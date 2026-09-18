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Риана прикова погледите с костюм за близо 10 000 долара на концерт на Селин Дион в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

Риана прикова погледите с костюм за близо 10 000 долара на концерт на Селин Дион в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

18 Септември, 2026 16:31 724 0

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Барбадоската звезда бе сред ВИП гостите на Селин Дион

Риана прикова погледите с костюм за близо 10 000 долара на концерт на Селин Дион в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Риана беше сред звездните гости на концерт от резиденцията на Селин Дион в Париж, като привлече вниманието с костюм Tom Ford за близо 10 000 долара и все още непусната в продажба чанта Dior.

38-годишната певица и основател на Fenty избра тъмносин копринен костюм, под който реши да не облича блуза или риза. Под двуредното сако с остри ревери се виждаше черен дантелен сутиен.

Сакото Tom Ford е на цена 6650 долара, а широкият панталон от същия комплект струва 2980 долара. Риана завърши визията със слънчеви очила Saint Laurent за 495 долара и обувки от змийска кожа на Amina Muaddi.

Особено внимание привлече сребристата чанта Lady Dior с пайети и ресни от колекция Cruise 2027 на френската модна къща. Моделът все още не се предлага в магазините, като колекцията се очаква да бъде пусната в продажба през октомври или ноември. Сходна версия на Lady Dior от същата линия е оценена на около 22 000 долара.

Изпълнителката на „Umbrella“ добави към визията си характерния пръстен „Mom“ от 14-каратово злато с 24 диаманта, голям диамантен пръстен на кутрето и диамантени обеци. Червено червило допълваше вечерния ѝ стайлинг. След концерта Риана продължи вечерта в парижкия ресторант и клуб César.

Певицата е сред редицата известни личности, посетили първите концерти от резиденцията на Селин Дион в Plenitude Arena. Сред гостите досега са били бившата първа дама на САЩ Мишел Обама, канадската певица Шаная Туейн и риалити звездата Ким Кардашиян.

58-годишната Селин Дион започна серията си от 26 концерта на 12 септември, с което направи първия си пълноценен концерт от шест години. Канадската певица се оттегли от активни сценични изяви заради здравословни проблеми, а през 2022 г. обяви, че е диагностицирана със синдром на скования човек, рядко неврологично автоимунно заболяване, което може да причинява тежка мускулна скованост и болезнени спазми.

По време на откриващия концерт Селин Дион се разплака при изпълнението на хита си от 1997 г. „My Heart Will Go On“.

„Обещах да не плача. Тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота“, каза певицата пред публиката.

Дион отдаде специално внимание и на баладата „Because You Loved Me“ от 1996 г., като заяви: „Ако мога да го кажа така, аз съм всичко, което съм, защото вие ме обичахте.“

Сценичният гардероб на Селин Дион за концертната серия включва специално създадени модели на Dior, Schiaparelli, Givenchy, Tom Ford, Louis Vuitton и Alaïa, както и бижута Boucheron. За откриването певицата се появи в черна рокля без презрамки на Dior, създадена под творческото ръководство на Джонатан Андерсън.

Парижката резиденция на Селин Дион е планирана да продължи до 29 май 2027 г. заради засилен интерес.


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