Тръмп обвини Украйна за недостига на дизел в света и призова Зеленски да спре ударите в Русия

Недостигът на дизел в световен мащаб се дължи на украинските удари по руската дизелова инфраструктура, а не на войната в Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от „Ройтерс“.
Глобалният недостиг „не е причинен от Близкия изток“, където САЩ води война срещу Иран, а от случващото се с Русия и Украйна, твърди американският президент, който направи този коментар по време на визита в Ирландия.
Журналист попита Тръмп дали е разговарял със Зеленски след неотдавнашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. В отговор на въпроса Тръмп призова Зеленски да прекрати ударите срещу руския дизел.
„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“, заяви Тръмп пред журналисти. „Нека атакува цели, но не и дизеловото гориво, защото така причинява недостиг на дизелово гориво“, добави той. Тръмп каза, че е разговарял със Зеленски по този въпроси и че има много други цели, които Украйна да поразява, предаде БТА.
Украинските удари на големи разстояния от месеци са насочени срещу руската нефтена и газова промишленост. Киев заявява, че именно този сектор финансира, а и пряко подхранва продължаващата вече повече от четири години инвазия на Москва в съседната държава, отбелязва Асошиейтед прес.
Украинската кампания с дронове доведе до режим на горивата в различни части на Русия, въпреки че страната е един от водещите износители на нефт и газ. Други украински удари бяха насочени срещу големи руски онлайн търговци, приближавайки войната все повече до обикновените граждани.
Русия също засили въздушната си кампания срещу Украйна през последните седмици, използвайки балистични ракети и дронове с реактивни двигатели. Атаките на Москва са насочени и срещу украинската електроенергийна мрежа преди зимата, което според представители на украинските власти има за цел да деморализира цивилното население.
През миналата седмица цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде AFP.
На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии. Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #63
09:16 14.09.2026
2 Стамат
Коментиран от #59
09:17 14.09.2026
3 Мими Кучева🐕
🥳🤣👍
Коментиран от #15
09:17 14.09.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #9
09:19 14.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 слушай тръмпи
09:21 14.09.2026
7 !!!?
Тръмп, Радев - двама неадекватници без аналог...!!!?
Коментиран от #23
09:22 14.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:23 14.09.2026
9 А ТИ СИ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":РУС.О.ПИТЕК ИЗДУХАН
09:23 14.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Възраждане
09:23 14.09.2026
12 идват избери ние сме невинни
09:24 14.09.2026
13 Диктор
Коментиран от #46
09:24 14.09.2026
14 ИЗВЕДНЪЖ ВСИЧКИ
ПАК ПОЧНАХА
ДА ВИКАТ
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ.
ТОВА ДА СИ КУПЕЙКА
НАИСТИНА СИ Е БОЖИЕ НАКАЗАНИЕ.
Коментиран от #25
09:25 14.09.2026
15 Боец
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":Слава на Украйна! Русия загива! 🇺🇦💪
09:25 14.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тръмпито мисли най разумно, не клекнат
09:26 14.09.2026
19 Линда
Коментиран от #26
09:26 14.09.2026
20 Дудов
09:26 14.09.2026
21 А Тръмп
И веднага дизелът
Ще му паднат Цените.
09:27 14.09.2026
22 да...даааа
09:27 14.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Е С какво ни интересува
Не употребяваме нищо не демократично а само чисто на тройна цена. Смешници
09:28 14.09.2026
25 Фурнаджийска лопата
До коментар #14 от "ИЗВЕДНЪЖ ВСИЧКИ":Фурнаджийска лопата си ти и другите укролизачи.След месец ще запейте друга песен и ще станете любители на Русия. Нищо ново под слънцето - историята познава много фурнаджийски лопати .Ти няма да си първата
Коментиран от #29
09:29 14.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 В САНКТ ПУТЛЕРБУРГ
Имат някакъв Бензин .
Километрични опашки навсякъде ...
Прекрасния Руззкий Мир
Вече е по Бензиностанциите.
Урааа
09:30 14.09.2026
28 Кукуригу
09:32 14.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Фичо
09:32 14.09.2026
31 Прав е господин Тръмп
Иран изнася нефт, а не дизел. В Европа изглежда няма достатъчно мощности за производство на дизел.
Коментиран от #53
09:33 14.09.2026
32 Този
09:34 14.09.2026
33 Оги
09:34 14.09.2026
34 име
09:34 14.09.2026
35 Тръмп
09:36 14.09.2026
36 От тоя по-нагъл е
09:36 14.09.2026
37 Хахахаха
09:36 14.09.2026
38 Гривноиди,
Коментиран от #42, #44
09:39 14.09.2026
39 Алекса
09:39 14.09.2026
40 Старци за Президенти
-;
Явно Президент трябва да бъде между 60 и 70-годишен и максимум 2х5 години във властта.(
Примера с Краснов и КГБ-ееце показват че Света не трябва да дава власт на Старците1
09:40 14.09.2026
41 Дапитам
Коментиран от #45
09:43 14.09.2026
42 Русофил знае за бензина на Малдивите
До коментар #38 от "Гривноиди,":38 Гривноиди,
10ОТГОВОР
Защо в Украйна няма бензин и бензиностанции? Нали Зелен ски пИчели? Уж Русия щеше да фалирВа, а в Украйна спряха да изплащат пенсиите. Що тъй гривноиди?
-;-
От къде знаеш какво има в несъществуващата Украйна!!!
Скапан русофил знае какво става в Куба и Малдивите
Айде чупката в Мамаши си Раша и зарави за гнилото в ЕС-то и Запада
Коментиран от #51
09:43 14.09.2026
43 Хахахаха
09:43 14.09.2026
44 Соломон
До коментар #38 от "Гривноиди,":Ами в Украйна няма бензиностанции защото Русия ги унищожи. В Русия има бензиностанции но няма бензин защото на свой ред Украйна унищожи НПЗ тата
Коментиран от #47
09:43 14.09.2026
45 Ботокса се надява да спечели
До коментар #41 от "Дапитам":41 Дапитам
00ОТГОВОР
Зелю не разбира ли че и за него няма да има горива?
09:43 14.09.2026
-;-
А питаш ли се дали Ботокса знае че не може да спечели Усрацята?
09:45 14.09.2026
46 Смехоран
До коментар #13 от "Диктор":А у нас ще има ли ток и храна?
09:46 14.09.2026
47 Рашистите започват да си вярват
До коментар #44 от "Соломон":44 Соломон
00ОТГОВОР
До коментар 38 от "Гривноиди,":
Ами в Украйна няма бензиностанции защото Русия ги унищожи. В Русия има бензиностанции но няма бензин защото на свой ред Украйна унищожи НПЗ тата
-;-
Рашистите могат без бензин, интернет и ядене- просто ще си карат на водката със сельозката
Коментиран от #52
09:46 14.09.2026
48 Българин
Това е силата на Украйна!
Коментиран от #68
09:47 14.09.2026
49 тръмпача е ку ку
09:47 14.09.2026
50 Ввв
09:47 14.09.2026
51 Гривноид,
До коментар #42 от "Русофил знае за бензина на Малдивите":Не каза, защо са спрели пенсиите в Украйна? Нали вече пабедиха Путин?
09:48 14.09.2026
52 Соломон
До коментар #47 от "Рашистите започват да си вярват":Русия се простира в 11 часови зони. За да има водка и сельодка трябва много гориво за да има навсякъде
Коментиран от #56
09:49 14.09.2026
53 Стига сте ни шешавили с дизела
До коментар #31 от "Прав е господин Тръмп":31 Прав е господин Тръмп
01ОТГОВОР
Преди войните с Украйна и ИРАН, Русия изнасяше половината произведени количества дизел в Европа. Огромни количества!
Иран изнася нефт, а не дизел. В Европа изглежда няма достатъчно мощности за производство на дизел.
-;-
Пишат ни глупости
Няма рафинерия която да не може да преработва нефта във всичките крайни деривати- като се почне от бензина та се стигне до Гудрона.
Ама понеже сме тъпи и им четем глупостите
Всяка държава си преработва нефта според нуждите.
Коментиран от #55
09:50 14.09.2026
54 Маринов
09:51 14.09.2026
55 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #53 от "Стига сте ни шешавили с дизела":Не се плашим и 5€ да стане! До следващите избори в Европа. Германия повлече крак.
Коментиран от #58
09:52 14.09.2026
56 Нещастници от Райха пият яко
До коментар #52 от "Соломон":52 Соломон
00ОТГОВОР
До коментар 47 от "Рашистите започват да си вярват":
Русия се простира в 11 часови зони. За да има водка и сельодка трябва много гориво за да има навсякъде
-;-
Няма часови пояси , които да спрат алкохолизъма на народа(Що пият - нали живота им при Социализъма и постсоциализъма бил все по-добър!
Апропо нашите червени шебеци кога ще емигрират в Мамаша си Раша , та да поживеят щастливи в Четвъртия Райх на Планетата?!?!?
09:52 14.09.2026
57 на калпав
09:53 14.09.2026
58 Непалци ще ни оправят икономиката
До коментар #55 от "Хахаха!🎺🥳😀":55 Хахаха!🎺🥳😀
00ОТГОВОР
До коментар 53 от "Стига сте ни шешавили с дизела":
Не се плашим и 5€ да стане! До следващите избори в Европа. Германия повлече крак.
-;-
Какъв крак е повлякла Германията, като самите източни дойчовци си знаят какви фантазьори са Алтернативните!!!
Как ще се освободят от чужденците , като няма кой да им работи мръсната работа!!!
Нещо като нашите Прогресисти, които се оказаха , Старшини, ЗКПЧ-та и еди нгенерал за Фасада?
09:56 14.09.2026
59 Аятоласи силни борци с обоганен уран
До коментар #2 от "Стамат":2 Стамат
361ОТГОВОР
A Дончо какво прави в Ормуз?
-;-
Дожчо се опитва да обезоръжи аятоласите, които имат силни намерения за Мира с 60% обогатения уран.
09:58 14.09.2026
60 Зелю
09:59 14.09.2026
61 Каква Украйна бе
10:00 14.09.2026
62 Соваж бейби
10:01 14.09.2026
63 кво става?
До коментар #1 от "Пич":сигурно става това, че американците отнасят скъпите цени на горивата, мита и др.. че и ние заедно с тях..
10:02 14.09.2026
64 Гривноиди,
10:03 14.09.2026
65 Стига бе пич
10:06 14.09.2026
66 Тъпа ушанка
10:06 14.09.2026
67 Един и същ
10:07 14.09.2026
68 Соваж бейби
До коментар #48 от "Българин":Вярно ли бе 🤣?От Тръмп зависи търси начин как да сложи край ама много пари хвърлиха, завлече и Европа. Утре ако му избият лимките ще спре доставката на оръжие и ЕС украинци за 24 часа са се предали.
10:07 14.09.2026
69 Маркиз Куинсбъри
10:07 14.09.2026