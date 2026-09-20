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Манолова: Правим "табло на срама", за да се засрамят веригите от надценките, които слагат

Манолова: Правим "табло на срама", за да се засрамят веригите от надценките, които слагат

20 Септември, 2026 13:47 926 57

  • мая манолова-
  • табло на срама-
  • вериги-
  • надценки

„Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани“, на мнение е новият председател на КЗП

Манолова: Правим "табло на срама", за да се засрамят веригите от надценките, които слагат - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените“, заяви пред bTV новият председател на комисията Мая Манолова.

За тези цел тя предвижда да сложи "табло на срама", за да се засрамят магазините от надценките, които слагат на продуктите.

„Ще съдействаме и чрез едно "табло на срама" за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсения ефект – репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките“, заяви Манолова.
По думите ѝ това ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност.

„Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, "табло на срама" и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота“, посочи председателят на КЗП.

Тя изрази надежда това да се случи в следващите два месеца и до Нова година от дейността на КЗП за овладяване на цените на храните да има конкретни резултати.

Според Манолова цените у нас „са изпуснати“ още от предишното мнозинство.

„Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани“, на мнение е тя.

„Информацията от други контролни органи за това, че се стига до надценки на млечни продукти от 90%, 100%, 140% е достатъчно красноречива. Последните данни и на „Евростат“ показват, че в сравнение със средноевропейските цени цените на млечните продукти у нас стигат до 142%. Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо“, заяви Мая Манолова.

„Затова парламентарното мнозинство прие редица законови промени. Задачата в момента е КЗП да приведе в действие тези законови текстове. Ще съдействаме максимално за окончателното приемане на справедливата стойност“, посочи Манолова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Донко

    38 0 Отговор
    Трябва да има такова табло и в НС!

    13:51 20.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 3.14К

    32 4 Отговор
    На това табло сложи и снимката на мъжа си!

    13:52 20.09.2026

  • 4 фермер

    10 0 Отговор
    защо триете коментара ми не е ли истина?

    Коментиран от #51, #55

    13:53 20.09.2026

  • 5 браво

    9 3 Отговор
    добра идея може да се приложи и за окаканите "политици" и "бизнесмени"!!!

    Коментиран от #56

    13:53 20.09.2026

  • 6 Лора

    23 0 Отговор
    И две табла на срама да направите,скъпотията и бедността в България са си факти. Ще продължат още дълго време.А мерки срещу тях никой не сътворява.

    13:53 20.09.2026

  • 7 ЧОЧО

    26 0 Отговор
    Те пък едно засрамване ще имат, чак ще се зачервят. Това са останки от соца.

    Коментиран от #12, #48

    13:53 20.09.2026

  • 8 Кюстендилската слива е доказателство

    14 3 Отговор
    Че на малоумин народ му трябва цирк, пилони, дамаджани, потури, икони, менцш гръцки, три морета и фъшкии

    13:54 20.09.2026

  • 9 Уредиха я с длъжност

    18 4 Отговор
    сега цялата пара в свирката, лозунги и лакардий от репертоара н ЦК на БКП

    13:54 20.09.2026

  • 10 БКП/КПСС

    15 4 Отговор
    Какво друго да очакваме от прогресивни комунисти...

    13:55 20.09.2026

  • 11 8888

    8 1 Отговор
    Безплатна реклама ще им направите!

    13:55 20.09.2026

  • 12 мутробизнесмен престъпник

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЧОЧО":

    срам ма е няма да крадя повече!

    Коментиран от #16

    13:55 20.09.2026

  • 13 Бай Яни

    11 3 Отговор
    Тия серсеми ептен в социализмът ни върнаха

    13:56 20.09.2026

  • 14 Абе , табло

    4 2 Отговор
    Не сме пионерчета , Манолова. Направете интернет приложение по градове в Google къде е най евтино. По информация от гражданите. Поддържайте го всеки ден.

    Коментиран от #38

    13:56 20.09.2026

  • 15 Жайме

    7 0 Отговор
    новАТА председателКА на комисията- Мая Манолова.

    13:58 20.09.2026

  • 16 българска мутроджукеса

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "мутробизнесмен престъпник":

    не ги слушай мило завиждат ни че се возиме във беимвйето фъф добай!

    13:59 20.09.2026

  • 17 Дзак

    3 0 Отговор
    Обратно в покритие!

    13:59 20.09.2026

  • 18 Виесте

    6 4 Отговор
    За таблото на срама,че семейно подкрвпятв укр. Фаши.ти

    13:59 20.09.2026

  • 19 Анонимен

    4 5 Отговор
    Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.

    13:59 20.09.2026

  • 20 Подпухнала

    11 2 Отговор
    Мая доста е подпухнала, дори силния грим не може да замаскира червените зеници . Вероятно са купонсвали до късно с генерала и са обърнали две бутилки с уийски ,за да полеят новата държавна службичка, а сутринта не е успяла да стане рано за работа?

    14:00 20.09.2026

  • 21 ШЕФА

    9 3 Отговор
    Мая,в Кауфланд и Фантастико надценка под 300 %НЯМА !!!!!!!!!!!

    14:01 20.09.2026

  • 22 Аксел

    16 0 Отговор
    Мая все с големите веригите се бори. Тези дето държат с промоции част от цените надолу. Навярно обаче никога не е влизала в малките квартални магазинчета да види там какви са цените и да проследи ,че те повечето купуват стоките си от голените търговски вериги и ги продават с надценка.

    14:01 20.09.2026

  • 23 Ама како

    6 2 Отговор
    Веригите ясни ли са или пак трябва да изброим Кауфланда, Лидъла, Билата и Метро. Другите са производните им.

    14:01 20.09.2026

  • 24 Стенли

    3 6 Отговор
    Майче ,на теб се надяваме , не ни предавай,само ти ни остана 🤯

    14:02 20.09.2026

  • 25 Учителка

    10 1 Отговор
    И с едно табло ще понижите цените. Що за цинизъм?!

    14:04 20.09.2026

  • 26 аааа

    11 0 Отговор
    Как пък така всички много успешни в частиня бизнес, пък отвори ли се място на държавната хранилка за висок пост веднага са там! Да ни спасяват, разбираш ли? Ама заплатата от 10000 еврака си върви, нали? Малко думи, ала-бала пред камерите, кьорфишеци и нищо, АМА ЗАПЛАТАТА СИ ВЪРВИ. Услугите за последната година са поскъпнали с поне 200-300 процента. Майстори, зъболекари, фризьори, технически прегледи, билети за концерти, които бяха 10-15 лева сега са 16 евро и КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ. ВСИЧКИ УСЛУГИ. Защо това се премълчава?! Ние освен стоки сме принудени да ползваме и услуги!

    14:06 20.09.2026

  • 27 Варна

    4 6 Отговор
    Престъпниците от веригите изнудват фирмите да слагат техните разходи към стоката на доставчика !!!! Така цената се завишава и изглежда все едно че стоката е скъпа,а не надценката голяма !!!!!!!!!!! Надценки под 300 - 400 % няма никъде !!!!!!!

    Коментиран от #57

    14:06 20.09.2026

  • 28 123

    6 2 Отговор
    Боли ги ура веригите за таблото на пеперудката Мая която няма банан на който да не е кацала,кога ще започнете да глобявате веригите за картели и монополи и също за неплащане на данъци.

    14:07 20.09.2026

  • 29 Тошко

    8 0 Отговор
    Ауууу... уплаши ги... циркаджиката Манолова ще я гледаме до втръсване.

    14:08 20.09.2026

  • 30 айде ма

    10 0 Отговор
    боли ги ффара веригите за табло на срама. За тая зверски голяма заплата това измисли?! Нелепо е, смешно, направо мухлясъл социализъм! Срамота. За таблото на срама!

    14:08 20.09.2026

  • 31 Фют

    2 0 Отговор
    Да сложите машината ми за пари като добър пример на всички изкудкудякали с цените.

    14:10 20.09.2026

  • 32 Настопроценти

    4 1 Отговор
    Табло на срама може навсякъде в съвременна България да се сложи! България се изпълни с простотии!

    14:11 20.09.2026

  • 33 Тодоров

    3 3 Отговор
    Елементарен пример: ползвам само капсули кафе "ЧИБО". Цена с доставка по интернет на опаковка с 10 бр. - 4.10 EUR; Фантастико - 4.85 EUR; Кауфланд - 6.16 EUR (?????). И не само кафе на капсули. Ами сирена, кашкавяли. Вместо лютеници взех да си купувам сьомга и черен хайвер. Май плащаме пенсиите на западните пенсионери.

    14:13 20.09.2026

  • 34 бай Ваклин Гугутков от село Мрамор

    4 0 Отговор
    Пиеньето не прощава.

    14:14 20.09.2026

  • 35 Кукуригу

    5 0 Отговор
    Тази не я слуша главата!

    14:15 20.09.2026

  • 36 Тиквата

    3 3 Отговор
    Истината за Кауфланд по който се сверяват цените на всякъде е МНООООГО ПРОСТА !!!!! Стоката излиза 6 лева,след вкараните в фактурата разходи на Кауфланд тя става 9 и на толкова се фактурира че влиза в склада. Същата стока стига до рафта на 27 лева !!!!!! след което се прави ПРОМОЦИЯ на 23.99 и Ганьо про.така вместо да не я купува,а да ги замеря с нея се реди на опашки да пазарува !!! Докато има балъци ще има и тарикати !!!

    14:17 20.09.2026

  • 37 Р Г В

    3 0 Отговор
    Когато човек не упражнява общественно полезен труд за благото на хората се чуди с какво да блесне в очите на слепите. По времето на соца във всяко основно у- ще имаше табло на срама където се посочваха имената на слабите и с лоша дисциплина ученици. А резултата кръгла О след години голяма част от тези подрастващи станаха активисти на БКП , БЗНС и ОФ ,а след 1990 г. - видни демократи но си останаха същите малоу.... Майче това е пазарна икономика, личи си че си продукт на онова време когато стоките в голямата си част в магазините бяха родно производство а не от държави в Европа, Азия и Африка.

    14:17 20.09.2026

  • 38 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Абе , табло":

    Кому е нужно Нет-Приложение за "Евтиния",след като Купувачът още като влезе в Магазина и вижда дори само с Периферното си зрение какви са цените на различните Производители на определен продукт!След малко по-задълбочен Анализ/за жалост и от личен опит при консумация/ установява,че Евтиното просто "няма качества" и повече и не поглежда на витрината към него.И го е казал Мъдрият народ":"Няма такъв Щанд с Евтини и Качествени Стоки"!

    14:17 20.09.2026

  • 39 Баба Ванга

    2 0 Отговор
    Тая врачица е още по-безмислена и от мене.

    14:17 20.09.2026

  • 40 Тая не разбра ли

    4 1 Отговор
    че живеем в пазарна икономика, т.е. цените се определят от пазара. Веригите продават най- евтино. Малките бакалии в градовете продава скъпо и прескъпо. Да не говорим за зеленчуците им внос от Турция, пълни с пестициди. Имат наглостта да не слагат страна на произход.

    14:18 20.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А ТАКА Г-жа ПИОНЕРВОЖАТАЯ!!!

    2 0 Отговор
    Постави и табло с фотографии на ударници “те са нашата гордост”-имаше ги във всеки завод, надписи от рода на “Плюй в кърпата си”, “Показен магазин”, върни и корекомите, съдействай за възстановяване на софийското жителство - барем да се почувствам като в младостта си!!!

    14:24 20.09.2026

  • 43 Рундьовци,

    2 0 Отговор
    не ви ли е срам от манолката? На един акъл сте, затова ви се подиграват!

    14:25 20.09.2026

  • 44 Очакваме голямо засрамяване да падне!

    2 1 Отговор
    Поклон пред М.М.

    14:25 20.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Хайде пак глупости. Още не са те назначили и започна с простотиите. Какъв срам очакваш от нашите гнусни търговци спекуланти? На пазарите всички се правят на производители а зареждат от борсите турските,гръцките и македонските боклуци. Ако правиш подобно табло,постави на първо място твоята снимка. Радев да изгони и корумпирания милионер РОСЕНЧО от КЗК.

    14:26 20.09.2026

  • 47 Настопроценти

    2 0 Отговор
    Табло на срама трябва да има в залата на НС!

    14:26 20.09.2026

  • 48 Павел ПЕНЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧОЧО":

    Така ли живееше при соца бе простак?

    14:29 20.09.2026

  • 49 не на общиприказни и разни снимки и

    1 0 Отговор
    Табла и ала баля неща от този сорт. Трябват мерки и дела да се действа!

    Ако това не можете махайте се и другия път не се кандидатирайте на такима постове. Ако народа си мълчи за тези неща значи е доволен от това!

    14:33 20.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ми не е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "фермер":

    АЗ си взимам от веригите захар на 50 евроцента и го протавам в кварталният ми селски магазин по 3 евро и се избиват, щото до като стигнат селяндурите до веригата ще им излезне по 5 евро, а с колело не могат да стигнат.

    14:34 20.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Анонимен

    1 0 Отговор
    Като искаш да няма надзенки ти и твоят мъж вземи и Радев и Йотова и започвайте истинска работа да работите вместо да се натискате по офисите милиони да прибирате от бюджет Зеленчукопроизводство домати крави биволи зърнени култури Работетеистинска работа бкп другарите вместо да лъжете и да прибирате цял живот

    14:36 20.09.2026

  • 55 Голям смях

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "фермер":

    Ми не е верно. Стоките по веригите са с по ниски цени от цените по фермерските пазари.

    14:36 20.09.2026

  • 56 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "браво":

    Това са комунистически глупости за малоумницитерадеви

    14:37 20.09.2026

  • 57 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Варна":

    А лъжците от бкп като толкова са се загрижили да станат производители и да произвеждат и продават на ниска цена

    14:38 20.09.2026

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