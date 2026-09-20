Новини
Свят »
Малайзия »
Бивш премиер на Малайзия остава в затрова заради неплатена глоба

Бивш премиер на Малайзия остава в затрова заради неплатена глоба

20 Септември, 2026 13:51 649 11

  • малайзия-
  • премиер-
  • глоба-
  • затвор-
  • наджиб разак

Сумата, която трябва да плати Наджиб Разак, е в размер на 12.3 милиона долара

Бивш премиер на Малайзия остава в затрова заради неплатена глоба - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият премиер на Малайзия Наджиб Разак ще остане засега в затвора „Каджанг“, след като условното му помилване поставя като изискване първо да плати глоба от 50 млн. рингита, или около 12,3 млн. USD, съобщи неговият юридически екип в неделя.

На 18 септември Съветът по помилванията, председателстван от крал Султан Ибрахим Искандар, разреши на Наджиб да изтърпи остатъка от присъдата си под домашен арест. Решението обаче е условно и предвижда прехвърлянето му у дома да стане едва след изпълнение на определените изисквания, включително плащането на глобата.

В изявление, разпространено от адвокатската кантора Shafee & Co, Наджиб заяви, че той и защитата му все още проучват условията на решението и работят по изпълнението им. До тогава той ще остане в затвора.

Ако изпълни условията, бившият премиер ще може да изтърпи остатъка от наказанието си под домашен арест до 23 август 2028 г. Ако не ги изпълни, условното помилване може да бъде отменено и той ще трябва да остане в затвора.

Наджиб Разак беше министър-председател на Малайзия от 2009 до 2018 г. и беше осъден по дело, свързано с огромния корупционен скандал около държавния инвестиционен фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Той последователно отрича да е извършил нарушения.

Решението за домашен арест вече предизвика политическо напрежение в управляващата коалиция на премиера Ануар Ибрахим. Лидерът на Демократическата партия за действие и министър на транспорта Антъни Локе предложи оставката си в знак на протест срещу решението.


Малайзия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гьобелс

    4 0 Отговор
    "Затрова" ко значи?

    Коментиран от #2, #4

    13:56 20.09.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гьобелс":

    Че списвачката блее…

    14:03 20.09.2026

  • 3 Затрова

    5 0 Отговор
    И аз пиша така, когато бързам, но проверявам.

    14:07 20.09.2026

  • 4 Значи

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гьобелс":

    Преписватстстии, използва ИИ за усилване на мнението, не поглеждат резултата
    Имат план, на всеки автор по 15 статии. Спомняш ли си на две статии отдолу ИИ беше попитал ..Искате ли да направя статията по остра, по внушаваща вашето мнение. Това са поръчкови статии. И даже не са изтрили въпроса на ИИ.Смятай какво четем, какво ни внушават и как има хора да вярват на 💯%

    14:08 20.09.2026

  • 5 Питам

    5 0 Отговор
    Миленке, ЗАД КОЙ РОВ, остава бившия министър? Защото си написала "ЗАТРОВА"!

    14:11 20.09.2026

  • 6 Божкееей,

    3 0 Отговор
    От тая се иска само едно заглавие да напише и тя и него объркала. Съдържанието е копирано .

    14:11 20.09.2026

  • 7 Фейк - либераст

    5 0 Отговор
    "фАКТИ" Е САЙТ ЗА НОВИНИ ГОРЕЩИ,
    ТУК ВСЕКИ"АВТОР" ЕДНИ ГИ ПЛЕЩИ..........

    14:12 20.09.2026

  • 8 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Със снимка на Баце.

    14:14 20.09.2026

  • 9 🤔🤔🤔🤔

    2 0 Отговор
    🙄🙄🙄🙄🥺🥺Затрова?

    14:18 20.09.2026

  • 10 Мис сиркова

    0 0 Отговор
    Епа ко толкоз ,оБърках се ,то па коментаторите сте много грамотни

    14:31 20.09.2026

  • 11 Азз викам

    2 0 Отговор
    Да пратим Боко и Прасеевски в Малайзия

    14:33 20.09.2026