Мащабна полицейска акция в Истанбул: Задържаха футболната легенда Хасан Шаш и топ актьора Арас Булут Ийнемли

Истанбулските правоохранителни органи арестуваха 16 души в рамките на мащабно разследване за употреба, разпространение и посредничество при доставка на наркотични и психотропни вещества. Разследването се води под надзора на Главната прокуратура в Бакъркьой.

Сред задържаните са редица популярни фигури от турския обществен и културен живот. В ареста са попаднали легендарният бивш национал и футболист на Галатасарай Хасан Шаш, бронзов медалист от Мондиал 2002, популярният актьор Арас Булут Ийнемли, както и спортният журналист Ягъз Сабунджуоглу. В списъка на задържаните присъстват още познати лица от актьорските среди, музикалната сцена и социалните мрежи.

На всички задържани лица са разпоредени задължителни биологични изследвания, а органите на реда продължават издирването на още двама заподозрени.

Това е четвъртата подобна операция срещу популярни личности в Турция от края на 2025 г. насам. При предходните акции през декември 2025 г., както и през май и юли 2026 г., бяха разпитани десетки известни актьори, певци и продуценти.