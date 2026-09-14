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Тръмп обвини Украйна за недостига на дизел в света и призова Зеленски да спре ударите в Русия
  Тема: Украйна

Тръмп обвини Украйна за недостига на дизел в света и призова Зеленски да спре ударите в Русия

14 Септември, 2026 09:15 1 460 69

  • украйна-
  • дизел-
  • петрол-
  • горива-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • володимир зеленски

Нека Зеленски атакува цели, но не и дизеловото гориво, защото така причинява недостиг в световен мащаб, заяви американският президент

Тръмп обвини Украйна за недостига на дизел в света и призова Зеленски да спре ударите в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недостигът на дизел в световен мащаб се дължи на украинските удари по руската дизелова инфраструктура, а не на войната в Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от „Ройтерс“.

Глобалният недостиг „не е причинен от Близкия изток“, където САЩ води война срещу Иран, а от случващото се с Русия и Украйна, твърди американският президент, който направи този коментар по време на визита в Ирландия.

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Журналист попита Тръмп дали е разговарял със Зеленски след неотдавнашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. В отговор на въпроса Тръмп призова Зеленски да прекрати ударите срещу руския дизел.

„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“, заяви Тръмп пред журналисти. „Нека атакува цели, но не и дизеловото гориво, защото така причинява недостиг на дизелово гориво“, добави той. Тръмп каза, че е разговарял със Зеленски по този въпроси и че има много други цели, които Украйна да поразява, предаде БТА.

Украинските удари на големи разстояния от месеци са насочени срещу руската нефтена и газова промишленост. Киев заявява, че именно този сектор финансира, а и пряко подхранва продължаващата вече повече от четири години инвазия на Москва в съседната държава, отбелязва Асошиейтед прес.

Украинската кампания с дронове доведе до режим на горивата в различни части на Русия, въпреки че страната е един от водещите износители на нефт и газ. Други украински удари бяха насочени срещу големи руски онлайн търговци, приближавайки войната все повече до обикновените граждани.

Русия също засили въздушната си кампания срещу Украйна през последните седмици, използвайки балистични ракети и дронове с реактивни двигатели. Атаките на Москва са насочени и срещу украинската електроенергийна мрежа преди зимата, което според представители на украинските власти има за цел да деморализира цивилното население.

През миналата седмица цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде AFP.

На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии. Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 9 Отговор
    Хахаха....... Каквото казах - става!!!

    Коментиран от #63

    09:16 14.09.2026

  • 2 Стамат

    46 2 Отговор
    A Дончо какво прави в Ормуз?

    Коментиран от #59

    09:17 14.09.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    23 9 Отговор
    Зеленски е истински демократ,обожавам го!
    🥳🤣👍

    Коментиран от #15

    09:17 14.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    25 24 Отговор
    Зеленски е терорист.

    Коментиран от #5, #9

    09:19 14.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 слушай тръмпи

    30 3 Отговор
    когато се наакаш, и изцапаш, не обвинявай производителя на памперси,че е пестил откъм материали!

    09:21 14.09.2026

  • 7 !!!?

    37 13 Отговор
    Украйна била виновна за недостига на "дизела в Света"...!
    Тръмп, Радев - двама неадекватници без аналог...!!!?

    Коментиран от #23

    09:22 14.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 7 Отговор
    😀😀😀 Сега ЕсеС ще наложи санкции на неправилно говорещия ТръНп😀😀😀

    09:23 14.09.2026

  • 9 А ТИ СИ

    11 11 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    РУС.О.ПИТЕК ИЗДУХАН

    09:23 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Възраждане

    22 5 Отговор
    ООН да се самосезира и накаже Украйна за системното повишаване на цените на дизела пи целия свят. Да се прати незабавно контингент на УФОР и Тръмп да създаде коалиция на желаещите, да осигурят сигурността на руските рафинерии

    09:23 14.09.2026

  • 12 идват избери ние сме невинни

    11 1 Отговор
    Целеукаване, определяне ,нареждане за поразяване на цел от британия и сащ а за пред хората Зеленски спри!сащ по същия терористичен начин удрят в Иран граждански цели като танкери както прави и Злеленски в Русия..Но схемата е от един и същ център и затова се действа по един и същи начин.

    09:24 14.09.2026

  • 13 Диктор

    16 9 Отговор
    Имам предвид Зеленски да продължи ударите срещу Русия, че накрая когато Русия стане жадна за петрол, да не може да си изкара прехраната. Така в Русия няма да има ток и храна и ще принуди Русия да започне преговори, ако руснаците капитулират.

    Коментиран от #46

    09:24 14.09.2026

  • 14 ИЗВЕДНЪЖ ВСИЧКИ

    20 14 Отговор
    ПУТЕРАСТИ
    ПАК ПОЧНАХА
    ДА ВИКАТ

    ТРЪМП НАШ
    ТРЪМП НАШ.

    ТОВА ДА СИ КУПЕЙКА

    НАИСТИНА СИ Е БОЖИЕ НАКАЗАНИЕ.

    Коментиран от #25

    09:25 14.09.2026

  • 15 Боец

    19 15 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Слава на Украйна! Русия загива! 🇺🇦💪

    09:25 14.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тръмпито мисли най разумно, не клекнат

    12 8 Отговор
    ли украинците, войната няма да свърши, но ще запалят и Европа.

    09:26 14.09.2026

  • 19 Линда

    18 10 Отговор
    Високомерието, с което Тръмп посрещна Зеленски не може да се забрави. А сега вече го моли да спре ударите. Путя утече

    Коментиран от #26

    09:26 14.09.2026

  • 20 Дудов

    12 5 Отговор
    Единия kyxap обвини другия kyxap че той е по-виновен. Е- баcи kyxapите

    09:26 14.09.2026

  • 21 А Тръмп

    22 3 Отговор
    Да спре да удря Иран
    И веднага дизелът
    Ще му паднат Цените.

    09:27 14.09.2026

  • 22 да...даааа

    24 2 Отговор
    Удари на камък с Иран и сега Украйна са виновни!

    09:27 14.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е С какво ни интересува

    10 7 Отговор
    Ние не взимаме нищо от Русия. Ние сме им наложили санкции и сме чисти....евродераси.
    Не употребяваме нищо не демократично а само чисто на тройна цена. Смешници

    09:28 14.09.2026

  • 25 Фурнаджийска лопата

    10 8 Отговор

    До коментар #14 от "ИЗВЕДНЪЖ ВСИЧКИ":

    Фурнаджийска лопата си ти и другите укролизачи.След месец ще запейте друга песен и ще станете любители на Русия. Нищо ново под слънцето - историята познава много фурнаджийски лопати .Ти няма да си първата

    Коментиран от #29

    09:29 14.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В САНКТ ПУТЛЕРБУРГ

    14 11 Отговор
    Само 20 % от Бензиностанциите
    Имат някакъв Бензин .

    Километрични опашки навсякъде ...
    Прекрасния Руззкий Мир
    Вече е по Бензиностанциите.

    Урааа

    09:30 14.09.2026

  • 28 Кукуригу

    7 3 Отговор
    Ами спри да му помагаш!

    09:32 14.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фичо

    8 8 Отговор
    Зельо закъсваш. Дони те нарочи, влизаш си в ролята на подлога- изтривалка. Зелю замечтан и с подкрепата на либерастите тръгна да си мери пиш лето с батковците. Това момко е друга лига, прелъстен и изоставен. А ако ако мръднеш и квичиш ще влиза по-дълбоко.

    09:32 14.09.2026

  • 31 Прав е господин Тръмп

    6 4 Отговор
    Преди войните с Украйна и ИРАН, Русия изнасяше половината произведени количества дизел в Европа. Огромни количества!
    Иран изнася нефт, а не дизел. В Европа изглежда няма достатъчно мощности за производство на дизел.

    Коментиран от #53

    09:33 14.09.2026

  • 32 Този

    9 1 Отговор
    Започва да става опасен за бъдещето на планетата!

    09:34 14.09.2026

  • 33 Оги

    7 1 Отговор
    Щом стигна до там рижия всемогъщ кулундел да се моли на Зельо… Няма такова падение. Цял свят в краката на Зельо.

    09:34 14.09.2026

  • 34 име

    12 5 Отговор
    Жалък опит да замете кашата с петрола, която забърка с помощта на хитлеряху. Както и да замете поредния провал на укронеможачите, които от есента на 2022г разправят как няма да има нафта в Русия и ще гладуват

    09:34 14.09.2026

  • 35 Тръмп

    7 3 Отговор
    Аз съм руски агент и аз спрях петрола с атаките срещу Иран

    09:36 14.09.2026

  • 36 От тоя по-нагъл е

    7 5 Отговор
    само пусин

    09:36 14.09.2026

  • 37 Хахахаха

    10 6 Отговор
    До къде я докара руската ко чи на? Да моли тръмп да го спасява от ударите на ВСУ! Ама тръмпоч, нали Зеленски нямаше карти? А ся кво? Има карти и срещу САЩ, така излизат нещата?

    09:36 14.09.2026

  • 38 Гривноиди,

    6 8 Отговор
    Защо в Украйна няма бензин и бензиностанции? Нали Зелен ски пИчели? Уж Русия щеше да фалирВа, а в Украйна спряха да изплащат пенсиите. Що тъй гривноиди?

    Коментиран от #42, #44

    09:39 14.09.2026

  • 39 Алекса

    12 1 Отговор
    Тръмп се моли на Зеленски ! Хо хо хо

    09:39 14.09.2026

  • 40 Старци за Президенти

    10 4 Отговор
    Недостигът на дизел в световен мащаб се дължи на украинските удари по руската дизелова инфраструктура, а не на войната в Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от „Ройтерс“.
    -;
    Явно Президент трябва да бъде между 60 и 70-годишен и максимум 2х5 години във властта.(
    Примера с Краснов и КГБ-ееце показват че Света не трябва да дава власт на Старците1

    09:40 14.09.2026

  • 41 Дапитам

    5 3 Отговор
    Зелю не разбира ли че и за него няма да има горива?

    Коментиран от #45

    09:43 14.09.2026

  • 42 Русофил знае за бензина на Малдивите

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Гривноиди,":

    38 Гривноиди,
    10ОТГОВОР
    Защо в Украйна няма бензин и бензиностанции? Нали Зелен ски пИчели? Уж Русия щеше да фалирВа, а в Украйна спряха да изплащат пенсиите. Що тъй гривноиди?
    -;-
    От къде знаеш какво има в несъществуващата Украйна!!!

    Скапан русофил знае какво става в Куба и Малдивите
    Айде чупката в Мамаши си Раша и зарави за гнилото в ЕС-то и Запада

    Коментиран от #51

    09:43 14.09.2026

  • 43 Хахахаха

    2 4 Отговор
    И все пак, нали тупин заяви, че украинските удари не им нанасят никакви икономически проблеми? Тръмпоча що рИве?

    09:43 14.09.2026

  • 44 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Гривноиди,":

    Ами в Украйна няма бензиностанции защото Русия ги унищожи. В Русия има бензиностанции но няма бензин защото на свой ред Украйна унищожи НПЗ тата

    Коментиран от #47

    09:43 14.09.2026

  • 45 Ботокса се надява да спечели

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Дапитам":

    41 Дапитам
    00ОТГОВОР
    Зелю не разбира ли че и за него няма да има горива?
    09:43 14.09.2026
    -;-
    А питаш ли се дали Ботокса знае че не може да спечели Усрацята?

    09:45 14.09.2026

  • 46 Смехоран

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Диктор":

    А у нас ще има ли ток и храна?

    09:46 14.09.2026

  • 47 Рашистите започват да си вярват

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Соломон":

    44 Соломон
    00ОТГОВОР
    До коментар 38 от "Гривноиди,":

    Ами в Украйна няма бензиностанции защото Русия ги унищожи. В Русия има бензиностанции но няма бензин защото на свой ред Украйна унищожи НПЗ тата
    -;-
    Рашистите могат без бензин, интернет и ядене- просто ще си карат на водката със сельозката

    Коментиран от #52

    09:46 14.09.2026

  • 48 Българин

    2 5 Отговор
    От Зеленски зависи резултата на изборите в САЩ! Ако искат, ще направи нафтата по 20 долара за галон, и реднеците ще гласуват категорично срещу Тръмп. А ако иска, ще забави унищожаването на нацистките рафинерии, цените на дизела ще бъдат ниски и ще осигури категорична победа на Тръмп.
    Това е силата на Украйна!

    Коментиран от #68

    09:47 14.09.2026

  • 49 тръмпача е ку ку

    3 1 Отговор
    иран русия фанатици с дизел....

    09:47 14.09.2026

  • 50 Ввв

    3 1 Отговор
    Хаха палячото с памперса вече и децата не го слушат….жалка работа!!!

    09:47 14.09.2026

  • 51 Гривноид,

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Русофил знае за бензина на Малдивите":

    Не каза, защо са спрели пенсиите в Украйна? Нали вече пабедиха Путин?

    09:48 14.09.2026

  • 52 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Рашистите започват да си вярват":

    Русия се простира в 11 часови зони. За да има водка и сельодка трябва много гориво за да има навсякъде

    Коментиран от #56

    09:49 14.09.2026

  • 53 Стига сте ни шешавили с дизела

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Прав е господин Тръмп":

    31 Прав е господин Тръмп
    01ОТГОВОР
    Преди войните с Украйна и ИРАН, Русия изнасяше половината произведени количества дизел в Европа. Огромни количества!
    Иран изнася нефт, а не дизел. В Европа изглежда няма достатъчно мощности за производство на дизел.
    -;-
    Пишат ни глупости
    Няма рафинерия която да не може да преработва нефта във всичките крайни деривати- като се почне от бензина та се стигне до Гудрона.
    Ама понеже сме тъпи и им четем глупостите
    Всяка държава си преработва нефта според нуждите.

    Коментиран от #55

    09:50 14.09.2026

  • 54 Маринов

    4 0 Отговор
    Да ръкопляскаме на главния глашатай и поддръжник на Зеленски в публичното пространство. С тази статия е като е небраното лозе на Тръмп. Да не дойде време да си търси работа другаде. Чувам, че сайтът ще се продава.

    09:51 14.09.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Стига сте ни шешавили с дизела":

    Не се плашим и 5€ да стане! До следващите избори в Европа. Германия повлече крак.

    Коментиран от #58

    09:52 14.09.2026

  • 56 Нещастници от Райха пият яко

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Соломон":

    52 Соломон
    00ОТГОВОР
    До коментар 47 от "Рашистите започват да си вярват":

    Русия се простира в 11 часови зони. За да има водка и сельодка трябва много гориво за да има навсякъде
    -;-
    Няма часови пояси , които да спрат алкохолизъма на народа(Що пият - нали живота им при Социализъма и постсоциализъма бил все по-добър!
    Апропо нашите червени шебеци кога ще емигрират в Мамаша си Раша , та да поживеят щастливи в Четвъртия Райх на Планетата?!?!?

    09:52 14.09.2026

  • 57 на калпав

    1 0 Отговор
    президент зеленски му виновен... 2-та идиоти сър са Нетаняху, Потен, и тРъмП

    09:53 14.09.2026

  • 58 Непалци ще ни оправят икономиката

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    55 Хахаха!🎺🥳😀
    00ОТГОВОР
    До коментар 53 от "Стига сте ни шешавили с дизела":

    Не се плашим и 5€ да стане! До следващите избори в Европа. Германия повлече крак.
    -;-
    Какъв крак е повлякла Германията, като самите източни дойчовци си знаят какви фантазьори са Алтернативните!!!
    Как ще се освободят от чужденците , като няма кой да им работи мръсната работа!!!

    Нещо като нашите Прогресисти, които се оказаха , Старшини, ЗКПЧ-та и еди нгенерал за Фасада?

    09:56 14.09.2026

  • 59 Аятоласи силни борци с обоганен уран

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стамат":

    2 Стамат
    361ОТГОВОР
    A Дончо какво прави в Ормуз?
    -;-
    Дожчо се опитва да обезоръжи аятоласите, които имат силни намерения за Мира с 60% обогатения уран.

    09:58 14.09.2026

  • 60 Зелю

    2 0 Отговор
    съсипа САЩ а Русия им спря доставките на краварите и сега рев и вряцане пада яко

    09:59 14.09.2026

  • 61 Каква Украйна бе

    3 0 Отговор
    Измислена с държава част от руската територия, каква Украйна какви 5 евро стига с тая пропаганда.

    10:00 14.09.2026

  • 62 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Нали Русия е санкционирана 🤣😝,Джордан Бардела го каза преди няколко години че Европа купува руска газ на тройна цена от арабите заради санкциите и Украйна. Още ще им излезе миризмата да ви вземат хората по едно дърво малко ви е.

    10:01 14.09.2026

  • 63 кво става?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    сигурно става това, че американците отнасят скъпите цени на горивата, мита и др.. че и ние заедно с тях..

    10:02 14.09.2026

  • 64 Гривноиди,

    0 0 Отговор
    Колко копийки има в една гривна? Хахахаха хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    10:03 14.09.2026

  • 65 Стига бе пич

    1 0 Отговор
    Циркаджия Путинист Значи не агресора а жертвата е виновна

    10:06 14.09.2026

  • 66 Тъпа ушанка

    0 0 Отговор
    На крива ракета космоса и пречи.

    10:06 14.09.2026

  • 67 Един и същ

    0 0 Отговор
    Един и същ петрухаски елф одрискал целя форум с коментарите си против Русия с ненормално,омразно истерично поведение.

    10:07 14.09.2026

  • 68 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    Вярно ли бе 🤣?От Тръмп зависи търси начин как да сложи край ама много пари хвърлиха, завлече и Европа. Утре ако му избият лимките ще спре доставката на оръжие и ЕС украинци за 24 часа са се предали.

    10:07 14.09.2026

  • 69 Маркиз Куинсбъри

    0 0 Отговор
    Направо ползвайте правилата от бокса, написани още от маркиз Куинсбъри - без удари под пояса, без хапане, без бъркане в очите. Три минути бой, една минута почивка. За по-голям ефект може накрая да добавите олимпийския принцип, че участието е по-важно от класирането.

    10:07 14.09.2026

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