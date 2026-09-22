Мащабна атака с дронове срещу Самарска област

Един човек е загинал, а четирима са ранени при мащабна атака с безпилотни летателни апарати срещу Самарска област в Русия през нощта срещу 22 септември, съобщи губернаторът на региона Вячеслав Федорищев. Повредени са жилищни сгради, автомобили и други граждански обекти.
Според Федорищев руската противовъздушна отбрана е свалила десетки дронове над областта. Пострадалите са получили наранявания с различна степен на тежест и им се оказва медицинска помощ в местни лечебни заведения.
Губернаторът обвини Украйна за атаката и заяви, че цел на безпилотните апарати са били промишлени предприятия в региона. Reuters съобщава, че Самарска област е важен индустриален район, в който се намират петролни рафинерии и предприятия от военнопромишления комплекс.
При атаката са нанесени щети и на гражданска инфраструктура. По данни на местните власти са повредени частни домове и автомобили, а в Самара са изпочупени прозорци на няколко жилищни сгради и е засегнат покривът на една от тях.
На място работят аварийно-спасителните служби, които отстраняват последствията от ударите. Създаден е и оперативен щаб, съобщи Федорищев.
Към момента Украйна не е коментирала конкретно днешната атака срещу Самарска област, посочва Reuters. Киев периодично нанася удари с дронове по цели дълбоко в руска територия, като заявява, че атаките са насочени срещу инфраструктура, използвана за снабдяване на руските въоръжени сили.
Самарска област вече беше обект на няколко атаки през последните месеци. Само преди седмица местните власти съобщиха за над 40 безпилотни апарата и щети по промишлено предприятие и жилищни обекти.
Днешната атака идва на фона на продължаващия обмен на въздушни удари между Русия и Украйна. През същата нощ руските сили нанесоха удари по няколко украински региона, включително по промишлени обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бий самара
13:49 22.09.2026
2 У ДРИ ИИ БАЦЕЕ
Коментиран от #7
13:50 22.09.2026
3 Довечера ЗИленски пак
Коментиран от #6
13:51 22.09.2026
4 Обективен
Коментиран от #8
13:51 22.09.2026
5 Цеко Бомбардировача
Хехехехе
13:54 22.09.2026
6 В Киев
До коментар #3 от "Довечера ЗИленски пак":Монголите...кога?
13:55 22.09.2026
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "У ДРИ ИИ БАЦЕЕ":Точен сте господине ✌️.У дри клепарите!
Коментиран от #20, #22
13:56 22.09.2026
8 Ти и идея си нямаш очевидно
До коментар #4 от "Обективен":Колко е голяма "Цялата Федерация"
13:57 22.09.2026
9 стоян георгиев
Коментиран от #21, #27
13:59 22.09.2026
10 az СВО Победа 81
Коментиран от #12
14:01 22.09.2026
11 Слава Украйна
Коментиран от #17
14:03 22.09.2026
12 Цъ...
До коментар #10 от "az СВО Победа 81":Вивалди освободи 720 км² за ...3 дня.
А чувалите, котлите ги гледаме 13 пред селото Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка и те така
Хихихихи
14:03 22.09.2026
13 az СВО Победа 81
Коментиран от #25
14:03 22.09.2026
14 Много Известен Съветски Актьор
14:04 22.09.2026
15 Бой по прасетата
14:04 22.09.2026
16 Дано путин е на власт още 5 години
14:05 22.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Всеки Русофил е
14:05 22.09.2026
19 Ами
Коментиран от #24
14:08 22.09.2026
20 Не е добре Господине
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Гол и оцапан влайнащегоБарате
14:09 22.09.2026
21 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #9 от "стоян георгиев":трола на нпо сорос сиси георгиева 24/7 троли за някой шекел -миличка защо не се върнеш в леглото при мъжката ти половинка чакатепедалчегрозно
14:10 22.09.2026
22 Дапукнеш
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Тъпак
14:10 22.09.2026
23 Констатация
14:10 22.09.2026
24 миличка спомняш си тази година прайда
До коментар #19 от "Ами":има твой снимки как ядеш ромска наденица до картофите часове наред много си лакома
14:11 22.09.2026
25 Едва ли
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Z Военкорите твърдят,че фронтовата линия , сочена от кремля е абсолютна Лъжа, и на практика повече от 20 км..по- назад
14:12 22.09.2026
26 Теслатъ
14:14 22.09.2026
27 Хахахаха
До коментар #9 от "стоян георгиев":Рафинериите в раша не горят. Горят само треви. Така казаха по руската теуевизия.
Коментиран от #28
14:15 22.09.2026
28 Да бе, да
До коментар #27 от "Хахахаха":и мого черно пуши тази трева нещо да не напоена с нефт случайно? Аз защо ли има натписи " нет бензина" по-бензиностанциите в големите градове?
14:21 22.09.2026