"Арестуваха тийнейджър, планиращ терористична атака срещу училище и джамия"

Полските разузнавателни служби задържаха 17-годишен тийнейджър, заподозрян в планиране на терористична атака срещу училище и джамия. Националната прокуратура съобщи това.
„На 18 септември 2026 г. служители на Агенцията за вътрешна сигурност, действащи в координация с прокурора на Силезийския клон на отдела за организирана престъпност и корупция към Националната прокуратура, задържаха Павел Г., полски гражданин, роден през 2009 г.“, се казва в изявление на агенцията на уебсайта ѝ. По време на претърсването у него са открити оръжия, книги и нашивки с нацистки символи.
Освен това прокуратурата уточни, че в социалните мрежи на тийнейджъра е открита кореспонденция относно планирането на атака срещу училището и джамията. Младият мъж е обвинен в участие в организирана престъпна група, подбуждане към омраза на етническа основа и подготовка на терористична атака. Окръжният съд в Катовице го осъди на три месеца арест. Заподозреният пледира невинен по време на разпита.
Двама 16-годишни младежи бяха арестувани преди това по същия случай. Те бяха членове на неонацистки групи в Telegram и Discord.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъъ
Това за училището е лъжа, да знаете....Освен, ако не става въпрос за еврейско училище.🤣
16:34 22.09.2026
2 Бръмбар
Коментиран от #11, #13
16:35 22.09.2026
3 и джамия
докъде я докараха
джамии да никнат и при тях не само на запада
докато се зъбят и джафкат по Мечока
Коментиран от #16
16:37 22.09.2026
4 АБВ
Чакам ? Кой ?
Дойче веле ?
Английското разузнаване ?
УНИАН ?
.............?
Коментиран от #5
16:37 22.09.2026
5 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #4 от "АБВ":Като прочетат за фашизъм и веднага се сещат за Путлер и Рашистан ... 🤣🤣🤣
Е, ти изпревари всички .
16:42 22.09.2026
6 хаха
Спокойно бе. Не е успял да ви думне джамийката.
16:43 22.09.2026
7 русофил
16:45 22.09.2026
8 Исторически парк
16:46 22.09.2026
9 Атлантенце бре
16:51 22.09.2026
10 Освен това прокуратурата
16:52 22.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ционизма е точно това 1 към 1
16:59 22.09.2026
13 хаха
До коментар #2 от "Бръмбар":Никой никакви сигнали няма да ти подава бе бАклук московитски.
Всички плюят на "службите" ви омятани в кафяво.
17:06 22.09.2026
14 А по каква точно причина
17:11 22.09.2026
15 Оня
17:17 22.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Според Агенцията за вътрешна сигурност
17:24 22.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Фактите са обаче че
17:29 22.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 срещу училище и джамия
17:34 22.09.2026
22 Откъде идва Съдът за бъдещи престъпления
17:50 22.09.2026