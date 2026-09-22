Мащабна атака с дронове срещу Самарска област

Един човек е загинал, а четирима са ранени при мащабна атака с безпилотни летателни апарати срещу Самарска област в Русия през нощта срещу 22 септември, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Федорищев. Повредени са жилищни сгради, автомобили и други граждански обекти.

Според Федорищев руската противовъздушна отбрана е свалила десетки дронове над областта. Пострадалите са получили наранявания с различна степен на тежест и им се оказва медицинска помощ в местни лечебни заведения.

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Губернаторът обвини Украйна за атаката и заяви, че цел на безпилотните апарати са били промишлени предприятия в региона. Reuters съобщава, че Самарска област е важен индустриален район, в който се намират петролни рафинерии и предприятия от военнопромишления комплекс.

При атаката са нанесени щети и на гражданска инфраструктура. По данни на местните власти са повредени частни домове и автомобили, а в Самара са изпочупени прозорци на няколко жилищни сгради и е засегнат покривът на една от тях.

На място работят аварийно-спасителните служби, които отстраняват последствията от ударите. Създаден е и оперативен щаб, съобщи Федорищев.

Към момента Украйна не е коментирала конкретно днешната атака срещу Самарска област, посочва Reuters. Киев периодично нанася удари с дронове по цели дълбоко в руска територия, като заявява, че атаките са насочени срещу инфраструктура, използвана за снабдяване на руските въоръжени сили.

Самарска област вече беше обект на няколко атаки през последните месеци. Само преди седмица местните власти съобщиха за над 40 безпилотни апарата и щети по промишлено предприятие и жилищни обекти.

Днешната атака идва на фона на продължаващия обмен на въздушни удари между Русия и Украйна. През същата нощ руските сили нанесоха удари по няколко украински региона, включително по промишлени обекти.