Цената на бензина в Нидерландия достигна нов рекорд

Цените на бензина в Нидерландия достигнаха днес най-високото ниво в историята си, съобщи АНП.
Според платформата, насочена към потребителите, „ЮнайтедКонзюмърс“ (UnitedConsumers) средната препоръчителна цена на големите петролни компании в момента е малко над рекорда, отбелязан преди седмица, предаде БТА.
Днес се наблюдава ново леко поскъпване на бензина Euro95 с 4 цента до 2,726 евро на литър, след като вчера цената вече се повиши с 4 цента. Поскъпването последва скоковете в цените на петрола, дължащи се отчасти на затварянето на включовия петролопровод Изток-Запад в Саудитска Арабия след атака с дрон.
Междувременно цените на петрола леко се понижиха, макар все още да не е ясно кога саудитският петролопровод ще бъде пуснат отново в експлоатация.
Заради войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток цените на петрола растат през последните месеци. Средната препоръчителна цена на дизела в Нидерландия се е повишила до 2,777 евро на литър. Най-високата цена на дизела беше отчетена през април, когато достигна 2,819 евро на литър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Очаквайте скоро
Коментиран от #7
12:03 16.09.2026
2 Атина Палада
12:05 16.09.2026
3 Гнидко Магнитков
Коментиран от #6, #9
12:05 16.09.2026
4 Единствено "Ормуз" на печатницата
12:14 16.09.2026
5 Отказвам се
12:15 16.09.2026
6 Каквото за рашките,
До коментар #3 от "Гнидко Магнитков":това и за тях. Ще гледат челен пример от Русия.
12:15 16.09.2026
7 Колега, Митрофанова ни забрани
До коментар #1 от "Очаквайте скоро":да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме и излагаме тьотя пред чужденците.
12:17 16.09.2026
8 Принципно така действат правителствата
Извод запасявайте се с дииизел в близките 6 месеца ще е най добрата инвестиция за продажба или размяна!!!
Коментиран от #21, #23
12:18 16.09.2026
9 После гражданска
До коментар #3 от "Гнидко Магнитков":Опожарени районни и разграбени вериги и разпад на обществото вас май майтап ви се струва😁
Когато ресурсите за оцеляване са на изчерпване хората престават да са хора
Коментиран от #20
12:20 16.09.2026
10 az СВО Победа 81
Като не щат евтини руски суровини, нека гризат дървото с дебелите цени! 🤣🤣🤣🤣
12:20 16.09.2026
11 Читател
Коментиран от #13
12:22 16.09.2026
12 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА
12:31 16.09.2026
13 работят ами
До коментар #11 от "Читател":Щом Путин се моли на бай Доночо да каже ба зекенски да не си м бият нефтопродукти те им....
В Китай що се вдигна двойно цената на бензина като не са наложили санкции, а в Бразилия, а Венецуела?
12:32 16.09.2026
14 Анонимен
12:33 16.09.2026
15 Хасковски каунь
Честито ЕС! Честито € !
Путин е виновен! Даааа.
12:35 16.09.2026
16 Лакеите на Пентагона
12:39 16.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ...
Цена на бензина в Китай
Януари 0.83
Септември - 1.29
55% увеличение
Цена на бензина в България
Януари - 1,25
Септември - 1.68
33% увеличение
Да питам.... И Китай ли е в ЕС и те ли са наложили санкции
Коментиран от #24
12:40 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 МАЛКО ЗАКЪСННЯЛО...
До коментар #8 от "Принципно така действат правителствата":Имам познати още като бе 1.2 лв нпълниха по тон а някои по два в туби и ето след 15 г. Се оказа че не са сбъркали...
12:48 16.09.2026
22 DW смърди
Къде е евтиният американски газ, петрол и т.н.?
Изпуснахте питомното, сега ще има рекорди...
13:07 16.09.2026
23 🇮🇱Соломон Езелшванц 🇮🇱
До коментар #8 от "Принципно така действат правителствата":По Тошково време също имаше период когато бензиностанциите даваха само 10л.бензин.
Коментиран от #25
13:19 16.09.2026
24 хамсал
До коментар #19 от "...":"Да питам.... И Китай ли е в ЕС и те ли са наложили санкции". Глупав въпрос, даже и питанка нямаш накрая! Достатъчно е да са наложили санкции на страните, от които Китай купува петрола и да са го изместили от петролния бизнес от някоя страна, примерно Венецуела! Ама с индийското орехче, дето се клатушка из черепухата ти как да стигнеш до този извод.
13:32 16.09.2026
25 падналия ангел
До коментар #23 от "🇮🇱Соломон Езелшванц 🇮🇱":Виж и в САЩ как е било през 1973г., когато ОПЕК спират да изнасят петрол за Запада!
13:35 16.09.2026