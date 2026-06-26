Тирът мина през мантинелата, а държавата – през съвестта си

Поредната трагедия на автомагистрала „Тракия“ отне живота на две 9-годишни деца от школата на футболен клуб „Славия“ и на бащата на едно от тях. Тежкотоварен камион е загубил управление, преминал е през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното движение, където се е ударил челно в автомобила на семейството. Това е моментът, в който обикновено започва познатият ритуал. Ще се говори за човешка грешка. За спукана гума. За лош късмет. За трагично стечение на обстоятелствата. След няколко дни темата ще бъде изместена от следващата новина.
Само че има един неудобен въпрос. Защо един тир изобщо успява да премине през разделителната система на магистрала, предназначена именно да предотвратява навлизане в насрещното движение? Това не е първият случай. През годините многократно сме виждали тежкотоварни камиони да преминават през еластичните метални мантинели на българските магистрали и да се озовават в насрещното платно. От години инженер Ясен Ишев поставя публично въпроса защо в България масово се използват еластични мантинели, които изискват постоянна подмяна и поддръжка след инциденти, вместо бетонни разделителни прегради тип „Ню Джърси“, използвани на много места по света именно заради способността им да ограничават навлизането в насрещното движение при тежки удари.
Разбира се, никой не може категорично да твърди какъв би бил резултатът от конкретната катастрофа, ако на мястото имаше бетонна преграда. Но идеята на бетонната ограда е да ограничи движението на пътното превозно средство. Може би камионът щеше да се обърне, може би щеше да се удари и да остане в платното си за движение, може би щеше само да препречи пътните платна в посоката си за движение. Това са въпроси за експертна техническа оценка, а не за политически лозунги. Но е напълно легитимно да се пита защо държавата не прави публичен и прозрачен анализ кои системи осигуряват по-висока безопасност при сблъсък с тежкотоварни автомобили.
Защото когато една и съща конструкция отново и отново позволява преминаване на тирове в насрещното движение, въпросът вече не е само инженерeн. Той става морален.
В България се влагат огромни средства за изграждане, ремонт и поддръжка на предпазни съоръжения по пътищата. 500 млн. евро е годишният бюджет за ремонт и поставяне на нови мантинели. Бизнесът е повече от апетитен, повече от желан, защото парите са много. Но обществото рядко получава ясен отговор защо се избират едни решения, а не други. Кой печели от тези избори? Какви са критериите? Какви анализи са правени? Къде са публичните оценки на риска?
Когато липсват отговори, се появяват подозрения.
А когато подозренията се натрупват десетилетия наред, гражданите започват да вярват, че безопасността е второстепенна, а бизнесът – първостепенен. Именно тук е големият проблем. Не защото някой е доказано виновен за тази конкретна катастрофа, а защото държавата отдавна е изгубила доверието, че поставя живота на хората над интересите на различни икономически кръгове.
Двете деца от школата на „Славия“ няма да се върнат. Нито бащата, който ги е водел към футболен турнир.
Но поне можем да си зададем въпроса, който винаги идва след всяка трагедия и винаги остава без отговор: колко още хора трябва да загинат, преди държавата да започне да измерва стойността на пътната инфраструктура не в километри, обществени поръчки и договори, а в спасени човешки животи?
Защото този път тирът премина през мантинелата. А държавата премина през съвестта си.
Защо не слагаме разделителни прегради тип „Ню Джърси“ – защото нямат нужда от толкова честа поддръжка, защото се сменят лесно, защото не изискват постоянни грижи, защото не изискват огромен бюджет за поддръжка. Най-просто казано – защото в тях няма много пари, няма далавера, няма комисионни, няма келепир. А и вършат по-добра работа – особено на магистралите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Мантинелите не служат за безопасност, бе!!!
Мантинелите служат за усвояване на едни пари!!!
Коментиран от #20
09:02 26.06.2026
2 оня с коня
09:03 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ООрана държава
Коментиран от #37
09:05 26.06.2026
5 Тома
09:06 26.06.2026
6 българина
09:07 26.06.2026
7 а ако беше бетонна преграда
Коментиран от #10, #39
09:07 26.06.2026
8 герберскияБОКЛУК къде е
09:08 26.06.2026
9 Васил
Коментиран от #13
09:09 26.06.2026
10 абе ти не ядеш ли банани?
До коментар #7 от "а ако беше бетонна преграда":важното е все пак БАНАНИ ДА ИМА
09:09 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Държавата трябва да поправи закона за
Правиш нарушение 1 година без книжка
И изпит за нова книжка след една година
Какви са тези контролни точки никой не знае от къде се взеха в закона
09:10 26.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Колко лесно и напоително
09:11 26.06.2026
15 оня с коня
все пак цената не е актуализирана над 7 години!
вие искате да карате без пари, така не може
нормалната цена на винетката е около 350 евро за година или по 1 евро на ден
след като имате пари за окраййна ще плащате и за пътища
Коментиран от #33
09:11 26.06.2026
16 оня с коня
Коментиран от #21
09:11 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мими
09:13 26.06.2026
19 В българия няма шофьори за тирове
С нови камиони и добре сигнализирани и маркирани пътища
В българия останаха шофьорите любители
09:16 26.06.2026
20 Абсолютно
До коментар #1 от "Пич":си прав: целта на мантинелите е усвояване ба пари, и понеже никой не може да ги спре, те ше продължават да го правят и да ви се смеят в лицето. И аз да бях в такава позиция и аз сигурно щях да източвам пари с мантинелите и да си чета новините от шезлонга на Малдивите докато бедните се избиват по магистралите
09:17 26.06.2026
21 стоян
До коментар #16 от "оня с коня":До 16 ком - другар България ще се оправи след тази есен когато мюслюманската федерация и масквабад фалира и се разтури
Коментиран от #31
09:22 26.06.2026
22 идиоти вън
09:22 26.06.2026
23 геокие
09:25 26.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 0407
Коментиран от #55
09:28 26.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 В сащ има закон
При нас продават блиндирани врати за апартаменти през които не може да се евакуираш нито пожарникари да влязат с брадви и таран
смятайте за какво иде реч
Мантинелите трябва да имат специално проектирани носещи колчета сега само ги забиват в меката земя и от мантинелата няма полза
Коментиран от #46, #51
09:31 26.06.2026
28 Айде почна се
09:35 26.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Г Л У ПО СТИ!
Коментиран от #34, #45
09:41 26.06.2026
31 оня с коня
До коментар #21 от "стоян":не съм ви другар и не ви познавам , дори не разбирам какво пишете
09:41 26.06.2026
32 има противотанкови бетоново
Коментиран от #49
09:44 26.06.2026
33 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "оня с коня":Аз нямам против да платя двойна цена на винетката (не караш всеки ден, че да е 350) ама нека първо направят пътищата и после да искат пари за винетка!
Ако ти направиш фирма първо произвеждаш продукта - след това го продаваш на клиентите си! Не е обратното, не взимаш парите на хората с обещание, че ще им дадеш нещо.
Правят пътища, оценяваме, че те са направени качествено и по стандарт, че отговарят на всички изисквания за безопасност записани в закона и наредбите и отиваме да си вземем винетки за по 100 евро! Аз съм ОК с това!
Ама да ми казват плати и после да си троша колата по пътя им И ДА СЪМ ВИНОВЕН! Айде стига вече!
Коментиран от #38, #47
09:44 26.06.2026
34 ДрайвингПлежър
До коментар #30 от "Г Л У ПО СТИ!":Ако камионът беше останал в своята лента нямаше да има насрещен удар!
Шофиращият след него има време и възможност за реакци и най-малкото да намали скоростта и силата на удара с което да повиши драстишно шанса за оцеляване!
Левите ограничители е редно да бъдат бетонни!
НАЙ-МАЛКОТО между двете мантинели, които са вид динамична преграда - поглъщат енергия от удара трябва да се сложи бетонна такава, която е статична. Ако е на метър и двадесет височина или 30 ще е достатъчно висока, да не позволява преобръщане, да не говорим, че ще има и положителен ефект да намали заслепяване от фарове нощем
09:49 26.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 От чужбина
09:51 26.06.2026
37 Окото
До коментар #4 от "ООрана държава":Колкото събориха хотел "Дюн",толкова и ще има белезници.В тази държава виновни липсват.
Коментиран от #41, #52
09:54 26.06.2026
38 Гост
До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":Нека първо си оправят събираемостта на таксите от тежките тирове, щото те правят коловози, дупки и други поразии по пътищата, а не леките коли!
Мислиш ли, че събират тол такси от всички тирове в пълен размер, вкл. чуждестранните!?
Мислиш ли, че кантарите по пътищата работят да мерят кой колко тона е и съответно да плащат или да бъдат глобявани, че карат извън максимално обявените тонажи и съсипват настилката!?
Много въпроси има, на които няма кой да ти даде отговор, но най-лесно естествено е да вдигнем цената на винетките за леките коли...
Коментиран от #54
09:58 26.06.2026
39 матура
До коментар #7 от "а ако беше бетонна преграда":Не си измъчвай малкото мозъчни клетки в смятане.Напредналите общества вече са го направили.
10:01 26.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ООрана държава
До коментар #37 от "Окото":И на Вълка вилата...
10:06 26.06.2026
42 .....
10:06 26.06.2026
43 млад еврас
10:07 26.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "Г Л У ПО СТИ!":Във Великобритания и в Германия. Щом е магистрала, разделението е с бетонни ограждения. Мантинели има само на някои скоростни пътища и то е изключение. Интересното е , че и в двете държави няма винетки, пък пътищата са, като слънце.
10:11 26.06.2026
46 чичо Томовата колиба
До коментар #27 от "В сащ има закон":Така е.В южните щати вратите на бараките наречени къщи,с рамки с мрежа против комари.Обувките им стоят пред вратите.Огради нямат.Но никой не краде обувки и не стъпва в чуждия имот.Защо е така съм се чудил.Ако е тук поне ще оберат цветята да ги продадат на пазара.Да добавя,че входните врати трябва да се отварят навътре задължително.
10:16 26.06.2026
47 Кваземодо
До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":Докато тук не дойде друг народ да живее,нормални пътища няма да има.
10:29 26.06.2026
48 Тити на Кака
Да, бетонна преграда наистина може би би отразила преминаването на тира в конкретния случай / това никак не е гарантирано при ъгъл на удара по-голям от 30 градуса, ефективността им при тежкотоварни автомобили е до около 15/, но основният недостатък на този тип съоръжения е , че повишават рязко смъртността при удари с леки коли в тях - те не амортизират удара, защото не са еластични и това е фатално при инциденти автомобили.
Ако преградите по нашите магистрали бъдат заменени с бетонни, позицията на мисирката ще е обратната след поредната смърт на хора в леки автомобили, размазали се в тях - разгромяваща статия със заглавие "Докога бетонът по магистралите ще убива невинни хора???".
Разгром да пада, това е идеята...
Жалко за погубените хора, нека почиват в мир!
10:39 26.06.2026
49 Филю
До коментар #32 от "има противотанкови бетоново":Абе какви съоръжения бе другарю?На Украйна ще помагаме до край.Както навремето на Германия докато не ни окупира чичо Сталин.После изпратиха необучени войници на фронта да ги изтребят.И накрая се оказахме победена страна и десетилетия изплащахме репарации за извършените зулуми и простащини от армията в окупираните територии.Но за това не се споменава.
10:44 26.06.2026
50 млад еврас
10:45 26.06.2026
51 Тити на Кака
До коментар #27 от "В сащ има закон":Стой кротко, кухненски юристе, от американско законодателство разбираш толкова, колкото и от монтаж на опори за пътни мантинели!
10:46 26.06.2026
52 Гьоза
До коментар #37 от "Окото":А сега няма да има събаряне и на незаконния град на Златните пясъци.
10:53 26.06.2026
53 Сила
Подставени лица на Младен Маринов и Тиква и Сие !!!
Да си знаете само ....
10:56 26.06.2026
54 Тост
До коментар #38 от "Гост":Да не се заблуждаваме.Нищо няма да се промени.Знаем го отлично.Викове,крясъци,търсене на виновника,съболезнования за загиналите и после тишина.Обикновено изниква друга тема и предната се обезличава,забравя.Също като вълните в морето-една след друга.
10:59 26.06.2026
55 Пенчо бре чети
До коментар #25 от "0407":Кой произвежда мантинели?Та ние гвоздеи/пирони внасяме от Китай.Всичко е внос.
11:02 26.06.2026