Корнелия Нинова: Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?

В парламента е ужас. Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?

Това отбеляза във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Както предупредих, правителството забърка невъобразима каша с минималната работна заплата. Разбира се в ущърб на работещите. Прогресистите в Народното събрание приеха новата минимална заплата, без да приемат колко ще е тя.

Е такова чудо никога не е било. Приети са критерии, без размер.

Това е крещяща неграмотност. Това е потресаваща подигравка с над 1 500 000 души.

Добавете и неадекватния пакет мерки срещу високите цени от днес. Уж за високите цени на бензин и дизел, но вътре не са включени бензин и дизел.

Ето ви отново доказателствата за антисоциалния, античовешкия и олигархичен характер на властта. Само едно нещо може да ги спре: масови протести наесен.