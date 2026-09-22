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Полицията с нови задължения и на крак след дългия почивен уикенд

Полицията с нови задължения и на крак след дългия почивен уикенд

22 Септември, 2026 16:43 867 8

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  • нарушения

Ето за какво ще следят контролните органи

Полицията с нови задължения и на крак след дългия почивен уикенд - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
News.bg News.bg

Засилен трафик се очаква по автомагистрала "Струма" и главен път Е-79 заради дългия почивен уикенд около Независимостта на България - 22 септември. Полицията увеличава екипите по трасето, а движението на тежкотоварни автомобили ще бъде ограничено, предаде БНТ.

"В организацията на движението, която ще предприеме полицията, няма нещо ново. Това, което правим цяло лято, е да осигуряваме повече екипи по трасето - главен път Е-79 и автомагистрала "Струма". В тези дни задължително ще има и мотопатрули, които ще могат да реагират своевременно на сигнали", обясни ст. инсп. Георги Бучков от "Пътна полиция", ОД на МВР-Благоевград.

Задълженията на служителите на полицията, освен да следят за спазване на правилата за движение по пътищата, ще бъдат и да регулират и да пропускат движението, изброи news.bg. Отново се очаква да бъде изключително натоварено, отново се очаква да има много задръствания на много места в тези отсечки допълни още ст. инспектор Бучков.

Очаква се засилен трафик в посока Гърция и обратно. За да се намали натоварването, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили.

"Друго, което ще направим, е да спрем тежкотоварния трафик за движение. Има заповед на Агенция "Пътна инфраструктура" от 12:00 до 20:00 часа, така че се надяваме по този начин да намалим напрежението. Ще има засилен контрол, отделно от това ще се извършва и контрол на скоростта, така че водачите трябва да бъдат внимателни и да спазват правилата", каза ст. инспектор Бучков.

Ограничението за камионите по посока София е в сила след 12:00 часа. Изключение се прави за превозните средства, които транспортират бързо развалящи се стоки, живи животни и опасни товари.

По трасетата в Югозападна България през цялото лято движението е изключително натоварено.

Полицията отчита и нарушения, които влияят върху пътнотранспортната обстановка.

"Най-честите нарушения са именно нарушаване на скоростните режими. Имаме доста установени такива през това лято. Освен тях, други нарушения, които влияят и върху пътнотранспортната обстановка, са именно неправилното изпреварване. То е вследствие на действията на шофьорите, които предприемат необмислени маневри", добави инспекторът.

Другите вече са стандартни нарушения, като неизползване на обезопасителен колан, използване на различни електронни устройства, които разсейват водачите. Апелът ми към водачите е да се успокоят, да не предприемат такива прибързани решения и да не извършват необмислено изпреварване, допълни ст. инспектор Бучков.

От полицията призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и да не предприемат рискови маневри.

Целта е пътуването да премине спокойно и безопасно, така че хората да стигнат до мястото, за което са тръгнали, и празникът да не бъде помрачен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    6 1 Отговор
    Това полицията само катаджии ли са?

    Коментиран от #2

    16:45 22.09.2026

  • 2 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "111111":

    Полицията също е отмаряла на Халкидикито през дългия уикенд нищоправене. Защо Ганчо трябва да почива по цяла седмица само заради някаъв си въображаем независим ден? Нали махнаха тая африканска практика с прихващането на работни дни?

    Коментиран от #5

    16:49 22.09.2026

  • 3 Само да питам

    9 0 Отговор
    Полицията с нови задължения и на крак след дългия почивен уикенд.
    Какви ще са тези нови задължения ще мога ли да ги извикам да ми напазаруват или да ми нацепят дървата например.

    17:02 22.09.2026

  • 4 Помак

    3 2 Отговор
    Ако съм полицай не бих работил за по малко от 3000 евро месечно ...чисто ! ...то не бе трафик, не бе ..елате има шум съседа пие, наркотици ...даже х 300 евро гюндюлюк 6000 евро нето + бонуси + дрехи и храна ама не на промоция купена ..поне 30 евро на дежерству , за дрехи на 3 месеца х 500 евро !!!

    17:12 22.09.2026

  • 5 111111

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Показност! Още са с оригиналните тапети по панелките и крушката на кабела ама отиват в Гърция!

    17:18 22.09.2026

  • 6 Малоумни Да Бяха !

    1 1 Отговор
    До Сега !

    Трябваше !

    Да Разберат !

    17:20 22.09.2026

  • 7 парнаджия

    0 1 Отговор
    За това селяните от провинцията ли са виновни?

    17:23 22.09.2026

  • 8 Родната полиция

    0 0 Отговор
    На три четири крака даже.

    17:42 22.09.2026

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