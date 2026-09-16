България: "петричкият Ескобар" и "петроханският лама"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Александър Детев:

Прогнозите, че президентската кампания ще започне кално, не само се сбъднаха, но и надскочиха очакванията. Защото нищо не провокира общественото отвращение, както педофилията и наркодилърството.

"Петричкият Ескобар" и "петроханският лама"

Илияна Йотова трябва да отговаря за помилването на осъден наркодилър, десет години преди да е излежал присъдата си, извършено през 2022 година. За него припомниха от ПП-ДБ. Причината формално е влошеното му здравословно състояние, което представлявало „заплаха за живота му“. Тази заплаха обаче не го е спряла малко след излизането на свободата да продължи с престъпната си дейност, а през 2025 година да бъде заловен с пет килограма кокаин.

Дни по-късно Министерството на вътрешните работи и прокуратурата дадоха брифинг по най-бруталния случай, който занимава българската общественост от началото на годината. Той бе даден, въпреки че ключови експертизи за Петрохан не са готови. На брифинга бе потвърдено, че Ивайло Калушев по данни на разследващите е убил 22-годишния Николай Златков и 15-годишното момче. Представителите на МВР и държавното обвинения акцентираха върху съмненията за педофилия и внушиха, че Калушев се е ползвал с политически протекции. Близки до ГЕРБ и „Прогресивна България“ медии и коментаториведнага го обвързаха с ПП-ДБ, опитвайки се да дискредитират подкрепения от тях кандидат Андрей Гюров.

Държавата е кална, кампанията също

Йотова отговори, че при помилването на „петричкия Ескобар“ Огнян Атанасов е спазена процедурата и решението е базирано на медицинската експертиза, поръчана от Министерството на правосъдието, и оценката на Комисията по помилванията към президентството.

Андрей Гюров не е коментирал случая „Петрохан“ до момента, но няма нито данни той да е познавал Ивайло Калушев или да е имал нещо общо с организацията му. В същото време неговият министър на вътрешните работи в служебния кабинет Емил Дечев изнесе голяма част от информацията по „Петрохан“ и активно работеше по разплитане на историята.

Въпросите обаче остават. Случаят „Атанасов“ крещи „корупция“. Дали тя е при медицинската експертиза, Комисията по помилванията или при решението на самата вицепрезидентка трябва да стане ясно. Защото от опозицията припомниха на Йотова и други подобни казуси.

Случаят „Калушев“ говори за прикриване. Съмненията, че хората около него са работили с Държавна агенция „Национална сигурност“, обвиненията на оплаквали се от действията на спелеолога, че той е бил информиран за сигналите срещу него преждевременно, както и неудачните намеци на Борислав Сарафов, че е напълно запознат със случвалото се в „Петрохан“, поставят няколко важни питания: Защо никоя институция не е действала, ако всичко това, което сега се изнася, е било вярно? Сътрудничили ли са Калушев и обкръжението му на службите? Ако да - затова ли те са си затваряли очите за действията на групата им, която местните описваха и като паравоенна? Имали ли са покровители?

Търсим този, който не е "в кюпа"

Обществена тайна е, че много престъпници в България си плащат, за да не изтърпяват наказанията си или дори да бъдат залавяни. Някои ги откриват чак когато са умрели, докато уж са в чужбина. Други бягат през тунели под ресторанти с монтирани мощни заглушители. Престъпният свят в България се възползва от корупцията по всички етажи на администрацията и властта. Клишето гласи, че същият този престъпен свят си има държава.

Обществена тайна е и че служби, прокуратура и полиция в много случаи работят само тогава, когато е удобно на политическата конюнктура. Между конспиративните теории, съмненията във външна намеса и официалната версия на властите по случая „Петрохан“ има много разлики, но има и една обща прилика - усещането, че някои по етажите на МВР, службите и прокуратурата крие нещо.

Илияна Йотова и Андрей Гюров влизат в една кална кампания, която тепърва ще набира сила. И двамата трябва да докажат, че нямат общо с тази кал. Защото много от политиците в страната са потопени в нея.