Радослав Бимбалов: Българският национален интерес е....?

Приемаме го по няколко пъти на ден, в обилни дози, все едно е панацея. Българският национален интерес изисквал това. Другото му противоречало. Третото било национално предателство. Един политик го защитавал, друг го продавал.
Изразът се употребява толкова често, че постепенно е придобил почти магическа сила. Нещо като абра-кадабра (да не се бърка с банга-ранга). Достатъчно е да го произнесеш и собственото ти политическо мнение престава да бъде мнение. Вече е "интересът на България". Само че има един малък проблем.
Какво точно е БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС?
Не какво според президента, премиера, някой партиен лидер или телевизионен анализатор е добре България да направи утре. А какво означава самото понятие?
Любопитното е, че отговор има и го е дала самата българска държава.
В Стратегията за национална сигурност на Република България са определени „жизненоважните интереси“ на страната. Сред тях са защитата на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданите; суверенитетът и териториалната цялост; конституционният ред и демократичните ценности; националната идентичност; преодоляването на демографския срив; образованието и науката; достойното място на България в европейските и световните процеси.
Има и други важни интереси — колективната сигурност, добросъседството, регионалната стабилност, енергийната сигурност и диверсификацията.
Забележете какво НЕ пише там. Не пише „да бъдем с Русия“, нито пише „да бъдем срещу Русия“. Не пише „да следваме Америка“. И дори членството ни в ЕС и НАТО не е самият фундаментален "национален интерес".
То е "средство за защитата му" и именно това разграничение е важно.
Съюзът НЕ е интерес. Договорът НЕ е интерес. Газопроводът НЕ е интерес. Покупката на самолети НЕ е интерес. Изпращането или неизпращането на войници НЕ са интерес.
Това са просто ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.
И всяко от тях трябва да отговори на въпроса КАК служи на действителния национален интерес: прави ли България по-сигурна, по-свободна, по-богата, по-независима и по-способна сама да определя бъдещето си?
Всъщност този разговор е много по-стар от днешната разписана Стратегия. Още възрожденците търсят съдържанието на същото понятие, макар да не използват съвременния административен език.
Любен Каравелов пише: „Патриотизмът е привързаност към политическото отечество, привързаност към собствената независимост и свобода.“
Захарий Стоянов задава въпроса още по-просто: „Да си остане България и занапред свободна и самостоятелна страна ли, да се управлява и нарежда от българи ли, или от чужди хора?“ и дава своя отговор: „Щастлив и блажен е само оня стопанин и оная държава, която сама си нарежда работите.“
А Стамболов стига до най-реалистичната част от уравнението. Той предупреждава, че Великите сили не съществуват, за да защитават българския интерес: „Политиката на Великите сили, а особено на Русия, е политика за уголемяване на своята сила.“ Това не е обвинение. Това е описание на начина, по който функционират държавите.
Русия има руски интерес. Америка има американски. Германия има германски. Турция има турски. Сърбия има сръбски. И нашите партньори в Европейския съюз също имат свои национални интереси. Нормално е. Стамболов прекрасно разбира това още през 1894 година и затова формулира българската задача с едно изречение, което е оцеляло повече от век:
„Желанието на народа да стои на български крака, а не на руски.“
Ключовата дума тук за мен не е „руски“, а „български“. Защото да стоиш на български крака не означава да се преместиш на американски, германски или нечии други.
Означава да знаеш къде е твоят интерес.
И точно тук е проблемът с днешната употреба на израза „български национален интерес“. Твърде често той звучи като "интересчийство", но още по-големият проблем е, че той НЕ Е начало на аргумента.
Той е негов край.
„Това е в българския национален интерес“, казват популистите и това е точката на тяхното дълго безсмислено изречение.
Добре.
НО ЗАЩО, ЗА БОГА?
Как увеличава сигурността ни? Как защитава суверенитета ни?Как подобрява благосъстоянието на гражданите? Как намалява опасните зависимости? Как помага срещу демографската катастрофа? Как укрепва образованието, икономиката, институциите? Как прави България по-способна да защити собствените си решения след десет или двайсет години?
И ако не можем да отговорим на нито един от тези въпроси, може би изобщо не говорим за "национален интерес."
Може би говорим за партиен интерес, за икономически интерес, за електорален интерес, а в някои крайни случаи - за НЕЧИЙ ЧУЖД държавен интерес.
Българският национален интерес, колеги българи, не е магическа фраза. Никаква абра-кадабра с трибагреник отгоре.
Ако трябва да съберем официалните документи и стария български политически опит в едно изречение, може би то би звучало така (простете за главните букви, но се налага):
БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС Е БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ СИГУРНА, СВОБОДНА, ПРОСПЕРИРАЩА И ЖИЗНЕСПОСОБНА ДЪРЖАВА, СПОСОБНА САМА ДА ОПРЕДЕЛЯ БЪДЕЩЕТО СИ.
Всичко останало е СРЕДСТВО - политика, решение, действие. НЕ интерес. Интересът на един народ не се променя според моментната власт. Променят се средствата и понякога (за съжаление) те са в ущърб на самия интерес.
И когато някой следващия път ни каже, че нещо било „в българския национален интерес“, нека не кимаме веднага. Нека зададем най-простия въпрос:
Кой точно (или дали изобщо) български интерес защитава?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #46
10:02 26.08.2026
2 Браво
Коментиран от #3
10:03 26.08.2026
3 Сила
До коментар #2 от "Браво":Но има ли кой да го проумее ....???!
Глей са къв залп ще дадат копейките ....
Коментиран от #29
10:05 26.08.2026
4 Бимбалов, ЧАДО
Пък какво стана.
В днешните времена не си ли с някой, си обречен...
10:08 26.08.2026
5 Тошо
10:08 26.08.2026
6 kоkорчо 💋🍌
10:13 26.08.2026
7 Лост
Коментиран от #10
10:18 26.08.2026
8 Голям
10:19 26.08.2026
9 име
Същото важи и за ЕССР, защитава интересите на Германистан и някои други големи. Зелената схема защо беше наложена преди 20г? За да се продават немските перки и солари. Само, че при соларите бяха изместени от китайците (перките са много големи и скъпи за транспортиране) и вместо да наливаме пари в Германистан, ги наливахме в Китай. Същото става и с батериите сега.
Сега се сетете кой какви интереси има Украйна да влезе в НАТО и ЕССР. Национални са интересите, ама не на Украйна.
Коментиран от #12, #13, #16, #18
10:19 26.08.2026
10 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #7 от "Лост":Българските плодове и зеленчуци са изнасят за ЕС. Там дават по добри цени.
Ти ако си производител, ша ги.продадеш там където има печалба.
Иначе пазара ни е залят от всякакви стоки.
10:21 26.08.2026
11 Плешко с очната линия
10:21 26.08.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "име":Дали Белгия и Нидерландия си изгубиха НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС в НАТО и ЕС....
И що още държави искат да влезат в тези съюзи....
10:23 26.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бимбалов, ЧАДО
10:25 26.08.2026
15 Бимбалов, ЧАДО
Или стана точно обратното.....получават сигурност и мир за години напред.
Коментиран от #27, #53
10:28 26.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бимбалов, ЧАДО
10:30 26.08.2026
18 Тъпото руско говедо
До коментар #9 от "име":Най-голямата гадост на този свят май ще се окаже русия и вечните и имперски въжделения... не се ли нахранихте на земя, малко ли ви е това което имате, защо постоянно ламтите за още и още?
Коментиран от #22, #49
10:30 26.08.2026
19 Бимбалов, ЧАДО
Явно и те с удоволствие ша са лишат от националния интерес.
Но те не мислят като теб...и слава Богу.
Коментиран от #23
10:34 26.08.2026
20 Граф Шахински
10:39 26.08.2026
21 Бимбалов, ЧАДО
Като Украйна ли......
Коментиран от #30
10:41 26.08.2026
22 ЗДРАСТИ
До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":АБЕ НЯКОЙ ТИ Е НАДУЛ КРАТУНАТА И ТЕНДЖЕРАТА ТИ Е СТАНАЛА ТЯСНА
КОГАТО ПРЕИМЕНУВАХМЕ ТУРЦИТЕ КОЙ ЗАЩИТИ НАЦИОНАЛНИЯ ТИ ИНТЕРЕС БЕ
И ОЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ НИ ИНТЕРЕС Е ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АГЕНТИ
КАКТО И ОЗАПТЯВАНЕТО НА ТУРБО ПАТРИОТИТЕ В ЗАЩИТА НА ХОРАТА С БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ
И УКРАИНСКИ
И МАКЕДОНСКИ
АЙДЕ ОТИВАЙ ДА ОЗАПТЯВАШ ПУТИН
Коментиран от #28
10:42 26.08.2026
23 Я ЧАКАЙ МАЛКО
До коментар #19 от "Бимбалов, ЧАДО":ДЪРЖАВИ ИЛИ ПОЛИТИЦИ
ИЛИ Е ИМАЛО РЕФЕРЕНДУМИ
10:44 26.08.2026
24 слушател на Дарик
10:47 26.08.2026
25 Зеления
и питам след като:
"В Стратегията за национална сигурност на Република България са определени „жизненоважните интереси“ на страната. Сред тях са ..... суверенитетът и териториалната цялост; ...националната идентичност;...."
Защо ГЕРБ, ППДБ, ДПС и БСП предадоха един от символите на националнта идентичност, българската валута, българския лев? За какво по точно го предадоха - за да живеем по добре и по богато декламират те.
Първо ние не живеем по богато с евро, а по бедно. Но дори и да живеехме по-богато с евро означава ли, че нещо което ти дава по-голямо благосъстояние за сметка на загуба на национална идентичност е добро за държавата и народа й?
Давам пример - Тръмп предложи на гренландците по 1 милион долара на всеки, ако Гренландия стане щат на САЩ - гренландците не приеха !!!! Въпреки че щяха да забогатеят.
Сега се замислете за един от доводите на поддръжниците на еврото - не плащаме такси за превалутиране от лев към евро когато ходим в чужбина:
- тези няколко стотинки, които ще платим за такси струваха ли си да предадем един от националните си символи? Стотинки срещу 1 млн долара на гренландец, които островитяните отказаха.
В Гренландия може да нямат история на 1300 г., може да не са преживели и оцелели 500 г. под робство, може да нямат факта, че никога бойно знаме не е пленявано в битка, може да не са дали азбука на стотици милиони хора по света, но се оказаха по големи патриоти от нас българите...благод
Коментиран от #32
10:49 26.08.2026
26 Дзак
10:49 26.08.2026
27 свидетел
До коментар #15 от "Бимбалов, ЧАДО":получиха ядрена заплаха оттатък границата.
Коментиран от #48
10:49 26.08.2026
28 Тъпото руско говедо
До коментар #22 от "ЗДРАСТИ":Припозна ли се... оркче мамино сладко, нали се сещаш, че войната в Украйна не отстоява руските националени интереси, а персоналните интереси на идиота путин. Що не вземете да се спрете, защо продължавате да гласувате за изтрблението си... имаш ли какво да ядеш днес, а зареди ли си автомобила с гориво... пак ли не стигна до теб??? Сами сте си виновни.
Коментиран от #35
10:50 26.08.2026
29 Зеления
До коментар #3 от "Сила":"Глей са къв залп ще дадат копейките ...."
Само факта, че пишеш "копейки" говори, че си чел статията, но нищо не е влязло от нея между двете ти уши.
10:51 26.08.2026
30 А като сме
До коментар #21 от "Бимбалов, ЧАДО":в НАТО, какво си мислиш, че ще стане ако например, Турция реши да си присвои наша теротория??
Мислиш ли, че НАТО ще ни спаси а😂😂😂
Коментиран от #31, #33, #44
10:51 26.08.2026
31 Тъпото руско говедо
До коментар #30 от "А като сме":Такива "присвоявания" ги правите само руските орки. Турция е в НАТО и България е в НАТО, такива присвоявания на територии са изключени, гиди болни руски мозъци, никога няма да станете хора.
10:55 26.08.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Зеления":Дали всички държави приели еврото си предадоха националните интереси.....
Що ли още държави искат да влезат в еврозоната тогава.....
Коментиран от #40, #42
10:56 26.08.2026
33 Бимбалов, ЧАДО
До коментар #30 от "А като сме":Не знам някой да е искал прекрояване на границите на натовските държави в 21 век....
В политиката няма ..ЩЕ...има реалности.
Коментиран от #38
10:58 26.08.2026
34 Меко казано тъмен
10:58 26.08.2026
35 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #28 от "Тъпото руско говедо":АМА ДИРЕКТНО НА ПУТИН ЛИ
Е ТЕ ЗА ТОВА ВОЙНАТА ЩЕ Е ДО ПОСЛЕДНИЯТ БАН.....ДЕРАС
СЪС ЗОМБИРАНИ ИДЕ.....ОТИ НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ
НЯМА СМИСЪЛ
АЙДЕ НАХЛЮПВАЙ ТЕНДЖЕРАТА ЩОТО ПУТИН ИДВА
Коментиран от #39
11:00 26.08.2026
36 Констатация
11:01 26.08.2026
37 Като начало:
2. След това да се депортират всички укр. рус. евр. анг. гер. и всякакви други не българи.
3. Приемане на закон за защита на Българския език и култура. (изчистване на езика от чуждици, имена на търговски марки, реклами и др. да се изписват на Кирилица).
4. Национализация на едрия капитал.
5. Военна и/или трудова повинност за всички младежи.
6. И много други....
11:01 26.08.2026
38 АМИ ЧЕТИ
До коментар #33 от "Бимбалов, ЧАДО":БЕ ДЕ...БИЛ
СЕВЕРНО КИПЪРСКА ТУРСКА РЕПУБЛИКА
Коментиран от #41
11:02 26.08.2026
39 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
До коментар #35 от "АМА ВЕРНО ЛИ":Дека го Путин бре......
Все го чакате и все го нема...вече пета година.
11:02 26.08.2026
40 Зеления
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"Дали всички държави приели еврото си предадоха националните интереси.....
Що ли още държави искат да влезат в еврозоната тогава....."
Ти индивидуален човек ли си?
Имаш ли собствени знания, собствени възможности, собствено самочувствие, собствена самооценка?
Ако си в една компания с още 10 души и всички кажат: "отиваме да разбием витрината на ей оня магазин, ей така за кеф" - ще смяташ ли че щом 10 души са решили това е правилно?
А ако искат още двама да се присъединят към 10-те, ще смяташ ли че щом има още желаещи да увеличат групата, значи това което прави групата е правилно?
Така че примера ти - има много държави в еврозоната и "има и други желаещи за еврозоната" е подобие на горното, което написах.
Коментиран от #43
11:03 26.08.2026
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "АМИ ЧЕТИ":Това в 21 век ли стана или преди 60 години.
ЯВНО НЕ ЧЕТЕШ ДОБРЕ написаното....
Коментиран от #45
11:04 26.08.2026
42 И КОИ БЕ
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":КОИ СА МЕРАКЛИИТЕ
АНГЛИЯ
ПОЛША
ЧЕХИЯ
НОРВЕГИЯ
ШВЕЦИЯ
КОИ СА НА ОПАШКАТА ЗА ВВРОЗОНАТА
АЙДЕ КУПИ СИ ЕДИН ХЛЯБ И ДВЕ МЛЕКА ЗА 5 Е ТОЕСТ 10 ЛЕВА
ИЛИ ПО ДОБРЕ Е ЕДИН СЕЗАЛ
Коментиран от #47
11:06 26.08.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "Зеления":Не знам държави от ЕС да са тръгнали витрини да разбиват.....ама щом си рекъл.
11:06 26.08.2026
44 Изоори
До коментар #30 от "А като сме":Важната придобивка на демокрацията в Родината е обезлю-дяването й. То от своя старна създава възможност за загуба на територията от външни сили. Мисли в не толкова далечна перспектива 3-5 г.
САЩ имат вече и ще имат в бъдеще други интереси - извън Европа. България ще бъде предадена на влиянието на Англия. А тя, от своя страна, под-ло ще ни предостави на Тур-ция, както се е случвало през 14-19 век.
Съществуват проекти на МИ 6 за създаване на Кюр-дска държава. Помислете и се сетете коя държава ще бъде дадена за компенсация на Ту-рция за съгласирто й евентуаната Кюр-дската държава.
А сега: Спомнете си анексията на Северен Ки-пър.
И не забравяте завладяването на Сирия и убийствата и насилия на хрис-тяни и обезгл-авяването на деца и жени в Южна Сирия от Алкайда с насърчаване, помощта и съдействието на Турция.
Ами арменския гено-цит. Били са убив-ани всички мъже и момчета.
Какво ви пиша за Сирия? Спомни си Браци-гово и Батак и за кланетата на българи през 19 век. А Перущ-ица забрави ли ?
Мислете за икономическо господство на Т-урция в Южна България (по диагонала Варна Благо-евград) и възможна и надвисващата културна турска авт-ономия и последващитедействия и последствия за България.
И така ще трябва да изб-ираме между Тур-ция и Р-усия.
Нека всеки българин да направи изб-ор още сега, коя от двете държави, ако ни се даде тази възм-ожност, разбира се.
11:06 26.08.2026
45 Е КВА Е РАЗЛИКАТА
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ЩО НЕ НАПИСА ДИРЕКТНО ПРЕЗ 2025
БАЯ ЗАХИТРЯХТЕ ТУЙ ПЕПЕР....АСЕТЕ
А ПО ОНОВА ВРЕМЕ НЯКОЙ ДА Е ПРОМЕНИЛ ГРАНИЦА НА ДЪРЖАВА ОТ ВАРШАВСКИЯТ ДОГОВОР
Коментиран от #50
11:08 26.08.2026
46 Народ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
Коментиран от #59
11:09 26.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сашо Диков
До коментар #27 от "свидетел":Чакаме го на полиграфа!
11:11 26.08.2026
49 Милчо Лаков
До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":Я посочи,младеж,една завоевателна война на Русия и СССР.И там където са влизали е било с цел защита на националните си интереси.Питаш ли се защо източните украинци са православни,а западните католици.Младите не знаят а и не четат.Русия просто ще си върне руските територии,а другото ще остави на Полша и Унгария...може би малко на Румъния.
Коментиран от #52, #57
11:11 26.08.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "Е КВА Е РАЗЛИКАТА":Кво бе Варшавския договор, че нещо не са сещам.
Той не са ли РАЗПАДНА от самосебе си.
СССР не промени ли границите,....така ми казаха моите близки, останалите държави масово влязоха в НАТО....що ли????
11:12 26.08.2026
51 Бимбалов, ЧАДО
Просто си никой
11:16 26.08.2026
52 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "Милчо Лаков":Ами чакаме Путин да нахлуе в България.
Тук живеят над 300 хиляди руснаци.....
Ако му стиска де....
Завоевателни войни на Русия ...бол
Как ли е станала такава огромна държава....
Не е с преговори на кафе и понички.
11:19 26.08.2026
53 име
До коментар #15 от "Бимбалов, ЧАДО":Финландците са били роби на шведите, служели са да умират във войните на шведските крале. Когато стават част от Руската империя, руснаците им дават автономия, правят ги кралство/княжество. Хелзинки е построен от руснаците, с руски пари, от руски инженери. На мястото му е имало скъсано рибарско селище. Направили са им държава, дали са им образование, направили са ги част от руската аристокрация и интелектуален елит. След ВСВ вместо Сталин да ги накаже, че са били съюзници на Хитлер, че са организирали лагери за нефинландци в Карелия, където са избивали цивилни, Сталин ги е помилвал. И са подписали безсрочен пакт за неутралност. Явно не чак толкова безсрочен, в момента са нужни на европейските неонацита заради месото и границата им с Русия. Икономиката им вече е разрушена, защото Нокия заляза, а другите им успехите им са били благодарение на връзките с Русия. Никой не иска да купи Боингите на Фин Еър, била е една от най-добрите авиокомпанни в Европа защото ексклузивно са обсужвали полетите от централна и западна Европа към Русия. Хартията, която продават, от руска дървесина. Няма вече такова търсене на хартия. Другите им най-успешни експортни стоки бяха пак от руска дървесина, но след 2022 трябва да режат своите ограничени гори. Което не е чак такъв проблем, защото и без това се обезлюдяват. Най-вече пограничните райони с Русия, които буквално умират прави защото руснаците затвориха притока на руски пари към Финландия.
Викаш, много сигурност и стабилнос
Коментиран от #60
11:19 26.08.2026
54 Митето
Просто е, и не е нужно толкова писане - с чужда валута - чижди интереси.
Коментиран от #58
11:20 26.08.2026
55 Бимбалов, ЧАДО
Не е важно кой какво е казал, написал, споделил през миналото.
Живеем в 21 век....
11:23 26.08.2026
56 Търновец
11:23 26.08.2026
57 Невежи
До коментар #49 от "Милчо Лаков":Сталин нарежда създаването на македонска нация, напротив българските интереси, с което полага основите на избухналия геноцид над българите в Македония, Благоевградско и други части на България! Откъде ви намират такива хора с изтрито самосъзнание и подменена идентичност?
11:24 26.08.2026
58 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #54 от "Митето":Кажи го на другите държави дето са в еврозоната....
Може да излязат от там щом ти казваш.
Коментиран от #62
11:24 26.08.2026
59 Петко Таков
До коментар #46 от "Народ":Идеологията на Раковски е наивна и повърхностна....Докато умува как четите ще обикалят Балкана и ще бунтуват населението,сръбските свинари(търговците,които продавали месо на Австро-Унгария)организират 30х.армия,въоръжена,с офицери и логистика и Сърбия се освобождава,почти.Идеята за четите върви до края,Хр.Ботев,напразна,млада кръв жертвана за нищо.Като сложиш и идеята,че границите на Екзархията са границите на България...Македония,та Македония и Белото море.Харесвам думите на проф.Гълъбов(социолог)в Народното събрание след Националната катастрофа,1919 год - даваха ни много,искахме всичко,накрая не взехме нищо.
Коментиран от #61
11:26 26.08.2026
60 Бимбалов, ЧАДО
До коментар #53 от "име":То руснаците са построили и много неща в....Украйна.
Ама виде кво става там когато една страна е НЕЗАВИСИМА.
11:27 26.08.2026
61 Да, Македония
До коментар #59 от "Петко Таков":Само през призмата на Македония, може да се види цялостната картина и антибългарската политика, която винаги е водила Русия след освобождението! И Македония ще ви бъде трън завинаги. Още откакто Русия напада България за да превземе Добруджа. Още в отзи момент изкривява представите за тази братска държава. Това е просто една зла империя, като всяка останала, америка, израел или друг.
11:33 26.08.2026
62 Митето
До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Казвам с пример - Унгария, Словакия или Полша при въвеждането на тяхни национални закони, които не се понравиха на Брюксел, им се спретнаха санкции и ограничения.., докато ме се поправят.
11:38 26.08.2026
63 ... и тогава
11:45 26.08.2026
64 Смър на украйна, израел, сащ, ес, нато и
11:54 26.08.2026
65 Банана, бе замундиец,
11:58 26.08.2026
66 БПФ
Един от най-гнъсните национални предатели се загрижил за националния ни интерес?
12:04 26.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Нексус
Кой е навит да носи ватинка и да кара Москвич?
Има ли такива?
12:15 26.08.2026
69 Нексус
12:19 26.08.2026