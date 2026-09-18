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Корнелия Нинова: Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?

Корнелия Нинова: Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?

18 Септември, 2026 16:22 1 170 44

  • корнелия нинова-
  • минимална работна заплата-
  • компенсации-
  • дизел-
  • бензин

Правителството забърка невъобразима каша с минималната работна заплата

Корнелия Нинова: Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В парламента е ужас. Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?

Това отбеляза във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Както предупредих, правителството забърка невъобразима каша с минималната работна заплата. Разбира се в ущърб на работещите. Прогресистите в Народното събрание приеха новата минимална заплата, без да приемат колко ще е тя.

Е такова чудо никога не е било. Приети са критерии, без размер.

Това е крещяща неграмотност. Това е потресаваща подигравка с над 1 500 000 души.

Добавете и неадекватния пакет мерки срещу високите цени от днес. Уж за високите цени на бензин и дизел, но вътре не са включени бензин и дизел.

Ето ви отново доказателствата за антисоциалния, античовешкия и олигархичен характер на властта. Само едно нещо може да ги спре: масови протести наесен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друга медия

    9 7 Отговор
    „Братовчедът Ради“ започна да стяга бензиностанциите на „Газпром“ в Бургас. Кавичките тук са задължителни, защото зад това определение стои политическият сюжет, който са разви преди година около продажбата на българската мрежа на Gazprom и предполагаемата връзка на купувача с Радослав Иванов, свързван с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и известен от години в публичното пространство като „Братовчеда Ради“.

    16:23 18.09.2026

  • 2 111111

    17 17 Отговор
    Тая чушка като е толкоз грамотна що не е в парламента?

    Коментиран от #22, #31, #43

    16:25 18.09.2026

  • 3 Дон Балон

    21 12 Отговор
    Какво очаквате от крадци, ЗКПЧ-та и олигарси зад мунчо кРадев!

    16:25 18.09.2026

  • 4 Кина

    19 13 Отговор
    Каква е разликата между тази заблуда и другата Нейнски..?? Ако Радев е решил да рови нека започне от най големия измамник ..! ИВАН КОСТОВ.

    Коментиран от #21

    16:25 18.09.2026

  • 5 111111

    21 11 Отговор
    г-н премиер Румен Георгиев Радев краде като обезумял заедно с кликата си ,каква монимална заплата и евтини горива мечтаете?

    Коментиран от #6, #36

    16:26 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дън Бай

    15 13 Отговор
    Тя, като е грамотна, да си гледа кравите в Крушовица. Видяхме и управлението.

    16:31 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИЗБИРАТЕЛ

    17 8 Отговор
    ОТНОВО БЯХМЕ ИЗЛЪГАНИ ОТ ПОРЕДНИЯТ СПАСИТЕЛ.НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ,ЗАГИВАМЕ КАТО НАРОД О ДЪРЖАВА

    Коментиран от #12

    16:34 18.09.2026

  • 10 111111

    8 9 Отговор

    До коментар #8 от "Парцуцата":

    Не, центаджийче жълтопаветно! Вие имате капацитет за две изречения и като ги свършите започвате да обиждате! Крадете и никове що нямате капацитет собствени да измислите!

    Коментиран от #40

    16:35 18.09.2026

  • 11 Никой

    13 3 Отговор
    Какво толкова, БКП-3 ще направи 1 500 000 бедняци и 2 000 000 пенции. Олигарсите движат икономиката с преджобване на държавни обществени поръчки . Щом на бедняците не им пука за собствения им живот .

    16:37 18.09.2026

  • 12 111111

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ИЗБИРАТЕЛ":

    Па реви бе!

    16:37 18.09.2026

  • 13 Факт

    12 2 Отговор
    Ето колко % одръжки плаща един бохаташ на 10 бона месечна заплата, в различните европейски държави:
    1. в България 17%;
    2. в Швейцария 34%;
    3. в UK 39%;
    4. в Чехия 39,5%;
    5. в Турция 41%;
    6. в Унгария 41%;
    7. в Норвегия 41%;
    8. в Румъния 43%;
    9. в Испания 45%;
    10. в Люксембург 45,5%;
    11. в Недерландия 46%;
    12. в Полша 48%;
    13. в Хърватия 48%;
    14. в Финландия 48%;
    15. в Дания 49%;
    16. в Германия 50%;
    17. в Австрия 53,5%;
    18. в Гърция 54%;
    19. в Португалия 54%;
    20. в Франция 56%;
    21. в Италия 56,5%;
    22. в Белгия 59,5%;
    23. в Швеция 61,5%.
    Изглежда, че в България богатите плащат най-малко данъци и одръжки.

    Коментиран от #17

    16:37 18.09.2026

  • 14 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    11 2 Отговор
    Зеления чорап може всичко!

    16:38 18.09.2026

  • 15 Платена медия

    8 13 Отговор
    Тая колко плаща за да я публикуват постоянно тук?

    Коментиран от #20

    16:38 18.09.2026

  • 16 избирател

    14 2 Отговор
    всичко е възможно госпожо нинова избрали сме все пекани депутати и отбор юнаци те от всичко разбират затова сме на този хал

    16:38 18.09.2026

  • 17 111111

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Одръжки, о дръжки, само дръжки!
    Удръжки!

    Коментиран от #29

    16:39 18.09.2026

  • 18 Горски

    13 4 Отговор
    Проверка на всички фирми в България за укриване на данъци. Яко се укриват данъци, хазната може да се напълни още два пъти. Не смеят да съкратят и един държавен служителq mълни мишки. Тройно по-голяма администрация при 5 милиона население, отколкото при 9 милиона българи, а сега има компютри и автоматизация. С още пари в хазната, ще има за много по-висока минимална.

    Коментиран от #23

    16:40 18.09.2026

  • 19 Интересно

    9 12 Отговор
    Тази пак - разбрала, недоразбрала - да се обади.
    Не е приемана нова минимална заплата, а формулата, по която тя да бъде изчислена, лелко.

    16:41 18.09.2026

  • 20 Колкото Трябва !

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Платена медия":

    ------------------ ! ! !

    16:42 18.09.2026

  • 21 Май Трябва Да Започне !

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    От Себе Си !

    16:45 18.09.2026

  • 22 Ничие Мнение !

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "111111":

    Не Е За пренебрегване !

    Важен Е Факта !

    Който Се Огласява !

    А Не кой Кога !

    Какъв Бил !

    16:47 18.09.2026

  • 23 тъй ли...

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Че то, най-много данъци и удръжки се скатават от самите държавни служители.

    Коментиран от #27

    16:51 18.09.2026

  • 24 Шорт

    7 4 Отговор
    Визитка- Кури.импексова.Унищожих една партия. Ако има нещо за крадене там сме!

    16:52 18.09.2026

  • 25 Цвете

    5 2 Отговор
    НИНОВА, ВСЕКИ БЪЛГАРИН ГЛАСУВАЛ ЗА ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ СИ ПОСИПВА ГЛАВАТА С ПЕПЕЛ.ВДИГНАТ ВИСОКО ЮМРУК И НАДЪХА БЪЛГАРИТЕ .ДО НЕГО БЕШЕ И НАСТОЯЩАТА ,ДЕТО СЕ ГЛАСИ И ТЯ НЕ ЗНАЕ ЗА КАКВО ,КАТО СЕ ОМЕША БАШ С КАЛТА НА НАРКОРАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ.ТОЗИ ДА ГО БЯХА ОСЪДИЛИ ДО ЖИВОТ ( АТАНАСОВ) И СЕГА НЯМАШЕ ДА ИМА ВОЙ СРЕЩУ НЕЯ, НО ЧОВЕК КОГАТО САМ СИ РИТНЕ КАНЧЕТО ,САМО И ЕДИНСТВЕНО СИ Е ВИНОВЕН. ОПАРИ СЕ ОТ " ЛЮБОВТА " НА НАРОДА ,А ОЩЕ И ЕДИН ПОЛОЖИТЕЛЕН ГЛАС НЕ Е ПОЛУЧИЛА.ТАКА Е ,ВСЯКО ЗЛО НЕ ИДВА САМО. 🤔🇧🇬😉🇧🇬🤫🇧🇬🔎

    Коментиран от #26

    17:01 18.09.2026

  • 26 111111

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    Не си право цвеке! Аз съм българин, гласувал за Радев и не си посипвам главата с пепел! Не говори от името на всички!

    17:04 18.09.2026

  • 27 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "тъй ли...":

    Тъй, тъй!

    17:05 18.09.2026

  • 28 Жълто паве

    8 0 Отговор
    Интересно, сега когато е аут, на изказванията на Нинова се дава много по-широка трибуна в демократската преса, отколкото когато беше шеф на БСП?! Тя от какво разбира?

    Коментиран от #30

    17:07 18.09.2026

  • 29 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "111111":

    Копи-пейст, брат. Но ще го поправям ако пак го пейстна някъде.

    17:08 18.09.2026

  • 30 111111

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Жълто паве":

    От нищо не разбира, случайница попаднала на подходящо място. Както и до 90 процента от ония горе от 90-та година досега.

    17:09 18.09.2026

  • 31 Мериленд

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "111111":

    Защото ние българите сме неграмотни , избирайки абсолютни неграмотници да ни управляват. Между другото тя е доста грамотна за разлика от кохортата на радев

    Коментиран от #35

    17:13 18.09.2026

  • 32 Нула шестнайсет процента

    5 3 Отговор
    Абе до кога ще качвате тая нагла и непокорна взела едва 0,16% на изборите?
    Зачервила се е като домат от ...яд....
    Аман бре!
    Това ,критическата е лоша работа....

    17:14 18.09.2026

  • 33 Z-вездоглед

    5 4 Отговор
    Кой слуша тази неспособна лидерка,която успешно затри 100 годишна партия!?

    17:17 18.09.2026

  • 34 корнелиьо,

    4 4 Отговор
    Какво ще кажеш за пеДроханци, или това не смяташ за престъпление и то какво? Важното е да плюеш по Радев, от което си обсебена! Комплексарка и никакъв политик не си.

    По отношение на МРЗ НИКОЙ от вас не е в час, но ти е дъвка да се заяждаш.

    17:20 18.09.2026

  • 35 муричлен

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мериленд":

    В какво е по-грамотна ниновица от хората на Радев, че не не зная, а имам представа и от двете страни? ИЕли ти от вашето ханче така усещаш нещата? Нинова се изложи толкова много, че ТРЯБВА ДА СИ ТРАЕ!

    17:23 18.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Фют

    1 0 Отговор
    Ми вече кой да го интересува минимална заплата като работим за максимална заплата отдавна.

    17:26 18.09.2026

  • 38 КИРО ЖЪРТЪ

    4 1 Отговор
    И. АЗ. ТАКА. КАЗВАМ. КОРЧЕ. МАСОВИ. ПРОТЕСТИ. НА. ЕСЕН. ОТ. КОМУНИСТИ. КАТО. ВАС. ХАИР. НЯМА. САМО. БЕДНОТИЯ. И. ЛОЗУНГИ.

    17:32 18.09.2026

  • 39 Само да попитам

    2 0 Отговор
    Тая коя беше,че не се сещам?!Не беше ли от една от партийките с отпаднала необходимост?!

    17:35 18.09.2026

  • 40 Много си пиян със спирт копей скъсан

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "111111":

    И в изтрезвителното няма да бъдеш приет че вониш страшно!

    17:37 18.09.2026

  • 41 Плюете по инерция

    1 2 Отговор
    Абсолютно е права!
    Само вловредият й характер я изтласка от политиката!

    17:38 18.09.2026

  • 42 Точева

    2 0 Отговор
    Айде,на Мая Манолова-Найденова инамериха служба да не кряка,на кака Корнелия кога?

    17:42 18.09.2026

  • 43 Цонка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "111111":

    Защото сама си отряза клона на който беше седнала,и падна от високо.Затова.

    17:47 18.09.2026

  • 44 Констатация

    1 0 Отговор
    Абе тази за редакционен Консултант ли сте я наели??? Вах, как съ е загрижела за нас откакто не е на Хранилката, сигурно щото и тя е на "минимална работна заплата", еда свързва двата края горката!!!!

    17:51 18.09.2026

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