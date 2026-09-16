Петър Волгин: Много избирателно изпадате в шок, скъпи брюкселски чиновници

„Урсула и други висши евробюрократи се оплакаха, че изпаднали в шок, когато видели кадрите от Белград с поклонението пред Ратко Младич. Ама много избирателно изпадате в шок, скъпи брюкселски чиновници!“, заяви българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин, обръщайки се иронично към ръководството на европейските структури.
По време на пленарни дебати, на които се обсъждаше погребението на Ратко Младич и усещането за почести, и възхвала на сръбските военни престъпления, Волгин припомни следните факти:
„Напоследък в Украйна имаше редица случаи на възхвала на нацистки престъпници, но от ваша страна – ни дума, ни вопъл, ни стон. На 25 май тази година с тържествен ритуал и в присъствието на президента Зеленски в Киев беше препогребан Андрей Мелник, създател на Организацията на украинските националисти и сътрудник на нацистка Германия.
Тогава никакво възмущение нямаше нито от страна на Урсула, нито на Кая, нито на друг техен колега. Малко по-късно Зеленски даде на една военна част името на украинско подразделение, чиито членове също са сътрудничели на нацистите и са участвали във Волинското клане. И този път брюкселските началници не изпаднаха в шок.“
Според Петър Волгин, представител на групата „Европа на суверенните нации“, в Брюксел се радват много на любителя на нацистите Зеленски и му пращат още милиарди евро, за да продължава с церемониите. За голямо съжаление обаче, именно тези двойни стандарти са се превърнали в запазена марка на Европейския съюз. Възмущение от поклонението на Ратко Младич, поощряване на лансирането на нацистки герои от Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
10:02 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АБВ
Вятър на промяната ли задуха, или е поредната парлама ?
10:04 16.09.2026
4 Да, така е
10:05 16.09.2026
5 Малий
10:05 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оди у Русиа бе
Коментиран от #11
10:08 16.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мис терия
10:09 16.09.2026
10 лапа тлъста заплата в евро
Ние сме си за бой.
Коментиран от #16, #24
10:11 16.09.2026
11 АБВ
До коментар #7 от "Оди у Русиа бе":"Чий го крепиш в Брюксел?"
Оди ти в Украйна, чий го крепиш тук ?
А за Брюксел, Волгин е избран от българите да ги представлява там и да отстоява предварително известни позиции, заради които е избран.
Аре !
Коментиран от #14, #17, #20
10:11 16.09.2026
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13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Казал бил
10:12 16.09.2026
16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #10 от "лапа тлъста заплата в евро":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговорите!
Коментиран от #53
10:13 16.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абсурдистан
10:14 16.09.2026
19 ?????
Пропуснал е да им напомни с каква радост Урсула се срещна с главореза Ахмед ал-Шараа.
Коментиран от #35
10:14 16.09.2026
20 Що повтаряш вече написан текст?
До коментар #11 от "АБВ":Мало/умен ли си или си от възраждне?
10:15 16.09.2026
21 Гресирана ватенка
10:19 16.09.2026
22 цариброджанин
10:20 16.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АкЪла си все в
До коментар #10 от "лапа тлъста заплата в евро":На ш.о.рошо.идите погледа и акъла си е все във финикийските знаци , особено когато не са ваши. Легитимно е избран за депутат и законно си взема заплатата.
10:21 16.09.2026
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32 Стенли
Коментиран от #37
10:25 16.09.2026
33 Храни кучи да те лае
Или си я харчите из ЕС с удоволствие?
10:25 16.09.2026
34 !!!?
С това си изказване Подлогин се превръща в олицетворение на настоящия фашист изверг !!!?
Коментиран от #40
10:26 16.09.2026
35 !!!!!!!
До коментар #19 от "?????":От архива:
"Путин ще се срещне в Москва със сирийския лидер Ахмед ал Шараа БНР НОВИНИТЕ СРЯДА, 15 ОКТОМВРИ 2025, 06:52"
Къв ти е проблема?
10:29 16.09.2026
36 европеец
10:29 16.09.2026
37 Хари
До коментар #32 от "Стенли":На затворническия клуб "Пандизчия 2000".
10:29 16.09.2026
38 Сър Пичук
Коментиран от #49
10:30 16.09.2026
39 Стенли
10:30 16.09.2026
40 койдазнай
До коментар #34 от "!!!?":И Путин му харесва. Самият руски президент се хвали, че по негова заповед са убити над 2 млн украинци! Тяхната вина била, че не се подчинявали на Русия и такива били интересите на Кремъл
10:31 16.09.2026
41 Ел Ветро
10:32 16.09.2026
42 Стенли
Коментиран от #45
10:33 16.09.2026
43 Наблюдател
10:33 16.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Стенли
До коментар #42 от "Стенли":Брей нещо жълтопаветниците се разбудиха , изпиха си соевото лате и взеха да ръсят мозък и минуси 😁
10:35 16.09.2026
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47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хмм
До коментар #38 от "Сър Пичук":защото прекалил, искал да създава украинска държава, независима от нацистка Германия, организирал убийства на политически противници, но след войната емигрира в Германия
10:42 16.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Камелия
10:45 16.09.2026
53 Град Казънлък
До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Тоя ще му повярвам ,ако след мандата в ЕС отиде в Расия да изгражда руский мир
10:53 16.09.2026
54 Мутрофановна
10:54 16.09.2026