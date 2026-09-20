Манолова: Правим "табло на срама", за да се засрамят веригите от надценките, които слагат

„Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените“, заяви пред bTV новият председател на комисията Мая Манолова.

За тези цел тя предвижда да сложи "табло на срама", за да се засрамят магазините от надценките, които слагат на продуктите.

„Ще съдействаме и чрез едно "табло на срама" за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсения ефект – репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките“, заяви Манолова.

По думите ѝ това ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност.

„Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, "табло на срама" и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота“, посочи председателят на КЗП.

Тя изрази надежда това да се случи в следващите два месеца и до Нова година от дейността на КЗП за овладяване на цените на храните да има конкретни резултати.

Според Манолова цените у нас „са изпуснати“ още от предишното мнозинство.

„Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани“, на мнение е тя.

„Информацията от други контролни органи за това, че се стига до надценки на млечни продукти от 90%, 100%, 140% е достатъчно красноречива. Последните данни и на „Евростат“ показват, че в сравнение със средноевропейските цени цените на млечните продукти у нас стигат до 142%. Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо“, заяви Мая Манолова.

„Затова парламентарното мнозинство прие редица законови промени. Задачата в момента е КЗП да приведе в действие тези законови текстове. Ще съдействаме максимално за окончателното приемане на справедливата стойност“, посочи Манолова.