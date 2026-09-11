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Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?
  Тема: Украйна

Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

11 Септември, 2026 23:01 798 43

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • кристалина георгиева-
  • ес

Украйна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото икономическо чудо на Европа: реалистична ли е тази прогноза?

Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украйна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото "икономическо чудо" на Европа, ако бъдат проведени реформите, необходими за присъединяването към Европейския съюз. Такава прогноза направи еврокомисарката по въпросите на разширяването Марта Кос по време на форум в Брюксел, посветен на икономическите предимства от разширяването на ЕС.

Кос прави сравнение между сегашния етап на разширяването и края на 1990-те години, когато страните от Централна и Източна Европа, включително нейната родина Словения, се подготвяха за присъединяване към ЕС. Последвалите години тя определя като "забележителна история на икономически успех". Според нея много от тези страни са утроили размера на икономиките си през двете десетилетия на членство в ЕС.

Сходен потенциал еврокомисарката вижда и сред сегашните кандидати, а осносно Украйна Кос смята, че ако се проведат необходимите реформи, страната ще бъде в състояние да осигури работни места, икономически ръст и дългосрочна стабилност за Европа като цяло. Още отсега Украйна се е превърнала в "мотор на иновациите", отбелязва още еврокомисарката.

Интеграция още преди членството в ЕС

Кос все пак подчертава, че икономическият ефект от еврочленството не се проявява автоматично - особено значение в този процес имат реформите, които осигуряват върховенството на закона. Правната сигурност е необходима и за инвестициите - бизнесът трябва да е уверен не съм във възможностите да реализира печалби, но и в това, че неговите инвестиции са защитени и че може да разчита на равноправно третиране в съда.

Едновременно с това Еврокомисията се застъпва за по-активна постепенна интеграция на страните кандидатки още преди формалното им приемане в Общността. Тук става дума за адаптация не само към единния европейски пазар, но и за стратегически сфери като енергетиката, транспорта, дигитализацията, изкуствения интелект и отбраната.

Като пример Кос посочва сключеното през юли партньорство с Украйна в отбранителната промишленост. По нейните думи то вече интегрира украинската отбранителна промишленост в европейското производство и системата за обществени поръчки. Според еврокомисарката тази постепенна интеграция не бива да се превръща в подмяна на пълноправното членство, но ако пътят на дадена страна кандидатка към ЕС продължава много години, Брюксел не може просто да чака със скръстени ръце.

Кос обръща внимание и на това: Евросъюзът трябва да действа по-бързо от своите геополитически конкуренти и отрано да укрепва позициите си в страните кандидатки. Според нея външни играчи използват различни стратегии, за да увеличават влиянието си в тези страни.

Русия се опитва да блокира разширяването на ЕС

Русия и Китай например действат в това отношение по различен начин. Русия се опитва да провали процеса на разширяване и да не допусне нови присъединявания. Примерът тук е Черна гора, където по думите на Кос още с обявяването на началото на подготовката за членство в ЕС кибератаките и дезинформацията са нараснали значително.

Пекин има друга стратегия. Според Кос Китай се "вклинява" в страните кандидатки: китайски компании навлизат на техните пазари, разчитайки, че след присъединяването към ЕС автоматично ще се окажат в единния европейски пазар.

Същевременно Кос признава, че пречки пред разширяването възникват и в самия ЕС - например когато отделни страни блокират еврочленството на други.

На същия форум директорката на МВФ Кристалина Георгиева бе запитана от ДВ дали според нея е възможно Украйна да се превърне в икономическо чудо след присъединяването си към ЕС, като се имат предвид днешното състояние на украинската икономика и корупционните скандали на високо равнище.

Към момента Георгиева не се наема да дава конкретна икономическа прогноза за Украйна, а вместо това се съсредоточава върху самото присъединяване на Украйна към ЕС. Реалистична ли е тази перспектива? Да, смята шефката на МВФ. По думите ѝ руската агресия е демонстрирала невероятната решителност на Украйна да преодолява предизвикателства от такъв мащаб, какъвто преди войната не е било възможно да си представим. Според Георгиева тази решителност се проявява и в провеждането на реформите, необходими за подготовката на Украйна за ЕС.

Защо Георгиева вярва в европейското бъдеще на Украйна

Като основна причина за своя оптимизъм Георгиева посочва самите украинци. "Най-важният фактор за нашата увереност, че Украйна ще изпълни изискванията, е народът на Украйна", казва шефката на МВФ. Тя определя решимостта на украинците да станат част от Европа като най-силната, която е виждала - дори по-силна от тази, която е наблюдавала в родината си България.

Кристалина Георгиева не подминава и проблема с корупцията. "Нека не забравяме това, което знаем от Югославия - войната създава благоприятна среда за корупция", казва Георгиева. Според нея обаче украинците се борят с този проблем: "Това не е лесно и не винаги е успешно. Но те се борят с него".

Автор: Ксения Полска


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каунь

    25 4 Отговор
    Голямо чудо ще стане

    23:04 11.09.2026

  • 2 Укра

    43 4 Отговор
    Разделът за хумор, сатира и забава не беше ли някъде другаде???

    23:05 11.09.2026

  • 3 анонимен

    35 4 Отговор
    Това само DW може да го напише.

    Коментиран от #8

    23:06 11.09.2026

  • 4 Тра-ла-ла

    25 5 Отговор
    Не разбрахте ли, че стратегията на Гьобелс даваше резултати, само защото нямаше къде да прочетеш поне някакви полуистини и трябваше да слушаш само поднесените ти на тепсия лъжи? Знам, че е трудно в наши дни да пишеш такива глупости, но моля ви постарайте се малко повече! Някак съвсем жалка картинка се получава.

    23:12 11.09.2026

  • 5 мдааааа

    4 13 Отговор
    Нищо чудно .. направи "магучая" смешна ...

    23:13 11.09.2026

  • 6 Двоумя се

    17 3 Отговор
    Тези хора наистина ли са толкова прости или пък нас ни правят на прости? Ама си мисля, че е първото.

    Коментиран от #13

    23:15 11.09.2026

  • 7 Чавдар войвода

    13 1 Отговор
    Ха-ха-ха! Тази статия даже няма нужда да се коментира! По разбираеми причини.

    23:17 11.09.2026

  • 8 Исторически факти

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "анонимен":

    Тия пушат трева с много лошо качество.

    23:17 11.09.2026

  • 9 Русодебилите не знаят

    8 11 Отговор
    Украйна беше основният научен и технологичен двигател в СССР!
    Там се разработваха атомните, космическите и други технологии!
    Там бяха всички най големи научни институти!

    Коментиран от #38

    23:19 11.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тоя дебил дето не харесва DW,

    4 4 Отговор
    а всеки ден го чете, пак цъфна!

    23:20 11.09.2026

  • 12 хаха

    4 4 Отговор
    Ще стане, защо да не стане... Всеки може да стане. Освен онези пит3кантропи - байганьовците.
    От тях нищо не става. Направо да се оттичат в канала на историята.

    Коментиран от #15

    23:20 11.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бъдеще

    8 0 Отговор
    Абе вие ненормални ли сте?

    Коментиран от #25

    23:22 11.09.2026

  • 15 С имбецили няма как да стане!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Нали им четеш коментарите!

    23:22 11.09.2026

  • 16 Полша стана 4 -та икономика в Европа

    7 5 Отговор
    а беше изостанала соц.страна!

    Коментиран от #35

    23:23 11.09.2026

  • 17 Оги

    7 0 Отговор
    А с Германия какво ще стане?

    23:25 11.09.2026

  • 18 Въх ще омра от смях

    9 3 Отговор
    Ще стане ,ама ще трябва да капитулира ,иначе за 6-12 месеца с такова темпо на удари ,руските дронове ще я нивелират напълно

    23:30 11.09.2026

  • 19 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.

    23:30 11.09.2026

  • 20 Съдията

    11 3 Отговор
    Е как да не! Икономическо чудо с отровно зърно, разбомбени заводи, пропита с химически отрови земя и естествено свръхинтелигентни ученици, учещи в училища под земята. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #21

    23:32 11.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 DW - Пропаганден машинен

    8 0 Отговор
    НЕ няма!
    4О4, ще глътне огромен ресурс на ЕС само за да се закрепи, което ще върне десетилетия назад икономиката на съюза и на практика, ще го унищожи с корупция, мафия и кражби!
    4О4 няма място в ЕС!

    23:40 11.09.2026

  • 23 ВВП

    4 0 Отговор
    Още малко и трябва .Още мъничко..!Потрайте!

    23:42 11.09.2026

  • 24 Точен

    6 0 Отговор
    Дори преди да стигна до Дойче веле, си мислех, че това е Дойче веле и като стигнах до Дойче веле, спрях да чета...

    Коментиран от #26

    23:45 11.09.2026

  • 25 Ама ти наистина ли

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бъдеще":

    чак сега го осъзна ???

    23:45 11.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Розовото пони зеля

    3 0 Отговор
    Укрите са абсолютно икономическо чудо, нямат абИлютно никва икономика.

    23:51 11.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Ще стане ,като автономна република в състава на РФ ,И Европа става ,,,,,,ке@@@

    23:55 11.09.2026

  • 30 Сандо

    4 0 Отговор
    Няма ли да се намери някой принц,който да събуди тия евроевроснежанки от дълбокия им сън и да ги върне в реалния свят?

    23:56 11.09.2026

  • 31 Удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    АбсИлютното икономическо чудо ликвидира европейското икономическо чудо, та вече имаме 2 чудеса и немоат горките а са начудят кое е по чудо.

    23:56 11.09.2026

  • 32 Фен

    2 1 Отговор
    Бе чудо ще е. Няма държава, докопана от либералната демокрация, която да не е била чудновато разсипана.

    23:57 11.09.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Такава прогноза направи еврокомисарката по въпросите на разширяването Марта Кос

    Подобно ниво не на глупост, а не откровено безумие е просто показателно за нивото на европейския елит! С такива амеби и се извинявам на амебата просто няма как да стане!

    00:01 12.09.2026

  • 34 Анонимен

    3 0 Отговор
    Боже, тихичко си прибери вересиите, моля те!

    00:01 12.09.2026

  • 35 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Полша стана 4 -та икономика в Европа":

    Рецептата за икономически растеж е изненадващо проста: не трябва да си част от червеното блатно петно

    00:02 12.09.2026

  • 36 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 2 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато ВИНАГИ се случва точно обратното

    Коментиран от #37

    00:05 12.09.2026

  • 37 хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    А кой казва ще, то сега в момента си се срива запада без ще, даже си го дават по тАлАвизора за забавление, оня ден шмерца разправяше, че щял да съживи немската икономика хахахахаха как се съживява мъртвец ве, неска самата кая мозъка разправя ми не сме готови за война с Русия, та няма си никво ще, то евраста всеки ден разправя ще победим Русия, ще си съживим икономиките, хахахаха, ще си платим заемите, ще излезем от рецесията хахахахаха, ще, ще, ще, ще хахахахаха.

    Коментиран от #42

    00:12 12.09.2026

  • 38 Хахахаха😂😂😂😂

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Русодебилите не знаят":

    Майтапчия, А? 😂😂😂😂 Или си обикновен тъпак?
    Ами нали крадливото украинско племе унищожи всичко построено по онова време, така както иван костов унищожи всичко!
    Нямат право на независимост , докато не достигнат ниво на развитие!

    00:13 12.09.2026

  • 39 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    00:14 12.09.2026

  • 40 дискотека укрия

    1 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    00:14 12.09.2026

  • 41 хахахаха

    2 0 Отговор
    Вероятността да стане пустиня е в пъти по вероятна, ще бъде чудо ако остане само савана хахахахаха.

    00:19 12.09.2026

  • 42 Сесесере2🤢🤮

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "хахахаха":

    Отивай да сглобяваш снаряди и танкове в мордор при орковете и не се ръчкай при големите

    00:19 12.09.2026

  • 43 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Още по заглавието се разбира, че е еврейската Дойче Веле.
    Влезнах, само за да го напиша на новия пик – сайтът със дзурличката, Шакти. Много, но некачествено, неактуално, изкривено или безсъдържателно, важното е да има контент. И тези хора наричат себе си журналисти, ок, журналисти са, но да ги наричаме хора ай стир

    00:25 12.09.2026