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„Урсула и други висши евробюрократи се оплакаха, че изпаднали в шок, когато видели кадрите от Белград с поклонението пред Ратко Младич. Ама много избирателно изпадате в шок, скъпи брюкселски чиновници!“, заяви българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин, обръщайки се иронично към ръководството на европейските структури.

По време на пленарни дебати, на които се обсъждаше погребението на Ратко Младич и усещането за почести, и възхвала на сръбските военни престъпления, Волгин припомни следните факти:

„Напоследък в Украйна имаше редица случаи на възхвала на нацистки престъпници, но от ваша страна – ни дума, ни вопъл, ни стон. На 25 май тази година с тържествен ритуал и в присъствието на президента Зеленски в Киев беше препогребан Андрей Мелник, създател на Организацията на украинските националисти и сътрудник на нацистка Германия.

Тогава никакво възмущение нямаше нито от страна на Урсула, нито на Кая, нито на друг техен колега. Малко по-късно Зеленски даде на една военна част името на украинско подразделение, чиито членове също са сътрудничели на нацистите и са участвали във Волинското клане. И този път брюкселските началници не изпаднаха в шок.“

Според Петър Волгин, представител на групата „Европа на суверенните нации“, в Брюксел се радват много на любителя на нацистите Зеленски и му пращат още милиарди евро, за да продължава с церемониите. За голямо съжаление обаче, именно тези двойни стандарти са се превърнали в запазена марка на Европейския съюз. Възмущение от поклонението на Ратко Младич, поощряване на лансирането на нацистки герои от Зеленски.