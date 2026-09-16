Новини
Мнения »
България: "петричкият Ескобар" и "петроханският лама"

България: "петричкият Ескобар" и "петроханският лама"

16 Септември, 2026 06:01 1 316 25

  • александър детев-
  • петрохан-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Илияна Йотова трябва да обясни защо е помилвала осъден наркодилър, а прокуратурата трябва да изясни докрай трагедията на Петрохан

България: "петричкият Ескобар" и "петроханският лама" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Александър Детев:

Прогнозите, че президентската кампания ще започне кално, не само се сбъднаха, но и надскочиха очакванията. Защото нищо не провокира общественото отвращение, както педофилията и наркодилърството.

"Петричкият Ескобар" и "петроханският лама"

Илияна Йотова трябва да отговаря за помилването на осъден наркодилър, десет години преди да е излежал присъдата си, извършено през 2022 година. За него припомниха от ПП-ДБ. Причината формално е влошеното му здравословно състояние, което представлявало „заплаха за живота му“. Тази заплаха обаче не го е спряла малко след излизането на свободата да продължи с престъпната си дейност, а през 2025 година да бъде заловен с пет килограма кокаин.

Дни по-късно Министерството на вътрешните работи и прокуратурата дадоха брифинг по най-бруталния случай, който занимава българската общественост от началото на годината. Той бе даден, въпреки че ключови експертизи за Петрохан не са готови. На брифинга бе потвърдено, че Ивайло Калушев по данни на разследващите е убил 22-годишния Николай Златков и 15-годишното момче. Представителите на МВР и държавното обвинения акцентираха върху съмненията за педофилия и внушиха, че Калушев се е ползвал с политически протекции. Близки до ГЕРБ и „Прогресивна България“ медии и коментаториведнага го обвързаха с ПП-ДБ, опитвайки се да дискредитират подкрепения от тях кандидат Андрей Гюров.

Държавата е кална, кампанията също

Йотова отговори, че при помилването на „петричкия Ескобар“ Огнян Атанасов е спазена процедурата и решението е базирано на медицинската експертиза, поръчана от Министерството на правосъдието, и оценката на Комисията по помилванията към президентството.

Андрей Гюров не е коментирал случая „Петрохан“ до момента, но няма нито данни той да е познавал Ивайло Калушев или да е имал нещо общо с организацията му. В същото време неговият министър на вътрешните работи в служебния кабинет Емил Дечев изнесе голяма част от информацията по „Петрохан“ и активно работеше по разплитане на историята.

Въпросите обаче остават. Случаят „Атанасов“ крещи „корупция“. Дали тя е при медицинската експертиза, Комисията по помилванията или при решението на самата вицепрезидентка трябва да стане ясно. Защото от опозицията припомниха на Йотова и други подобни казуси.

Случаят „Калушев“ говори за прикриване. Съмненията, че хората около него са работили с Държавна агенция „Национална сигурност“, обвиненията на оплаквали се от действията на спелеолога, че той е бил информиран за сигналите срещу него преждевременно, както и неудачните намеци на Борислав Сарафов, че е напълно запознат със случвалото се в „Петрохан“, поставят няколко важни питания: Защо никоя институция не е действала, ако всичко това, което сега се изнася, е било вярно? Сътрудничили ли са Калушев и обкръжението му на службите? Ако да - затова ли те са си затваряли очите за действията на групата им, която местните описваха и като паравоенна? Имали ли са покровители?

Търсим този, който не е "в кюпа"

Обществена тайна е, че много престъпници в България си плащат, за да не изтърпяват наказанията си или дори да бъдат залавяни. Някои ги откриват чак когато са умрели, докато уж са в чужбина. Други бягат през тунели под ресторанти с монтирани мощни заглушители. Престъпният свят в България се възползва от корупцията по всички етажи на администрацията и властта. Клишето гласи, че същият този престъпен свят си има държава.

Обществена тайна е и че служби, прокуратура и полиция в много случаи работят само тогава, когато е удобно на политическата конюнктура. Между конспиративните теории, съмненията във външна намеса и официалната версия на властите по случая „Петрохан“ има много разлики, но има и една обща прилика - усещането, че някои по етажите на МВР, службите и прокуратурата крие нещо.

Илияна Йотова и Андрей Гюров влизат в една кална кампания, която тепърва ще набира сила. И двамата трябва да докажат, че нямат общо с тази кал. Защото много от политиците в страната са потопени в нея.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.Честен българин.

    Коментиран от #10, #17

    06:09 16.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ХАХА ГДБОП ХВАНА ПРЕДИ 2 ДНИ 6 МИТНИЧАРИ И ВЪНШНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА КРАДАТ ОТ КОНФИСКУВАНИ МАРКОВИ СТОКИ КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ГОРЕНИ
    И ВЧЕРА !
    ХАСКОВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ГО ПУСНА АРЕСТУВАНИТЕ ПОД ГАРАНЦИЯ :)
    .......
    ТАКА ЧЕ ЗА ЖАЛБИ И ОПЛАКВАНИЯ СЕ ОБЪЩАЙТЕ КЪМ ВСС И ПРОКУРАТУРАТА:)

    06:29 16.09.2026

  • 3 Георги

    13 2 Отговор
    какви намеци? те розово-алтернативните, жъл-то-павет-ни, дес-но-сектантски евро-наколенки само си признаха, че подкрепяли ламата финансово и да му ходили на гости. А организацията му е във възход точно по тяхно време.

    06:37 16.09.2026

  • 4 15-ти септември

    6 2 Отговор
    Туй дѐти ноо глупаво!

    06:39 16.09.2026

  • 5 ..............

    9 2 Отговор
    В основата на целия този хаос са зависимостите от ДС. Лустрацията се провали и това е дългосрочната цел. Децата на ДС са на власт.

    Коментиран от #6

    06:41 16.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "..............":

    ТОВА БЕШЕ СДЕЛКАТА СЪС САЩ И ЗАПАДА
    " ОСТАВЯМЕ ЦК НА БКП И ДС ДА СИ КРАДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ , НО
    ТРЯБВА ДА МРАЗИТЕ РУСИЯ И ДА БЪДЕТЕ В НАТО И ЕС "
    .....

    06:44 16.09.2026

  • 7 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    бръщолевици

    06:53 16.09.2026

  • 8 Реалност

    13 2 Отговор
    Педофила Калушев е бил създаден и финансиран от ПП/ДБ!
    Медицинската експертиза за наркодилъра е изготвена пак от ПП/ДБ!
    Украинския слуга Гюров и заробващите му договори няма смисъл да коментирам.

    Коментиран от #11, #13, #15

    06:56 16.09.2026

  • 9 Механик

    8 2 Отговор
    Стига с глупостите. Омръзнахте на всички.
    Петричкия Ескобар, не е на нивото на Калушай лама. Двете явления са от различна величина.
    Но не това е важното. Важното е, че и за двете ни се иска да знаем истината, а на вас не ви се иска и никога няма да я кажете. За това стига сте дъвкали тия теми!

    Коментиран от #16

    07:03 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Ко,ко?

    Коментиран от #19

    07:13 16.09.2026

  • 17 Дядовото зеле

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Петричкия ескобар" е един сульо, в един заговор, специално подготвен, за да се подреждат крилата на Президентката.
    Всички медии вкупом се юрнаха да правят новина. Само че, народът на се интерисува от подобни глупости.

    07:17 16.09.2026

  • 18 Истината

    6 1 Отговор
    Петричкият Ескобар не е в затвора от 4 години след като Сербезова и Надежда Йорданова казват, че тежко болен. Пепейците обаче чак сега се сещат, че имало наркодилър на свобода с единствената надежда да прикрият участието си в групата на Калушев.
    Да не говорим, че не може да се прави сравнение между някакъв си дребен наркодилър /независимо от измисления му от ПП/ДБ грандиозен прякор/ и изнасилвач и убиец на деца.

    07:19 16.09.2026

  • 19 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ко речи?":

    Рекох- добро утро. Добро утро и добре ли спа нощес в метрото? Киефското?

    07:20 16.09.2026

  • 20 Зоопарк

    1 0 Отговор
    Значи, забравяме за неправомерно спрените дела от вече не изпълняващия длъжността главен жираф и жужетата в прокуратурата, калинките в администрацията и сериозните финансови липси в ББР и се концентрираме върху скобарите и ламите. Доообре.

    07:28 16.09.2026

  • 21 Перко Наумов

    3 0 Отговор
    Има наказание има амнистия. Ще гласувам за дргарката Йотова с девте ръце. Всички които омаловажават трагедията Петрохан са сектанти или ппдбили.

    Коментиран от #22

    07:28 16.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ID-екстра

    1 0 Отговор
    А представяш ли си, да са имали общи взаимоотношения през годините петричкия Ескобар и Ламата?!

    07:37 16.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лъжците от

    0 0 Отговор
    Дойче веле в действие. Все някой балък ще клъвне.

    07:46 16.09.2026