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Путин гласува онлайн в Единния ден за гласуване в Русия

Путин гласува онлайн в Единния ден за гласуване в Русия

18 Септември, 2026 16:18 894 54

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  • гласуване-
  • единна ден

Руският президент отново избра дистанционния електронен формат вместо гласуване в избирателна секция

Путин гласува онлайн в Единния ден за гласуване в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин упражни правото си на глас онлайн в рамките на проведения Единен ден за гласуване в Русия, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Кадри, публикувани от пресслужбата на Кремъл, показват държавния глава в работния му кабинет, докато гласува дистанционно.

Путин предпочита електронното гласуване

През последните години руският президент предпочита електронния формат за гласуване пред посещението в избирателна секция.

Той вече е използвал опцията за дистанционно електронно гласуване (ДЭГ) по време на президентските избори през 2024 г., изборите за Московската градска дума, както и на местния вот в столицата през изминалите години.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Една партия,

    14 15 Отговор
    Един Ф юрер,.. милиони пен ДЕЛЕ...
    ... Един Мок сель!!
    З иг Х айл...У ..йло
    Ааааахахаха

    16:23 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руски Цирк

    19 15 Отговор
    в Маскалия!

    16:25 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    9 11 Отговор
    Иновативни решения за лечение на рософилия.
    Прилагаме зъбен къртач, перфоратор, тип акумулаторен,парен чук,фадрома.
    И други.

    Коментиран от #32

    16:25 18.09.2026

  • 12 Шопо

    19 8 Отговор
    Зеленски как ще гласува ?

    16:25 18.09.2026

  • 13 Бен Вафлек

    17 15 Отговор
    Стърах го е да отиде до избирателната секция.

    16:27 18.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Джо Ножа

    14 15 Отговор
    страхува се от народната любов

    16:28 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бит русораст

    13 16 Отговор
    Фейк снимка.Ботокса не знае да работи и ползва компютър и интернет.

    16:29 18.09.2026

  • 18 Люк

    7 13 Отговор
    Порнография.

    16:29 18.09.2026

  • 19 Не може да бъде!?

    14 8 Отговор
    В Русия няма интернет, няма бензин няма канализация ... май няма и соросоиди отпадъци като в страните от ЕС...

    16:30 18.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 българин

    11 6 Отговор
    фатмака да гледа и да го въвежда в България

    16:31 18.09.2026

  • 23 ПА НТЕ ра

    5 7 Отговор
    ПАК ли съм забанен?

    16:32 18.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Червен кхмер

    11 15 Отговор
    Ха ха в нацистка Русия няма от 26г.избори.Имат несменяем вожд

    16:34 18.09.2026

  • 26 Дали е гласувал за себе си

    8 12 Отговор
    Или за опозицията

    16:34 18.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гласувайте роби!

    4 11 Отговор
    Трябва да работи!

    16:38 18.09.2026

  • 32 Фактура

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":

    Тази рецепта за вас ли е

    16:38 18.09.2026

  • 33 Жужи

    6 10 Отговор
    Пуснал съм нета за малко....

    16:39 18.09.2026

  • 34 Фикри

    11 3 Отговор
    Много премахнати коментари има по тази статия, защо ли ?

    16:39 18.09.2026

  • 35 Кел файда!

    9 9 Отговор
    Раша пак е в талаша.

    16:41 18.09.2026

  • 36 Путин

    9 7 Отговор
    От бункера не мръдам....

    16:42 18.09.2026

  • 37 Резултатът е ясен: 99, 99 за Путин,

    8 6 Отговор
    защото всички партии са путински.

    16:42 18.09.2026

  • 38 Майтап някой

    5 5 Отговор
    да му хакне гласа.

    Коментиран от #39, #43

    16:43 18.09.2026

  • 39 Пич

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "Майтап някой":

    Те нямат опция "беше подкрепям никого". Избират ежду 7-8 парии, все путински.

    16:45 18.09.2026

  • 40 вярно

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Има,има":

    Дядо Дончо добре ви опъна...

    16:47 18.09.2026

  • 41 Цвете

    7 6 Отговор
    НАЛИ ГЛАСУВА ЗА СЕБЕ СИ, ОТ КАКВО ГО Е ШУБЕ, ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ МУ ЛИ? ЗАБРАНИЛ ГЛАСНО ,ЧЕ КОЙТО НЕ ГЛАСУВА ЛИЧНО ЗА НЕГО, НЯМА ПРАВО НА ДРУГ ГЛАС?????? 26 ГОДИНИ ГЕНОЦИД И ОМРАЗАТА НА СВЕТА КЪМ ТОЗИ КОРОНЯСАЛ СЕ ДО СМЪРТТА СИ.МАЙ И НА НЕГО ЩЕ МУ ИЗДИГНАТ МАВЗОЛЕЙ ?

    Коментиран от #51

    16:51 18.09.2026

  • 42 А едни

    6 3 Отговор
    с калашници носят урни от къща на къща!

    16:54 18.09.2026

  • 43 Дрезгавия

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "Майтап някой":

    глас ли?

    16:56 18.09.2026

  • 44 Вова

    9 2 Отговор
    нито десета под 99,9!

    16:56 18.09.2026

  • 45 Руснаците

    7 3 Отговор
    в България гласуват ли?Дето не им превежда пенсии и ги храним!

    16:58 18.09.2026

  • 46 Щото го е страх

    9 3 Отговор
    да се покаже от бункера.

    17:06 18.09.2026

  • 47 !!!?

    9 5 Отговор
    Путлер онЛайн...без Интернет !!!
    Копейките са шашардисани...!

    17:06 18.09.2026

  • 48 Тити

    6 2 Отговор
    Гласуване пунта Мара.

    17:16 18.09.2026

  • 49 хаха

    6 2 Отговор
    смЕх!

    17:22 18.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Щото

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Цвете":

    изборите в ЕС са много справедливи нали! Питай румънците и молдовците! Унгарците и те бяха изиграни с финес както и българите! Следи предстоящите за президент - да не плачеш после...

    17:29 18.09.2026

  • 52 Ердоган

    6 1 Отговор
    Машалла, къзъм Рашън, чок гьо-венди,
    бъзикня ханъм! 👻

    17:30 18.09.2026

  • 53 Звездоброец

    5 1 Отговор
    Всъщност ТОЙ е много страхлив и прави всичко да остане жив !

    17:39 18.09.2026

  • 54 !!!?

    5 0 Отговор
    Сложили са му един монитор да гледа камерите около бункера и да си води записки в тетрадка...личи, че не пипа тастатурата, затова сигурно и компютър няма !
    Времена от баба му Путина...но в изборите и тя гласува за него !!!?

    17:46 18.09.2026

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