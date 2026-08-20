"Държавна буржоазия": късият път към богатството в България"

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Най-краткият път към богатството в България минава през политиката. Личното благосъстояние на много политици, магистрати и висши чиновници, заявено в имуществените декларации, е сравнимо с това на успешни предприемачи.

Най-краткият път към богатството в България минава през политиката. Държавната служба формално е служене на обществото, но на практика се е превърнала в механизъм за класово израстване.

Достатъчно е да се видят декларациите за имущество и интереси на публичните лица. За четвърт век след 2000 г., когато България за първи път въведе задължителното деклариране на имущество за хората по върховете на властта, се е оформила една заможна каста на влизащите през служебния вход. "Държавна буржоазия" - така я нарече в пост във Фейсбук писателят Радослав Бимбалов.

Властта увеличава пазарната цена на човека, на контактите му и на услугите, които би могъл да предложи. Например един високопоставен чиновник, преместен от Държавна комисия по хазарта в Комисията по финансов надзор, а после и в трети регулатор, може да бъде особено ценен за бизнесите, които държавата би следвало да контролира. Ценен може да бъде и за партийните кръгове, които го трансферират от една на друга позиция, тъй като е вероятно бизнесът да им се отблагодари и на тях.

И ето че политиката вече не само представлява капитала, но и самата тя произвежда капиталисти.

Политическа икономика

Личното благосъстояние на много политици, магистрати и висши чиновници, заявено в имуществените декларации, е сравнимо с това на успешни предприемачи.

Техните активи често приемат удобни за прикриване форми - налични пари, банкови депозити и частни вземания. Депозитите са проверими като наличност, но не непременно и като произход, докато кешът и частните вземания често остават само твърдения. Част от тях несъмнено са реални, но истинността на други не може да бъде установена.

Защо е така? Защото законодателите, които са и част от лицата, задължени да декларират имуществото си, са "пропуснали" да прецизират нормите. Законът изисква декларация, но не и доказателства при обявяването на наличните пари и вземанията - банкови извлечения за изтеглената сума, договор за заем или потвърждение от длъжника.

Един депутат вписва вземания за над 1 милион евро, друг - солидна сума в брой. Произходът остава неясен, но парите вече имат документална биография. Ако зад част от тях се крие бъдеща корупционна рента, обяснението за появата ѝ е подготвено предварително: не е подкуп, а стар кеш или върнат заем. Веднъж минали през декларацията, средствата вече могат да финансират покупката на нов имот или инвестиция. Така едно непроверено твърдение се превръща в алиби за бъдещо забогатяване.

Разбира се, самото нарастване на доходите не доказва корупционно облагодетелстване. Но липсата на надеждни проверки усилва съмненията.

Сметната палата, където отново се подават декларациите за имущество, и антикорупционната комисия са правели проверки за съответствие. Сметната палата беше съобщила, че от 2007 до прехвърлянето на регистъра през 2018 г. е издала над 2500 заключения за несъответствие - и в резултат на подадените сигнали до НАП и ДАНС са установени около 1 милион лева данъчни задължения. Но не се съобщава за никакви глоби или наказателни производства.

Това е пародия на контрол, удобна за всички политици. Тези проверки основно съпоставят декларацията с наличните регистри. Така се откриват например недеклариран апартамент, покупка на акции или банкова сметка. Няма как обаче да бъде удостоверено дали обявените пари в брой действително са налични и дали частното вземане е реално.

А и при открито несъответствие най-често се прилага схемата, че е "непълнота" или "грешка" и че може да бъде поправено. Освен това на помощ винаги идват тъстове и тъщи, пестеливи родители, дарили имоти и пари.

Ако пък избухне скандал, прокуратурата и данъчните са насреща.

Такъв имаше през 2019 г. не с кой да е, а със самия председател на антикорупционната комисия и бивш прокурор Пламен Георгиев, който не беше декларирал тераса-покрив с площ 186 кв. м. Според тълкуването му тя била обща част от сградата и не подлежала на деклариране. Тя обаче била описана в нотариалния акт, ползвала се само през неговото жилище и била включена в данъчната оценка, разкри bTV.

Проверката, възложена на НАП, приключи без установени нарушения, а прокуратурата не образува разследване. Единственият резултат е, че бяха разрушени навесите и барбекюто върху терасата, а Георгиев дори беше пратен като консул във Валенсия.

Година преди скандала Пламен Георгиев съобщи, че НАП е предоставила резултатите от три проверки и три ревизии на олигарха и политик Делян Пеевски за периода 1 януари 2003 - 31 декември 2017 г. и не било установено несъответствие между доходите, придобитото имущество и декларираното. КПКОНПИ допълнително поискала от Пеевски документи за доходите му за последните пет години - и също установила, че разминаване няма.

Да е жива и здрава родата - и кръстниците

Колко изобретателни могат да бъдат обясненията показва случаят на бившия началник на полицията в румънския окръг Клуж Йоан Пъкурар.

Проверката на румънската Национална агенция за почтеност установила близо 189 000 евро разлика между доходите и разходите на Пъкурар за шест години. Обясненията му са като за балканско кино. Полицаят обяснил разминаването с 93 000 евро подаръци от сватбата му през 2005 г., около 90 000 евро от кръщенето на сина му през 2011 г., както и с пари от жена му и баща му, който отглеждал животни.

Съпругата добавила 8600 евро от продаден автомобил, но не помнела името на купувача. Бащата и братът разказали, че семейното стопанство му осигурило 78 000 евро само през 2004 г., макар данъчните да не открили декларирани доходи на бащата за периода 2004-2006 г.

Свидетел пък уверил съда, че присъствал при преброяването на около 90 000 евро след сватбата и 96 000 евро след кръщенето. Прокурорът по делото сметнал за подозрително, че помни с точност суми и събития отпреди толкова години. Накрая след всички обяснения около 57 000 евро останали с недоказан произход и били конфискувани. През 2025 г. Европейският съд по правата на човека постанови, че отнемането на средствата не нарушава правото на справедлив процес и правото на собственост .

В Румъния сватбата и кръщенето, оказва се, носят добри приходи. В България пък кръстник осигурил на финансов министър жилище от 180 квадратни метра - безвъзмездно. На Балканите роднинството си е източник на благосъстояние.

През 2018 г. тогавашният финансов министър Владислав Горанов декларира, че от 2012 г. ползва безвъзмездно апартамент от около 180 кв. м в луксозен столичен комплекс. След публичния скандал Горанов обясни, че жилището му е предоставено от неговия кръстник и че не вижда конфликт на интереси. Институциите също не видяха.

Така се създават богаташите от служебния вход - чрез мълчаливото съзаклятие на законотворци, служби, прокуратура и данъчни. Остава въпросът дали новата антикорупционна комисия ще посегне на механизма, който политическата класа е изградила за собствена защита.

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