Тръмп обвини Украйна за недостига на дизел в света и призова Зеленски да спре ударите в Русия

Недостигът на дизел в световен мащаб се дължи на украинските удари по руската дизелова инфраструктура, а не на войната в Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от „Ройтерс“.

Глобалният недостиг „не е причинен от Близкия изток“, където САЩ води война срещу Иран, а от случващото се с Русия и Украйна, твърди американският президент, който направи този коментар по време на визита в Ирландия.

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Журналист попита Тръмп дали е разговарял със Зеленски след неотдавнашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. В отговор на въпроса Тръмп призова Зеленски да прекрати ударите срещу руския дизел.

„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“, заяви Тръмп пред журналисти. „Нека атакува цели, но не и дизеловото гориво, защото така причинява недостиг на дизелово гориво“, добави той. Тръмп каза, че е разговарял със Зеленски по този въпроси и че има много други цели, които Украйна да поразява, предаде БТА.

Украинските удари на големи разстояния от месеци са насочени срещу руската нефтена и газова промишленост. Киев заявява, че именно този сектор финансира, а и пряко подхранва продължаващата вече повече от четири години инвазия на Москва в съседната държава, отбелязва Асошиейтед прес.

Украинската кампания с дронове доведе до режим на горивата в различни части на Русия, въпреки че страната е един от водещите износители на нефт и газ. Други украински удари бяха насочени срещу големи руски онлайн търговци, приближавайки войната все повече до обикновените граждани.

Русия също засили въздушната си кампания срещу Украйна през последните седмици, използвайки балистични ракети и дронове с реактивни двигатели. Атаките на Москва са насочени и срещу украинската електроенергийна мрежа преди зимата, което според представители на украинските власти има за цел да деморализира цивилното население.

През миналата седмица цената на дизела в САЩ достигна нов рекорд, надхвърляйки за първи път прага от 6 долара за галон (3,78 литра), предаде AFP.

На световните пазари петролът продължава да поскъпва, тласкан нагоре от войната в Близкия изток и атаките на Украйна срещу руски рафинерии. Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.