Новини
Мнения »
Петър Волгин: Много избирателно изпадате в шок, скъпи брюкселски чиновници

Петър Волгин: Много избирателно изпадате в шок, скъпи брюкселски чиновници

16 Септември, 2026 10:00 1 576 54

  • петър волгин-
  • изпадане в шок-
  • брюкселски чиновници

Българският евродепутат от „Възраждане“ направи коментар по време на пленарни дебати, на които се обсъждаше погребението на Ратко Младич и усещането за почести, и възхвала на сръбските военни престъпления

Петър Волгин: Много избирателно изпадате в шок, скъпи брюкселски чиновници - 1
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Урсула и други висши евробюрократи се оплакаха, че изпаднали в шок, когато видели кадрите от Белград с поклонението пред Ратко Младич. Ама много избирателно изпадате в шок, скъпи брюкселски чиновници!“, заяви българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин, обръщайки се иронично към ръководството на европейските структури.

По време на пленарни дебати, на които се обсъждаше погребението на Ратко Младич и усещането за почести, и възхвала на сръбските военни престъпления, Волгин припомни следните факти:

„Напоследък в Украйна имаше редица случаи на възхвала на нацистки престъпници, но от ваша страна – ни дума, ни вопъл, ни стон. На 25 май тази година с тържествен ритуал и в присъствието на президента Зеленски в Киев беше препогребан Андрей Мелник, създател на Организацията на украинските националисти и сътрудник на нацистка Германия.

Тогава никакво възмущение нямаше нито от страна на Урсула, нито на Кая, нито на друг техен колега. Малко по-късно Зеленски даде на една военна част името на украинско подразделение, чиито членове също са сътрудничели на нацистите и са участвали във Волинското клане. И този път брюкселските началници не изпаднаха в шок.“

Според Петър Волгин, представител на групата „Европа на суверенните нации“, в Брюксел се радват много на любителя на нацистите Зеленски и му пращат още милиарди евро, за да продължава с церемониите. За голямо съжаление обаче, именно тези двойни стандарти са се превърнали в запазена марка на Европейския съюз. Възмущение от поклонението на Ратко Младич, поощряване на лансирането на нацистки герои от Зеленски.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    75 23 Отговор
    Бързото запазване и спасение за Европа днес, се нарича деурсулизация!

    10:02 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АБВ

    44 12 Отговор
    Жив да не бях ! Тук дали думата на смъртния си враг Волгин.
    Вятър на промяната ли задуха, или е поредната парлама ?

    10:04 16.09.2026

  • 4 Да, така е

    82 23 Отговор
    Прав е Волгин!

    10:05 16.09.2026

  • 5 Малий

    25 58 Отговор
    Волгата е храни куче да лае

    10:05 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оди у Русиа бе

    26 60 Отговор
    Чий го крепиш в Брюксел?

    Коментиран от #11

    10:08 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мис терия

    13 38 Отговор
    Българите, преди още да се научили да гасуват и да избират единстено най способните помежду си за политически елит, освен собствения си парламент напълниха и европейския с шизофреници.

    10:09 16.09.2026

  • 10 лапа тлъста заплата в евро

    16 44 Отговор
    Едно време тоя щеше да го пратят в тухларната да се поизпече насред зима и щеше да се върне хрисим и кротък. А в днешно време има свободия всякакви такива подривни елементи да взимат пари и от руснаците за пропаганда и да лапа заплатка от 10 000 ЕВРО от Евро Парламента.
    Ние сме си за бой.

    Коментиран от #16, #24

    10:11 16.09.2026

  • 11 АБВ

    58 13 Отговор

    До коментар #7 от "Оди у Русиа бе":

    "Чий го крепиш в Брюксел?"

    Оди ти в Украйна, чий го крепиш тук ?
    А за Брюксел, Волгин е избран от българите да ги представлява там и да отстоява предварително известни позиции, заради които е избран.
    Аре !

    Коментиран от #14, #17, #20

    10:11 16.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Казал бил

    10 29 Отговор
    някакъв Петър ?! И кой го има за фактор ?

    10:12 16.09.2026

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    15 34 Отговор

    До коментар #10 от "лапа тлъста заплата в евро":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговорите!

    Коментиран от #53

    10:13 16.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абсурдистан

    14 31 Отговор
    Безродието си има име - Волгин! Адвокатстването на касапи му е призвание.

    10:14 16.09.2026

  • 19 ?????

    40 4 Отговор
    Уф.
    Пропуснал е да им напомни с каква радост Урсула се срещна с главореза Ахмед ал-Шараа.

    Коментиран от #35

    10:14 16.09.2026

  • 20 Що повтаряш вече написан текст?

    11 24 Отговор

    До коментар #11 от "АБВ":

    Мало/умен ли си или си от възраждне?

    10:15 16.09.2026

  • 21 Гресирана ватенка

    6 22 Отговор
    Волгич как е брюкселската грес 😁

    10:19 16.09.2026

  • 22 цариброджанин

    11 25 Отговор
    Волгата е типичен БеГейски предател, русоблизец-CeCeCePe!!

    10:20 16.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АкЪла си все в

    21 2 Отговор

    До коментар #10 от "лапа тлъста заплата в евро":

    На ш.о.рошо.идите погледа и акъла си е все във финикийските знаци , особено когато не са ваши. Легитимно е избран за депутат и законно си взема заплатата.

    10:21 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Стенли

    12 9 Отговор
    Волгин президент 👍

    Коментиран от #37

    10:25 16.09.2026

  • 33 Храни кучи да те лае

    7 18 Отговор
    Другарю Волгин, вие върнахте ли брюкселската евро заплата на брюкселските чиновници?

    Или си я харчите из ЕС с удоволствие?

    10:25 16.09.2026

  • 34 !!!?

    13 19 Отговор
    Подлогин се прекланя пред един доказан масов убиец, какъвто е Радко Младич !
    С това си изказване Подлогин се превръща в олицетворение на настоящия фашист изверг !!!?

    Коментиран от #40

    10:26 16.09.2026

  • 35 !!!!!!!

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    От архива:

    "Путин ще се срещне в Москва със сирийския лидер Ахмед ал Шараа БНР НОВИНИТЕ СРЯДА, 15 ОКТОМВРИ 2025, 06:52"


    Къв ти е проблема?

    10:29 16.09.2026

  • 36 европеец

    20 8 Отговор
    Колкото и да го плюете човека е прав . Много натрапчиво вече е европейското лицемерие

    10:29 16.09.2026

  • 37 Хари

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Стенли":

    На затворническия клуб "Пандизчия 2000".

    10:29 16.09.2026

  • 38 Сър Пичук

    4 13 Отговор
    Е как така Андрей Мелник хем е сътрудник на нацистка Германия, хем самите фашисти го затварят в концентрационния лагер Заксенхаузен през 1944 г.

    Коментиран от #49

    10:30 16.09.2026

  • 39 Стенли

    10 6 Отговор
    Нито тази биволица представяща се за бг президент , става за нещо ,нощен по малко индивида Гюро ,а останалите изобщо , ме ми се коментират , ей затова на зорлем , ме карат ,ако се кандидатира Волгин , да гласувам за него

    10:30 16.09.2026

  • 40 койдазнай

    6 14 Отговор

    До коментар #34 от "!!!?":

    И Путин му харесва. Самият руски президент се хвали, че по негова заповед са убити над 2 млн украинци! Тяхната вина била, че не се подчинявали на Русия и такива били интересите на Кремъл

    10:31 16.09.2026

  • 41 Ел Ветро

    8 14 Отговор
    Ама Волгин и на теб ти е къса паметта! Твоята партия Възраждане съвсем скоро изпрати официални лица на погребението на аятолаха в Иран. Този аятолах, който нареди избиването по информация от медиите на над 10 хиляди мирно протестиращи. Лицемерието ви няма граници. Пустите му пари...замъгляват и зрението ви и морала.

    10:32 16.09.2026

  • 42 Стенли

    10 4 Отговор
    Брей , нещо жълтопаветниците , се активираха , изпиха си словото Лате и взеха вече да ръсят мозък и минуси 😁

    Коментиран от #45

    10:33 16.09.2026

  • 43 Наблюдател

    5 13 Отговор
    Волгин в класическата сцена “А вие защо биете негрите”. Уродливия национализъм в Украйна като оправдание за сръбските погребални почести на един главорез. Най-доброто, което може да направи Волгин е да млъкне, да се покрие, да си прибира еврозаплатата и дотам.

    10:33 16.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Стенли":

    Брей нещо жълтопаветниците се разбудиха , изпиха си соевото лате и взеха да ръсят мозък и минуси 😁

    10:35 16.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сър Пичук":

    защото прекалил, искал да създава украинска държава, независима от нацистка Германия, организирал убийства на политически противници, но след войната емигрира в Германия

    10:42 16.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Камелия

    4 2 Отговор
    Защо изобщо не забраните коментарите? Така ще ви е по-спокойно!

    10:45 16.09.2026

  • 53 Град Казънлък

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Тоя ще му повярвам ,ако след мандата в ЕС отиде в Расия да изгражда руский мир

    10:53 16.09.2026

  • 54 Мутрофановна

    2 0 Отговор
    Молодец Петя ,молодец

    10:54 16.09.2026