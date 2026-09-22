Путин разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и председател на Министерския съвет на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд. Това съобщи пресслужбата на Кремъл.
„Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и председател на Министерския съвет на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд“, се казва в изявлението.
По време на разговора руският лидер поздрави саудитския престолонаследник с предстоящия национален празник - Националния ден на Саудитска Арабия, отбелязвайки, че преди 100 години СССР е първата чужда държава, признала саудитското кралство.
Путин и принц Мохамед също така обмениха мнения относно ситуацията в Близкия изток, по-специално в региона на Персийския залив. По време на разговора те подчертаха „липсата на алтернатива на политическите и дипломатическите усилия за нормализиране на настоящата криза, като същевременно се вземат предвид интересите на всички страни“.
„В светлината на влошаващата се военна и политическа обстановка в Йемен беше потвърдена необходимостта от бързо прекратяване на военните действия и създаване на условия за започване на конструктивен междуйеменски диалог под егидата на ООН. Беше подчертана и важността на осигуряването на безопасно и безпрепятствено преминаване на плавателни съдове през международните водни пътища в региона, включително Баб ел-Мандеб и Ормузкия проток“, заяви Кремъл.
Путин и принц Мохамед изразиха взаимно удовлетворение и от постигнатото ниво на сътрудничество в политическата, търговската, икономическата и хуманитарната сфера. Руският президент и саудитският престолонаследник се споразумяха да продължат контактите на различни нива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
16:23 22.09.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #8
16:25 22.09.2026
3 Путлеризъма как ще оцелее
16:25 22.09.2026
4 Даа...
Коментиран от #9
16:26 22.09.2026
5 Много Известен Съветски Актьор
16:26 22.09.2026
6 Йемен и хутите са ни на грижа
-;-
Йемен и хутите започват да са грижа на ООН-ето
А бандерите и аятоласите кога ще оцелеят
16:27 22.09.2026
7 Говорещ руски на високо ниво
Коментиран от #18, #26
16:27 22.09.2026
8 Силата на Москва е в свирката .
До коментар #2 от "Атина Палада":Ще им помогне, както помогна на Армения, Сирия, Венесуела, Иран ... ще им изпрати подкрепяща телеграма . 🤣🤣🤣
Коментиран от #10, #13, #17
16:29 22.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 да питам
16:32 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaлпазанин
16:33 22.09.2026
15 Маргарет Тачър
Коментиран от #30
16:33 22.09.2026
16 Запознат
Принц Мохамед : я лanaй за 5 бе, татар !
Коментиран от #25
16:34 22.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Фюрер фантазира за нов световен ред
До коментар #7 от "Говорещ руски на високо ниво":7 Говорещ руски на високо ниво
20ОТГОВОР
Очаквам разпадането на руската федерация в началото на годината.
-;-
Какво разпадане като Фюрера мечтае за световно господство и трети полюс.
16:36 22.09.2026
19 Б.си бokлyka !
Не вижда ли, че се е спаружил вече.
Коментиран от #21, #27
16:38 22.09.2026
20 Митко
Честит празник българи юнаци.
Празнувайте братя!
Аз лично си празнувам във враждебна-пия фрапе и мастика, абе все едно съм си на Гърция. Ясо паликари. Само България!!!
Коментиран от #23, #24
16:40 22.09.2026
21 Али
До коментар #19 от "Б.си бokлyka !":Да спаружен ама е цепеняк.
16:45 22.09.2026
22 Последния индианец
16:46 22.09.2026
23 Даа...
До коментар #20 от "Митко":Ясо, Гърция, Путин, българи юнаци, Враждебна с малка буква ... и фрапе с мастика??!! - боза от 6 ст.
16:48 22.09.2026
24 Кажи честно ... 🤣
До коментар #20 от "Митко":Мите, колко фрапета изпи 🤣🤣🤣
Наздраве ! 🍺
17:05 22.09.2026
25 Орк
До коментар #16 от "Запознат":Не забравяй своите корени. Татар си ти.
17:07 22.09.2026
26 Красимир
До коментар #7 от "Говорещ руски на високо ниво":Имаш много дълго да чакаш. Едва ли да си жив когато това стане (ако стане някога). Мечти, мечти...
17:09 22.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 бебето
Коментиран от #29
17:12 22.09.2026
29 касата
До коментар #28 от "бебето":Мирчев е педд.далл 🦄.
Коментиран от #31
17:31 22.09.2026
30 Дон Корлеоне
До коментар #15 от "Маргарет Тачър":Хубуу ама Хитлер завърши като препечено по бранденбургски с аромат на бензин 👈.
17:33 22.09.2026
31 Ъхъ
До коментар #29 от "касата":Троловете му също!😂
17:43 22.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.