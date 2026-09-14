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Така става и през 1914-а: Войните в Украйна и Иран дърпат света към пропастта

Така става и през 1914-а: Войните в Украйна и Иран дърпат света към пропастта

14 Септември, 2026 16:09 1 451 15

  • иран-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Отказът на администрацията на Тръмп да прекрати войната с Иран обаче противоречи на усилията ѝ за прекратяване на войната в Украйна

Така става и през 1914-а: Войните в Украйна и Иран дърпат света към пропастта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войните в Украйна и Иран се преплитат все повече и представляват риск от по-широка ескалация, според Кристофър Чивис, старши сътрудник във Фонда Карнеги за международен мир. В своята колонка за The Guardian той откроява редица събития, които показват постепенното сближаване на двата конфликта и нарастващата опасност от взаимното им влияние.

Авторът започва със ситуацията в Украйна. Според него Русия все още не е причинила масови жертви сред европейците извън Украйна, но се приближава до този сценарий. Чивис сочи събитията от началото на август близо до летище Лайпциг/Хале в Германия, където два дрона с експлозиви бяха открити близо до пистата. Авторът припомня, че още през 2024 г. запалителни устройства, скрити в пакети на същото летище, предизвикаха пожар в пратка на DHL.

Според Чивис инцидентът с дрона в Лайпциг може да е бил една от причините за пътуването на директора на ЦРУ Джон Ратклиф до Москва в края на август. Според медийни съобщения, по време на срещите си той е предупредил руската страна за недопустимостта на атаки на територията на НАТО, призовал е за намаляване на подкрепата за Иран и е подчертал необходимостта от споразумение за прекратяване на войната срещу Украйна.

"Отказът на администрацията на Тръмп да прекрати войната с Иран обаче противоречи на усилията ѝ за прекратяване на войната в Украйна. Те се насочват към бурята, а не излизат от нея", пише анализаторът.

Авторът също така обръща внимание на изчерпването на американските запаси от ракети-прехващачи поради войната с Иран. Според него съобщенията за значително намаляване на запасите и доставките на системи за противовъздушна отбрана в Украйна биха могли да убедят Владимир Путин, че САЩ отново се разсейват от Близкия Изток. Това от своя страна би могло да създаде благоприятен прозорец от възможности за Кремъл да засили ударите срещу Украйна.

В същото време Украйна вече е пряко въвлечена в конфронтацията с Иран. Както отбелязва Чивис, Киев е изпратил 228 специалисти и значителни количества дронове в страните от Персийския залив, за да помогне за отблъскването на ирански атаки с дронове. Освен това, в края на юли Украйна удари ирански товарен кораб в Каспийско море. Русия, от своя страна, предоставя на Иран разузнавателна информация, която би могла да увеличи ефективността на ударите ѝ, докато самата Москва отдавна използва дронове, разработени в Иран, във войната си срещу Украйна.

"И двата конфликта едновременно ескалират и не се движат наникъде", отбелязва анализаторът. Според автора това създава най-голямата опасност: страните могат все повече да разчитат на военна сила в опит да оправдаят вече направените загуби и разходи.

Чивис споменава и засилената координация между Русия, Китай и Иран. Владимир Путин и Си Дзинпин се срещнаха в навечерието на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, на която се очаква да присъстват и ирански представители. Според автора Пекин не е непременно заинтересован от продължаването и на двете войни, но в същото време не иска Русия или Иран да загубят и има възможността да им помогне да смекчат последиците от конфликтите.

Чивис смята, че само дипломатическо предупреждение към Москва е недостатъчно. Той призовава Вашингтон да търси реални стимули за прекратяване на двете войни, по-специално чрез договаряне на прекратяване на огъня с Иран, облекчаване на санкциите и размразяване на активи. По отношение на Украйна авторът предлага по-сериозна дискусия за неутралитета и целесъобразността от продължаване на борбата за териториите на Донбас, които остават под контрола на Киев.

В заключителната част на публикацията експертът цитира историка Од Арне Уестад, който сравнява настоящата ситуация със света в навечерието на Първата световна война.

"Ключовият урок на света преди 1914 г. е, че регионалните конфликти, които остават нерешени дълго време, могат да се превърнат в бурета с барут, които разпалват глобален пожар", се казва в предупреждението.

Според Чивис именно преплитането на войната на Русия срещу Украйна и конфликта за Иран прави настоящата ситуация особено опасна. Той призовава световните лидери да приемат тези рискове по-сериозно, преди регионалните войни да ескалират в много по-голяма криза.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 6 Отговор
    1914г е нямало Орешники.

    Коментиран от #5, #12

    16:12 14.09.2026

  • 2 Г“Г

    17 1 Отговор
    То нали това е Целта,
    същите фамилии койето разпалиха ПСВ и ВСВ , нагласиха чрез свойте марионетки и Войната между Сащ и Русия, и Сащ и Иран

    16:19 14.09.2026

  • 3 Тоя път

    3 2 Отговор
    Активната фаза на войната ще 11ядрена че популацията на земята теябвасоядне с 89%

    Коментиран от #4

    16:28 14.09.2026

  • 4 Ингересно е ...

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя път":

    ...точно кви мутанти ще бъдат останалите 11% и какви пермутации ще се пръкнат от тях.

    16:31 14.09.2026

  • 5 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нямаше диско, нямаше реге, нямаше още Диана експрес, нито на Васко кой, кой да му каже - Тодор Колев го нямаше даже. (Отвори ми, нося тишина)

    16:37 14.09.2026

  • 6 Много

    4 4 Отговор
    се преплетоха атлантическите мозъци и вместо взаимодействие родиха бездействие! Назначиха на ключови позиции калинки които се мислят за исполински и със същото за некадърник упорство взеха да налагат санкции от които за работещите в промишлеността взеха да изпадат в немилост и да остават без работа! За всичко обаче си има дежурни виновни и това са Русия и Путин! Те пък от своя страна създадоха "гривни" за телепортиране и вездесъщите Кадиров и Петров просто си прескачат където си поискат из ЕС!

    16:41 14.09.2026

  • 7 14/88

    5 0 Отговор
    а през 1939 не става ли бе милене (редактора) ?

    16:46 14.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 0 Отговор
    уникално тьпи заглавия

    16:47 14.09.2026

  • 9 име

    6 5 Отговор
    Затова краварите трябва да бъдат унизени и изгонени от близкия изток, да е ясно на всички, че не са фактор и да ги гонят и от другите им бази посвета. А бандерите да бъдат унищожени, включително тяхните наследници. Сталин е допуснал грешка като е оставил живи бандери и наследниците им и днес се е зародир неонацизъм в Украйна.

    Коментиран от #10

    17:04 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Обратно броене

    1 0 Отговор
    Също и през 1814-та, 1714-та и така нататък.

    17:24 14.09.2026

  • 12 Семейство Адамс

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ако не знаеш и преди ционистите е имало хора, нищо че в Библията така пише.

    17:27 14.09.2026

  • 13 МОЙШЕ

    0 1 Отговор
    А ТЕЛ АВИВ, А ЛОНДОН.

    17:40 14.09.2026

  • 14 Ликвидатор на путински Zомбита

    2 2 Отговор
    Фаталната грешка която допуснаха путинските нацистки зомбита е че нахлуха в братска Украйна!
    Руската федерация е фактически суровинен придатък на Народна Република Китай.
    Ако олигарсите около Кремъл не ликвидират сами путин то скоро и техните не сме дни богатства ще изчезнат.
    Путинските zомбита са толкова тъпи че изразходваха всичките си резерви във войната срещу Украйна.
    В скоро време ще тръгнат бежанци от руската федерация към нашата Родина.
    А дали ние трябва да ги приемем?!?

    17:42 14.09.2026

  • 15 Кумчо Вълчо

    1 0 Отговор
    Ама войната на Русия е към края си. Братският руски народ няма бензин, няма интернет, вдигат му пенсионната възраст, вдигат данъците, главната банкерка иска да конфискува свободните рубли от населението, изборите са някаква севернокорейска пародия, а на всичко отгоре се задава мобилизация и младите бягат към съседните страни. Някога Афганистан стана причина за разпада на СССР, сега Украйна ще стане причина за разпада на Русия.

    18:03 14.09.2026