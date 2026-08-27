Новини
Мнения »
Повечето българи не подкрепят Украйна, но Радев го прави
  Тема: Украйна

Повечето българи не подкрепят Украйна, но Радев го прави

27 Август, 2026 18:07 1 431 52

  • румен радев-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • володимир зеленски-
  • дронове

Трябва ли да вярваме на украинците, когато ни казват, че навлизането на техен дрон на българска територия не е било умишлено или преднамерено?

Повечето българи не подкрепят Украйна, но Радев го прави - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
France Info France Info
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отношенията между България и Украйна се изостриха след падането на дрон, вероятно украински, на българска територия. Докато София привиква украинската посланичка, въпросът за подкрепата за Киев и позицията на България по отношение на войната е в центъра на дебатите.

Още новини от Украйна

Сутрешният блок на Franceinfo интервюира Ромен Льо Киню, генерален директор на Euro Creative, за политическото напрежение в България, подкрепата ѝ за Украйна и предизвикателствата, свързани с отбранителната ѝ индустрия.

България привика украинската посланичка. Отношенията между двете страни внезапно се обтегнаха след падането на дрон, вероятно украински, на българска територия. Трябва ли да вярваме на украинците, когато ни казват, че навлизането на техен дрон на българска територия не е било умишлено или преднамерено?

Да, мисля, че трябва да вярваме на украинската страна и в крайна сметка на българските власти. Във всеки случай, българските военни власти дори изглеждат потенциално по-премерени в подхода си от това, което се представя в медиите до момента. Всъщност става дума за украински дрон, който се нарича "дрон-примамка", тоест отбранителна система. Така че със сигурност можем да повярваме в такава възможност. Всъщност в България се води политически дебат, предизвикан от настоящата политическа ситуация в страната, с правителство на власт, което външно е доста критично към Украйна, но в действителност не е нито толкова критично, нито толкова враждебно, и въпреки това следва консенсуса на страните от НАТО и Европейския съюз. Следователно в България има много силна опозиция, особено от крайната десница, както и от друга опозиционна група, която е критична към настоящия премиер Румен Радев и открито изразява своето несъгласие с него.

Така че, действително става дума за много поляризиран политически дебат, който в крайна сметка води до тази доста силна реакция от страна на политическите власти, докато на военно ниво реакцията е много по-умерена.

И заключението, което бих искал да направя от тази първоначална реакция е, че преобладаващото мнение в българските медии тази сутрин, е: трябва да закупим отбранителни системи. България не е постигнала значителен напредък по този въпрос, особено в сравнение със страни като Полша, балтийските държави или дори Румъния. България изостава по отношение на системите си за защита. Следователно страната трябва да предприеме необходимите промени, да закупи техника и да развие отбранителни способности на собствената си територия.

През юни България преустанови военната си помощ за Украйна. Имате ли усещането, че в тези страни, които са особено засегнати от отклоняването на украински, а понякога и руски дронове, има спад в подкрепата за Украйна?

Първо, за да отговоря на първата част на въпроса, трябва да разграничим политиката от бизнеса. България има много развита отбранителна индустрия, особено в производството на боеприпаси. В крайна сметка можем да сравним българската позиция с тази на Сърбия, което ще рече, че те публично заявяват, че не искат да помагат на Украйна, че това е конфликт, който не ги засяга и че са за мир, в кавички. И в същото време са много доволни от възможността да имат мащабни поръчки за своята отбранителна индустрия, да развиват индустриалния си капацитет и да привличат инвестиции.

В крайна сметка Румен Радев, веднага щом дойде на власт, отиде в Берлин и Париж и договори гаранции, че тези две страни наистина ще подкрепят инвестициите в България. Така че действително позицията на Румен Радев е доста прагматична. Публично, и особено когато се обръща към българското население, той е много критичен към войната и показва, че България няма намерение да подкрепя която и да било страна, за да избегне потенциално, или поне така се казва, поставянето на България в единия или другия лагер. Но фактически България е в единия лагер; тя е част от Европейския съюз, част е от НАТО. Следователно, България подкрепя Украйна, поне на политическо и дипломатическо ниво.

България тази година се присъедини към Шенгенското пространство и дори прие еврото. Но човек остава с впечатлението, че подкрепата ѝ за Украйна е донякъде "срамежлива" или прикрита. Спомням си един репортаж в Le Monde от 2023 г., ако не се лъжа, за оръжейна фабрика в сърцето на България, която произвеждаше боеприпаси за Украйна. Самите работници не бяха наясно с това какво произвеждат, или не са искали да знаят, или са си затваряли очите. Не се е говорело за това. Има едно своеобразно негласно мълчание в България. Това обобщава ли българската позиция?

Не, абсолютно не. По тези въпроси, във всеки случай, винаги можем да се обърнем към общественото мнение. Вярно е, че България е една от онези страни, които са силно поляризирани и където потенциално мнозинството от населението изобщо не е склонно да подкрепя Украйна. Това е свързано с историята, по-специално с факта, че България е подложена на натиск, панславянско влияние и политически партии, манипулирани от Москва в продължение на години. Става дума също за пропаганда и дезинформация - както от страна на самите български политически и обществени фактори, така и от страна на Русия - чрез различни системи и механизми на корупция, които в по-малка или в по-голяма степен са проникнали в страната.

По отношение на отбраната и отбранителната индустрия, България има отбранителна индустрия, която като цяло е много близка до западните системи и контакти, особено украинските въоръжени сили. Така че, в крайна сметка, да, може да имаме работници, може да имаме голяма част от общественото мнение, което е много предпазливо, дори против подкрепата за Украйна, но в същото време има реалност, политическа реалност и икономическа реалност. И Румен Радев се опитва, доколкото може, да ходи по въже, и в това отношение е критикуван от опонентите си, както от по-прозападните, така и от по-проруските фракции. Така че има доста активни, доста разгорещени дебати и дори, бих казал, в самия кабинет на Радев има критики и разногласия.

И именно това е същността на въпроса и на всички онези предизвикателства, за които говорихме преди няколко месеца, когато като експерти по България и българската политика анализирахме идването на власт на бившия президент Румен Радев, който трябваше да намери начин да обедини различните политически сили както в страната, така и в собственото си правителство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Матрял

    14 45 Отговор
    Повечето българи вярват на Мангъра и мислят че искат да ги чипират с ваксини за да ги управляват

    Коментиран от #4, #13, #28

    18:09 27.08.2026

  • 2 Фатмака

    31 40 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    18:09 27.08.2026

  • 3 Алеко Константинов

    11 39 Отговор
    Няма по-тъпо нещо от бъ лх рина

    Коментиран от #36

    18:09 27.08.2026

  • 4 И ти си

    34 6 Отговор

    До коментар #1 от "Матрял":

    от това болното котило

    18:10 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 обективен

    40 23 Отговор
    Добре ,че дойде Радев ,защото герберистката и ппейската партия щеше тотално да ни вкарат и под тинята в блатото !!

    Коментиран от #10

    18:13 27.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 11 Отговор
    Я, ПО ПЕЙКИ, ква станА тя ве❗
    Не сте МНОГО, само МНОГО викате❗

    Коментиран от #14, #15, #45

    18:13 27.08.2026

  • 9 Напротив анонимен

    12 48 Отговор
    рушляч, повечето българи са умни и работливи хора обичащи свободата и правовият свят. За разлика от мижитурките, като тебе. Факта, че нито един българин не е имигрирал към кочината, а всеки гледа на запад нищо не ти говори, нали. Щото си и т. п.

    18:14 27.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Това е истината

    29 1 Отговор
    И не идва от "факти", а като преписка от Франс инфо.

    18:15 27.08.2026

  • 12 УжасТ

    17 21 Отговор
    Какъв е тоя бълвоч ? Редактора чете ли го преди да го пуснете?

    Коментиран от #19

    18:16 27.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    47 7 Отговор

    До коментар #1 от "Матрял":

    Мангъров беше ЕДИНСТВЕНИЯТ който им каза , че К-19 не е това за което го представят ❗
    А и той беше ЕДИНСТВЕНИЯТ който е инфекционист, а не коремен, кожен или ушен доктор❗
    След като излезе истината НИКОЙ НЕ МУ СЕ ИЗВИНИ и не си признаха , че са ЗАБЛУЖДАВАЛИ хората❗

    Коментиран от #16, #23, #29

    18:16 27.08.2026

  • 14 па вие хептен привършвате

    2 17 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Биологични закони.

    18:17 27.08.2026

  • 15 Клети съветски Zoмбита 🤪

    7 23 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това от статия преведена с гуглето ли го реши. 🤣🤣🤣
    Закърпи ли на фатмака зелените чорапи ?

    Коментиран от #33

    18:19 27.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Aлфа Вълкът

    20 9 Отговор
    А представяте ли са да е умишлено по молба на България?
    "Момчета метнете един дрон тука да наплашим раята и да ги накупим най-модерните анти-дрон системи за армията".
    Радев си действа като типичен болтаджия и си гледа армията и ДС агентите да са добре, а на обикновените хора на три ката.

    18:19 27.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Виж сега

    8 25 Отговор

    До коментар #12 от "УжасТ":

    Печелим милиарди евро от производството на оръжия за Украйна.Не съм чул работници в тези производства да стачкуват за заплати.
    Това,че с тези оръжия украинците гърмят руснаците нас не ни дреме.

    Коментиран от #52

    18:22 27.08.2026

  • 20 !!!?

    16 10 Отговор
    Всички са разбрали, че е неадекватен...!!!?

    18:23 27.08.2026

  • 21 Моралио

    7 19 Отговор
    Що за обществено е онова, в което множеството поради слаба нормална система не може да определи кой е насилника и кой е жертвата?

    Що за общество е онова, в което насилника се насърчава и жертвата укорява?

    Има ли път за бъдеще един човек в такова общество, освен доброволно да обезличи себе си?

    Коментиран от #48, #49

    18:23 27.08.2026

  • 22 Княгиня Олга Киевска

    13 3 Отговор
    След Турция,Украйна също е окупирала България през 1944

    18:25 27.08.2026

  • 23 Aлфа Вълкът

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мангърката каза и друго, че смъртоността е висока защото българинът е дебел и мързелив.

    18:27 27.08.2026

  • 24 Реалност

    2 17 Отговор
    Унгария официално призна Русия за заплаха: това е радикална промяна на курса след Орбан
    Новото правителство на Унгария за първи път официално нарече Русия „заплаха“ за страната, региона и световния ред.
    В документ на унгарската делегация на Общото събрание на ООН Будапеща осъжда руската агресия и подкрепя териториалната цялост на Украйна.
    Унгария се водеше за най-големия поддръжник на режима на Путин . Е не било точно така.

    Коментиран от #31

    18:27 27.08.2026

  • 25 Воеводата

    20 4 Отговор
    Българите сме до РФ, плужеците не ни интересуват!

    18:28 27.08.2026

  • 26 Бай Данчо

    21 1 Отговор
    Повечето българи помнят новините от 2014-2015 година и какви се случваше в Украйна! Изказванията на Порошенко ка само техните деца ще учат, а другите ще се крият по землянки, само техните пенсионери ще получават пенсии другите ще умират от глад! Е сега ще си берат гайлето!

    18:29 27.08.2026

  • 27 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    И всеки ще го прави ,когато парите заговорят всички са съгласни и млъкват .в това е силата на равина

    18:30 27.08.2026

  • 28 Трима дрона

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Матрял":

    са те примамили !

    18:30 27.08.2026

  • 29 Бастардо

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не знам какво беше,но съм свидетел на смъртта на много хора,включително и 21г. син на моя комшийка.Днеска жив утре вече в моргата.И аз не исках да се ваксинирам,но пътеваниа в чежбина ме принуждаваха до го правя.

    Коментиран от #34, #40, #43, #44

    18:34 27.08.2026

  • 30 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    2 5 Отговор
    р "ум€н" БО(га)ТАШ , той и ТРОЙ НОЙ А Г € Н Т ШТИР ЛИЦ ,В€Ч€ Н€ ЗНА€ НА КОЙ
    ГО$ ПО ДАР $ЛУЖИ!
    СЛЕД НОВА ГОДИНА Е ДОСВИДАНИЯ!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато- П€ Д€ Р . $ТИ!

    18:34 27.08.2026

  • 31 Дубрутру на унгарски

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Реалност":

    Реалността е, че нещата отдавна не се решават в ООН с "официални документи" и кой какво бил признал и какво не. В ООН се легализират отдавна приключили действия. Много си далеч от "реалността".

    18:37 27.08.2026

  • 32 Истината

    7 4 Отговор
    Мафията е впрегнала целият наличен ресурс срещу правителството, защото мафиотската кошница се разплита бавно, но уверено. Толкова за опозицията.

    18:38 27.08.2026

  • 33 Функционална неграмотност

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Върви да си купуваш тетрадки и моливи, че даскалото наближава.

    18:39 27.08.2026

  • 34 Личи ти,

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бастардо":

    че си от ваксинираните.

    18:40 27.08.2026

  • 35 Анонимен

    14 3 Отговор
    Добре че Радев ни изкара от фашисткото сборище на коалицията на фашизоидните педофили желаещи да ядат бой.
    Браво на него!

    18:42 27.08.2026

  • 36 Освободен от

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Алеко Константинов":

    физическо си бил, нали? Лилавеят ти венци леко също? При Тато си щял да ходиш в казарма, ама само в Трудови войски, че тогава са щели да установят, че имаш нещо, което са водели за болест, а в последните години е повод за гордост и манифестации в цветни дрешки и под знамето на дъгата. Статията е направо нереално балансирана и толкова близка до реалността, колкото някой от правоверните медии на ЕС сектата може да си позволи да напише. Сериозното мнозинство от обществото не иска подкрепа за наша сметка за Украйна, а петроханци не просто игнорират това, а искат да сме част от коалиция, потенциално участваща с войска в горещата зона в Украйна. Напълно демократично...

    18:43 27.08.2026

  • 37 казах

    12 0 Отговор
    България не подкрепя фашизма.

    Коментиран от #46

    18:43 27.08.2026

  • 38 Ами

    5 1 Отговор
    Франсетата да си гледат мераклията и да не се занимават с нас.

    18:45 27.08.2026

  • 39 нннн

    12 2 Отговор
    Чудя се, откъде идва повече дезинформация - от Русия или от Европейския съюз? И нашите медии чия дезинформация повтарят денонощно?

    18:46 27.08.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бастардо":

    Ами ФАКсините НЕ спасяваха❗
    Доказаха , че К-19 е лабораторен продукт❗
    Факт е, че уж толкова опасния масово поразяващ вирус не уби нито един Президент или Премиер ❗
    Факт е, че за една нощ този толкова опасен и масово поразяващ вирус ВНЕЗАПНО ИЗЧЕЗНА❗

    18:48 27.08.2026

  • 41 АГАТ а Кристи

    1 4 Отговор
    Лично аз съм ЗА Украйна.
    Но тази украйнски из мет дето ни е наводнила , да си заминават !!!

    18:53 27.08.2026

  • 42 мушмул

    3 0 Отговор
    Добре де, след като "Повечето българи не подкрепят Украйна, но Радев го прави", защо досегашните правителства вървяха против волята на народа? Нали народа "не ще"? Е що щат досегашните правителства?

    18:54 27.08.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бастардо":

    Мога да ти напиша от първо лице, че мен дори не вкараха в болницата. Започнаха да ме тъпчат с лекарства. Добре , че дойде един лекар, познат на мой познат, който ме прегледа и направи заяви на дежурния лекар, че така скоро ще съм с картонче на крака.🫪Разпореди НИКАКВИ ЛЕКАРСТВА и само по една банка физиологичен р-р сутрин и вечер.
    След три дни вече бях на крака и на петия ден ме изписаха❗
    Иначе и аз щях да съм от прелекуваните и кислородно уморените на които щеше да пише
    Екзитус К-19❗

    18:54 27.08.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бастардо":

    За отпътуване в чужбина -
    За да изляза отидох на крака в лаборатория, и дадох 120 лв за тест и талонче❗
    За връщане- срещу 20€ лекар и сестра дойдоха в хотела, направиха ми тест и талончето беше в нета❗
    Коментара оставям на всеки който прочете това ❗

    18:58 27.08.2026

  • 45 Вертикален,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    освен, че миекате и на "ве" ли почнахте да говорите в малката москоф ?
    Явно е някакво руско наречие...

    19:03 27.08.2026

  • 46 Точно така!

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "казах":

    Българите не подкрепяме фашизма. Ето защо подкрепяме Украйна, а не Путлер. И правилно!

    Коментиран от #47, #50

    19:06 27.08.2026

  • 47 очевидно

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Точно така!":

    си сбъркан! В украйна управляват наследниците на фашистите, които издигат паметници на убийците от 2СВ. А ти си слушай медийните помии на розовите гащи! :-)

    19:12 27.08.2026

  • 48 ЦК на БКП

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Моралио":

    Обществено е, когато обществото е сбироток от русофили, комунисти, активни борци против фашизма и капитализма и техните дечица плюс родата им, била на комунистическа хранилка.
    Не напразно "другарят" Тато НА ТРИ ПЪТИ се моли на "другарите" в Москоф да ни признаят за 16-та - Заддунайская.
    Да се срамуваш, че си българин, заради горе изброените 😭

    19:13 27.08.2026

  • 49 очевидно

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Моралио":

    който не чете историята и слуша само пропагандата е явно сбъркан!
    Войната не започна 2022! Това е завършването на нацистката окупация на Украйна от 2014 година!

    19:15 27.08.2026

  • 50 казах

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Точно така!":

    Много сте малко. Ние РУСОФИЛИТЕ сме 85%. Иван Вазов: кат Русия няма втора, тъй могъща на света.

    19:16 27.08.2026

  • 51 си пън

    0 0 Отговор
    яено авторче продажно,повечето са против осранците,затуй и гласуваха за радев

    19:20 27.08.2026

  • 52 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Виж сега":

    Ти да не мислиш че се гърмят!

    19:21 27.08.2026