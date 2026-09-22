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Путин разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия

Путин разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия

22 Септември, 2026 16:21 989 32

  • русия-
  • саудитска арабия-
  • владимир путин-
  • мохамед бин салман ал сауд-
  • разговор

В телефонен разговор двамата са обсъдили нивото на сътрудничество между Москва и Рияд

Путин разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и председател на Министерския съвет на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд. Това съобщи пресслужбата на Кремъл.

„Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и председател на Министерския съвет на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд“, се казва в изявлението.

По време на разговора руският лидер поздрави саудитския престолонаследник с предстоящия национален празник - Националния ден на Саудитска Арабия, отбелязвайки, че преди 100 години СССР е първата чужда държава, признала саудитското кралство.

Путин и принц Мохамед също така обмениха мнения относно ситуацията в Близкия изток, по-специално в региона на Персийския залив. По време на разговора те подчертаха „липсата на алтернатива на политическите и дипломатическите усилия за нормализиране на настоящата криза, като същевременно се вземат предвид интересите на всички страни“.

„В светлината на влошаващата се военна и политическа обстановка в Йемен беше потвърдена необходимостта от бързо прекратяване на военните действия и създаване на условия за започване на конструктивен междуйеменски диалог под егидата на ООН. Беше подчертана и важността на осигуряването на безопасно и безпрепятствено преминаване на плавателни съдове през международните водни пътища в региона, включително Баб ел-Мандеб и Ормузкия проток“, заяви Кремъл.

Путин и принц Мохамед изразиха взаимно удовлетворение и от постигнатото ниво на сътрудничество в политическата, търговската, икономическата и хуманитарната сфера. Руският президент и саудитският престолонаследник се споразумяха да продължат контактите на различни нива.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    7 3 Отговор
    Дядо Дончо си дава пас. Путин пак подшушна нещо полезно за студентите..

    16:23 22.09.2026

  • 2 Атина Палада

    10 3 Отговор
    С.Арабия поиска помощ от Тръмп срещу хусите ,но Тръмп не може да им помогне ..САЩ не са забравили боя,който ядоха от хусите .Сега С . Арабия явно ще иска помощ Русия да посредничи ..

    Коментиран от #8

    16:25 22.09.2026

  • 3 Путлеризъма как ще оцелее

    4 7 Отговор
    колко са тези с надеждата си Путлер и путлеризъма да оцелеят.

    16:25 22.09.2026

  • 4 Даа...

    8 10 Отговор
    Пусин започна да проси навсякъде да му дадат някой $, за да продължи безумната си война.

    Коментиран от #9

    16:26 22.09.2026

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    5 8 Отговор
    Натам ли се гласи да бяга? Явно при арабите се чувства по-безопасно отколкото в "братски" Китай или при въртоглавия Ким.

    16:26 22.09.2026

  • 6 Йемен и хутите са ни на грижа

    2 1 Отговор
    „В светлината на влошаващата се военна и политическа обстановка в Йемен беше потвърдена необходимостта от бързо прекратяване на военните действия и създаване на условия за започване на конструктивен междуйеменски диалог под егидата на ООН.
    -;-
    Йемен и хутите започват да са грижа на ООН-ето
    А бандерите и аятоласите кога ще оцелеят

    16:27 22.09.2026

  • 7 Говорещ руски на високо ниво

    5 10 Отговор
    Очаквам разпадането на руската федерация в началото на годината.

    Коментиран от #18, #26

    16:27 22.09.2026

  • 8 Силата на Москва е в свирката .

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ще им помогне, както помогна на Армения, Сирия, Венесуела, Иран ... ще им изпрати подкрепяща телеграма . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #10, #13, #17

    16:29 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да питам

    0 2 Отговор
    Ше се вземат ли ?

    16:32 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Персите в това нямат никаква намеса разбира се ,само дето тдоста ще се разбута и там и в исрахел ,който предполагам че ще изчезне ,говедата и те ще бъдат изгонени влизане в Брикс

    16:33 22.09.2026

  • 15 Маргарет Тачър

    2 10 Отговор
    На Европа й трябва някой като Хитлер,изпреварващо да удари руските варвари

    Коментиран от #30

    16:33 22.09.2026

  • 16 Запознат

    3 7 Отговор
    Монголяка Путлер : бате Мохамед, дай 5$ да нахраня чаветата
    Принц Мохамед : я лanaй за 5 бе, татар !

    Коментиран от #25

    16:34 22.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фюрер фантазира за нов световен ред

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Говорещ руски на високо ниво":

    7 Говорещ руски на високо ниво
    20ОТГОВОР
    Очаквам разпадането на руската федерация в началото на годината.
    -;-
    Какво разпадане като Фюрера мечтае за световно господство и трети полюс.

    16:36 22.09.2026

  • 19 Б.си бokлyka !

    8 5 Отговор
    Пуся да не се предлага за ханъма на принца ?
    Не вижда ли, че се е спаружил вече.

    Коментиран от #21, #27

    16:38 22.09.2026

  • 20 Митко

    4 3 Отговор
    Путин е горд човек.
    Честит празник българи юнаци.
    Празнувайте братя!
    Аз лично си празнувам във враждебна-пия фрапе и мастика, абе все едно съм си на Гърция. Ясо паликари. Само България!!!

    Коментиран от #23, #24

    16:40 22.09.2026

  • 21 Али

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Б.си бokлyka !":

    Да спаружен ама е цепеняк.

    16:45 22.09.2026

  • 22 Последния индианец

    6 1 Отговор
    От Саудитска Арабия знаят добре кой прати хутите в Йемен да завардят Баб ел-Мандеб и така да се вдигне още цената на горивата и да се отслаби Европа.

    16:46 22.09.2026

  • 23 Даа...

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Митко":

    Ясо, Гърция, Путин, българи юнаци, Враждебна с малка буква ... и фрапе с мастика??!! - боза от 6 ст.

    16:48 22.09.2026

  • 24 Кажи честно ... 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Митко":

    Мите, колко фрапета изпи 🤣🤣🤣
    Наздраве ! 🍺

    17:05 22.09.2026

  • 25 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Запознат":

    Не забравяй своите корени. Татар си ти.

    17:07 22.09.2026

  • 26 Красимир

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Говорещ руски на високо ниво":

    Имаш много дълго да чакаш. Едва ли да си жив когато това стане (ако стане някога). Мечти, мечти...

    17:09 22.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бебето

    0 2 Отговор
    волгата еппедал

    Коментиран от #29

    17:12 22.09.2026

  • 29 касата

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "бебето":

    Мирчев е педд.далл 🦄.

    Коментиран от #31

    17:31 22.09.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Маргарет Тачър":

    Хубуу ама Хитлер завърши като препечено по бранденбургски с аромат на бензин 👈.

    17:33 22.09.2026

  • 31 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "касата":

    Троловете му също!😂

    17:43 22.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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