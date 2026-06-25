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Красимира Хаджииванова: През нощта тирове се гонят с бясна скорост в най-лявата лента на АМ "Тракия". Нямаме осветление на магистралата
  Тема: Войната на пътя

Красимира Хаджииванова: През нощта тирове се гонят с бясна скорост в най-лявата лента на АМ "Тракия". Нямаме осветление на магистралата

25 Юни, 2026 16:00 1 166 29

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  • войната на пътя-
  • корупция-
  • строителни далавери-
  • пътища-
  • мантинели

Моля се и заради така наречения асфалт от ТЕМУ по така наречените ни магистрали, от който избрани хора си оправиха живота за шест поколения напред, а пък други си го съсипаха за шест поколения напред

Красимира Хаджииванова: През нощта тирове се гонят с бясна скорост в най-лявата лента на АМ "Тракия". Нямаме осветление на магистралата - 1
Снимка: БГНЕС
Красимира Хаджииванова Красимира Хаджииванова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Най-продължителните часове по религия и добродетели провеждам в колата, когато пътуваме с детето по някоя от така наречените ни магистрали.

Така, както се моля на Господ и всякакви сили и енергии, докато изпреварвам ТИР, не си спомням да съм се молила въобще по друг повод в живота си. Моля се шофьорът да ме вижда, моля се да не е заспал, моля се да не тръгне внезапно той да изпреварва друг ТИР и да идем всички в канавката.

Имам си и правила - първо, гледам да не пътувам в неделя и петък, особено в петък.

Това коментира във "Фейсбук" Красимира Хаджииванова.

Второ, да не е рано сутрин, че да не ме връхлети някой, играл допреди малко в Студентски град, и после се метнал за малко в колата.

Трето, да не е късно вечер и ако не се налага - никога през нощта, защото не знам вие по Тракия нощно време минавали ли сте скоро, и виждали ли сте как тирове препускат един след друг и се гонят в лявата лента. Ако въобще ги видите в тъмницата, разбира се, защото по така наречените магистрали нощно време нищо не се вижда - нито осеяните с огромни дупки и неравности ДВЕ ленти, нито паркираните в АВАРИЙНАТА лента тирове, които си кибичат там, често без никакво обозначение.

Четвърто, пето, шесто и двайсто - не спирай в аварийна, не карай постоянно в лявата, не карай бързо в дясната, че ще се пребиеш в скъсана гума, дълбока дупка или стърчащо желязо, или пък ще излетиш от гигантските локви вода при дъжд.

Моля се и заради така наречения асфалт от ТЕМУ по така наречените ни магистрали, от който избрани хора си оправиха живота за шест поколения напред, а пък други си го съсипаха за шест поколения напред.

Заради крадливите схеми на АПИ и изчезналите милиарди за строеж на легендарната магистрала Хемус, превърнали се във вили, басейни и коли. Ние по-бързо откраднахме парите и купихме вилите, басейните и колите, отколкото построихме нови 10 км от магистралата.

Заради "милиардите" километри криви и тъмни пътища с объркващи или липсващи табели и упътвания - първа гордост на стендъп артиста, който управляваше 20 години.

Заради това, че най-икономичният, екологичен и логичен транспорт - железопътният, продължава да е като в държава от четвъртия свят, вместо да е предпочитан, развиван и промотиран. За сметка на промотирането, лобирането и закрилата на определени компании за автобусен транспорт, някои от които знаем, че се отчитаха месечно с хиляди евро на Сарафов, роднините му и кой знае на кого още.

Заради липсата на отговорност, отбиването на номера, хвърлянето на прах в очите.

Не знам дали в Европа има друга държава, в която да губят децата си с такава бясна скорост. Ние все още нямаме детска болница, трепем си децата по пътищата, събираме им пари за лечение в чужбина със специални кампании.

Оглеждам се наоколо и виждам, че се превръщаме в някакви невротизирани животни, които се чудят дали ще оцелеят от София до Бургас, за да заведат и тая година детето за 10 дни на море.

Нервните ни системи са изпилени до краен предел, защото тук се налага да анализираш и интерпретираш данни, просто за да извършиш елементарно действие, като да идеш на 300 километра от дома си без някой да те утрепе по пътя.

На всички ни трепери окото дали ще си опазим децата по пътищата, в училище, ще имаме ли пари да им осигурим НЯКАКВО читаво средно образование, ядат ли боклуци, които ние лично им купуваме, защото на опаковката пише, че е храна, направили ли сме достатъчно за емоционалната им интелигентност, докато сме изразявали по площадите гражданската си позиция по хиляди въпроси, от които държавата е абдикирала, и ще научат ли наизуст Хайдути, че в пети клас това било от най-важните умения.

Всички искаме едновременно децата ни да оцелеят, но и да станат самостоятелни, спокойни и отговорни възрастни, и аз просто не знам дали двете неща в тези условия не са взаимоизключващи се.

Нали си представяте, че вчера две майки са изпратили децата си до колата, пожелали са им успех, прегърнали са ги и са им казали "Обадете се по пътя и като пристигнете" - и повече не са ги чули?

А помните ли, че преди няколко години друг ТИР нахлу в насрещното на Тракия и затри цяло семейство, като само малката дъщеря оцеля, защото останала в София при баба си?

И тогава водихме разговор за бетонни разделители, контрол върху тежкотоварния транспорт и в коя лента трябва да карат тировете - видя се докъде сме я докарали. До вдигане на цената на винетките за същите тия скапани пътища.

И за да не завършваме трагично, а може би за да завършим точно така, ви казвам, че пиша този статус отново от влака до Варна.

Ако помните, миналата година ви описах как протича пътуването - първо си взимаш крайпътен влак до София Север, после прескачаш пероните и се хвърляш в истинския влак до Варна, но това никъде го няма описано - човек се ориентира по опита си от други преживявания (например в пощата, в КАТ и тн).

Тази година пак е така, но на перона се появи и чужденец, който проведе анкета с малкото англоговорящи граждани, за да разбере как, аджеба, да стигне до истинския влак за Варна.

Миналата година нямах кеш, за да си купя нещо от вагон-ресторанта, и така си стоях, жадна и клета, защото "с карта не може".

Тая година се подготвих и взех пари, но сега пък няма вагон-ресторант.

Пътуваме от 7 сутринта, по план ще пристигнем в 14.50 във Варна и НЯМА ОТКЪДЕ ДА СИ КУПИШ ВОДА, кафе или каквото и да е.

Няма, бе. Няма една вендинг машина дори. Може би, ако тръгнеш да умираш от жажда, ще се прежалиш и ще лочиш от чешмата в тоалетната въпреки предупредителния надпис, че не е годна за пиене. Нося си една малка бутилка от София и отпивам от нея само в краен случай, на по-големите гари, и така отброявам колко остава до третия (или който там е) най-голям град в България.

И все пак, при пътуване за една вечер до Варна, предпочитам ТОВА пред шофиране 1000 км през Бургас и обратно (защото оттам е по-лесно човек да стигне до Варна). Просто догодина ще си взема и пари, и бидон с вода, и няма да има изненади.

За всичко останало в живота, скъпи съграждани, имаме един хубав израз - "да не ти се случва това, което майка ти го мисли", обаче трябва да го осъвременим малко.

"Да не ти се случва това, което майка ти, в България, го мисли" обобщава всичко, което може да ти се случи тук, та дори и немислимото.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евро демократ

    19 4 Отговор
    проблема е в българската 36г. мутро-комунистическа демокрация и мафиотизация,антипод на нормалната демокрация,а сега се чудим защо нищо не върви като хората в бг!!!

    Коментиран от #11

    16:05 25.06.2026

  • 2 Не дават магистралите на концесия

    18 4 Отговор
    както е в цял свят, за да може да се краде!
    И така вече 36 години!

    16:06 25.06.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 21 Отговор
    Как не, Красимиро ТИР-овете се гонят с бясна скорост по магистралата, като имат монтиран ограничител на скоростта на 90 км/ч?

    Коментиран от #7, #13, #19

    16:09 25.06.2026

  • 4 ТВА Е ДЕМОКРАЦИЯТА

    18 1 Отговор
    ИЛИ КАКТО Е КАЗАЛ ДЯДО МАРКС ЗА 300% ПЕЧАЛБА НЯМА ТАКОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КОЕТО КАПИТАЛИЗъМА ДА НЕ ИЗВЪРШИ.

    16:10 25.06.2026

  • 5 българина

    16 3 Отговор
    абсолютно всичко е вярно, само ще добавя, че за всички тези резултати българите гласуваха от 2009 досега, с първи реален протестен вот чак сега! 16 г гласувагха за точно такава държава каквато е сега и се смееха на шегичките от Банкя. Просто който може да се изнася, както се и случва, тази терирория не я заслужаваме. Да идват други както и идват вече, които имат желание и повече възможности да оправят нвщата. Българите сме генетични ид оти, поне тези които останахме тук Това е положението

    Коментиран от #9

    16:12 25.06.2026

  • 6 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Пълни глупости целящи да отклонят вниманието от най-важният въпрос: КОЙ постави мантинелите и отговарят ли на стандарти и изисквания????? Всичко друго е ала бала. Защо мантинелата се разкъса от празен тир?????

    Коментиран от #8, #24

    16:14 25.06.2026

  • 7 Още по-реалист!

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Пътувам 4 часа през нощта по магистралата Шумен- Варна, карам нормално с около 120! Два тира-гондоли каращи явно зърно " С ограничители 90 км/ч" ме изпреварват. Та реално с каква скорост ли са се движели?

    Коментиран от #12

    16:16 25.06.2026

  • 8 ТИЯ МАНТИНЕЛИ ТРЯБВА ДА СА ОТ ЗЛАТО

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    НАЛИ НАМЕРИХА ПЛАЩАНЕ ЗА 500 МИЛИОНА €

    16:17 25.06.2026

  • 9 не сме идиоти

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "българина":

    Просто сме роби!И то страхливи!500 год не са малко!

    16:17 25.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "евро демократ":

    И след 100 години ще се оправдавате с комунизма, щото за нищо не ставате евродемократите. Един пирон не можахте да забиете за 35 години.

    16:19 25.06.2026

  • 12 Сталин

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "Още по-реалист!":

    Ами тировете карат с нормална скорост -,ти караш бавно

    16:19 25.06.2026

  • 13 666

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Има много с премахнат софтуерно ограничител, а правят и друг трик тираджийте - при спускане изключват от скорост (40 тона камион)и много бързо достигат скорости от 110-120 км. в час и повече.

    16:27 25.06.2026

  • 14 Този

    5 9 Отговор
    псведо спец - може ли да ми посочи една държава, където има осветление на магистрлата? Отделно какво значи гонят се бясно?! Нали има камери за средна скоорст? Те не ловят ли камионите?
    Аман от калинки

    Коментиран от #18, #20

    16:29 25.06.2026

  • 15 Живеем в адската част

    11 1 Отговор
    на клуба на богатите. 20 години ЕС, 20 години разруха, а сега и новата чума наречена Евро зона ни удари. Следват изнасилвания и убийства от мигранти. Благодаря на Тодор Живков (да се свети името му) за безгрижното и щастливо детство

    Коментиран от #28

    16:30 25.06.2026

  • 16 Частна Република България

    3 2 Отговор
    Така е. Махнахме,,,народна,,,, и станахме частна Република. Много по добре е за мен. Всичко е наред. Пара много. Коли скъпи,луксозни. Който не му харесва да заминава където иска. Свят голям. Тук такива като мен са си добре. И банани има винаги на промоция.

    16:30 25.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1 държава ти казвам веднага

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Този":

    Белгия + 1 бонус Сърбия

    16:31 25.06.2026

  • 19 Айде на бас,

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    че те водя веднага при тахографаджията и ти го прави на 95. Отделно по баира като се пуска може и 120 да направи

    Коментиран от #22

    16:32 25.06.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Този":

    Великобритания.

    16:37 25.06.2026

  • 21 Григор

    5 0 Отговор
    Те не само се гонят, но и много хубаво спинкат. И през нощта и през деня монотонността на пътя създава чудесни условия за унасяне и заспиване. Против това лек няма. Болшинството от катастрофите на "Тракия" се дължат именно на заспиване.

    16:39 25.06.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Айде на бас,":

    Тук се говори за гонка между тираджии с бясна скорост, а не за спускане. При спускане, дойде ли един завой и го пиши обърнат. Нещо за центробежни сили на завой чувал ли си. Едно време се учеше в курсовете.

    16:41 25.06.2026

  • 23 123

    4 1 Отговор
    Аболютно вярно е написаното, в същото време е много тъжно и отчайващо.Аз по същество избягвам магистралите където скоростите са убийствени и ме заболява врата постоянно да гледам в огледалата за обратно виждане за приближаващи коли-самолети с пилоти самоубийци и убийци.Може би решението е такива да бъдат изпращани на обществено полезен труд като санитари в болници и по специално в моргите.

    16:41 25.06.2026

  • 24 дядо Петър

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    Глей ся дедовото, мантинелите няма как да ги направят идиотоустойчиви. Или ти предлагаш да ги направят от титан та да могат да издържат удара на локомотив?Братята роми ще са много щастливи от такива мантинели. Не е проблема в мантинелите, а в идиото зад волана. За това пак ли комунистите са виновни?

    Коментиран от #25

    16:44 25.06.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "дядо Петър":

    Въпросът е: Защо мантинели. Такива в нормалните държави има Сао на скоростен път. На магистралите има бетонни блокове и никога не се е чуло ТИР да премине от другата страна.

    16:50 25.06.2026

  • 26 Бай Ганчо’вските

    4 1 Отговор
    Магистрали са под нивото на много африкански държави. Не могат да сравняват със съседните ни държави въобще.

    16:52 25.06.2026

  • 27 Факрус

    2 3 Отговор
    И какъв ти е проблема да си носиш парите в джоба, вместо в картата? Може би те е страх, че някой ще ти върне ресто с два цента по-малко? С тези карти вече съвсем изтрещяхте!

    16:54 25.06.2026

  • 28 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Живеем в адската част":

    ние го ВИДЯХМЕ. Останалите няма никога да го разберат...

    16:58 25.06.2026

  • 29 Тома

    3 0 Отговор
    Промяната когато дойде на власт направиха няколко дупки в асфалта видяха е че е по 3 см.и всичко беше до тук.А главатаря на шайката отговорен за това седи на първия ред в парламента

    17:06 25.06.2026