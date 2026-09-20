Бивш премиер на Малайзия остава в затрова заради неплатена глоба

Бившият премиер на Малайзия Наджиб Разак ще остане засега в затвора „Каджанг“, след като условното му помилване поставя като изискване първо да плати глоба от 50 млн. рингита, или около 12,3 млн. USD, съобщи неговият юридически екип в неделя.

На 18 септември Съветът по помилванията, председателстван от крал Султан Ибрахим Искандар, разреши на Наджиб да изтърпи остатъка от присъдата си под домашен арест. Решението обаче е условно и предвижда прехвърлянето му у дома да стане едва след изпълнение на определените изисквания, включително плащането на глобата.

В изявление, разпространено от адвокатската кантора Shafee & Co, Наджиб заяви, че той и защитата му все още проучват условията на решението и работят по изпълнението им. До тогава той ще остане в затвора.

Ако изпълни условията, бившият премиер ще може да изтърпи остатъка от наказанието си под домашен арест до 23 август 2028 г. Ако не ги изпълни, условното помилване може да бъде отменено и той ще трябва да остане в затвора.

Наджиб Разак беше министър-председател на Малайзия от 2009 до 2018 г. и беше осъден по дело, свързано с огромния корупционен скандал около държавния инвестиционен фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Той последователно отрича да е извършил нарушения.

Решението за домашен арест вече предизвика политическо напрежение в управляващата коалиция на премиера Ануар Ибрахим. Лидерът на Демократическата партия за действие и министър на транспорта Антъни Локе предложи оставката си в знак на протест срещу решението.