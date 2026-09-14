Тръмпизмът няма да умре с Доналд Тръмп

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През първата година и половина от второто президентство на Доналд Тръмп, националните лидери приеха редица различни стратегии за смекчаване на щетите, които Тръмп причини в международен план, пише Кейр Гилс на страниците на The Independent.

Тези стратегии се промениха значително с течение на времето. През първата година повечето чуждестранни лидери се опитаха да поддържат отношенията си със САЩ, като избираха това, което виждаха като пътя на най-малкото съпротивление - поддавайки се на заплахите на Тръмп, угаждайки на неговата визия за реалността и не оспорвайки дори най-скандалното му поведение.

Това се промени в началото на 2026 г., когато лидерите започнаха да осъзнават ограниченията на помирението. Канадският премиер Марк Карни многократно е водил света в противопоставянето си на Тръмп - стратегия, която е толкова потенциално вредна, колкото и популярна у дома.

Този подход не е универсален. За разлика от това, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, вероятно поради уникалния характер на позицията си, все още смята, че най-добрият начин на действие е фиксирана усмивка и мазно унижение в отговор на всяка обида и атака от Тръмп и неговите служители.

Но въпреки че стратегиите за справяне с Тръмп може да се развиват, съществуват някои основни предположения за естеството на новата нормалност в глобалните дела, които в някои случаи остават непроменени, с потенциално опасни последици.

Това включва по-специално убеждението, което се задържа в някои общности, че Тръмп е временно отклонение, че времето му на власт скоро ще приключи и веднага щом той си отиде, нещата ще започнат да се връщат към "нормалното".

Въпреки че Националната стратегия за сигурност на Обединеното кралство не се позовава директно на Тръмп, тя гледа трогателно към времето, "когато излезем от този период на турбуленция" - сякаш всичко, което трябва да направим, е да чакаме и нещата ще се подобрят. И политиците в демократичните страни по света изразиха подобни надежди за изчакване на администрацията на Тръмп, която трябва да приключи през 2028 г.

Демокрациите по света трябва да са готови процесът на авторитарно завладяване на държавата в Съединените щати да не бъде обърнат в близко бъдеще.

Но има редица причини, поради които надеждата от този вид не се равнява на стратегия. В нова книга, публикувана тази седмица, озаглавена "Свалянето на Америка", излагам защо вместо това трябва да се подготвяме за "периода на турбуленция", който да продължи далеч след това време.

Първо, Тръмп може да не си тръгне непременно по график. Неговият екип работи усилено, за да гарантира, че предстоящите избори, ако изобщо се проведат, ще доведат до резултат, който не означава смяна на властта. Потискането на избирателите и завземането на контрола над демократичните процеси са само два начина, по които администрацията се надява да изкриви резултата от предстоящите междинни избори през ноември 2026 г. и президентските избори през 2028 г. И Тръмп многократно е заявявал намерението си да се кандидатира за трети мандат. Това е изрично забранено от конституцията на САЩ, но Тръмп и екипът му вече убедително показаха колко лесно е да се пренебрегнат законите и самата Конституция с подкрепата на послушен Върховен съд.

Второ, не е само Тръмп. Години наред наблюдателите на Русия, представени с безмилостен оптимизъм, че след смъртта на Владимир Путин отношенията с Москва ще се подобрят, трябваше да обясняват, че проблемът не е само в един човек и путинизмът ще надживее Путин дълго. Сега групата от съмишленици около Тръмп представлява същия проблем в САЩ. Дори и Тръмп да си тръгне, той е заобиколен от хора, които мислят и действат като него и ще бъдат готови да поемат властта на негово място.

Трето, някои от промените при управлението на Тръмп може да са необратими. Демокрациите по света ще бъдат нетърпеливи да се опитат да възстановят отношенията си с бъдеща администрация на САЩ, която отново ще счита, че американската мощ се засилва, а не намалява, чрез партньорства и съюзи. Но сътресенията, причинени от случайните и непредсказуеми тарифи на Тръмп, вече са пренаредили глобалните търговски отношения и е малко вероятно, дори ако в крайна сметка се възстанови известно доверие, други страни отново да позволят на своите политики за сигурност и икономика да бъдат толкова уязвими от благосклонността на Вашингтон.

Тези дълготрайни промени се отнасят както за живота в Съединените щати, така и за външните им работи. Продължаващите системни щети върху икономиката на САЩ, като националният дълг вече надхвърля 40 трилиона долара, а лихвеното бреме съответно нараства, са криза, която ще продължи дълго след оттеглянето на Тръмп. Ожесточените атаки срещу програмите за ваксинация и проверките за безопасност на храните вече се усетиха в пикове на заразни болести и болести, предавани чрез храна, които заляха части от Съединените щати. А щетите върху околната среда, при които защитата както на хората, така и на околната среда беше премахната в полза на по-нататъшното самозабогатяване на приятелите олигарси на Тръмп, ще бъдат невъзможни за обръщане.

Накратко, демокрациите по света трябва да са готови процесът на авторитарно завладяване на властта в Съединените щати да не бъде обърнат в близко бъдеще и глобалното отстъпление на американската мощ да се утвърди по-твърдо.

Европейската вяра, че международният ред, основан на правила, и международното право могат да заменят инвестициите в твърда сила, беше лукс, предоставен от чадъра на твърдата сила на Съединените щати. Сега този чадър непрекъснато се разгръща, но страни като Обединеното кралство все още отричат ​​предстоящата буря.

За да се разбере мащабът на опасността, е достатъчно да се съпоставят политиките на Тръмп с дългогодишните амбиции на Москва за Съединените щати. Както открих, докато проучвах "Свалянето на Америка", преките съвпадения са огромни по брой и яснота. Както отбеляза бившият съветник на Тръмп Фиона Хил, след като прегледа доказателствата, "политическият шаблон на Доналд Тръмп е този на Владимир Путин".

Това означава, че всяко задържащо се объркване на надеждата със стратегията вече би трябвало да е било твърдо оставено настрана. Европейските лидери не бива да се съмняват, че свят, в който политиката на САЩ се вдъхновява от Москва, е изключително опасен за демокрациите - и това не е буря, която може да се изчака, а климатична промяна, която изисква адаптация за оцеляване.