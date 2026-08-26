Боян Рашев: Защо дизелът е толкова скъп?

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Защо дизелът е толкова скъп?

Все по-често попадам на коментари, които сравняват цените на суровия нефт и дизела през 2022 г. и днес и задават следния въпрос:

Защо дизелът по бензиностанциите днес е по-скъп при положение, че суровият нефт е по-евтин в сравнение с 2022 г.?

На пръв поглед въпросът е логичен. Обаче това важи при допускане, че добавката върху цената при рафинирането на нефта е еднаква във времето. Да, ама не е.

Всъщност, глобалната икономика отчита рекордни маржове за рафиниране. В САЩ те вече достигнаха 100 долара на барел - при около 40 преди войната. Това значи, че ако цената на нефта днес е 85 долара, то дизеловото гориво се продава за 185 долара на барел. Съответно крайната цена на дизела е изключително висока и практически откъсната от цената на суровия нефт. Рафинериите печелят здраво - вижда се ясно във финансовите им отчети.

Пазарът на различни видове горива е точно толкова глобален, колкото и този на суров нефт. Веригите бензиностанции купуват горива, не суров нефт. Така че крайната цена е напълно логична.

Какви са причините?

1. Загуба на износ на горива от Персийския залив и Русия. Това важи особено силно за дизела, защото сортовете нефт от Близкия изток и Русия са най-добри за т. нар. средни дестилати - дизел и керосин.

2. Високите цени на дизела в САЩ се дължат в голяма степен на рекордния износ към Европа. Американските компании правят пари.

3. Високите цени на дизела в Европа се дължат основно на недостига на рафиниращ капацитет, тоест на дългосрочната европейска политика за унищожаване на този бизнес на местна почва.

За съжаление в САЩ вече започват да се коментират предложения за ограничаване на износа на горива с цел задържане на цените им в определени граници. С оглед на идващите избори, няма да е учудващо, ако Тръмп направи нещо подобно.

За някои от най-големите страни в Европейския съюз такова развитие би било катастрофално.

Тук все още си имаме Лукойл Нефтохим, която може да произвежда много над нашите вътрешни нужди. Стига компанията да бъде оставена да работи нормално, разбира се...