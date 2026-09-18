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Мащабна полицейска акция в Истанбул: Задържаха футболната легенда Хасан Шаш и топ актьора Арас Булут Ийнемли

Мащабна полицейска акция в Истанбул: Задържаха футболната легенда Хасан Шаш и топ актьора Арас Булут Ийнемли

18 Септември, 2026 16:37 898 2

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Сред задържаните са редица популярни фигури

Мащабна полицейска акция в Истанбул: Задържаха футболната легенда Хасан Шаш и топ актьора Арас Булут Ийнемли - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Истанбулските правоохранителни органи арестуваха 16 души в рамките на мащабно разследване за употреба, разпространение и посредничество при доставка на наркотични и психотропни вещества. Разследването се води под надзора на Главната прокуратура в Бакъркьой.

Сред задържаните са редица популярни фигури от турския обществен и културен живот. В ареста са попаднали легендарният бивш национал и футболист на Галатасарай Хасан Шаш, бронзов медалист от Мондиал 2002, популярният актьор Арас Булут Ийнемли, както и спортният журналист Ягъз Сабунджуоглу. В списъка на задържаните присъстват още познати лица от актьорските среди, музикалната сцена и социалните мрежи.

На всички задържани лица са разпоредени задължителни биологични изследвания, а органите на реда продължават издирването на още двама заподозрени.

Това е четвъртата подобна операция срещу популярни личности в Турция от края на 2025 г. насам. При предходните акции през декември 2025 г., както и през май и юли 2026 г., бяха разпитани десетки известни актьори, певци и продуценти.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д

    2 0 Отговор
    наще Мунди и Шмотков кога ще хванем?

    Коментиран от #2

    16:50 18.09.2026

  • 2 Ооооо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д":

    бълхарник сменил си ника, ама бълхите не.

    17:57 18.09.2026

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