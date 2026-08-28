Д-р Петър Кичашки: Какво е Палестина?

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Разходете се из който и да е университетски кампус в Америка след 7 октомври 2023 г. и ще чуете все същия катехизис - „Палестина е земя на коренното население“, „Евреите са заселници-колонизатори“, „От реката до морето.“ Мигар знаят от коя река до кое море, но това е друга тема. Учебниците на Палестинската власт отиват още по-далеч като учат, че днешните палестинци са наследници на ханаанците. Тезата гласи, че хората, които днес се наричат палестинци, са коренният народ на тази земя, а евреите са дошли като европейски натрапници.

Това е силно въздействащ разказ.

Също така е и напълно неверен.

Първата грешка в този разказ е самото име. „Палестина“ не произлиза от названието на древна арабска нация. То идва от филистимците (пелесетите в египетските писмени извори) - мореплавателен народ от егейски произход, който през XII век пр. Хр. се заселва по крайбрежната ивица около Газа, Ашкелон и Ашдод. Те не са били араби, не са били и предци на днешните палестинци. Били са част от т. нар. „Морски народи“, по-близки до ранния гръцки свят, отколкото до Арабия и са изчезнали като отделен народ преди две хилядолетия. През V век пр. Хр. Херодот използва названието Palaistin? за крайбрежната област на Сирия между Финикия и Египет. Става дума за география, а не нация. Не са компютри, а компоти.

По-късно това име е превърнато в оръжие. След въстанието на Симон бар Кохба през 132-135 г. сл. Хр. император Адриан преименува римската провинция Юдея на „Сирия Палестина“ (Syria Palaestina) с наказателна цел. Самото име „Юдея“, което мястото носи преди това, свидетелства, че това е земята на юдеите. Новото название „Палестина“, заимствано от името на древните им крайбрежни врагове, е предназначено да заличи този факт. Йерусалим е възстановен под името Елия Капитолина, а на евреите е забранен достъпът до града им.

Тази земя има име много преди идването на Рим и то не е „Палестина“, а „Юдея и Самария“. Юдея носи името на племето Юда и на Юдейското царство, чиято столица е Йерусалим. От същия корен произлизат названието „юдеин“ и английската дума Jew - „евреин“. Самария, Шомрон на иврит, е разположената върху хълм столица, която цар Омри изгражда за северното Израилско царство през IX век пр. Хр. Това са названията, използвани в Еврейската Библия, в съчиненията на гръцките и римските историци, както и в Плана на ООН за разделяне на Палестина от 1947 г., в който се говори за „планинската област на Самария и Юдея“. Наименованието „Западен бряг“ се появява едва след като Йордания завзема територията през 1948 г.

Евреите винаги са обитавали тази земя. Това не е мое твърдение, така свидетелства историята. Израилското и Юдейското царство са еврейски държави. Първият храм се издига в Йерусалим до 586 г. пр. Хр., когато е разрушен от вавилонците. Евреите се завръщат, възстановяват Втория храм, а по-късно управляват независима Хасмонейска държава. Рим смазва Голямото еврейско въстание през 70 г. сл. Хр. и въстанието на Бар Кохба през 135 г. Центърът на еврейския живот след това се измества на север към Галилея. Еврейското присъствие в страната обаче не прекъсва. Тук е съставен Йерусалимският Талмуд. Еврейски общности продължават да съществуват в Йерусалим, Хеброн, Тиберия и Сафед през всички последвали империи. През 60-те години на XIX век евреите отново са най-многобройната общност в Йерусалим. Те са мнозинство в древната си столица още преди да е започнала първата модерна ционистка алия. Не става дума за „колониализъм“, а за народ, който никога не е напускал напълно тази своя земя и не е преставал да се завръща у дома си.

Разбира се, това не означава, че арабите са отсъствали. Не са. След ислямското завоевание през VII век арабският език и култура се разпространяват из целия Левант, а семейства, които днес се наричат „палестински“, живеят в тези градове от поколения. Това обаче не е равнозначно на статут на коренен народ в националния смисъл, за който днес се претендира из американските кампуси от необразовани активисти. Отделен „палестински народ“ като политическа нация, различна от заобикалящия го арабски свят е конструкция на XX век.

Инструментът, превърнал тази идентичност в оръжие обаче не е античен, а е създаден през 60-те години на XX век. Организацията за освобождение на Палестина (на английски - PLO) е основана през 1964 г. и в нейната първоначална харта се настоява не за държава редом с Израел, а за ликвидирането на Израел. През 1977 г. Зохер Мухсин, член на Изпълнителния комитет на PLO, който е част от пан-арабско течение в организацията, заявява пред нидерландския вестник Trouw: „Палестински народ не съществува. Няма разлика между йорданци, палестинци, сирийци и ливанци. Всички сме част от един народ - арабската нация. Да, отделната палестинска идентичност съществува единствено по тактически причини.“ Йордания, обяснява той, не може да предявява претенции към Хайфа и Яфа. Един „палестинец“ може.

Ясер Арафат, лицето на тази тактика, е роден в Кайро през 1929 г. Факт. Според бившия ръководител на румънското външно разузнаване Йон Михай Пачепа, който бяга в САЩ, КГБ е обучавал Арафат в школата си за специални операции в Балашиха и е помогнал да бъде изфабрикувана палестинска биография за родения в Египет оперативен кадър. Съветското покровителство над PLO не виждам как може да е обект на някакъв съдържателен спор. На 15 ноември 1988 г. в град Алжир, Палестинският национален съвет провъзгласява „Държавата Палестина“. Алжир я признава първи. Следват Съветският съюз, държавите от комунистическия блок и от Движението на необвързаните. До края на годината около 78 държави са я признали, почти всички от тях партньори на СССР или членки на Арабската лига. Но това не създава функционираща държава, защото палестинската власт е създадена едва през 1994 г. след Споразуменията от Осло като временен орган, който трябва да проправи пътя към мир чрез преговори.

След това Щатите правят нещо, което днешните скандиращи активисти предпочитат да представят като несъществуващо. Американците се опитват да дадат на палестинците държава. На срещата в Кемп Дейвид през юли 2000 г., а след това и през декември същата година, президентът Бил Клинтън и израелският министър-председател Ехуд Барак предлагат създаването на палестинска държава върху приблизително 97% от Западния бряг и цялата Ивица Газа със столица в Източен Йерусалим. Въпреки тази огромна възможност за решение на конфликта, Арафат напуска преговорите. „Съсипах се от усилия да дам на палестинците държава. Имах споразумение, което те отхвърлиха“, ще каже по-късно по темата Бил Клинтън.

Не е чудно, че поколение, което никога не е изучавало тази история, вярва на посредствения разказ на Хамас. Този същият Хамас, който прокламира в Хартата си от 1988 г. че „Израел ще съществува и ще продължи да съществува, докато ислямът не го унищожи.“ Погледнете околните държави и уникалността на Израел става невъзможна за пренебрегване. В целия Близък изток религиозните малцинства се стопяват, бягат или живеят с ограничения. Израел е изключението. Еврейска държава, която същевременно е единствената либерална демокрация в региона, единствената страна, в която мюсюлмани, християни и друзи гласуват, заседават в парламента, съдии са във Върховния съд и открито изповядват религията си. Арабските граждани съставляват една пета от населението. Така изглежда единствената мултирелигиозна държава в този регион.

И така, какво е Палестина? Това е древно географско название, взето от името на изчезнал егейски народ и наложено върху Юдея от римски император, който искал евреите, живеещи там, да бъдат забравени. То е название от епохата на Британския мандат и модерен национален проект, сглобен в средата на XX век, изведен на бял свят от арабските режими и съветския блок и разказван така, сякаш е стар колкото камъните на Йерусалим. Но не е. Тези камъни са еврейски. Там са се издигали храмовете на еврейския народ. На онези, които през две хилядолетия изгнание са пазили името на тази страна в молитвите си и никога не са преставали да живеят в нея.

Те не са колонизатори. Те са си у дома.