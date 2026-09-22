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Арестуваха тийнейджър, планиращ терористична атака срещу училище и джамия

Арестуваха тийнейджър, планиращ терористична атака срещу училище и джамия

22 Септември, 2026 16:30 1 048 22

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  • джамия-
  • училище

При обиск полската полиция е открила оръжия, книги и нашивки с нацистки символи.

Арестуваха тийнейджър, планиращ терористична атака срещу училище и джамия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полските разузнавателни служби задържаха 17-годишен тийнейджър, заподозрян в планиране на терористична атака срещу училище и джамия. Националната прокуратура съобщи това.

„На 18 септември 2026 г. служители на Агенцията за вътрешна сигурност, действащи в координация с прокурора на Силезийския клон на отдела за организирана престъпност и корупция към Националната прокуратура, задържаха Павел Г., полски гражданин, роден през 2009 г.“, се казва в изявление на агенцията на уебсайта ѝ. По време на претърсването у него са открити оръжия, книги и нашивки с нацистки символи.

Освен това прокуратурата уточни, че в социалните мрежи на тийнейджъра е открита кореспонденция относно планирането на атака срещу училището и джамията. Младият мъж е обвинен в участие в организирана престъпна група, подбуждане към омраза на етническа основа и подготовка на терористична атака. Окръжният съд в Катовице го осъди на три месеца арест. Заподозреният пледира невинен по време на разпита.

Двама 16-годишни младежи бяха арестувани преди това по същия случай. Те бяха членове на неонацистки групи в Telegram и Discord.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    15 1 Отговор
    "Арестуваха тийнейджър, планиращ терористична атака срещу училище и джамия"

    Това за училището е лъжа, да знаете....Освен, ако не става въпрос за еврейско училище.🤣

    16:34 22.09.2026

  • 2 Бръмбар

    5 22 Отговор
    Българското общество също трябва да бъде подозрително към подобен вид отклонения в децата, и не само към тях, и своевременно да подава сигнали към съответните служби. Ако ние не се пазим в обществото, няма кой друг да ни пази.

    Коментиран от #11, #13

    16:35 22.09.2026

  • 3 и джамия

    14 19 Отговор
    щом и в полша вече
    докъде я докараха
    джамии да никнат и при тях не само на запада
    докато се зъбят и джафкат по Мечока

    Коментиран от #16

    16:37 22.09.2026

  • 4 АБВ

    9 20 Отговор
    Айде сега, кой ще докаже най-бързо връзката с Путин ? Петров и Баширов /Чепига и Мишкин/ пак ли са били в Полша да обучават полски келеши на тероризъм ?
    Чакам ? Кой ?
    Дойче веле ?
    Английското разузнаване ?
    УНИАН ?
    .............?

    Коментиран от #5

    16:37 22.09.2026

  • 5 Клети съветски Zoмбита 🤪

    13 9 Отговор

    До коментар #4 от "АБВ":

    Като прочетат за фашизъм и веднага се сещат за Путлер и Рашистан ... 🤣🤣🤣
    Е, ти изпревари всички .

    16:42 22.09.2026

  • 6 хаха

    12 6 Отговор
    И веднага московитските писслямистки орки се разлаяха... ХАХАХА

    Спокойно бе. Не е успял да ви думне джамийката.

    16:43 22.09.2026

  • 7 русофил

    8 2 Отговор
    вай вай путив зашити нас!

    16:45 22.09.2026

  • 8 Исторически парк

    15 0 Отговор
    Браво на момчето успех другия път!

    16:46 22.09.2026

  • 9 Атлантенце бре

    2 17 Отговор
    планиране на атака срещу училището и джамията. Младият мъж е обвинен в участие в организирана престъпна група, подбуждане към омраза на етническа основа и подготовка на терористична атака.

    16:51 22.09.2026

  • 10 Освен това прокуратурата

    4 15 Отговор
    уточни, че в социалните мрежи на тийнейджъра е открита кореспонденция с Урсулата, Каята и Зеленски

    16:52 22.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ционизма е точно това 1 към 1

    6 11 Отговор
    терористични престъпления, пропагандиране на нацистки и фашистки идеи и подбуждане към омраза, основана на национални, етнически, расови и религиозни различия ! Ционизма е еманацията на нацизма реално

    16:59 22.09.2026

  • 13 хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бръмбар":

    Никой никакви сигнали няма да ти подава бе бАклук московитски.

    Всички плюят на "службите" ви омятани в кафяво.

    17:06 22.09.2026

  • 14 А по каква точно причина

    4 0 Отговор
    На снимката е показана заградителна лента на полската полиция (Policja) пред завод за дронове в град Скаржиско-Каменна, който бил обект на разследване за саботаж ?

    17:11 22.09.2026

  • 15 Оня

    1 0 Отговор
    Пак глупости. НаЦизъм=НационалЦионизъм

    17:17 22.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Според Агенцията за вътрешна сигурност

    1 0 Отговор
    (ABW), Павел Г. е принадлежал към групата Atomwaffen Polska и е бил съосновател на групата Bierut Soldier ZNB. И двете групи са включвали неонацистко съдържание и символика, както и дискусии за насилие и нападения. Според разследването той е общувал с едно от задържаните по-рано лица, планирал е закупуване на оръжия и военна техника и е събирал информация за дейността на терористични групи. Констатациите на агенцията доведоха и до идентифицирането на непълнолетен германски гражданин. Според събраната информация той е заявил готовност да извърши въоръжено нападение, мотивирано от расова омраза, ксенофобия и религиозна нетърпимост. ABW препрати тази информация на своята чуждестранна партньорска агенция, която започна съдебно производство срещу него. Агенцията разследва дали действията на младите хора са били повлияни от някой, който може да е действал като подстрекател или инициатор и да е повлиял на тяхната радикализация.

    17:24 22.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фактите са обаче че

    2 0 Отговор
    По време на претърсването у него НЕ са били открити оръжия а само литература с неонацистко съдържание и символика ! Трябва да се придържаме към фактите и точните констатации все пак.

    17:29 22.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 срещу училище и джамия

    1 0 Отговор
    си е точно "атлантическо и ционистко" ! Точно по израелски модел едно към едно !

    17:34 22.09.2026

  • 22 Откъде идва Съдът за бъдещи престъпления

    1 0 Отговор
    Концепцията за правосъдие, което действа изпреварващо, е представена от Филип К. Дик (и популяризирана от филма на Стивън Спилбърг с Том Круз – „Специален доклад“).Там трима мутанти (ясновидци), наречени „прекоги“, виждат убийствата в бъдещето, преди те да са се случили.Специализирана полиция и съдебна система арестуват и осъждат бъдещия извършител, преди той изобщо да е извършил деянието......че какво са написали от полските служби в случая след като са задържали не един а поне трима ! („Радикализацията не започва с атака. Тя започва много по-рано – със съдържанието, контактите и средата, които могат да доведат до реална заплаха“, пише ABW. „Ролята на ABW е да идентифицира подобни процеси, преди те да ескалират в действие.“)

    17:50 22.09.2026

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