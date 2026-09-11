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Цената на бензина в Румъния отбеляза исторически връх
  Тема: Иранската криза

Цената на бензина в Румъния отбеляза исторически връх

11 Септември, 2026 14:35 1 572 27

  • бензин-
  • дизел-
  • румъния-
  • горива

Покачването на цените е свързано със сътресенията на международните пазари, напрежението в Близкия изток и намаления капацитет на рафинериите

Цената на бензина в Румъния отбеляза исторически връх - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на бензина в Румъния отбеляза нов исторически връх, предават местните медии. Средната цена за литър от най-масовия А95 достига 9,88 леи (1,88 евро). Стандартният дизел вече премина психологическата граница от 10 леи и се продава средно за около 10,37 леи (1,97 евро) за литър, видя на място кореспондентът на БТА в Букурещ.

Покачването на цените е свързано със сътресенията на международните пазари, напрежението в Близкия изток и намаления капацитет на рафинериите в глобален мащаб.

Същевременно, вътрешните корекции в акцизите и екологичните такси в Румъния допълнително ускориха инфлационния натиск по бензиностанциите. Страната е регистрирала най-голямото увеличение на цените на горивата в целия Европейски съюз за последните 12 месеца, показват данните на Евростат.

Поради зачестилите оплаквания от страна на потребителски организации, Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) в координация със Съвета за конкуренция продължава да извършва регулярни проверки по веригите бензиностанции, за да предотврати евентуални спекулативни практики или изкуствено завишаване на маржовете на печалба.

Въпреки това наблюдателите на пазара остават скептични за скорошно поевтиняване на горивата на дребно и прогнозират, че бензинът в Румъния може трайно да прехвърли прага от 10 леи още преди началото на есенно-зимния сезон.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко1

    7 13 Отговор
    Важно е че тук не е така,еврото ни пази.

    Коментиран от #7, #14, #23

    14:37 11.09.2026

  • 2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 3 Коста

    17 2 Отговор
    Румънци искат да настигат американците. Скоро и българите ще ги стигнем!

    14:37 11.09.2026

  • 4 ......-

    18 1 Отговор
    Цената на бензина в Румъния отбеляза исторически връх.

    Скоро и в Бананистан !

    Коментиран от #9

    14:38 11.09.2026

  • 5 право на въпрос

    17 1 Отговор
    Румене, кога цените ще станат като в Русия?

    Коментиран от #10, #17

    14:38 11.09.2026

  • 6 Коста

    11 3 Отговор
    И за всичко са виновни Иран и Куба!

    14:38 11.09.2026

  • 7 Янко2

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Янко1":

    Те и тука бият рекорди...така на упази. Така или иначе бяхме вързани към еврото...останалото е спекула!

    14:39 11.09.2026

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 9 Многоточковия ,

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "......-":

    В роззии па се намира много трудно .. 😁

    14:46 11.09.2026

  • 10 Румбата

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "право на въпрос":

    Кога станем иранска република .

    Коментиран от #19

    14:48 11.09.2026

  • 11 Удри евраста с лопатЕто

    14 3 Отговор
    То щото тука не бележи върхове, ма нали да си кажем лилеее колко са зле румънците с по големите заплати и по ниски храни, скоро ще ги изпреварим както винаги, то па те там с няколко стотинки по скъпи, ми ние сме си като тях ве.

    Коментиран от #16, #26

    14:52 11.09.2026

  • 12 Пламен

    5 4 Отговор
    Тяхната е лесна-Румъния става няй-големия износител на газ в ЕС.
    А ние чакаме на рузката чрез Боташ.

    Коментиран от #20

    14:52 11.09.2026

  • 13 Факт

    9 2 Отговор
    Важното е Ротшилдите да са добре и частната им "държава" - "израел"(Ротшилдистан)

    14:53 11.09.2026

  • 14 хахахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Янко1":

    Е го на един майтапчия, ми не ни пази еврото, то и немците ги пази еврото затова там 2,50 евра хахахахаха, в Румъния е няколко цента по скъпо от нашето, та кво евро ни пази.

    14:55 11.09.2026

  • 15 БУАХАХХА

    6 2 Отговор
    Кървавият режим в САЩ нападна безпричинно Иран, "свободните" западни т.нар. "медии":

    напрежението в Близкия изток....

    14:58 11.09.2026

  • 16 Брачет

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Отдъхни малко , де .. Заболяха те ръкете от бой . Седни на дръжката , почини си .

    Коментиран от #21

    15:00 11.09.2026

  • 17 до Ана

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "право на въпрос":

    E какво е на цените в росия?
    Те си имат , а такива като тебе искат някак си наготово
    Ми няма ще плащаш

    15:08 11.09.2026

  • 18 Е па то

    5 1 Отговор
    И тук е толкова сега сипах на Шел
    1.95 нафта !!!
    Ква Румъния ви гони бре мисирки .

    15:15 11.09.2026

  • 19 Бомбата

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Румбата":

    Що пък сега като сме краварска република
    Защо не ни по 1 , 50 $
    А.

    Коментиран от #22

    15:18 11.09.2026

  • 20 Буташо

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    Чакаш да изям един казан с боб , и после да ти напълня хранилището с маркуча .

    15:20 11.09.2026

  • 21 Ко Ко не

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Брачет":

    За това умора немам .

    15:22 11.09.2026

  • 22 Румбата

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бомбата":

    Говори ми в рубли .

    Коментиран от #24

    15:22 11.09.2026

  • 23 Янке

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Янко1":

    Ти скоро зареждала ли си ма ?

    15:23 11.09.2026

  • 24 Веднага

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Румбата":

    78 рубли .

    15:25 11.09.2026

  • 25 очевидец

    1 1 Отговор
    Цената на дизела в България е по-висока защото Пеевски праща тайно дизел на Путин през Черно море... От Лукойл...

    15:33 11.09.2026

  • 26 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Много точно , казано , с и доходите на малчуганите са , по големи , тяхната МРЗ е доста над българската

    16:03 11.09.2026

  • 27 Умфри

    0 0 Отговор
    Ако не бяхме въвели еврото, сега бензинът още щеше да си е 2,30. Всичко е заради еврото.

    16:11 11.09.2026

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