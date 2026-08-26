Боян Рашев: Защо дизелът е толкова скъп?

Защо дизелът е толкова скъп?
Все по-често попадам на коментари, които сравняват цените на суровия нефт и дизела през 2022 г. и днес и задават следния въпрос:
Защо дизелът по бензиностанциите днес е по-скъп при положение, че суровият нефт е по-евтин в сравнение с 2022 г.?
На пръв поглед въпросът е логичен. Обаче това важи при допускане, че добавката върху цената при рафинирането на нефта е еднаква във времето. Да, ама не е.
Всъщност, глобалната икономика отчита рекордни маржове за рафиниране. В САЩ те вече достигнаха 100 долара на барел - при около 40 преди войната. Това значи, че ако цената на нефта днес е 85 долара, то дизеловото гориво се продава за 185 долара на барел. Съответно крайната цена на дизела е изключително висока и практически откъсната от цената на суровия нефт. Рафинериите печелят здраво - вижда се ясно във финансовите им отчети.
Пазарът на различни видове горива е точно толкова глобален, колкото и този на суров нефт. Веригите бензиностанции купуват горива, не суров нефт. Така че крайната цена е напълно логична.
Какви са причините?
1. Загуба на износ на горива от Персийския залив и Русия. Това важи особено силно за дизела, защото сортовете нефт от Близкия изток и Русия са най-добри за т. нар. средни дестилати - дизел и керосин.
2. Високите цени на дизела в САЩ се дължат в голяма степен на рекордния износ към Европа. Американските компании правят пари.
3. Високите цени на дизела в Европа се дължат основно на недостига на рафиниращ капацитет, тоест на дългосрочната европейска политика за унищожаване на този бизнес на местна почва.
За съжаление в САЩ вече започват да се коментират предложения за ограничаване на износа на горива с цел задържане на цените им в определени граници. С оглед на идващите избори, няма да е учудващо, ако Тръмп направи нещо подобно.
За някои от най-големите страни в Европейския съюз такова развитие би било катастрофално.
Тук все още си имаме Лукойл Нефтохим, която може да произвежда много над нашите вътрешни нужди. Стига компанията да бъде оставена да работи нормално, разбира се...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички питаме това мунчо
Коментиран от #9
13:05 26.08.2026
2 Последния Софиянец
13:05 26.08.2026
3 Боруна Лом
13:08 26.08.2026
4 Лост
-Горивата са скъпи, защото има голямо търсене .
-Горивата са скъпи, защото има малко търсене.
13:10 26.08.2026
5 оня с кона
Бензин - 75-6 цента
Дизел - 81-2 цента
13:16 26.08.2026
6 Мнение
ИЛИ ЗАЩО ТУРЦИЯ НИ Е ХВАНАЛА С ОГРОМЕН ДЪЛГ ПО ДОГОВОРА ЗА БАТАШ, В СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО РАДЕВ ЩЕ ИМ ПОДАРЯВА ДЕ ЩО ПОИСКАТ?!
ПРИЧИНАТА Е, ЗАЩОТО СТРАНАТА НИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ПРОДАЖНИ, ПРЕСТЪПНИ И ЧУЖДОПОКЛОННИ АНТИБЪЛГАРИ!!!
ВМЕСТО ДА ИМАМЕ ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ И ЕВТИНИ ГОРИВА С ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ, ТЕ ПРОДАЖНИЦИТЕ НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ СЕ НАД.ПИХА НА ВАШИНГТОН И НА БРЮКСЕЛ, ВДИГАЙКИ ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКО, И НАТИКВАЙКИ НИ НАСИЛА И С ФАЛШИВИ ДАННИ В ЗАРОБВОЗОНАТА???!!!
НАРОДЕ ВРЕМЕ ТИ Е ДА СТАВАШ И ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА ОБРАТНО, ЗАЩОТО Я ТИКАТ С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ КЪМ ЗАКРИВАНЕ!!!
13:21 26.08.2026
7 оня с коня
и без това по пътищата не можем се разминем от коли
още трябва да покъпнат горивата , не се трае от жълтопаветни лумпени по пътищата
Коментиран от #15
13:22 26.08.2026
8 Защото Рундите също като предходните
13:23 26.08.2026
9 питайки до Цариград стига се, но с хей
До коментар #1 от "Всички питаме това мунчо":Отзад! Ако беше учил, щеше да знаеш, че сегашните цени на петрола са за бъдещи доставки. На един танкер му отнема повече от месец докато го натоварят и пристигне в Европа. После, докато се преработи петрола и стигне до бензиностанциите, поне още толкова. Срожи ги 3 месеца от сега нататък. Към нова година може да има нормализиране, ако в следващите месеце няма още тирористични атаки от краварите. А дицела е скъп щото влакове и камиони ползват дизел. Без него няма да върви нищо.
13:25 26.08.2026
10 Дизелът е скъп
13:29 26.08.2026
11 Янко
13:33 26.08.2026
12 ЗАЩО Е СКЪП?!??(($$
13:37 26.08.2026
13 Ами
никой не иска да върти педалите :)
13:44 26.08.2026
14 Kaлпазанин
13:44 26.08.2026
15 Въпрос
До коментар #7 от "оня с коня":Когато ги има ли?Вноса от Индия на каква цена е?
13:50 26.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.