Цената на бензина в Румъния отбеляза исторически връх.

Цената на бензина в Румъния отбеляза нов исторически връх, предават местните медии. Средната цена за литър от най-масовия А95 достига 9,88 леи (1,88 евро). Стандартният дизел вече премина психологическата граница от 10 леи и се продава средно за около 10,37 леи (1,97 евро) за литър, видя на място кореспондентът на БТА в Букурещ.
Покачването на цените е свързано със сътресенията на международните пазари, напрежението в Близкия изток и намаления капацитет на рафинериите в глобален мащаб.
Същевременно, вътрешните корекции в акцизите и екологичните такси в Румъния допълнително ускориха инфлационния натиск по бензиностанциите. Страната е регистрирала най-голямото увеличение на цените на горивата в целия Европейски съюз за последните 12 месеца, показват данните на Евростат.
Поради зачестилите оплаквания от страна на потребителски организации, Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) в координация със Съвета за конкуренция продължава да извършва регулярни проверки по веригите бензиностанции, за да предотврати евентуални спекулативни практики или изкуствено завишаване на маржовете на печалба.
Въпреки това наблюдателите на пазара остават скептични за скорошно поевтиняване на горивата на дребно и прогнозират, че бензинът в Румъния може трайно да прехвърли прага от 10 леи още преди началото на есенно-зимния сезон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко1
Коментиран от #7, #14, #23
14:37 11.09.2026
2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
3 Коста
14:37 11.09.2026
4 ......-
Скоро и в Бананистан !
Коментиран от #9
14:38 11.09.2026
5 право на въпрос
Коментиран от #10, #17
14:38 11.09.2026
6 Коста
14:38 11.09.2026
7 Янко2
До коментар #1 от "Янко1":Те и тука бият рекорди...така на упази. Така или иначе бяхме вързани към еврото...останалото е спекула!
14:39 11.09.2026
8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
9 Многоточковия ,
До коментар #4 от "......-":В роззии па се намира много трудно .. 😁
14:46 11.09.2026
10 Румбата
До коментар #5 от "право на въпрос":Кога станем иранска република .
Коментиран от #19
14:48 11.09.2026
11 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #16, #26
14:52 11.09.2026
12 Пламен
А ние чакаме на рузката чрез Боташ.
Коментиран от #20
14:52 11.09.2026
13 Факт
14:53 11.09.2026
14 хахахаха
До коментар #1 от "Янко1":Е го на един майтапчия, ми не ни пази еврото, то и немците ги пази еврото затова там 2,50 евра хахахахаха, в Румъния е няколко цента по скъпо от нашето, та кво евро ни пази.
14:55 11.09.2026
15 БУАХАХХА
напрежението в Близкия изток....
14:58 11.09.2026
16 Брачет
До коментар #11 от "Удри евраста с лопатЕто":Отдъхни малко , де .. Заболяха те ръкете от бой . Седни на дръжката , почини си .
Коментиран от #21
15:00 11.09.2026
17 до Ана
До коментар #5 от "право на въпрос":E какво е на цените в росия?
Те си имат , а такива като тебе искат някак си наготово
Ми няма ще плащаш
15:08 11.09.2026
18 Е па то
1.95 нафта !!!
Ква Румъния ви гони бре мисирки .
15:15 11.09.2026
19 Бомбата
До коментар #10 от "Румбата":Що пък сега като сме краварска република
Защо не ни по 1 , 50 $
А.
Коментиран от #22
15:18 11.09.2026
20 Буташо
До коментар #12 от "Пламен":Чакаш да изям един казан с боб , и после да ти напълня хранилището с маркуча .
15:20 11.09.2026
21 Ко Ко не
До коментар #16 от "Брачет":За това умора немам .
15:22 11.09.2026
22 Румбата
До коментар #19 от "Бомбата":Говори ми в рубли .
Коментиран от #24
15:22 11.09.2026
23 Янке
До коментар #1 от "Янко1":Ти скоро зареждала ли си ма ?
15:23 11.09.2026
24 Веднага
До коментар #22 от "Румбата":78 рубли .
15:25 11.09.2026
25 очевидец
15:33 11.09.2026
26 Стенли
До коментар #11 от "Удри евраста с лопатЕто":Много точно , казано , с и доходите на малчуганите са , по големи , тяхната МРЗ е доста над българската
16:03 11.09.2026
27 Умфри
16:11 11.09.2026