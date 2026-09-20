Манолова: Правим "табло на срама", за да се засрамят веригите от надценките, които слагат

„Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените“, заяви пред bTV новият председател на комисията Мая Манолова.
За тези цел тя предвижда да сложи "табло на срама", за да се засрамят магазините от надценките, които слагат на продуктите.
„Ще съдействаме и чрез едно "табло на срама" за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсения ефект – репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките“, заяви Манолова.
По думите ѝ това ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност.
„Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, "табло на срама" и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота“, посочи председателят на КЗП.
Тя изрази надежда това да се случи в следващите два месеца и до Нова година от дейността на КЗП за овладяване на цените на храните да има конкретни резултати.
Според Манолова цените у нас „са изпуснати“ още от предишното мнозинство.
„Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани“, на мнение е тя.
„Информацията от други контролни органи за това, че се стига до надценки на млечни продукти от 90%, 100%, 140% е достатъчно красноречива. Последните данни и на „Евростат“ показват, че в сравнение със средноевропейските цени цените на млечните продукти у нас стигат до 142%. Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо“, заяви Мая Манолова.
„Затова парламентарното мнозинство прие редица законови промени. Задачата в момента е КЗП да приведе в действие тези законови текстове. Ще съдействаме максимално за окончателното приемане на справедливата стойност“, посочи Манолова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Донко
13:51 20.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 3.14К
13:52 20.09.2026
4 фермер
Коментиран от #51, #55
13:53 20.09.2026
5 браво
Коментиран от #56
13:53 20.09.2026
6 Лора
13:53 20.09.2026
7 ЧОЧО
Коментиран от #12, #48
13:53 20.09.2026
8 Кюстендилската слива е доказателство
13:54 20.09.2026
9 Уредиха я с длъжност
13:54 20.09.2026
10 БКП/КПСС
13:55 20.09.2026
11 8888
13:55 20.09.2026
12 мутробизнесмен престъпник
До коментар #7 от "ЧОЧО":срам ма е няма да крадя повече!
Коментиран от #16
13:55 20.09.2026
13 Бай Яни
13:56 20.09.2026
14 Абе , табло
Коментиран от #38
13:56 20.09.2026
15 Жайме
13:58 20.09.2026
16 българска мутроджукеса
До коментар #12 от "мутробизнесмен престъпник":не ги слушай мило завиждат ни че се возиме във беимвйето фъф добай!
13:59 20.09.2026
17 Дзак
13:59 20.09.2026
18 Виесте
13:59 20.09.2026
19 Анонимен
13:59 20.09.2026
20 Подпухнала
14:00 20.09.2026
21 ШЕФА
14:01 20.09.2026
22 Аксел
14:01 20.09.2026
23 Ама како
14:01 20.09.2026
24 Стенли
14:02 20.09.2026
25 Учителка
14:04 20.09.2026
26 аааа
14:06 20.09.2026
27 Варна
Коментиран от #57
14:06 20.09.2026
28 123
14:07 20.09.2026
29 Тошко
14:08 20.09.2026
30 айде ма
14:08 20.09.2026
31 Фют
14:10 20.09.2026
32 Настопроценти
14:11 20.09.2026
33 Тодоров
14:13 20.09.2026
34 бай Ваклин Гугутков от село Мрамор
14:14 20.09.2026
35 Кукуригу
14:15 20.09.2026
36 Тиквата
14:17 20.09.2026
37 Р Г В
14:17 20.09.2026
38 оня с коня
До коментар #14 от "Абе , табло":Кому е нужно Нет-Приложение за "Евтиния",след като Купувачът още като влезе в Магазина и вижда дори само с Периферното си зрение какви са цените на различните Производители на определен продукт!След малко по-задълбочен Анализ/за жалост и от личен опит при консумация/ установява,че Евтиното просто "няма качества" и повече и не поглежда на витрината към него.И го е казал Мъдрият народ":"Няма такъв Щанд с Евтини и Качествени Стоки"!
14:17 20.09.2026
39 Баба Ванга
14:17 20.09.2026
40 Тая не разбра ли
14:18 20.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 А ТАКА Г-жа ПИОНЕРВОЖАТАЯ!!!
14:24 20.09.2026
43 Рундьовци,
14:25 20.09.2026
44 Очакваме голямо засрамяване да падне!
14:25 20.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Павел Пенев
14:26 20.09.2026
47 Настопроценти
14:26 20.09.2026
48 Павел ПЕНЕВ
До коментар #7 от "ЧОЧО":Така ли живееше при соца бе простак?
14:29 20.09.2026
49 не на общиприказни и разни снимки и
Ако това не можете махайте се и другия път не се кандидатирайте на такима постове. Ако народа си мълчи за тези неща значи е доволен от това!
14:33 20.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ми не е
До коментар #4 от "фермер":АЗ си взимам от веригите захар на 50 евроцента и го протавам в кварталният ми селски магазин по 3 евро и се избиват, щото до като стигнат селяндурите до веригата ще им излезне по 5 евро, а с колело не могат да стигнат.
14:34 20.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Анонимен
14:36 20.09.2026
55 Голям смях
До коментар #4 от "фермер":Ми не е верно. Стоките по веригите са с по ниски цени от цените по фермерските пазари.
14:36 20.09.2026
56 Анонимен
До коментар #5 от "браво":Това са комунистически глупости за малоумницитерадеви
14:37 20.09.2026
57 Анонимен
До коментар #27 от "Варна":А лъжците от бкп като толкова са се загрижили да станат производители и да произвеждат и продават на ниска цена
14:38 20.09.2026