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Лукашенко помилва политически затворници след среща с американския представител Джон Коул

Лукашенко помилва политически затворници след среща с американския представител Джон Коул

16 Септември, 2026 13:35 419 4

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Минск се е договорил с Вашингтон да освободи 25 лица, а САЩ да отменят санкциите срещу две беларуски компании

Лукашенко помилва политически затворници след среща с американския представител Джон Коул - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва няколко политически затворници след срещата си с американския представител Джон Коул. Това предаде агенция „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Според Беларуската държавна информационна агенция „Белта“ е постигнато споразумение Минск да освободи 25 лица, а Съединените щати да отменят санкциите срещу две беларуски компании.

САЩ водят преговори с Лукашенко

През 2025 г. САЩ стартираха преговори с Лукашенко. Вашингтон постепенно смекчава санкциите срещу Беларус в замяна на освобождаването на затворници.

„Вясна“, организация, чиято дейност е забранена в Беларус, твърди, че в бившата съветска република има над 900 политически затворници. Сред най-често повдиганите обвинения срещу тях са „екстремистка“ дейност, заговор за завземане на властта, подстрекаване към омраза или обида на президента.

Лукашенко отхвърля твърденията за политически затворници

По време на разговорите си с Коул на 15 септември 2026 г. Лукашенко отрече въпросните лица да са политически затворници и отхвърли твърденията на правозащитни групи и на опозицията в изгнание, че системно арестува нови хора, за да замени онези, които освобождава.


Беларус
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    2 0 Отговор
    Е такива новини давайте,но да е по здравословни причини.

    13:38 16.09.2026

  • 2 Чукче - Наблюдател

    0 0 Отговор
    Стоян Георгиев е помилван, да со ходи на село вече.

    13:39 16.09.2026

  • 3 Че Гевара

    2 0 Отговор
    Всичко политическо от запада по затворите е за прасетата отпадъчен матриал нищо повече..!

    13:42 16.09.2026

  • 4 Пламен

    0 1 Отговор
    Лукашенко бяга от потъващия кораб.
    Стара хитра лисица
    И пилешките мозъци разбраха че русия губи

    14:49 16.09.2026

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