Риана прикова погледите с костюм за близо 10 000 долара на концерт на Селин Дион в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

Риана беше сред звездните гости на концерт от резиденцията на Селин Дион в Париж, като привлече вниманието с костюм Tom Ford за близо 10 000 долара и все още непусната в продажба чанта Dior.

38-годишната певица и основател на Fenty избра тъмносин копринен костюм, под който реши да не облича блуза или риза. Под двуредното сако с остри ревери се виждаше черен дантелен сутиен.

Rihanna out in Paris, heading to dinner at César after the Celine Dion show. pic.twitter.com/ifNtL7gddI — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 17, 2026

Сакото Tom Ford е на цена 6650 долара, а широкият панталон от същия комплект струва 2980 долара. Риана завърши визията със слънчеви очила Saint Laurent за 495 долара и обувки от змийска кожа на Amina Muaddi.

Особено внимание привлече сребристата чанта Lady Dior с пайети и ресни от колекция Cruise 2027 на френската модна къща. Моделът все още не се предлага в магазините, като колекцията се очаква да бъде пусната в продажба през октомври или ноември. Сходна версия на Lady Dior от същата линия е оценена на около 22 000 долара.

Rihanna going to dinner with her cousins after Celine Dion's concert in Paris tonight. pic.twitter.com/MZsmil5StK — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) September 16, 2026

Изпълнителката на „Umbrella“ добави към визията си характерния пръстен „Mom“ от 14-каратово злато с 24 диаманта, голям диамантен пръстен на кутрето и диамантени обеци. Червено червило допълваше вечерния ѝ стайлинг. След концерта Риана продължи вечерта в парижкия ресторант и клуб César.

📸 Rihanna arriving at César Restaurant last night. pic.twitter.com/yI0t77M1fC — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) September 15, 2026

Певицата е сред редицата известни личности, посетили първите концерти от резиденцията на Селин Дион в Plenitude Arena. Сред гостите досега са били бившата първа дама на САЩ Мишел Обама, канадската певица Шаная Туейн и риалити звездата Ким Кардашиян.

58-годишната Селин Дион започна серията си от 26 концерта на 12 септември, с което направи първия си пълноценен концерт от шест години. Канадската певица се оттегли от активни сценични изяви заради здравословни проблеми, а през 2022 г. обяви, че е диагностицирана със синдром на скования човек, рядко неврологично автоимунно заболяване, което може да причинява тежка мускулна скованост и болезнени спазми.

По време на откриващия концерт Селин Дион се разплака при изпълнението на хита си от 1997 г. „My Heart Will Go On“.

„Обещах да не плача. Тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота“, каза певицата пред публиката.

Céline Dion cries as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years pic.twitter.com/bLDtqinDK7 — Variety (@Variety) September 12, 2026

Дион отдаде специално внимание и на баладата „Because You Loved Me“ от 1996 г., като заяви: „Ако мога да го кажа така, аз съм всичко, което съм, защото вие ме обичахте.“

Сценичният гардероб на Селин Дион за концертната серия включва специално създадени модели на Dior, Schiaparelli, Givenchy, Tom Ford, Louis Vuitton и Alaïa, както и бижута Boucheron. За откриването певицата се появи в черна рокля без презрамки на Dior, създадена под творческото ръководство на Джонатан Андерсън.

Парижката резиденция на Селин Дион е планирана да продължи до 29 май 2027 г. заради засилен интерес.