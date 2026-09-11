Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

Украйна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото "икономическо чудо" на Европа, ако бъдат проведени реформите, необходими за присъединяването към Европейския съюз. Такава прогноза направи еврокомисарката по въпросите на разширяването Марта Кос по време на форум в Брюксел, посветен на икономическите предимства от разширяването на ЕС.
Кос прави сравнение между сегашния етап на разширяването и края на 1990-те години, когато страните от Централна и Източна Европа, включително нейната родина Словения, се подготвяха за присъединяване към ЕС. Последвалите години тя определя като "забележителна история на икономически успех". Според нея много от тези страни са утроили размера на икономиките си през двете десетилетия на членство в ЕС.
Сходен потенциал еврокомисарката вижда и сред сегашните кандидати, а осносно Украйна Кос смята, че ако се проведат необходимите реформи, страната ще бъде в състояние да осигури работни места, икономически ръст и дългосрочна стабилност за Европа като цяло. Още отсега Украйна се е превърнала в "мотор на иновациите", отбелязва още еврокомисарката.
Интеграция още преди членството в ЕС
Кос все пак подчертава, че икономическият ефект от еврочленството не се проявява автоматично - особено значение в този процес имат реформите, които осигуряват върховенството на закона. Правната сигурност е необходима и за инвестициите - бизнесът трябва да е уверен не съм във възможностите да реализира печалби, но и в това, че неговите инвестиции са защитени и че може да разчита на равноправно третиране в съда.
Едновременно с това Еврокомисията се застъпва за по-активна постепенна интеграция на страните кандидатки още преди формалното им приемане в Общността. Тук става дума за адаптация не само към единния европейски пазар, но и за стратегически сфери като енергетиката, транспорта, дигитализацията, изкуствения интелект и отбраната.
Като пример Кос посочва сключеното през юли партньорство с Украйна в отбранителната промишленост. По нейните думи то вече интегрира украинската отбранителна промишленост в европейското производство и системата за обществени поръчки. Според еврокомисарката тази постепенна интеграция не бива да се превръща в подмяна на пълноправното членство, но ако пътят на дадена страна кандидатка към ЕС продължава много години, Брюксел не може просто да чака със скръстени ръце.
Кос обръща внимание и на това: Евросъюзът трябва да действа по-бързо от своите геополитически конкуренти и отрано да укрепва позициите си в страните кандидатки. Според нея външни играчи използват различни стратегии, за да увеличават влиянието си в тези страни.
Русия се опитва да блокира разширяването на ЕС
Русия и Китай например действат в това отношение по различен начин. Русия се опитва да провали процеса на разширяване и да не допусне нови присъединявания. Примерът тук е Черна гора, където по думите на Кос още с обявяването на началото на подготовката за членство в ЕС кибератаките и дезинформацията са нараснали значително.
Пекин има друга стратегия. Според Кос Китай се "вклинява" в страните кандидатки: китайски компании навлизат на техните пазари, разчитайки, че след присъединяването към ЕС автоматично ще се окажат в единния европейски пазар.
Същевременно Кос признава, че пречки пред разширяването възникват и в самия ЕС - например когато отделни страни блокират еврочленството на други.
На същия форум директорката на МВФ Кристалина Георгиева бе запитана от ДВ дали според нея е възможно Украйна да се превърне в икономическо чудо след присъединяването си към ЕС, като се имат предвид днешното състояние на украинската икономика и корупционните скандали на високо равнище.
Към момента Георгиева не се наема да дава конкретна икономическа прогноза за Украйна, а вместо това се съсредоточава върху самото присъединяване на Украйна към ЕС. Реалистична ли е тази перспектива? Да, смята шефката на МВФ. По думите ѝ руската агресия е демонстрирала невероятната решителност на Украйна да преодолява предизвикателства от такъв мащаб, какъвто преди войната не е било възможно да си представим. Според Георгиева тази решителност се проявява и в провеждането на реформите, необходими за подготовката на Украйна за ЕС.
Защо Георгиева вярва в европейското бъдеще на Украйна
Като основна причина за своя оптимизъм Георгиева посочва самите украинци. "Най-важният фактор за нашата увереност, че Украйна ще изпълни изискванията, е народът на Украйна", казва шефката на МВФ. Тя определя решимостта на украинците да станат част от Европа като най-силната, която е виждала - дори по-силна от тази, която е наблюдавала в родината си България.
Кристалина Георгиева не подминава и проблема с корупцията. "Нека не забравяме това, което знаем от Югославия - войната създава благоприятна среда за корупция", казва Георгиева. Според нея обаче украинците се борят с този проблем: "Това не е лесно и не винаги е успешно. Но те се борят с него".
Автор: Ксения Полска
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каунь
23:04 11.09.2026
2 Укра
23:05 11.09.2026
3 анонимен
Коментиран от #8
23:06 11.09.2026
4 Тра-ла-ла
23:12 11.09.2026
5 мдааааа
23:13 11.09.2026
6 Двоумя се
Коментиран от #13
23:15 11.09.2026
7 Чавдар войвода
23:17 11.09.2026
8 Исторически факти
До коментар #3 от "анонимен":Тия пушат трева с много лошо качество.
23:17 11.09.2026
9 Русодебилите не знаят
Там се разработваха атомните, космическите и други технологии!
Там бяха всички най големи научни институти!
Коментиран от #38
23:19 11.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тоя дебил дето не харесва DW,
23:20 11.09.2026
12 хаха
От тях нищо не става. Направо да се оттичат в канала на историята.
Коментиран от #15
23:20 11.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бъдеще
Коментиран от #25
23:22 11.09.2026
15 С имбецили няма как да стане!
До коментар #12 от "хаха":Нали им четеш коментарите!
23:22 11.09.2026
16 Полша стана 4 -та икономика в Европа
Коментиран от #35
23:23 11.09.2026
17 Оги
23:25 11.09.2026
18 Въх ще омра от смях
23:30 11.09.2026
19 ?????
23:30 11.09.2026
20 Съдията
Коментиран от #21
23:32 11.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 DW - Пропаганден машинен
4О4, ще глътне огромен ресурс на ЕС само за да се закрепи, което ще върне десетилетия назад икономиката на съюза и на практика, ще го унищожи с корупция, мафия и кражби!
4О4 няма място в ЕС!
23:40 11.09.2026
23 ВВП
23:42 11.09.2026
24 Точен
Коментиран от #26
23:45 11.09.2026
25 Ама ти наистина ли
До коментар #14 от "Бъдеще":чак сега го осъзна ???
23:45 11.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Розовото пони зеля
23:51 11.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Kaлпазанин
23:55 11.09.2026
30 Сандо
23:56 11.09.2026
31 Удри евраста с лопатЕто
23:56 11.09.2026
32 Фен
23:57 11.09.2026
33 ДрайвингПлежър
Подобно ниво не на глупост, а не откровено безумие е просто показателно за нивото на европейския елит! С такива амеби и се извинявам на амебата просто няма как да стане!
00:01 12.09.2026
34 Анонимен
00:01 12.09.2026
35 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #16 от "Полша стана 4 -та икономика в Европа":Рецептата за икономически растеж е изненадващо проста: не трябва да си част от червеното блатно петно
00:02 12.09.2026
36 Запада загина мож би почти сигурно скоро
Коментиран от #37
00:05 12.09.2026
37 хахахаха
До коментар #36 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":А кой казва ще, то сега в момента си се срива запада без ще, даже си го дават по тАлАвизора за забавление, оня ден шмерца разправяше, че щял да съживи немската икономика хахахахаха как се съживява мъртвец ве, неска самата кая мозъка разправя ми не сме готови за война с Русия, та няма си никво ще, то евраста всеки ден разправя ще победим Русия, ще си съживим икономиките, хахахаха, ще си платим заемите, ще излезем от рецесията хахахахаха, ще, ще, ще, ще хахахахаха.
Коментиран от #42
00:12 12.09.2026
38 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #9 от "Русодебилите не знаят":Майтапчия, А? 😂😂😂😂 Или си обикновен тъпак?
Ами нали крадливото украинско племе унищожи всичко построено по онова време, така както иван костов унищожи всичко!
Нямат право на независимост , докато не достигнат ниво на развитие!
00:13 12.09.2026
39 Удри евраста с лопатЕто
00:14 12.09.2026
40 дискотека укрия
00:14 12.09.2026
41 хахахаха
00:19 12.09.2026
42 Сесесере2🤢🤮
До коментар #37 от "хахахаха":Отивай да сглобяваш снаряди и танкове в мордор при орковете и не се ръчкай при големите
00:19 12.09.2026
43 Смърфиета
Влезнах, само за да го напиша на новия пик – сайтът със дзурличката, Шакти. Много, но некачествено, неактуално, изкривено или безсъдържателно, важното е да има контент. И тези хора наричат себе си журналисти, ок, журналисти са, но да ги наричаме хора ай стир
00:25 12.09.2026