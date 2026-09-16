Новини
Свят »
Нидерландия »
Цената на бензина в Нидерландия достигна нов рекорд
  Тема: Иранската криза

Цената на бензина в Нидерландия достигна нов рекорд

16 Септември, 2026 12:02 1 560 25

  • бензин-
  • дизел-
  • нидерландия-
  • горива-
  • ормузки проток

Заради войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток цените на петрола растат през последните месеци

Цената на бензина в Нидерландия достигна нов рекорд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на бензина в Нидерландия достигнаха днес най-високото ниво в историята си, съобщи АНП.

Според платформата, насочена към потребителите, „ЮнайтедКонзюмърс“ (UnitedConsumers) средната препоръчителна цена на големите петролни компании в момента е малко над рекорда, отбелязан преди седмица, предаде БТА.

Днес се наблюдава ново леко поскъпване на бензина Euro95 с 4 цента до 2,726 евро на литър, след като вчера цената вече се повиши с 4 цента. Поскъпването последва скоковете в цените на петрола, дължащи се отчасти на затварянето на включовия петролопровод Изток-Запад в Саудитска Арабия след атака с дрон.

Междувременно цените на петрола леко се понижиха, макар все още да не е ясно кога саудитският петролопровод ще бъде пуснат отново в експлоатация.

Заради войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток цените на петрола растат през последните месеци. Средната препоръчителна цена на дизела в Нидерландия се е повишила до 2,777 евро на литър. Най-високата цена на дизела беше отчетена през април, когато достигна 2,819 евро на литър.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Очаквайте скоро

    22 1 Отговор
    и у нас...

    Коментиран от #7

    12:03 16.09.2026

  • 2 Атина Палада

    3 16 Отговор
    Фатмака ще внася ли евтин бензин от Русия?

    12:05 16.09.2026

  • 3 Гнидко Магнитков

    14 2 Отговор
    Цената ще расте ,ще расте и после ще спрат да зареждат въобще гориво ... ами сега???

    Коментиран от #6, #9

    12:05 16.09.2026

  • 4 Единствено "Ормуз" на печатницата

    3 1 Отговор
    ще реши проблема с инфлацията.

    12:14 16.09.2026

  • 5 Отказвам се

    6 0 Отговор
    Няма да зареждам в Нидерландия.

    12:15 16.09.2026

  • 6 Каквото за рашките,

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гнидко Магнитков":

    това и за тях. Ще гледат челен пример от Русия.

    12:15 16.09.2026

  • 7 Колега, Митрофанова ни забрани

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Очаквайте скоро":

    да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме и излагаме тьотя пред чужденците.

    12:17 16.09.2026

  • 8 Принципно така действат правителствата

    1 0 Отговор
    Когато се очертава недостиг на вид гориво в перспектива цената се увеличава за да се стимулира намаляне на потребителите това знак че скоро няма да има никакво гориво от този вид предходния етап е слагане на определен лимит

    Извод запасявайте се с дииизел в близките 6 месеца ще е най добрата инвестиция за продажба или размяна!!!

    Коментиран от #21, #23

    12:18 16.09.2026

  • 9 После гражданска

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гнидко Магнитков":

    Опожарени районни и разграбени вериги и разпад на обществото вас май майтап ви се струва😁
    Когато ресурсите за оцеляване са на изчерпване хората престават да са хора

    Коментиран от #20

    12:20 16.09.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Да свикват идва и още по-лошо!

    Като не щат евтини руски суровини, нека гризат дървото с дебелите цени! 🤣🤣🤣🤣

    12:20 16.09.2026

  • 11 Читател

    9 0 Отговор
    Санкциите работят нали фон де нацисен вакизизен Лайден

    Коментиран от #13

    12:22 16.09.2026

  • 12 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА

    2 0 Отговор
    ЕС-то било силно като никога. Да вярвам ли?

    12:31 16.09.2026

  • 13 работят ами

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Читател":

    Щом Путин се моли на бай Доночо да каже ба зекенски да не си м бият нефтопродукти те им....
    В Китай що се вдигна двойно цената на бензина като не са наложили санкции, а в Бразилия, а Венецуела?

    12:32 16.09.2026

  • 14 Анонимен

    5 0 Отговор
    Ударите на потребителите са тежки ,но за сметка на това продължително.Основна роля в това геройско начинание има Рижият перчем.Ударите ,които нанесе в пълен синхрон с шестопръстото недоразумение,заедно с уродливото му котило си казват тежката дума в световен мащаб.Приматите по добре разсъждават за последствията.Неистовото желание за отнемане на човешки живот води до тези последствия...

    12:33 16.09.2026

  • 15 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Оня ден на връщане от Созопол гледам на бензинджийница дизел - 2,1 еврака.
    Честито ЕС! Честито € !
    Путин е виновен! Даааа.

    12:35 16.09.2026

  • 16 Лакеите на Пентагона

    1 0 Отговор
    Анамнеза: "Освободихме се от токсичната зависимост от руските горива"

    12:39 16.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ...

    0 1 Отговор
    Това че нежсте го чели не значи, че го няма, а че сте неуки.
    Цена на бензина в Китай
    Януари 0.83
    Септември - 1.29
    55% увеличение
    Цена на бензина в България
    Януари - 1,25
    Септември - 1.68
    33% увеличение
    Да питам.... И Китай ли е в ЕС и те ли са наложили санкции

    Коментиран от #24

    12:40 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 МАЛКО ЗАКЪСННЯЛО...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Принципно така действат правителствата":

    Имам познати още като бе 1.2 лв нпълниха по тон а някои по два в туби и ето след 15 г. Се оказа че не са сбъркали...

    12:48 16.09.2026

  • 22 DW смърди

    2 0 Отговор
    Как беше любимата фраза на ФАКти - чао, Газпром, нали?
    Къде е евтиният американски газ, петрол и т.н.?
    Изпуснахте питомното, сега ще има рекорди...

    13:07 16.09.2026

  • 23 🇮🇱Соломон Езелшванц 🇮🇱

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Принципно така действат правителствата":

    По Тошково време също имаше период когато бензиностанциите даваха само 10л.бензин.

    Коментиран от #25

    13:19 16.09.2026

  • 24 хамсал

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "...":

    "Да питам.... И Китай ли е в ЕС и те ли са наложили санкции". Глупав въпрос, даже и питанка нямаш накрая! Достатъчно е да са наложили санкции на страните, от които Китай купува петрола и да са го изместили от петролния бизнес от някоя страна, примерно Венецуела! Ама с индийското орехче, дето се клатушка из черепухата ти как да стигнеш до този извод.

    13:32 16.09.2026

  • 25 падналия ангел

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "🇮🇱Соломон Езелшванц 🇮🇱":

    Виж и в САЩ как е било през 1973г., когато ОПЕК спират да изнасят петрол за Запада!

    13:35 16.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания