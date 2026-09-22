"Арестуваха тийнейджър, планиращ терористична атака срещу училище и джамия"

Полските разузнавателни служби задържаха 17-годишен тийнейджър, заподозрян в планиране на терористична атака срещу училище и джамия. Националната прокуратура съобщи това.

„На 18 септември 2026 г. служители на Агенцията за вътрешна сигурност, действащи в координация с прокурора на Силезийския клон на отдела за организирана престъпност и корупция към Националната прокуратура, задържаха Павел Г., полски гражданин, роден през 2009 г.“, се казва в изявление на агенцията на уебсайта ѝ. По време на претърсването у него са открити оръжия, книги и нашивки с нацистки символи.

Освен това прокуратурата уточни, че в социалните мрежи на тийнейджъра е открита кореспонденция относно планирането на атака срещу училището и джамията. Младият мъж е обвинен в участие в организирана престъпна група, подбуждане към омраза на етническа основа и подготовка на терористична атака. Окръжният съд в Катовице го осъди на три месеца арест. Заподозреният пледира невинен по време на разпита.

Двама 16-годишни младежи бяха арестувани преди това по същия случай. Те бяха членове на неонацистки групи в Telegram и Discord.