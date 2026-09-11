Цената на бензина в Румъния отбеляза исторически връх.

Цената на бензина в Румъния отбеляза нов исторически връх, предават местните медии. Средната цена за литър от най-масовия А95 достига 9,88 леи (1,88 евро). Стандартният дизел вече премина психологическата граница от 10 леи и се продава средно за около 10,37 леи (1,97 евро) за литър, видя на място кореспондентът на БТА в Букурещ.

Покачването на цените е свързано със сътресенията на международните пазари, напрежението в Близкия изток и намаления капацитет на рафинериите в глобален мащаб.

Същевременно, вътрешните корекции в акцизите и екологичните такси в Румъния допълнително ускориха инфлационния натиск по бензиностанциите. Страната е регистрирала най-голямото увеличение на цените на горивата в целия Европейски съюз за последните 12 месеца, показват данните на Евростат.

Поради зачестилите оплаквания от страна на потребителски организации, Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) в координация със Съвета за конкуренция продължава да извършва регулярни проверки по веригите бензиностанции, за да предотврати евентуални спекулативни практики или изкуствено завишаване на маржовете на печалба.

Въпреки това наблюдателите на пазара остават скептични за скорошно поевтиняване на горивата на дребно и прогнозират, че бензинът в Румъния може трайно да прехвърли прага от 10 леи още преди началото на есенно-зимния сезон.