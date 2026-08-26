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Боян Рашев: Защо дизелът е толкова скъп?

Боян Рашев: Защо дизелът е толкова скъп?

26 Август, 2026 13:00 1 060 16

  • боян рашев-
  • дизел-
  • цени-
  • поскъпване

Рафинериите печелят здраво - вижда се ясно във финансовите им отчети

Боян Рашев: Защо дизелът е толкова скъп? - 1
Снимка: БГНЕС
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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Защо дизелът е толкова скъп?

Все по-често попадам на коментари, които сравняват цените на суровия нефт и дизела през 2022 г. и днес и задават следния въпрос:

Защо дизелът по бензиностанциите днес е по-скъп при положение, че суровият нефт е по-евтин в сравнение с 2022 г.?

На пръв поглед въпросът е логичен. Обаче това важи при допускане, че добавката върху цената при рафинирането на нефта е еднаква във времето. Да, ама не е.

Всъщност, глобалната икономика отчита рекордни маржове за рафиниране. В САЩ те вече достигнаха 100 долара на барел - при около 40 преди войната. Това значи, че ако цената на нефта днес е 85 долара, то дизеловото гориво се продава за 185 долара на барел. Съответно крайната цена на дизела е изключително висока и практически откъсната от цената на суровия нефт. Рафинериите печелят здраво - вижда се ясно във финансовите им отчети.

Пазарът на различни видове горива е точно толкова глобален, колкото и този на суров нефт. Веригите бензиностанции купуват горива, не суров нефт. Така че крайната цена е напълно логична.

Какви са причините?

1. Загуба на износ на горива от Персийския залив и Русия. Това важи особено силно за дизела, защото сортовете нефт от Близкия изток и Русия са най-добри за т. нар. средни дестилати - дизел и керосин.

2. Високите цени на дизела в САЩ се дължат в голяма степен на рекордния износ към Европа. Американските компании правят пари.

3. Високите цени на дизела в Европа се дължат основно на недостига на рафиниращ капацитет, тоест на дългосрочната европейска политика за унищожаване на този бизнес на местна почва.

За съжаление в САЩ вече започват да се коментират предложения за ограничаване на износа на горива с цел задържане на цените им в определени граници. С оглед на идващите избори, няма да е учудващо, ако Тръмп направи нещо подобно.

За някои от най-големите страни в Европейския съюз такова развитие би било катастрофално.

Тук все още си имаме Лукойл Нефтохим, която може да произвежда много над нашите вътрешни нужди. Стига компанията да бъде оставена да работи нормално, разбира се...


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички питаме това мунчо

    16 5 Отговор
    Докато Радев омайва простолюдието , той назначи де що има хора на Пеевски и Борисов на високи позиции в министерствата Замрази за 3 години заплатите и каза , че след този срок може да има увеличение, ама не се знае. Направи одит на пенсиите и на пенсионерите също ги чака гилотина, вдигна винетки с 30% а не бяха пипани 10 години, вдигна ви тока,парно ,сега август и цигарите а обещаваше стоп на инфлацията и по високи доходи за бачкаторите а всъщност вдигна още на полицаи ,военни ,администрация ,бордове в държавни фирми, цена дизел при него 1.80 евро при 86 долара барел в момента а февруари в началото на войната в Иран при Гюров 123 долара барел и 1.60 евро дизел и даваше по 20 евро като компенсация, цени храни, в заведения 20% нагоре за 4 месеца, но иначе Радев омайва със сладки приказки балъците.

    Коментиран от #9

    13:05 26.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Питайте Урсула?

    13:05 26.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ЗАЩО, ЗАЩОТО СА ЛАМЯ НЕНАСИТНА!НИЕ НИЩО ОБЩО НЯМАМЕ С ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК! МАФИЯТА ТРУПА ПАЧКИ НА НАШ ГРЪБ

    13:08 26.08.2026

  • 4 Лост

    10 0 Отговор
    В България има винаги две противоречащи си твърдения:
    -Горивата са скъпи, защото има голямо търсене .
    -Горивата са скъпи, защото има малко търсене.

    13:10 26.08.2026

  • 5 оня с кона

    6 1 Отговор
    В Русия:
    Бензин - 75-6 цента
    Дизел - 81-2 цента

    13:16 26.08.2026

  • 6 Мнение

    3 1 Отговор
    ОЩЕ ЛИ НЕ СТЕ РАЗБРАЛИ ЗАЩО ГОРИВАТА СА ТОЛКОВА СКЪПИ В БЪЛГАРИЯ???
    ИЛИ ЗАЩО ТУРЦИЯ НИ Е ХВАНАЛА С ОГРОМЕН ДЪЛГ ПО ДОГОВОРА ЗА БАТАШ, В СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО РАДЕВ ЩЕ ИМ ПОДАРЯВА ДЕ ЩО ПОИСКАТ?!

    ПРИЧИНАТА Е, ЗАЩОТО СТРАНАТА НИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ПРОДАЖНИ, ПРЕСТЪПНИ И ЧУЖДОПОКЛОННИ АНТИБЪЛГАРИ!!!
    ВМЕСТО ДА ИМАМЕ ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ И ЕВТИНИ ГОРИВА С ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ, ТЕ ПРОДАЖНИЦИТЕ НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ СЕ НАД.ПИХА НА ВАШИНГТОН И НА БРЮКСЕЛ, ВДИГАЙКИ ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКО, И НАТИКВАЙКИ НИ НАСИЛА И С ФАЛШИВИ ДАННИ В ЗАРОБВОЗОНАТА???!!!

    НАРОДЕ ВРЕМЕ ТИ Е ДА СТАВАШ И ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА ОБРАТНО, ЗАЩОТО Я ТИКАТ С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ КЪМ ЗАКРИВАНЕ!!!

    13:21 26.08.2026

  • 7 оня с коня

    1 4 Отговор
    като ви скъпо горивото си купете колело

    и без това по пътищата не можем се разминем от коли

    още трябва да покъпнат горивата , не се трае от жълтопаветни лумпени по пътищата

    Коментиран от #15

    13:22 26.08.2026

  • 8 Защото Рундите също като предходните

    8 2 Отговор
    подаряват десетки хиляди тонове дизел месечно на Зеления си ортак от 404, а някой трябва да плати цената и това е простото стадо.

    13:23 26.08.2026

  • 9 питайки до Цариград стига се, но с хей

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Всички питаме това мунчо":

    Отзад! Ако беше учил, щеше да знаеш, че сегашните цени на петрола са за бъдещи доставки. На един танкер му отнема повече от месец докато го натоварят и пристигне в Европа. После, докато се преработи петрола и стигне до бензиностанциите, поне още толкова. Срожи ги 3 месеца от сега нататък. Към нова година може да има нормализиране, ако в следващите месеце няма още тирористични атаки от краварите. А дицела е скъп щото влакове и камиони ползват дизел. Без него няма да върви нищо.

    13:25 26.08.2026

  • 10 Дизелът е скъп

    4 0 Отговор
    щото се ползва в момента за военни цели, сичкото машини на военните бръмчат на дизел и за цивилните квото остане на тройна цена...

    13:29 26.08.2026

  • 11 Янко

    0 2 Отговор
    Как защо като всички си карат колите и правят задръствания по пътищата.

    13:33 26.08.2026

  • 12 ЗАЩО Е СКЪП?!??(($$

    0 2 Отговор
    ЗАЩОТО ПЪРВО БИЗНЕСИТЕ ЗА ПЕТРОЛ И ГОРИВА СА ДЕМОНИ САМО ПЕЧАЛБАТА И ПАРИ ГИ ИНТЕРЕСУВАТ. ВТОРО 80%ОТ КОЛИТЕ СА НА ДИЗЕЛ. АНАДЪКМУУУУУУ.

    13:37 26.08.2026

  • 13 Ами

    0 0 Отговор
    Горивата са скъпи, защото при ниски цени на горивата
    никой не иска да върти педалите :)

    13:44 26.08.2026

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Защото бананите са ефтини ,така искахме ,и урсулианците ни ги дадоха ,половината е акциз и данъци и отиват при равина

    13:44 26.08.2026

  • 15 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Когато ги има ли?Вноса от Индия на каква цена е?

    13:50 26.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.