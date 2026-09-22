Продадоха вещите на Бриджит Бардо за 1 милион евро

Лични вещи на актрисата Бриджит Бардо (1934-2025) бяха продадени на търг във Франция за почти 20 пъти по-висока от очакваната им стойност, достигайки 954 000 евро. Това съобщи Le Figaro, позовавайки се на аукционната къща Millon, която е организирала продажбата.
„Брижит Бардо за пореден път доказа, че е ненадминат алхимик: тя превърна приблизително 50 000 EUR в почти 1 милион EUR, включително комисионната“, каза пред вестника представителят на аукционната къща Александър Милон.
Като пример за голямото търсене вестникът посочи лот от два нашийника за кучета, първоначално оценени на 30 EUR всеки. До края на търга крайната им цена скочи до 9 400 EUR и те бяха закупени от неназован купувач от Русия. Подобна ситуация се разигра и с няколко други лота: чифт китари, оценени на 300 и 500 EUR, бяха продадени съответно за 8 600 и 11 900 EUR, докато три препарирани тюлена, първоначално оценени на 30 EUR, бяха продадени за 2200 EUR.
Всички приходи от търга ще бъдат дарени на фондацията на актрисата, която тя основава приживе, за да помага на дивите животни. Генералният директор на фондацията, Жислен Калмел, заяви пред Agence France-Presse, че настоящата продажба е „логично продължение“ на тази, която актрисата организира през 1987 г., където тя също продаде на търг най-ценните си вещи, за да основе фондацията.
Съпругът на актрисата, Бернар д'Ормал, нарече търга „скандален“, характеризирайки го като акт на „неуважение към паметта на актрисата“ и твърди, че не е бил одобрен от него, въпреки позицията му на председател на управителния съвет на фондация „Брижит Бардо“. Калмел опроверга твърденията му, заявявайки, че решението е взето през юни и че самият д'Ормал е сред одобрилите го.
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