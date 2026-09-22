Путин разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и председател на Министерския съвет на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд. Това съобщи пресслужбата на Кремъл.

„Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и председател на Министерския съвет на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд“, се казва в изявлението.

По време на разговора руският лидер поздрави саудитския престолонаследник с предстоящия национален празник - Националния ден на Саудитска Арабия, отбелязвайки, че преди 100 години СССР е първата чужда държава, признала саудитското кралство.

Путин и принц Мохамед също така обмениха мнения относно ситуацията в Близкия изток, по-специално в региона на Персийския залив. По време на разговора те подчертаха „липсата на алтернатива на политическите и дипломатическите усилия за нормализиране на настоящата криза, като същевременно се вземат предвид интересите на всички страни“.

„В светлината на влошаващата се военна и политическа обстановка в Йемен беше потвърдена необходимостта от бързо прекратяване на военните действия и създаване на условия за започване на конструктивен междуйеменски диалог под егидата на ООН. Беше подчертана и важността на осигуряването на безопасно и безпрепятствено преминаване на плавателни съдове през международните водни пътища в региона, включително Баб ел-Мандеб и Ормузкия проток“, заяви Кремъл.

Путин и принц Мохамед изразиха взаимно удовлетворение и от постигнатото ниво на сътрудничество в политическата, търговската, икономическата и хуманитарната сфера. Руският президент и саудитският престолонаследник се споразумяха да продължат контактите на различни нива.