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Д-р Петър Кичашки: Какво е Палестина?

Д-р Петър Кичашки: Какво е Палестина?

28 Август, 2026 16:01 1 080 49

  • д-р петър кичашки-
  • палестина-
  • израел

Първата грешка в този разказ е самото име

Д-р Петър Кичашки: Какво е Палестина? - 1
Снимка: БГНЕС
Петър Кичашки Петър Кичашки изпълнителен директор на Института за модерна политика
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Разходете се из който и да е университетски кампус в Америка след 7 октомври 2023 г. и ще чуете все същия катехизис - „Палестина е земя на коренното население“, „Евреите са заселници-колонизатори“, „От реката до морето.“ Мигар знаят от коя река до кое море, но това е друга тема. Учебниците на Палестинската власт отиват още по-далеч като учат, че днешните палестинци са наследници на ханаанците. Тезата гласи, че хората, които днес се наричат палестинци, са коренният народ на тази земя, а евреите са дошли като европейски натрапници.

Това е силно въздействащ разказ.
Също така е и напълно неверен.

Първата грешка в този разказ е самото име. „Палестина“ не произлиза от названието на древна арабска нация. То идва от филистимците (пелесетите в египетските писмени извори) - мореплавателен народ от егейски произход, който през XII век пр. Хр. се заселва по крайбрежната ивица около Газа, Ашкелон и Ашдод. Те не са били араби, не са били и предци на днешните палестинци. Били са част от т. нар. „Морски народи“, по-близки до ранния гръцки свят, отколкото до Арабия и са изчезнали като отделен народ преди две хилядолетия. През V век пр. Хр. Херодот използва названието Palaistin? за крайбрежната област на Сирия между Финикия и Египет. Става дума за география, а не нация. Не са компютри, а компоти.

По-късно това име е превърнато в оръжие. След въстанието на Симон бар Кохба през 132-135 г. сл. Хр. император Адриан преименува римската провинция Юдея на „Сирия Палестина“ (Syria Palaestina) с наказателна цел. Самото име „Юдея“, което мястото носи преди това, свидетелства, че това е земята на юдеите. Новото название „Палестина“, заимствано от името на древните им крайбрежни врагове, е предназначено да заличи този факт. Йерусалим е възстановен под името Елия Капитолина, а на евреите е забранен достъпът до града им.

Тази земя има име много преди идването на Рим и то не е „Палестина“, а „Юдея и Самария“. Юдея носи името на племето Юда и на Юдейското царство, чиято столица е Йерусалим. От същия корен произлизат названието „юдеин“ и английската дума Jew - „евреин“. Самария, Шомрон на иврит, е разположената върху хълм столица, която цар Омри изгражда за северното Израилско царство през IX век пр. Хр. Това са названията, използвани в Еврейската Библия, в съчиненията на гръцките и римските историци, както и в Плана на ООН за разделяне на Палестина от 1947 г., в който се говори за „планинската област на Самария и Юдея“. Наименованието „Западен бряг“ се появява едва след като Йордания завзема територията през 1948 г.

Евреите винаги са обитавали тази земя. Това не е мое твърдение, така свидетелства историята. Израилското и Юдейското царство са еврейски държави. Първият храм се издига в Йерусалим до 586 г. пр. Хр., когато е разрушен от вавилонците. Евреите се завръщат, възстановяват Втория храм, а по-късно управляват независима Хасмонейска държава. Рим смазва Голямото еврейско въстание през 70 г. сл. Хр. и въстанието на Бар Кохба през 135 г. Центърът на еврейския живот след това се измества на север към Галилея. Еврейското присъствие в страната обаче не прекъсва. Тук е съставен Йерусалимският Талмуд. Еврейски общности продължават да съществуват в Йерусалим, Хеброн, Тиберия и Сафед през всички последвали империи. През 60-те години на XIX век евреите отново са най-многобройната общност в Йерусалим. Те са мнозинство в древната си столица още преди да е започнала първата модерна ционистка алия. Не става дума за „колониализъм“, а за народ, който никога не е напускал напълно тази своя земя и не е преставал да се завръща у дома си.

Разбира се, това не означава, че арабите са отсъствали. Не са. След ислямското завоевание през VII век арабският език и култура се разпространяват из целия Левант, а семейства, които днес се наричат „палестински“, живеят в тези градове от поколения. Това обаче не е равнозначно на статут на коренен народ в националния смисъл, за който днес се претендира из американските кампуси от необразовани активисти. Отделен „палестински народ“ като политическа нация, различна от заобикалящия го арабски свят е конструкция на XX век.

Инструментът, превърнал тази идентичност в оръжие обаче не е античен, а е създаден през 60-те години на XX век. Организацията за освобождение на Палестина (на английски - PLO) е основана през 1964 г. и в нейната първоначална харта се настоява не за държава редом с Израел, а за ликвидирането на Израел. През 1977 г. Зохер Мухсин, член на Изпълнителния комитет на PLO, който е част от пан-арабско течение в организацията, заявява пред нидерландския вестник Trouw: „Палестински народ не съществува. Няма разлика между йорданци, палестинци, сирийци и ливанци. Всички сме част от един народ - арабската нация. Да, отделната палестинска идентичност съществува единствено по тактически причини.“ Йордания, обяснява той, не може да предявява претенции към Хайфа и Яфа. Един „палестинец“ може.

Ясер Арафат, лицето на тази тактика, е роден в Кайро през 1929 г. Факт. Според бившия ръководител на румънското външно разузнаване Йон Михай Пачепа, който бяга в САЩ, КГБ е обучавал Арафат в школата си за специални операции в Балашиха и е помогнал да бъде изфабрикувана палестинска биография за родения в Египет оперативен кадър. Съветското покровителство над PLO не виждам как може да е обект на някакъв съдържателен спор. На 15 ноември 1988 г. в град Алжир, Палестинският национален съвет провъзгласява „Държавата Палестина“. Алжир я признава първи. Следват Съветският съюз, държавите от комунистическия блок и от Движението на необвързаните. До края на годината около 78 държави са я признали, почти всички от тях партньори на СССР или членки на Арабската лига. Но това не създава функционираща държава, защото палестинската власт е създадена едва през 1994 г. след Споразуменията от Осло като временен орган, който трябва да проправи пътя към мир чрез преговори.

След това Щатите правят нещо, което днешните скандиращи активисти предпочитат да представят като несъществуващо. Американците се опитват да дадат на палестинците държава. На срещата в Кемп Дейвид през юли 2000 г., а след това и през декември същата година, президентът Бил Клинтън и израелският министър-председател Ехуд Барак предлагат създаването на палестинска държава върху приблизително 97% от Западния бряг и цялата Ивица Газа със столица в Източен Йерусалим. Въпреки тази огромна възможност за решение на конфликта, Арафат напуска преговорите. „Съсипах се от усилия да дам на палестинците държава. Имах споразумение, което те отхвърлиха“, ще каже по-късно по темата Бил Клинтън.

Не е чудно, че поколение, което никога не е изучавало тази история, вярва на посредствения разказ на Хамас. Този същият Хамас, който прокламира в Хартата си от 1988 г. че „Израел ще съществува и ще продължи да съществува, докато ислямът не го унищожи.“ Погледнете околните държави и уникалността на Израел става невъзможна за пренебрегване. В целия Близък изток религиозните малцинства се стопяват, бягат или живеят с ограничения. Израел е изключението. Еврейска държава, която същевременно е единствената либерална демокрация в региона, единствената страна, в която мюсюлмани, християни и друзи гласуват, заседават в парламента, съдии са във Върховния съд и открито изповядват религията си. Арабските граждани съставляват една пета от населението. Така изглежда единствената мултирелигиозна държава в този регион.

И така, какво е Палестина? Това е древно географско название, взето от името на изчезнал егейски народ и наложено върху Юдея от римски император, който искал евреите, живеещи там, да бъдат забравени. То е название от епохата на Британския мандат и модерен национален проект, сглобен в средата на XX век, изведен на бял свят от арабските режими и съветския блок и разказван така, сякаш е стар колкото камъните на Йерусалим. Но не е. Тези камъни са еврейски. Там са се издигали храмовете на еврейския народ. На онези, които през две хилядолетия изгнание са пазили името на тази страна в молитвите си и никога не са преставали да живеят в нея.

Те не са колонизатори. Те са си у дома.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    17 17 Отговор
    Палестина щяла да бъде свободна бъдеща държава, ако агресорът Израел не беше съществувал!

    16:03 28.08.2026

  • 2 1488

    24 14 Отговор
    Какво е Израел, Украйна, Македония, Тайван ?

    Коментиран от #5, #16

    16:05 28.08.2026

  • 3 ФАКТ

    27 16 Отговор
    Никой не ви чете гран товата пропаганда

    16:05 28.08.2026

  • 4 Небензня

    26 12 Отговор
    кичашки .....издишаш кат спукан балон....Викай само Сорос е велик.....

    Коментиран от #22

    16:06 28.08.2026

  • 5 РОТШИЛД

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Наши владения

    16:06 28.08.2026

  • 6 Разберете това

    18 16 Отговор
    Помните ли, че атентатите та 9 септември 2001 година от кого са извършени? От Израел. Израел и САЩ са империи на злото

    Коментиран от #25

    16:09 28.08.2026

  • 7 евала баце

    25 14 Отговор
    Абе по политическа пропаганда скоро не бях чел . Задмина даже ЗКПЧ . А сега автора да вземе да напише какво е Израел и откога съществува , после може да добави и македонията .

    16:09 28.08.2026

  • 8 Софиянец

    18 12 Отговор
    Какъв боклук само!!!

    Коментиран от #12

    16:11 28.08.2026

  • 9 Чорбара

    21 12 Отговор
    Мръсен пор нещастен,колко ти платиха бе еврейска подлого?

    16:13 28.08.2026

  • 10 Сила

    25 8 Отговор
    Тоя е редко противен тип , антипатичен и нагъл , но това което е написал и обяснил е самата истина ....ФАКТ !!!

    16:14 28.08.2026

  • 11 Смър на израел

    13 13 Отговор
    и украйна

    16:14 28.08.2026

  • 12 мушмул

    17 12 Отговор

    До коментар #8 от "Софиянец":

    Не е боклук, непълноценен е. Господ го е наказал по рождение и колкото и шекела да вземе, няма да стане от количката!

    16:15 28.08.2026

  • 13 Братовчеда

    15 16 Отговор
    Може да не ви харесва, но Петър Кичашки е написал абсолютната истина. Хайде опровергайте го, де! Ама с исторически факти, а не с национал-болшевишки хибридки за имбецили.

    Коментиран от #17

    16:18 28.08.2026

  • 14 Сусу Манарата

    13 10 Отговор
    Защо ли това момченце с докторска степен ми е много антипатично? Може би заради наглостта, която излъчва лицето му - мазно и самонадеяно?!

    16:18 28.08.2026

  • 15 Шопаров

    9 8 Отговор
    Кичашки да не е псевдоним на Нетаняху?

    16:19 28.08.2026

  • 16 Сила

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Искаш да кажеш , че понеже турците са живели в продължение на 500 години на територията на България и някой от тях продължават да живеят още тука , сега държавата България няма право да съществува ....!!!???!!!

    16:19 28.08.2026

  • 17 вероятно

    8 12 Отговор

    До коментар #13 от "Братовчеда":

    И на теб няма да ти хареса , обаче еврейте избиват палестинците по същия начин , по който хитлер избиваше еврейте. Това също е факт .

    Коментиран от #23

    16:21 28.08.2026

  • 18 Благой от СОФстрой

    7 4 Отговор
    Малеее тук пишат на бългаpски само османци-муСулмани и русоблизциБeГe!!!

    16:26 28.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 11 Отговор
    Еврейска пропаганда!

    16:27 28.08.2026

  • 21 Дръв ! Ник !

    3 7 Отговор
    ----------------------- !!!

    16:27 28.08.2026

  • 22 Мани Го Тоя !

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Небензня":

    Сакат !

    Мръсник !

    16:29 28.08.2026

  • 23 Братовчеда

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "вероятно":

    Факти искаме, а не коментари в стил ,,А в Америка защо бият негрите". 😀

    16:29 28.08.2026

  • 24 Гад Зеев

    6 11 Отговор
    Ционистка пропаганда на еврейските нацисти - убийци на мирни хора и деца не четем!!

    Израел е дал 100 милиона долара за медийна кампания за преобръщане на световното мнение в негова полза, тъй като хората по света се отвратиха от тях след като видяха бруталните им престъпления. Ангажирали са един изкуствен интелект да бори другите като му задава умишлено задачи генериращи симпатии за Израел. До там стигнаха!

    Отврат!!!

    В един стар български учебник по история намирам текст за римската провинция Палестина ( има и карта), но не виждам нищо за някаква територия Израел.

    Коментиран от #31

    16:32 28.08.2026

  • 25 Мдаа,

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Разберете това":

    Само девети септември е запечатан в т. п. т. а ти ру. Ш л. я. Ш. Ка к ра т. У на.

    16:34 28.08.2026

  • 26 нешо добре написано!

    5 3 Отговор
    Жалко,Кичашки,че интелигентен и образован индивид като теб,се е врекъл в слугуване на едно Дебело Прасе!

    16:35 28.08.2026

  • 27 Чичо Тони

    5 8 Отговор
    Евреите СА колонизатори! Евреите НЕ са народ. Те са религиозна общност. Има огромна разлика между Юдеите и евреите. Същата разлика между християните или мюсюлманите на една държава с която и да е друга държава. Държавата Израел е проект на Великобритания с цел надежден съюзник в района, най-вече с оглед на сигурността на преминаването през Суецкия канал и петролните залежи в региона (в края на 19-ти и началото на 20-ти век района на бизкия изток се обитава от враждуващи бедуински племена). Допълнителен ефект от създаването на Израелската държава е решаването на проблема с огромния миграционен натиск от евреи към САЩ и Великобритания след края на ВСВ. Решението за Ираелска държава е в комплект със създаването на Палестинска държава. И сега, един елементарен въпрос - защо още няма такава? И да, евреите СА колонизатори. Между другото, никой не е гонил юдейте от Юдея (Палестина). За това няма абсолютно никакви исторически данни. Та така.

    16:35 28.08.2026

  • 28 Айде бе

    5 7 Отговор
    България е признала отдавна държавата Палестина, както и ⅔ от държавите по света, а Израел е признат от само половината.

    16:36 28.08.2026

  • 29 написаното от автора

    8 6 Отговор
    е абсолютна историческа истина . Не пишете глупости за историята. Тя е писана.

    16:36 28.08.2026

  • 30 Ами

    5 5 Отговор
    Корените жители на Палестина са арамейците,
    а историята на евреите е съчинена през XIX век.
    Евреите просто крадат историята на арамейците, за да
    се представят като корени жители на тази територия.
    Генетично евреите са разклонение на арабите,
    а арамейците нямат нищо общо с арабите.

    Коментиран от #36

    16:37 28.08.2026

  • 31 Братовчеда

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Гад Зеев":

    Надявам се, че не мислиш светът да започва с Римската империя? Коя област римляните преименуват на Палестина?

    16:38 28.08.2026

  • 32 Ти да видиш

    3 5 Отговор
    Това е гнусна пропаганда срещу Палестина!
    Квази държавата Израел никога не е съществувала и в момента се опитва да се наложи върху картата на света, окупирайки Палестина и избивайки мирното население , което е подложено на жесток геноцид.

    Коментиран от #38

    16:39 28.08.2026

  • 33 боли

    5 3 Отговор
    но ще свикнете..казано е вярно..съседите на "палестинци" Египет, Йордания и др..ама хич не ги искат..защо ли..цял живот те ги хранят..вижте ги в ЕС...а скоро в Сеута...те искат да наложат техните закони..бурки и чалми..само последен кретен не вижда това..

    16:40 28.08.2026

  • 34 Кичашки,

    5 5 Отговор
    народът е п р. с т и вярва само на РУ ш л я ш ка пропаганда. Това история, исторически факти, археология, генетика са науки, които бг селяка отдавна е отрекъл щото така са наредили таваришчите.

    16:40 28.08.2026

  • 35 Благой от СОФстрой

    4 2 Отговор
    Араболюбците дали знаят "Исус Христос е евреин"???

    Коментиран от #39, #40, #42

    16:42 28.08.2026

  • 36 Неее, не са

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    арамейците, а армейците, и не точно армейците е червеноармейците. Так сказал тавариш Ленин.

    Коментиран от #46

    16:44 28.08.2026

  • 37 Анонимен

    3 1 Отговор
    Аз предлагам краварите да освободят Северна Америка, за да може коренното индианско население да си върне територията и да си направи държава. Не е лошо руснаците или китайците да финансират и въоръжат индианците, за да изгонят наглите американци.

    16:45 28.08.2026

  • 38 не страхуй

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ти да видиш":

    няма как Израел да окупира своята територия Палестина..Не може тези араби да присвоят чуждо. Трябва да четете повече книги, а не да фантазирате и измисляте глупости..Всичко ще е така както писано в големите книги..друго е лъжа и болни фантазии..

    16:46 28.08.2026

  • 39 Човека КоZа

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Благой от СОФстрой":

    Чифутолюбците дали знаят кой е разпънал Исус Христос?

    Коментиран от #45

    16:46 28.08.2026

  • 40 Знаят

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Благой от СОФстрой":

    грънци. Колкото знаят, че Кирил и Методий са гърци.

    16:46 28.08.2026

  • 41 1984.....

    3 3 Отговор
    "МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОПАГАНДАТА...."
    Започва се много здраво промяна на историята !
    Колкото до ПАЛЕСТИНА тя е вече ГРОБНИЦА (благодарение на възхваляваните юдеи ) !!!

    16:46 28.08.2026

  • 42 Айде бе

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Благой от СОФстрой":

    Исус Христос е евреин и е разпънат и убит от евреите, а християнството е обявено за техен най-голям враг, защото опровергава техните измислени теории и ги лишава от ролята на богоизбрани.

    16:47 28.08.2026

  • 43 Родина

    4 3 Отговор
    Има библия от 15 век . На нея има карта на
    втора страница и на нея пише Палестина .
    Никъде не пише Израел или Юдея .

    16:48 28.08.2026

  • 44 Заслужил шекелите

    5 3 Отговор
    Брейй, по логиката на тоя гърците трябва да се махат щото идват от Африка и са върху земите на древните траки. Турците също - те идват от средна Азия.
    Ционистите използват факти от историята за да оправдаят своите престъпления срещу палестинците. Съвременните евреи обявяват права върху Палестина,защото преди близо 3000 години в Палестина имало еврейска държава. Но като погледнем всички факти виждаме,че малка част от съвременните евреи могат да кажат,че са от произхода на онези евреи и носят семитски черти. Така че, за никакви претенции за наследство не може да се говори.

    Палестинците не могат да се чувстват виновни нито спрямо племената на Мойсей, нито спрямо който и да е друг. Ционизмът предлага принцип, и ако тръгнем по него да възстановим всички древни държави,трудно един човек от цялата ни планета може да каже как ще изглежда света. Много държави трябва да бъдат изместени, други трябва да бъдат заличени.

    16:49 28.08.2026

  • 45 Овца,

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Човека КоZа":

    С трети клас е трудно, а. Много. А, като си и природно т. П. още по.

    Коментиран от #47

    16:49 28.08.2026

  • 46 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Неее, не са":

    Разбирам шегата, но генетиката си е генетика и тя е категорична.
    Понякога какъв си и за какъв се мислиш са различни неща.
    Над 90% от тези които се представят за евреи са всъщност хазари.
    И това е доказано от американски учен, който пък по случайност е евреин :)

    16:54 28.08.2026

  • 47 Човека КоZа

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Овца,":

    Явно ти е трудно, съгласен съм. Щом не можеш да осмислиш написаното. Много е трудно, да... 😁😭

    16:54 28.08.2026

  • 48 БПФ

    1 2 Отговор
    Абе, кичашки, а да поспорим ли върху автентичността на "евреите", защото огромната част от тях нямат почти никаква генетическа връзка с тоя народ? Сам аз съм познавал русоляви и синеоки "евреи". Истинските евреи са живели и живеят по тези земи от векове в мир с палестинците, с които реално са един народ, различава ги само религията. И тези ортодоксални евреи се борят за мир и срещу зверствата на Кривата тимбepица и неговите нацисти. Полицията ги бие и трови със сълзотворен газ, но те не се отказват да защитават своите палестински братя.

    16:58 28.08.2026

  • 49 Факт

    1 0 Отговор
    Моля някой да каже името на поне един цар на Палестина от древноста???????

    16:59 28.08.2026