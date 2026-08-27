Повечето българи не подкрепят Украйна, но Радев го прави

Отношенията между България и Украйна се изостриха след падането на дрон, вероятно украински, на българска територия. Докато София привиква украинската посланичка, въпросът за подкрепата за Киев и позицията на България по отношение на войната е в центъра на дебатите.
Сутрешният блок на Franceinfo интервюира Ромен Льо Киню, генерален директор на Euro Creative, за политическото напрежение в България, подкрепата ѝ за Украйна и предизвикателствата, свързани с отбранителната ѝ индустрия.
България привика украинската посланичка. Отношенията между двете страни внезапно се обтегнаха след падането на дрон, вероятно украински, на българска територия. Трябва ли да вярваме на украинците, когато ни казват, че навлизането на техен дрон на българска територия не е било умишлено или преднамерено?
Да, мисля, че трябва да вярваме на украинската страна и в крайна сметка на българските власти. Във всеки случай, българските военни власти дори изглеждат потенциално по-премерени в подхода си от това, което се представя в медиите до момента. Всъщност става дума за украински дрон, който се нарича "дрон-примамка", тоест отбранителна система. Така че със сигурност можем да повярваме в такава възможност. Всъщност в България се води политически дебат, предизвикан от настоящата политическа ситуация в страната, с правителство на власт, което външно е доста критично към Украйна, но в действителност не е нито толкова критично, нито толкова враждебно, и въпреки това следва консенсуса на страните от НАТО и Европейския съюз. Следователно в България има много силна опозиция, особено от крайната десница, както и от друга опозиционна група, която е критична към настоящия премиер Румен Радев и открито изразява своето несъгласие с него.
Така че, действително става дума за много поляризиран политически дебат, който в крайна сметка води до тази доста силна реакция от страна на политическите власти, докато на военно ниво реакцията е много по-умерена.
И заключението, което бих искал да направя от тази първоначална реакция е, че преобладаващото мнение в българските медии тази сутрин, е: трябва да закупим отбранителни системи. България не е постигнала значителен напредък по този въпрос, особено в сравнение със страни като Полша, балтийските държави или дори Румъния. България изостава по отношение на системите си за защита. Следователно страната трябва да предприеме необходимите промени, да закупи техника и да развие отбранителни способности на собствената си територия.
През юни България преустанови военната си помощ за Украйна. Имате ли усещането, че в тези страни, които са особено засегнати от отклоняването на украински, а понякога и руски дронове, има спад в подкрепата за Украйна?
Първо, за да отговоря на първата част на въпроса, трябва да разграничим политиката от бизнеса. България има много развита отбранителна индустрия, особено в производството на боеприпаси. В крайна сметка можем да сравним българската позиция с тази на Сърбия, което ще рече, че те публично заявяват, че не искат да помагат на Украйна, че това е конфликт, който не ги засяга и че са за мир, в кавички. И в същото време са много доволни от възможността да имат мащабни поръчки за своята отбранителна индустрия, да развиват индустриалния си капацитет и да привличат инвестиции.
В крайна сметка Румен Радев, веднага щом дойде на власт, отиде в Берлин и Париж и договори гаранции, че тези две страни наистина ще подкрепят инвестициите в България. Така че действително позицията на Румен Радев е доста прагматична. Публично, и особено когато се обръща към българското население, той е много критичен към войната и показва, че България няма намерение да подкрепя която и да било страна, за да избегне потенциално, или поне така се казва, поставянето на България в единия или другия лагер. Но фактически България е в единия лагер; тя е част от Европейския съюз, част е от НАТО. Следователно, България подкрепя Украйна, поне на политическо и дипломатическо ниво.
България тази година се присъедини към Шенгенското пространство и дори прие еврото. Но човек остава с впечатлението, че подкрепата ѝ за Украйна е донякъде "срамежлива" или прикрита. Спомням си един репортаж в Le Monde от 2023 г., ако не се лъжа, за оръжейна фабрика в сърцето на България, която произвеждаше боеприпаси за Украйна. Самите работници не бяха наясно с това какво произвеждат, или не са искали да знаят, или са си затваряли очите. Не се е говорело за това. Има едно своеобразно негласно мълчание в България. Това обобщава ли българската позиция?
Не, абсолютно не. По тези въпроси, във всеки случай, винаги можем да се обърнем към общественото мнение. Вярно е, че България е една от онези страни, които са силно поляризирани и където потенциално мнозинството от населението изобщо не е склонно да подкрепя Украйна. Това е свързано с историята, по-специално с факта, че България е подложена на натиск, панславянско влияние и политически партии, манипулирани от Москва в продължение на години. Става дума също за пропаганда и дезинформация - както от страна на самите български политически и обществени фактори, така и от страна на Русия - чрез различни системи и механизми на корупция, които в по-малка или в по-голяма степен са проникнали в страната.
По отношение на отбраната и отбранителната индустрия, България има отбранителна индустрия, която като цяло е много близка до западните системи и контакти, особено украинските въоръжени сили. Така че, в крайна сметка, да, може да имаме работници, може да имаме голяма част от общественото мнение, което е много предпазливо, дори против подкрепата за Украйна, но в същото време има реалност, политическа реалност и икономическа реалност. И Румен Радев се опитва, доколкото може, да ходи по въже, и в това отношение е критикуван от опонентите си, както от по-прозападните, така и от по-проруските фракции. Така че има доста активни, доста разгорещени дебати и дори, бих казал, в самия кабинет на Радев има критики и разногласия.
И именно това е същността на въпроса и на всички онези предизвикателства, за които говорихме преди няколко месеца, когато като експерти по България и българската политика анализирахме идването на власт на бившия президент Румен Радев, който трябваше да намери начин да обедини различните политически сили както в страната, така и в собственото си правителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Матрял
Коментиран от #4, #13, #28
18:09 27.08.2026
2 Фатмака
18:09 27.08.2026
3 Алеко Константинов
Коментиран от #36
18:09 27.08.2026
4 И ти си
До коментар #1 от "Матрял":от това болното котило
18:10 27.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 обективен
Коментиран от #10
18:13 27.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Не сте МНОГО, само МНОГО викате❗
Коментиран от #14, #15, #45
18:13 27.08.2026
9 Напротив анонимен
18:14 27.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Това е истината
18:15 27.08.2026
12 УжасТ
Коментиран от #19
18:16 27.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Матрял":Мангъров беше ЕДИНСТВЕНИЯТ който им каза , че К-19 не е това за което го представят ❗
А и той беше ЕДИНСТВЕНИЯТ който е инфекционист, а не коремен, кожен или ушен доктор❗
След като излезе истината НИКОЙ НЕ МУ СЕ ИЗВИНИ и не си признаха , че са ЗАБЛУЖДАВАЛИ хората❗
Коментиран от #16, #23, #29
18:16 27.08.2026
14 па вие хептен привършвате
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Биологични закони.
18:17 27.08.2026
15 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това от статия преведена с гуглето ли го реши. 🤣🤣🤣
Закърпи ли на фатмака зелените чорапи ?
Коментиран от #33
18:19 27.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Aлфа Вълкът
"Момчета метнете един дрон тука да наплашим раята и да ги накупим най-модерните анти-дрон системи за армията".
Радев си действа като типичен болтаджия и си гледа армията и ДС агентите да са добре, а на обикновените хора на три ката.
18:19 27.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Виж сега
До коментар #12 от "УжасТ":Печелим милиарди евро от производството на оръжия за Украйна.Не съм чул работници в тези производства да стачкуват за заплати.
Това,че с тези оръжия украинците гърмят руснаците нас не ни дреме.
Коментиран от #52
18:22 27.08.2026
20 !!!?
18:23 27.08.2026
21 Моралио
Що за общество е онова, в което насилника се насърчава и жертвата укорява?
Има ли път за бъдеще един човек в такова общество, освен доброволно да обезличи себе си?
Коментиран от #48, #49
18:23 27.08.2026
22 Княгиня Олга Киевска
18:25 27.08.2026
23 Aлфа Вълкът
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Мангърката каза и друго, че смъртоността е висока защото българинът е дебел и мързелив.
18:27 27.08.2026
24 Реалност
Новото правителство на Унгария за първи път официално нарече Русия „заплаха“ за страната, региона и световния ред.
В документ на унгарската делегация на Общото събрание на ООН Будапеща осъжда руската агресия и подкрепя териториалната цялост на Украйна.
Унгария се водеше за най-големия поддръжник на режима на Путин . Е не било точно така.
Коментиран от #31
18:27 27.08.2026
25 Воеводата
18:28 27.08.2026
26 Бай Данчо
18:29 27.08.2026
27 Kaлпазанин
18:30 27.08.2026
28 Трима дрона
До коментар #1 от "Матрял":са те примамили !
18:30 27.08.2026
29 Бастардо
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не знам какво беше,но съм свидетел на смъртта на много хора,включително и 21г. син на моя комшийка.Днеска жив утре вече в моргата.И аз не исках да се ваксинирам,но пътеваниа в чежбина ме принуждаваха до го правя.
Коментиран от #34, #40, #43, #44
18:34 27.08.2026
30 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ГО$ ПО ДАР $ЛУЖИ!
СЛЕД НОВА ГОДИНА Е ДОСВИДАНИЯ!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато- П€ Д€ Р . $ТИ!
18:34 27.08.2026
31 Дубрутру на унгарски
До коментар #24 от "Реалност":Реалността е, че нещата отдавна не се решават в ООН с "официални документи" и кой какво бил признал и какво не. В ООН се легализират отдавна приключили действия. Много си далеч от "реалността".
18:37 27.08.2026
32 Истината
18:38 27.08.2026
33 Функционална неграмотност
До коментар #15 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Върви да си купуваш тетрадки и моливи, че даскалото наближава.
18:39 27.08.2026
34 Личи ти,
До коментар #29 от "Бастардо":че си от ваксинираните.
18:40 27.08.2026
35 Анонимен
Браво на него!
18:42 27.08.2026
36 Освободен от
До коментар #3 от "Алеко Константинов":физическо си бил, нали? Лилавеят ти венци леко също? При Тато си щял да ходиш в казарма, ама само в Трудови войски, че тогава са щели да установят, че имаш нещо, което са водели за болест, а в последните години е повод за гордост и манифестации в цветни дрешки и под знамето на дъгата. Статията е направо нереално балансирана и толкова близка до реалността, колкото някой от правоверните медии на ЕС сектата може да си позволи да напише. Сериозното мнозинство от обществото не иска подкрепа за наша сметка за Украйна, а петроханци не просто игнорират това, а искат да сме част от коалиция, потенциално участваща с войска в горещата зона в Украйна. Напълно демократично...
18:43 27.08.2026
37 казах
Коментиран от #46
18:43 27.08.2026
38 Ами
18:45 27.08.2026
39 нннн
18:46 27.08.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Бастардо":Ами ФАКсините НЕ спасяваха❗
Доказаха , че К-19 е лабораторен продукт❗
Факт е, че уж толкова опасния масово поразяващ вирус не уби нито един Президент или Премиер ❗
Факт е, че за една нощ този толкова опасен и масово поразяващ вирус ВНЕЗАПНО ИЗЧЕЗНА❗
18:48 27.08.2026
41 АГАТ а Кристи
Но тази украйнски из мет дето ни е наводнила , да си заминават !!!
18:53 27.08.2026
42 мушмул
18:54 27.08.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Бастардо":Мога да ти напиша от първо лице, че мен дори не вкараха в болницата. Започнаха да ме тъпчат с лекарства. Добре , че дойде един лекар, познат на мой познат, който ме прегледа и направи заяви на дежурния лекар, че така скоро ще съм с картонче на крака.Разпореди НИКАКВИ ЛЕКАРСТВА и само по една банка физиологичен р-р сутрин и вечер.
След три дни вече бях на крака и на петия ден ме изписаха❗
Иначе и аз щях да съм от прелекуваните и кислородно уморените на които щеше да пише
Екзитус К-19❗
18:54 27.08.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Бастардо":За отпътуване в чужбина -
За да изляза отидох на крака в лаборатория, и дадох 120 лв за тест и талонче❗
За връщане- срещу 20€ лекар и сестра дойдоха в хотела, направиха ми тест и талончето беше в нета❗
Коментара оставям на всеки който прочете това ❗
18:58 27.08.2026
45 Вертикален,
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":освен, че миекате и на "ве" ли почнахте да говорите в малката москоф ?
Явно е някакво руско наречие...
19:03 27.08.2026
46 Точно така!
До коментар #37 от "казах":Българите не подкрепяме фашизма. Ето защо подкрепяме Украйна, а не Путлер. И правилно!
Коментиран от #47, #50
19:06 27.08.2026
47 очевидно
До коментар #46 от "Точно така!":си сбъркан! В украйна управляват наследниците на фашистите, които издигат паметници на убийците от 2СВ. А ти си слушай медийните помии на розовите гащи! :-)
19:12 27.08.2026
48 ЦК на БКП
До коментар #21 от "Моралио":Обществено е, когато обществото е сбироток от русофили, комунисти, активни борци против фашизма и капитализма и техните дечица плюс родата им, била на комунистическа хранилка.
Не напразно "другарят" Тато НА ТРИ ПЪТИ се моли на "другарите" в Москоф да ни признаят за 16-та - Заддунайская.
Да се срамуваш, че си българин, заради горе изброените 😭
19:13 27.08.2026
49 очевидно
До коментар #21 от "Моралио":който не чете историята и слуша само пропагандата е явно сбъркан!
Войната не започна 2022! Това е завършването на нацистката окупация на Украйна от 2014 година!
19:15 27.08.2026
50 казах
До коментар #46 от "Точно така!":Много сте малко. Ние РУСОФИЛИТЕ сме 85%. Иван Вазов: кат Русия няма втора, тъй могъща на света.
19:16 27.08.2026
51 си пън
19:20 27.08.2026
52 Тома
До коментар #19 от "Виж сега":Ти да не мислиш че се гърмят!
19:21 27.08.2026