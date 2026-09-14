Така става и през 1914-а: Войните в Украйна и Иран дърпат света към пропастта

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Войните в Украйна и Иран се преплитат все повече и представляват риск от по-широка ескалация, според Кристофър Чивис, старши сътрудник във Фонда Карнеги за международен мир. В своята колонка за The Guardian той откроява редица събития, които показват постепенното сближаване на двата конфликта и нарастващата опасност от взаимното им влияние.

Авторът започва със ситуацията в Украйна. Според него Русия все още не е причинила масови жертви сред европейците извън Украйна, но се приближава до този сценарий. Чивис сочи събитията от началото на август близо до летище Лайпциг/Хале в Германия, където два дрона с експлозиви бяха открити близо до пистата. Авторът припомня, че още през 2024 г. запалителни устройства, скрити в пакети на същото летище, предизвикаха пожар в пратка на DHL.

Според Чивис инцидентът с дрона в Лайпциг може да е бил една от причините за пътуването на директора на ЦРУ Джон Ратклиф до Москва в края на август. Според медийни съобщения, по време на срещите си той е предупредил руската страна за недопустимостта на атаки на територията на НАТО, призовал е за намаляване на подкрепата за Иран и е подчертал необходимостта от споразумение за прекратяване на войната срещу Украйна.

"Отказът на администрацията на Тръмп да прекрати войната с Иран обаче противоречи на усилията ѝ за прекратяване на войната в Украйна. Те се насочват към бурята, а не излизат от нея", пише анализаторът.

Авторът също така обръща внимание на изчерпването на американските запаси от ракети-прехващачи поради войната с Иран. Според него съобщенията за значително намаляване на запасите и доставките на системи за противовъздушна отбрана в Украйна биха могли да убедят Владимир Путин, че САЩ отново се разсейват от Близкия Изток. Това от своя страна би могло да създаде благоприятен прозорец от възможности за Кремъл да засили ударите срещу Украйна.

В същото време Украйна вече е пряко въвлечена в конфронтацията с Иран. Както отбелязва Чивис, Киев е изпратил 228 специалисти и значителни количества дронове в страните от Персийския залив, за да помогне за отблъскването на ирански атаки с дронове. Освен това, в края на юли Украйна удари ирански товарен кораб в Каспийско море. Русия, от своя страна, предоставя на Иран разузнавателна информация, която би могла да увеличи ефективността на ударите ѝ, докато самата Москва отдавна използва дронове, разработени в Иран, във войната си срещу Украйна.

"И двата конфликта едновременно ескалират и не се движат наникъде", отбелязва анализаторът. Според автора това създава най-голямата опасност: страните могат все повече да разчитат на военна сила в опит да оправдаят вече направените загуби и разходи.

Чивис споменава и засилената координация между Русия, Китай и Иран. Владимир Путин и Си Дзинпин се срещнаха в навечерието на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, на която се очаква да присъстват и ирански представители. Според автора Пекин не е непременно заинтересован от продължаването и на двете войни, но в същото време не иска Русия или Иран да загубят и има възможността да им помогне да смекчат последиците от конфликтите.

Чивис смята, че само дипломатическо предупреждение към Москва е недостатъчно. Той призовава Вашингтон да търси реални стимули за прекратяване на двете войни, по-специално чрез договаряне на прекратяване на огъня с Иран, облекчаване на санкциите и размразяване на активи. По отношение на Украйна авторът предлага по-сериозна дискусия за неутралитета и целесъобразността от продължаване на борбата за териториите на Донбас, които остават под контрола на Киев.

В заключителната част на публикацията експертът цитира историка Од Арне Уестад, който сравнява настоящата ситуация със света в навечерието на Първата световна война.

"Ключовият урок на света преди 1914 г. е, че регионалните конфликти, които остават нерешени дълго време, могат да се превърнат в бурета с барут, които разпалват глобален пожар", се казва в предупреждението.

Според Чивис именно преплитането на войната на Русия срещу Украйна и конфликта за Иран прави настоящата ситуация особено опасна. Той призовава световните лидери да приемат тези рискове по-сериозно, преди регионалните войни да ескалират в много по-голяма криза.