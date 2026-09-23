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Тита "разтресе" Санторини със СНИМКИ от плажа
  Тема: Известни личности

Тита "разтресе" Санторини със СНИМКИ от плажа

23 Септември, 2026 10:42 731 10

  • тита-
  • санторини-
  • гръция-
  • известни личности-
  • социални мрежи

Певицата показа кадри от гръцкия остров и провокира коментари за визията си

Тита "разтресе" Санторини със СНИМКИ от плажа - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тита показа нови снимки от Санторини и за пореден път привлече вниманието на последователите си в социалните мрежи. Певицата позира по бял бански на фона на морето и залеза, а към кадрите написа: „Златиста кожа, сини хоризонти“.

Публикацията бързо събра реакции и коментари за визията ѝ. Част от феновете се запитаха дали изпълнителката не е променила външността си с нова корекция на бюста, след като сподели поредицата от снимки от гръцкия остров, пише marica.bg.


Не е ясно с кого Тита прекарва почивката си в Гърция. Изпълнителката, чието име е Христина Христова, не е дала подробности за компанията си, но кадрите показват, че е избрала Санторини за лятната си ваканция.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дам

    0 1 Отговор
    Добра е, но аз си подам по зрели и опитни дами, като авторката от които може да научиш нещо 🙂

    Коментиран от #6

    10:48 23.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тюууу

    2 0 Отговор
    И тази не го била вземала навсякъде, вземала го само на Санторини, Римини, и подобни глупотини!

    10:49 23.09.2026

  • 5 Едно и също,

    2 0 Отговор
    Едно и дъщо….

    10:50 23.09.2026

  • 6 Авторката..

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дам":

    вече е във восъчна зрялост, малко си закъснял, кладенеца е пресъхнал...

    10:50 23.09.2026

  • 7 Сидни Суини ръкоделие 👋

    2 0 Отговор
    Красавица! Българската Сидни Суини, макар и всичко по нея да е пластични операции, сишикони, филъри. На снимки го докарва.

    10:52 23.09.2026

  • 8 Коя е тази?

    4 0 Отговор
    Тита заради формите ли ѝ казват? Може и Тръта тогава.

    10:54 23.09.2026

  • 9 Живка попатанасова форбс

    2 1 Отговор
    Отивам на околчица с кемпера да се разхода

    Коментиран от #10

    10:55 23.09.2026

  • 10 терзи

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Живка попатанасова форбс":

    ще монтираме 250 метров калушев с разперени ръце над враца

    11:04 23.09.2026