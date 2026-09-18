Путин гласува онлайн в Единния ден за гласуване в Русия

Руският президент Владимир Путин упражни правото си на глас онлайн в рамките на проведения Единен ден за гласуване в Русия, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Кадри, публикувани от пресслужбата на Кремъл, показват държавния глава в работния му кабинет, докато гласува дистанционно.
Путин предпочита електронното гласуване
През последните години руският президент предпочита електронния формат за гласуване пред посещението в избирателна секция.
Той вече е използвал опцията за дистанционно електронно гласуване (ДЭГ) по време на президентските избори през 2024 г., изборите за Московската градска дума, както и на местния вот в столицата през изминалите години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Една партия,
... Един Мок сель!!
З иг Х айл...У ..йло
Ааааахахаха
16:23 18.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Руски Цирк
16:25 18.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
Прилагаме зъбен къртач, перфоратор, тип акумулаторен,парен чук,фадрома.
И други.
Коментиран от #32
16:25 18.09.2026
12 Шопо
16:25 18.09.2026
13 Бен Вафлек
16:27 18.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Джо Ножа
16:28 18.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бит русораст
16:29 18.09.2026
18 Люк
16:29 18.09.2026
19 Не може да бъде!?
16:30 18.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 българин
16:31 18.09.2026
23 ПА НТЕ ра
16:32 18.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Червен кхмер
16:34 18.09.2026
26 Дали е гласувал за себе си
16:34 18.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гласувайте роби!
16:38 18.09.2026
32 Фактура
До коментар #11 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":Тази рецепта за вас ли е
16:38 18.09.2026
33 Жужи
16:39 18.09.2026
34 Фикри
16:39 18.09.2026
35 Кел файда!
16:41 18.09.2026
36 Путин
16:42 18.09.2026
37 Резултатът е ясен: 99, 99 за Путин,
16:42 18.09.2026
38 Майтап някой
Коментиран от #39, #43
16:43 18.09.2026
39 Пич
До коментар #38 от "Майтап някой":Те нямат опция "беше подкрепям никого". Избират ежду 7-8 парии, все путински.
16:45 18.09.2026
40 вярно
До коментар #6 от "Има,има":Дядо Дончо добре ви опъна...
16:47 18.09.2026
41 Цвете
Коментиран от #51
16:51 18.09.2026
42 А едни
16:54 18.09.2026
43 Дрезгавия
До коментар #38 от "Майтап някой":глас ли?
16:56 18.09.2026
44 Вова
16:56 18.09.2026
45 Руснаците
16:58 18.09.2026
46 Щото го е страх
17:06 18.09.2026
47 !!!?
Копейките са шашардисани...!
17:06 18.09.2026
48 Тити
17:16 18.09.2026
49 хаха
17:22 18.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Щото
До коментар #41 от "Цвете":изборите в ЕС са много справедливи нали! Питай румънците и молдовците! Унгарците и те бяха изиграни с финес както и българите! Следи предстоящите за президент - да не плачеш после...
17:29 18.09.2026
52 Ердоган
бъзикня ханъм! 👻
17:30 18.09.2026
53 Звездоброец
17:39 18.09.2026
54 !!!?
Времена от баба му Путина...но в изборите и тя гласува за него !!!?
17:46 18.09.2026