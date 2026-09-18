Корнелия Нинова: Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?

В парламента е ужас. Как можеш да приемеш нова минимална заплата, без да определиш колко е?
Това отбеляза във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Както предупредих, правителството забърка невъобразима каша с минималната работна заплата. Разбира се в ущърб на работещите. Прогресистите в Народното събрание приеха новата минимална заплата, без да приемат колко ще е тя.
Е такова чудо никога не е било. Приети са критерии, без размер.
Това е крещяща неграмотност. Това е потресаваща подигравка с над 1 500 000 души.
Добавете и неадекватния пакет мерки срещу високите цени от днес. Уж за високите цени на бензин и дизел, но вътре не са включени бензин и дизел.
Ето ви отново доказателствата за антисоциалния, античовешкия и олигархичен характер на властта. Само едно нещо може да ги спре: масови протести наесен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Друга медия
16:23 18.09.2026
2 111111
Коментиран от #22, #31, #43
16:25 18.09.2026
3 Дон Балон
16:25 18.09.2026
4 Кина
Коментиран от #21
16:25 18.09.2026
5 111111
Коментиран от #6, #36
16:26 18.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дън Бай
16:31 18.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ИЗБИРАТЕЛ
Коментиран от #12
16:34 18.09.2026
10 111111
До коментар #8 от "Парцуцата":Не, центаджийче жълтопаветно! Вие имате капацитет за две изречения и като ги свършите започвате да обиждате! Крадете и никове що нямате капацитет собствени да измислите!
Коментиран от #40
16:35 18.09.2026
11 Никой
16:37 18.09.2026
12 111111
До коментар #9 от "ИЗБИРАТЕЛ":Па реви бе!
16:37 18.09.2026
13 Факт
1. в България 17%;
2. в Швейцария 34%;
3. в UK 39%;
4. в Чехия 39,5%;
5. в Турция 41%;
6. в Унгария 41%;
7. в Норвегия 41%;
8. в Румъния 43%;
9. в Испания 45%;
10. в Люксембург 45,5%;
11. в Недерландия 46%;
12. в Полша 48%;
13. в Хърватия 48%;
14. в Финландия 48%;
15. в Дания 49%;
16. в Германия 50%;
17. в Австрия 53,5%;
18. в Гърция 54%;
19. в Португалия 54%;
20. в Франция 56%;
21. в Италия 56,5%;
22. в Белгия 59,5%;
23. в Швеция 61,5%.
Изглежда, че в България богатите плащат най-малко данъци и одръжки.
Коментиран от #17
16:37 18.09.2026
14 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
16:38 18.09.2026
15 Платена медия
Коментиран от #20
16:38 18.09.2026
16 избирател
16:38 18.09.2026
17 111111
До коментар #13 от "Факт":Одръжки, о дръжки, само дръжки!
Удръжки!
Коментиран от #29
16:39 18.09.2026
18 Горски
Коментиран от #23
16:40 18.09.2026
19 Интересно
Не е приемана нова минимална заплата, а формулата, по която тя да бъде изчислена, лелко.
16:41 18.09.2026
20 Колкото Трябва !
До коментар #15 от "Платена медия":------------------ ! ! !
16:42 18.09.2026
21 Май Трябва Да Започне !
До коментар #4 от "Кина":От Себе Си !
16:45 18.09.2026
22 Ничие Мнение !
До коментар #2 от "111111":Не Е За пренебрегване !
Важен Е Факта !
Който Се Огласява !
А Не кой Кога !
Какъв Бил !
16:47 18.09.2026
23 тъй ли...
До коментар #18 от "Горски":Че то, най-много данъци и удръжки се скатават от самите държавни служители.
Коментиран от #27
16:51 18.09.2026
24 Шорт
16:52 18.09.2026
25 Цвете
Коментиран от #26
17:01 18.09.2026
26 111111
До коментар #25 от "Цвете":Не си право цвеке! Аз съм българин, гласувал за Радев и не си посипвам главата с пепел! Не говори от името на всички!
17:04 18.09.2026
27 Горски
До коментар #23 от "тъй ли...":Тъй, тъй!
17:05 18.09.2026
28 Жълто паве
Коментиран от #30
17:07 18.09.2026
29 Факт
До коментар #17 от "111111":Копи-пейст, брат. Но ще го поправям ако пак го пейстна някъде.
17:08 18.09.2026
30 111111
До коментар #28 от "Жълто паве":От нищо не разбира, случайница попаднала на подходящо място. Както и до 90 процента от ония горе от 90-та година досега.
17:09 18.09.2026
31 Мериленд
До коментар #2 от "111111":Защото ние българите сме неграмотни , избирайки абсолютни неграмотници да ни управляват. Между другото тя е доста грамотна за разлика от кохортата на радев
Коментиран от #35
17:13 18.09.2026
32 Нула шестнайсет процента
Зачервила се е като домат от ...яд....
Аман бре!
Това ,критическата е лоша работа....
17:14 18.09.2026
33 Z-вездоглед
17:17 18.09.2026
34 корнелиьо,
По отношение на МРЗ НИКОЙ от вас не е в час, но ти е дъвка да се заяждаш.
17:20 18.09.2026
35 муричлен
До коментар #31 от "Мериленд":В какво е по-грамотна ниновица от хората на Радев, че не не зная, а имам представа и от двете страни? ИЕли ти от вашето ханче така усещаш нещата? Нинова се изложи толкова много, че ТРЯБВА ДА СИ ТРАЕ!
17:23 18.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Фют
17:26 18.09.2026
38 КИРО ЖЪРТЪ
17:32 18.09.2026
39 Само да попитам
17:35 18.09.2026
40 Много си пиян със спирт копей скъсан
До коментар #10 от "111111":И в изтрезвителното няма да бъдеш приет че вониш страшно!
17:37 18.09.2026
41 Плюете по инерция
Само вловредият й характер я изтласка от политиката!
17:38 18.09.2026
42 Точева
17:42 18.09.2026
43 Цонка
До коментар #2 от "111111":Защото сама си отряза клона на който беше седнала,и падна от високо.Затова.
17:47 18.09.2026
44 Констатация
17:51 18.09.2026