гюров и заробващите му договори няма смисъл да коментирам.
Коментиран от #11, #13, #15
06:56 16.09.2026
9 Механик
Петричкия Ескобар, не е на нивото на Калушай лама. Двете явления са от различна величина.
Но не това е важното. Важното е, че и за двете ни се иска да знаем истината, а на вас не ви се иска и никога няма да я кажете. За това стига сте дъвкали тия теми!
Коментиран от #16
07:03 16.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ко речи?
До коментар #9 от "Механик":Ко,ко?
Коментиран от #19
07:13 16.09.2026
17 Дядовото зеле
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Петричкия ескобар" е един сульо, в един заговор, специално подготвен, за да се подреждат крилата на Президентката.
Всички медии вкупом се юрнаха да правят новина. Само че, народът на се интерисува от подобни глупости.
07:17 16.09.2026
18 Истината
Да не говорим, че не може да се прави сравнение между някакъв си дребен наркодилър /независимо от измисления му от ПП/ДБ грандиозен прякор/ и изнасилвач и убиец на деца.
07:19 16.09.2026
19 Механик
До коментар #16 от "Ко речи?":Рекох- добро утро. Добро утро и добре ли спа нощес в метрото? Киефското?
07:20 16.09.2026
20 Зоопарк
07:28 16.09.2026
21 Перко Наумов
Коментиран от #22
07:28 16.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ID-екстра
07:37 16.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Лъжците от
07:46 16.09.2026