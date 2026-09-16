Лукашенко помилва политически затворници след среща с американския представител Джон Коул

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва няколко политически затворници след срещата си с американския представител Джон Коул. Това предаде агенция „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Според Беларуската държавна информационна агенция „Белта“ е постигнато споразумение Минск да освободи 25 лица, а Съединените щати да отменят санкциите срещу две беларуски компании.

САЩ водят преговори с Лукашенко

През 2025 г. САЩ стартираха преговори с Лукашенко. Вашингтон постепенно смекчава санкциите срещу Беларус в замяна на освобождаването на затворници.

„Вясна“, организация, чиято дейност е забранена в Беларус, твърди, че в бившата съветска република има над 900 политически затворници. Сред най-често повдиганите обвинения срещу тях са „екстремистка“ дейност, заговор за завземане на властта, подстрекаване към омраза или обида на президента.

Лукашенко отхвърля твърденията за политически затворници

По време на разговорите си с Коул на 15 септември 2026 г. Лукашенко отрече въпросните лица да са политически затворници и отхвърли твърденията на правозащитни групи и на опозицията в изгнание, че системно арестува нови хора, за да замени онези, които освобождава.