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Тирът мина през мантинелата, а държавата – през съвестта си

Тирът мина през мантинелата, а държавата – през съвестта си

26 Юни, 2026 09:00 1 726 55

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  • километри

Години наред експерти предупреждават за слабостите на еластичните мантинели, но дебатът за алтернативите остава извън общественото внимание

Тирът мина през мантинелата, а държавата – през съвестта си - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поредната трагедия на автомагистрала „Тракия“ отне живота на две 9-годишни деца от школата на футболен клуб „Славия“ и на бащата на едно от тях. Тежкотоварен камион е загубил управление, преминал е през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното движение, където се е ударил челно в автомобила на семейството. Това е моментът, в който обикновено започва познатият ритуал. Ще се говори за човешка грешка. За спукана гума. За лош късмет. За трагично стечение на обстоятелствата. След няколко дни темата ще бъде изместена от следващата новина.

Само че има един неудобен въпрос. Защо един тир изобщо успява да премине през разделителната система на магистрала, предназначена именно да предотвратява навлизане в насрещното движение? Това не е първият случай. През годините многократно сме виждали тежкотоварни камиони да преминават през еластичните метални мантинели на българските магистрали и да се озовават в насрещното платно. От години инженер Ясен Ишев поставя публично въпроса защо в България масово се използват еластични мантинели, които изискват постоянна подмяна и поддръжка след инциденти, вместо бетонни разделителни прегради тип „Ню Джърси“, използвани на много места по света именно заради способността им да ограничават навлизането в насрещното движение при тежки удари.

Разбира се, никой не може категорично да твърди какъв би бил резултатът от конкретната катастрофа, ако на мястото имаше бетонна преграда. Но идеята на бетонната ограда е да ограничи движението на пътното превозно средство. Може би камионът щеше да се обърне, може би щеше да се удари и да остане в платното си за движение, може би щеше само да препречи пътните платна в посоката си за движение. Това са въпроси за експертна техническа оценка, а не за политически лозунги. Но е напълно легитимно да се пита защо държавата не прави публичен и прозрачен анализ кои системи осигуряват по-висока безопасност при сблъсък с тежкотоварни автомобили.

Защото когато една и съща конструкция отново и отново позволява преминаване на тирове в насрещното движение, въпросът вече не е само инженерeн. Той става морален.

В България се влагат огромни средства за изграждане, ремонт и поддръжка на предпазни съоръжения по пътищата. 500 млн. евро е годишният бюджет за ремонт и поставяне на нови мантинели. Бизнесът е повече от апетитен, повече от желан, защото парите са много. Но обществото рядко получава ясен отговор защо се избират едни решения, а не други. Кой печели от тези избори? Какви са критериите? Какви анализи са правени? Къде са публичните оценки на риска?

Когато липсват отговори, се появяват подозрения.

А когато подозренията се натрупват десетилетия наред, гражданите започват да вярват, че безопасността е второстепенна, а бизнесът – първостепенен. Именно тук е големият проблем. Не защото някой е доказано виновен за тази конкретна катастрофа, а защото държавата отдавна е изгубила доверието, че поставя живота на хората над интересите на различни икономически кръгове.

Двете деца от школата на „Славия“ няма да се върнат. Нито бащата, който ги е водел към футболен турнир.

Но поне можем да си зададем въпроса, който винаги идва след всяка трагедия и винаги остава без отговор: колко още хора трябва да загинат, преди държавата да започне да измерва стойността на пътната инфраструктура не в километри, обществени поръчки и договори, а в спасени човешки животи?

Защото този път тирът премина през мантинелата. А държавата премина през съвестта си.

Защо не слагаме разделителни прегради тип „Ню Джърси“ – защото нямат нужда от толкова честа поддръжка, защото се сменят лесно, защото не изискват постоянни грижи, защото не изискват огромен бюджет за поддръжка. Най-просто казано – защото в тях няма много пари, няма далавера, няма комисионни, няма келепир. А и вършат по-добра работа – особено на магистралите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    34 0 Отговор
    Аматьори...!!!
    Мантинелите не служат за безопасност, бе!!!
    Мантинелите служат за усвояване на едни пари!!!

    Коментиран от #20

    09:02 26.06.2026

  • 2 оня с коня

    11 7 Отговор
    една и съща дъфка я дъвчете по една седмица бе бастуни , нещо ново не можете да съчините, само преписвате пишман мисирки сте

    09:03 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ООрана държава

    32 2 Отговор
    Под този ъгъл е трябвало да се плъзне по мантинелата, бил е празен, а е скъсал 2 мантинели. Време е да видим гербари с белезници към ареста

    Коментиран от #37

    09:05 26.06.2026

  • 5 Тома

    32 1 Отговор
    Ако боко тиквата бяха вкарали в затвора за кражби на милиарди от пътищата много хора щяха да бъдат спасени

    09:06 26.06.2026

  • 6 българина

    8 1 Отговор
    шофьора знае истината, но дали ще каже... Каква е тази съдба не знам, както двете убити деца в Мездра на мотопед.... това лична прокоба ли е, на родите ли е или на българите, вече и децата мрат всеки ден. Явно всички трябва да изнесем от тук, земята вече не ни иска

    09:07 26.06.2026

  • 7 а ако беше бетонна преграда

    2 14 Отговор
    тир 50 тона засилен до 110 км в час се удря в бетонна преграда . какво следва . аз лично съм виждал тирове избушили къщи , помели 10 коли като сламки . физиката пресмята кинетичната енергия на удърът . 50 000 кила по 110 км - около 200 метра за секунда . удър от около 2 тона тротил . но и 1 кг тротилов еквивалент няма ли да строши бетонната мантинела . един потроши бензиностанция . друг скочи от мост .

    Коментиран от #10, #39

    09:07 26.06.2026

  • 8 герберскияБОКЛУК къде е

    8 1 Отговор
    сияна пътния експерт къде е оня със оскубаните вежди?

    09:08 26.06.2026

  • 9 Васил

    13 7 Отговор
    Калпави и тесни пътища това е истината ама Боташ бей не се свени да ни иска 30% отгоре за винетки взима дългове а после иска народа да му ги плаща от тези пари обикновеният гражданин няма да види и цент всичко отива за държавните паразити.

    Коментиран от #13

    09:09 26.06.2026

  • 10 абе ти не ядеш ли банани?

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "а ако беше бетонна преграда":

    важното е все пак БАНАНИ ДА ИМА

    09:09 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Държавата трябва да поправи закона за

    4 6 Отговор
    Движение по пътищата
    Правиш нарушение 1 година без книжка
    И изпит за нова книжка след една година
    Какви са тези контролни точки никой не знае от къде се взеха в закона

    09:10 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Колко лесно и напоително

    16 0 Отговор
    Държавата е лош стопанин, държавата мина през съвестта си, няма държава, няма винов и, прокуратурата заселрети, следствието продължава, делото се реши след 15 години... Алоио, това не е държава .

    09:11 26.06.2026

  • 15 оня с коня

    9 8 Отговор
    винетката е редно да поскъпне със 100%

    все пак цената не е актуализирана над 7 години!

    вие искате да карате без пари, така не може

    нормалната цена на винетката е около 350 евро за година или по 1 евро на ден

    след като имате пари за окраййна ще плащате и за пътища

    Коментиран от #33

    09:11 26.06.2026

  • 16 оня с коня

    5 3 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #21

    09:11 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мими

    13 0 Отговор
    На крадеца и джипкаджия дето раздава пачки и уж строи пътища , да чу се случи такова нещо ама много и да го боли , ало изобщо такова чудовище може да изпитва нещо ,

    09:13 26.06.2026

  • 19 В българия няма шофьори за тирове

    9 0 Отговор
    Всички отидоха за прави курсове в европа
    С нови камиони и добре сигнализирани и маркирани пътища
    В българия останаха шофьорите любители

    09:16 26.06.2026

  • 20 Абсолютно

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    си прав: целта на мантинелите е усвояване ба пари, и понеже никой не може да ги спре, те ше продължават да го правят и да ви се смеят в лицето. И аз да бях в такава позиция и аз сигурно щях да източвам пари с мантинелите и да си чета новините от шезлонга на Малдивите докато бедните се избиват по магистралите

    09:17 26.06.2026

  • 21 стоян

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    До 16 ком - другар България ще се оправи след тази есен когато мюслюманската федерация и масквабад фалира и се разтури

    Коментиран от #31

    09:22 26.06.2026

  • 22 идиоти вън

    9 2 Отговор
    Да ДЪРЖАВАТА, но коя държава, тази на СТАНИШЕВ, БОЙКО,просто Киро, Денков и сие, но по време на тези другари всички медии (журналя) се теаеха като няма да казвам какво, и сега изведнъж се събудиха, което е много хубаво!!! Това показва, че в Държавата са настъпили промени с идването на Радев и журналистите са се събудили, но все ми се струва, че по стар навик не го правят БЕЗКОРИСТНО!!! пп- не съм гласувал за ПБ

    09:22 26.06.2026

  • 23 геокие

    10 0 Отговор
    Лентичката я отряза лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, дето го снимаха с пълно чекмедже с евро и злато. Мантанелите са само за красота. Сещате ли се кои ограби парите и няма качество??? Слава на Господ Иисус Христос властта се смени. Сега да кажат кой ограби милиардите.

    09:25 26.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 0407

    3 0 Отговор
    мантинелите кой произвежда у нас или внос ,вижте пътя на парите....тирове по магистрали макс 90 км....за другите 100 за къде бързате ......за всички нарушения глоби ,за алкохол и смърт......... затвор .....в щатите да едно летище на път за Европа случайно се заговорихме със друг българин,не го пуснаха към самолета за неплатени глоби.....там не е рая на света ,но поне законите се спазват имат дежурен съдия и за некои неща те осъждат за по малко от 24 часа...

    Коментиран от #55

    09:28 26.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В сащ има закон

    5 1 Отговор
    Влезеш ли в чужд имот 20 затвор
    При нас продават блиндирани врати за апартаменти през които не може да се евакуираш нито пожарникари да влязат с брадви и таран
    смятайте за какво иде реч
    Мантинелите трябва да имат специално проектирани носещи колчета сега само ги забиват в меката земя и от мантинелата няма полза

    Коментиран от #46, #51

    09:31 26.06.2026

  • 28 Айде почна се

    4 3 Отговор
    всеки шмульо въртял волана веднъж се чувства задължен да се изкаже по темата щото са ни малко експертите, та и тоя Калин така. Разделители Ню Джърси се поставят при временна необходимост от корекции на пътя, бе експерте, и след отпадането и се махат. Защо така, защото за това са създадени.

    09:35 26.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Г Л У ПО СТИ!

    2 1 Отговор
    И в кои страни има такива бетонни мантинели навсякъде!!!???? Обикновено са тук-там, където платната са тесни, няма място за разделителна лента между лявото и дясно платно и т.н. Ако камионът бе останал в своето платно разликата е, че жертвите щяха да са в платното от посоката на движение на камиона!!!

    Коментиран от #34, #45

    09:41 26.06.2026

  • 31 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян":

    не съм ви другар и не ви познавам , дори не разбирам какво пишете

    09:41 26.06.2026

  • 32 има противотанкови бетоново

    1 2 Отговор
    армирани съоръжения . спират верижни машини . поставят се с кран . защо там нямало . щяло е да спре камьона с гондолата . но е можело да литне във въздуха и да се пльосне върху колата . има много катастрофи с камьони и лесно могат да се видят подобни . влака с 8 цистерни се разлетя на 300 метра . карал с 60 . престарелите релси обаче го блокирват . излиза извън трасето и се преобръща . и започва да пуши и дими . гасиха го 3 дена . и там нямало бетоново бункеро армирани стоманово 5 тонни преграждения .

    Коментиран от #49

    09:44 26.06.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Аз нямам против да платя двойна цена на винетката (не караш всеки ден, че да е 350) ама нека първо направят пътищата и после да искат пари за винетка!

    Ако ти направиш фирма първо произвеждаш продукта - след това го продаваш на клиентите си! Не е обратното, не взимаш парите на хората с обещание, че ще им дадеш нещо.

    Правят пътища, оценяваме, че те са направени качествено и по стандарт, че отговарят на всички изисквания за безопасност записани в закона и наредбите и отиваме да си вземем винетки за по 100 евро! Аз съм ОК с това!

    Ама да ми казват плати и после да си троша колата по пътя им И ДА СЪМ ВИНОВЕН! Айде стига вече!

    Коментиран от #38, #47

    09:44 26.06.2026

  • 34 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Г Л У ПО СТИ!":

    Ако камионът беше останал в своята лента нямаше да има насрещен удар!
    Шофиращият след него има време и възможност за реакци и най-малкото да намали скоростта и силата на удара с което да повиши драстишно шанса за оцеляване!

    Левите ограничители е редно да бъдат бетонни!
    НАЙ-МАЛКОТО между двете мантинели, които са вид динамична преграда - поглъщат енергия от удара трябва да се сложи бетонна такава, която е статична. Ако е на метър и двадесет височина или 30 ще е достатъчно висока, да не позволява преобръщане, да не говорим, че ще има и положителен ефект да намали заслепяване от фарове нощем

    09:49 26.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 От чужбина

    2 0 Отговор
    На кадрите ЯСНО се вижда, че колчетата които държат мантинелата НЕ са се отскубналти. Значи са достатъчно добре захванати в замята. Отскубната е само самата мантинела от колчетата. Тя се захваща за колчетата с болтове. Важни подробности в случая са размера на отворите и наличието или липсата на шайби. При подобни конструкции обикновено отворите са малко по-големи за да се сглобява лесно. Сглобяването може да е без шайби, но тогава болтовете по-лесно се отскубват през отворите. Наличието на шайби в случая заздравява конструкцията многократно. Предполагам, че точно тези шайби са били спестени. Отделно, специално за мантинелите е редно да се произвеждат друг вид шайби, или по-точно елемент заместващ шайбите. Това е пластина която има същата форма, извивка като мантинелата. Това ще позволи самата мантинела да има по-големи, продълговати отвори за лесно монтиране и за температурните разширения. В същото време ще е здрава в напречно направление.

    09:51 26.06.2026

  • 37 Окото

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Колкото събориха хотел "Дюн",толкова и ще има белезници.В тази държава виновни липсват.

    Коментиран от #41, #52

    09:54 26.06.2026

  • 38 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":

    Нека първо си оправят събираемостта на таксите от тежките тирове, щото те правят коловози, дупки и други поразии по пътищата, а не леките коли!
    Мислиш ли, че събират тол такси от всички тирове в пълен размер, вкл. чуждестранните!?
    Мислиш ли, че кантарите по пътищата работят да мерят кой колко тона е и съответно да плащат или да бъдат глобявани, че карат извън максимално обявените тонажи и съсипват настилката!?
    Много въпроси има, на които няма кой да ти даде отговор, но най-лесно естествено е да вдигнем цената на винетките за леките коли...

    Коментиран от #54

    09:58 26.06.2026

  • 39 матура

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "а ако беше бетонна преграда":

    Не си измъчвай малкото мозъчни клетки в смятане.Напредналите общества вече са го направили.

    10:01 26.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ООрана държава

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Окото":

    И на Вълка вилата...

    10:06 26.06.2026

  • 42 .....

    1 0 Отговор
    В България всичко кара претоварено, с магнити с 2-3 карти недоспали, опитах се да си намеря работа като шофьор и първото нещо което ми обясниха беше как се нарушавало и как се криели и заобикаляли, подкупвали даяджиите и как шефа плащал ако те хванели, веднага го попитах а шефа ще влезе ли в затвора ако убия някой, защото с тея нарушения за мен това си е чисто убийство, затова в България не работя.

    10:06 26.06.2026

  • 43 млад еврас

    1 0 Отговор
    В България пътища и мантинели са имитиращ продукт.

    10:07 26.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Г Л У ПО СТИ!":

    Във Великобритания и в Германия. Щом е магистрала, разделението е с бетонни ограждения. Мантинели има само на някои скоростни пътища и то е изключение. Интересното е , че и в двете държави няма винетки, пък пътищата са, като слънце.

    10:11 26.06.2026

  • 46 чичо Томовата колиба

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "В сащ има закон":

    Така е.В южните щати вратите на бараките наречени къщи,с рамки с мрежа против комари.Обувките им стоят пред вратите.Огради нямат.Но никой не краде обувки и не стъпва в чуждия имот.Защо е така съм се чудил.Ако е тук поне ще оберат цветята да ги продадат на пазара.Да добавя,че входните врати трябва да се отварят навътре задължително.

    10:16 26.06.2026

  • 47 Кваземодо

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":

    Докато тук не дойде друг народ да живее,нормални пътища няма да има.

    10:29 26.06.2026

  • 48 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Гръмовна статия написана от стандартно нашенско пернато, което не знае, че двата типа прегради, металните и бетонните отдавна са известни със своите плюсове и минуси, като тези качества на предпазните съоръжения не са дефинирани нито от мисирки, нито от нашенски кухненски изследователи.
    Да, бетонна преграда наистина може би би отразила преминаването на тира в конкретния случай / това никак не е гарантирано при ъгъл на удара по-голям от 30 градуса, ефективността им при тежкотоварни автомобили е до около 15/, но основният недостатък на този тип съоръжения е , че повишават рязко смъртността при удари с леки коли в тях - те не амортизират удара, защото не са еластични и това е фатално при инциденти автомобили.
    Ако преградите по нашите магистрали бъдат заменени с бетонни, позицията на мисирката ще е обратната след поредната смърт на хора в леки автомобили, размазали се в тях - разгромяваща статия със заглавие "Докога бетонът по магистралите ще убива невинни хора???".
    Разгром да пада, това е идеята...
    Жалко за погубените хора, нека почиват в мир!

    10:39 26.06.2026

  • 49 Филю

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "има противотанкови бетоново":

    Абе какви съоръжения бе другарю?На Украйна ще помагаме до край.Както навремето на Германия докато не ни окупира чичо Сталин.После изпратиха необучени войници на фронта да ги изтребят.И накрая се оказахме победена страна и десетилетия изплащахме репарации за извършените зулуми и простащини от армията в окупираните територии.Но за това не се споменава.

    10:44 26.06.2026

  • 50 млад еврас

    1 0 Отговор
    Редно е винетката да отпадне, гербераста кога сложи винетки и ни обясняваше как пътищата щели да станат като на запад, обаче винетката явно има обратен ефект и пътищата се влошиха още повече, та за това е редно да се премахне та поне да се върнем до старото състояние.

    10:45 26.06.2026

  • 51 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "В сащ има закон":

    Стой кротко, кухненски юристе, от американско законодателство разбираш толкова, колкото и от монтаж на опори за пътни мантинели!

    10:46 26.06.2026

  • 52 Гьоза

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Окото":

    А сега няма да има събаряне и на незаконния град на Златните пясъци.

    10:53 26.06.2026

  • 53 Сила

    1 0 Отговор
    ЮПИТЕР ХОЛДИНГ ЕАД Пловдив ....основен производител на мантинели в БГ то !!!
    Подставени лица на Младен Маринов и Тиква и Сие !!!
    Да си знаете само ....

    10:56 26.06.2026

  • 54 Тост

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Да не се заблуждаваме.Нищо няма да се промени.Знаем го отлично.Викове,крясъци,търсене на виновника,съболезнования за загиналите и после тишина.Обикновено изниква друга тема и предната се обезличава,забравя.Също като вълните в морето-една след друга.

    10:59 26.06.2026

  • 55 Пенчо бре чети

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "0407":

    Кой произвежда мантинели?Та ние гвоздеи/пирони внасяме от Китай.Всичко е внос.

    11:02 26.06.2026