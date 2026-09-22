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Мащабна атака с дронове срещу Самарска област
  Тема: Украйна

Мащабна атака с дронове срещу Самарска област

22 Септември, 2026 13:47 863 28

  • русия-
  • украйна-
  • самарска област-
  • атака-
  • дронове

Един загинал и четирима ранени

Мащабна атака с дронове срещу Самарска област - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а четирима са ранени при мащабна атака с безпилотни летателни апарати срещу Самарска област в Русия през нощта срещу 22 септември, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Федорищев. Повредени са жилищни сгради, автомобили и други граждански обекти.

Според Федорищев руската противовъздушна отбрана е свалила десетки дронове над областта. Пострадалите са получили наранявания с различна степен на тежест и им се оказва медицинска помощ в местни лечебни заведения.

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Губернаторът обвини Украйна за атаката и заяви, че цел на безпилотните апарати са били промишлени предприятия в региона. Reuters съобщава, че Самарска област е важен индустриален район, в който се намират петролни рафинерии и предприятия от военнопромишления комплекс.

При атаката са нанесени щети и на гражданска инфраструктура. По данни на местните власти са повредени частни домове и автомобили, а в Самара са изпочупени прозорци на няколко жилищни сгради и е засегнат покривът на една от тях.

На място работят аварийно-спасителните служби, които отстраняват последствията от ударите. Създаден е и оперативен щаб, съобщи Федорищев.

Към момента Украйна не е коментирала конкретно днешната атака срещу Самарска област, посочва Reuters. Киев периодично нанася удари с дронове по цели дълбоко в руска територия, като заявява, че атаките са насочени срещу инфраструктура, използвана за снабдяване на руските въоръжени сили.

Самарска област вече беше обект на няколко атаки през последните месеци. Само преди седмица местните власти съобщиха за над 40 безпилотни апарата и щети по промишлено предприятие и жилищни обекти.

Днешната атака идва на фона на продължаващия обмен на въздушни удари между Русия и Украйна. През същата нощ руските сили нанесоха удари по няколко украински региона, включително по промишлени обекти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бий самара

    6 10 Отговор
    Да се сеща магарето!

    13:49 22.09.2026

  • 2 У ДРИ ИИ БАЦЕЕ

    6 13 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    Коментиран от #7

    13:50 22.09.2026

  • 3 Довечера ЗИленски пак

    17 7 Отговор
    ще реве, че го бомбели.

    Коментиран от #6

    13:51 22.09.2026

  • 4 Обективен

    7 13 Отговор
    Цялата Федерация гори

    Коментиран от #8

    13:51 22.09.2026

  • 5 Цеко Бомбардировача

    5 4 Отговор
    Гойдааа москальяки... гойда у...чувальо
    Хехехехе

    13:54 22.09.2026

  • 6 В Киев

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Довечера ЗИленски пак":

    Монголите...кога?

    13:55 22.09.2026

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "У ДРИ ИИ БАЦЕЕ":

    Точен сте господине ✌️.У дри клепарите!

    Коментиран от #20, #22

    13:56 22.09.2026

  • 8 Ти и идея си нямаш очевидно

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Обективен":

    Колко е голяма "Цялата Федерация"

    13:57 22.09.2026

  • 9 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Няма им нищо.не им трябва бензин .

    Коментиран от #21, #27

    13:59 22.09.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    Тази сутрин гарнизонът на ВСУ в Доброполе се оказа в оперативно обкръжение, отрязан от всякакви външни доставки.

    Коментиран от #12

    14:01 22.09.2026

  • 11 Слава Украйна

    3 6 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #17

    14:03 22.09.2026

  • 12 Цъ...

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 81":

    Вивалди освободи 720 км² за ...3 дня.
    А чувалите, котлите ги гледаме 13 пред селото Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка и те така
    Хихихихи

    14:03 22.09.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    Тази есен руснаците ще могат да се похвалят с освобождението на Орехов, Доброполе и Дружковка. Три ключово "непревземаеми" фортяци на ВСУ! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    14:03 22.09.2026

  • 14 Много Известен Съветски Актьор

    2 4 Отговор
    Украинците методично разрушават икономиката на Русия. Преработката и износът на нефт са спаднали с 50% , а на пшеница с 30%. Отделно гражданската икономика е в пълен колапс. Русия вече на практика не произвежда коли, камиони, трактори, телевизори и каквото се сетите. Всичко внася от Китай- за долари, евро и юани. Рублите не вървят. Бяха забранени за разплащане със закон в Китай. Единствено военната икономика бележи подем, което е очевидно във връзка с войната, но и там на практика няма значителни приходи от износ, сривът на годишна база е между 60 и 90% за годините след 2022- всичко отива за покриване на загубите. Независими икономически доклади показват, че този военен бум започва да достига своите предели. Поради недостиг на работна ръка, изключително висока инфлация и рекордни лихвени проценти на Централната банка на Русия, над 18 от 24 производствени сектора в страната (главно извън пряката военна индустрия) са в стагнация или рецесия. Военният сектор буквално „изсмуква“ ресурсите от гражданската икономика. Краят е близо. Като в СССР.

    14:04 22.09.2026

  • 15 Бой по прасетата

    2 3 Отговор
    Мястото на свинята е в калта

    14:04 22.09.2026

  • 16 Дано путин е на власт още 5 години

    3 4 Отговор
    Ще е б е майката на Русия

    14:05 22.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Всеки Русофил е

    2 4 Отговор
    Тъпофил

    14:05 22.09.2026

  • 19 Ами

    3 5 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна вече системно прави дълбоко в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    Коментиран от #24

    14:08 22.09.2026

  • 20 Не е добре Господине

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Гол и оцапан влайнащегоБарате

    14:09 22.09.2026

  • 21 Кондуктора с голямата Франзела

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    трола на нпо сорос сиси георгиева 24/7 троли за някой шекел -миличка защо не се върнеш в леглото при мъжката ти половинка чакатепедалчегрозно

    14:10 22.09.2026

  • 22 Дапукнеш

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Тъпак

    14:10 22.09.2026

  • 23 Констатация

    2 3 Отговор
    Нема страшно другарЕ, Бункеро и "Рубльовка" са цели и непокътнати!!!! -))))))

    14:10 22.09.2026

  • 24 миличка спомняш си тази година прайда

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    има твой снимки как ядеш ромска наденица до картофите часове наред много си лакома

    14:11 22.09.2026

  • 25 Едва ли

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Z Военкорите твърдят,че фронтовата линия , сочена от кремля е абсолютна Лъжа, и на практика повече от 20 км..по- назад

    14:12 22.09.2026

  • 26 Теслатъ

    1 5 Отговор
    Мечтата на Запада е на крачка да се осъществи, бУССР и Русия взаимно се самоунищожават!!! По същество, това си е втора Гражданска война...

    14:14 22.09.2026

  • 27 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Рафинериите в раша не горят. Горят само треви. Така казаха по руската теуевизия.

    Коментиран от #28

    14:15 22.09.2026

  • 28 Да бе, да

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    и мого черно пуши тази трева нещо да не напоена с нефт случайно? Аз защо ли има натписи " нет бензина" по-бензиностанциите в големите градове?

    14:21 22.09.2026

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