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Илиян Василев: Да следим внимателно посещението на Румен Радев в Полша

Илиян Василев: Да следим внимателно посещението на Румен Радев в Полша

24 Септември, 2026 13:00 949 14

  • румен радев-
  • визита-
  • полша

Официалният дневен ред е широк - икономика, ЕС, сигурност, регионално сътрудничество. Но има една тема, която очевидно доминира за българската страна - МиГ-29

Илиян Василев: Да следим внимателно посещението на Румен Радев в Полша - 1
Снимка: БГНЕС
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тъй като разликата между Доналд Туск и Румен Радев е от небето до земята - и по оценката за войната в Украйна, и по разбирането за мястото на Полша и България в европейската сигурност - посещението на Радев във Варшава заслужава да се гледа внимателно.

Официалният дневен ред е широк - икономика, ЕС, сигурност, регионално сътрудничество. Но има една тема, която очевидно доминира за българската страна - МиГ-29.

Само преди два месеца Радев разговаря с полската WZL-2 именно за продължаването на поддръжката на българските МиГ-29. Полша от своя страна е в съвсем друга стратегическа позиция по отношение на Украйна и руската заплаха. Туск публично разглежда подкрепата за Украйна като част от сигурността на самата Полша.

И тук възниква големият въпрос:

Дали Радев отива във Варшава просто да удължи живота на българските МиГ-29, или се опитва да използва темата в по-широката битка около предоставянето на съветските изтребители на Украйна?

Това вече е политически въпрос, а не технически.

Защото Полша е пряко въвлечена в този спор. През февруари Туск заяви готовност полските МиГ-29 да бъдат предоставени на Украйна в рамките на договореност за украински дронове, а впоследствие Варшава заяви, че сделката е блокирана заради неизпълнени ангажименти от украинска страна.

Затова и българските МиГ-29 не са просто въпрос на ремонт и резервни части. Радев търси вариант да не допусне тези самолети да стигнат до Украйна и очевидно ще изпробва докъде може да се възползва от изострянето в полско-украинските отношения за да отклони самолетите от фронта и ги насочи към България.

Човекът си преследва целта.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    17 4 Отговор
    Коментар от доносник на ДС е антикоментар.

    Коментиран от #6

    13:04 24.09.2026

  • 2 По-голвма

    17 2 Отговор
    Глупост не бях чел скоро! Как може да ви ги ражда главата подобни, на разбирам…

    13:05 24.09.2026

  • 3 Още един,

    11 3 Отговор
    Който си плаща за да му публикуват постовете от социалните медии наред с Кънев и Нинова. Незнайно как станал посланик, че даже и енергиен експерт. Седнал да възхвалява Туск и да го сравнява с Радев. Жалък палячо,изпаднал от политическата сцена, който никъде не може да се реализира. Чудя се, кой плаща за тази публичност.

    13:06 24.09.2026

  • 4 Мдаа

    10 2 Отговор
    Пълни глупости и внушения от страна на тоя парашутист. На всички е известно, че скоро няма да пристигнат отдавна платените F-16 и трябва да се удължи експлоатационния период на МиГ-овете.

    13:08 24.09.2026

  • 5 Абсурдистан

    4 7 Отговор
    Една от основните цели на посещението на мамника в Полша е да моли поляците да ремонтирят старите летящи щайги. Т.е. да целува там, където преди години плю. Не съм забравил, че Мунчо в качеството си на командваш ВВС, бе твърдо против участието на Полша в ремонта на МиГ-29. Този индивид няма никакво чувство за чест.

    13:10 24.09.2026

  • 6 Видьо Видев

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "9689":

    Ако е вярно, че Йотова помилва наркодилъри, това е престъпление от най-високо държавно ниво!

    Коментиран от #10

    13:12 24.09.2026

  • 7 Мич

    10 2 Отговор
    Типичен продажник, Туск не може да стъпи на малкото пръстче на Радев. Скрий се в някоя миша дупка, бокл....к.

    13:13 24.09.2026

  • 8 ИМА ЛИ БРОЯЧ ЗА БОТАШ

    3 7 Отговор
    ПЛАЩАНИЯТА.....ПО КОЛКО МИЛИОНА НА ДЕН ОТИВАТ КЪМ ТУРКИЯ.....

    13:13 24.09.2026

  • 9 фбр

    5 0 Отговор
    Агентът на ДС - Сашо сега е супер демократ!!! Отврат!!!

    13:22 24.09.2026

  • 10 БАНко

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Видьо Видев":

    ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ МАРИН , ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ Е ПОМИЛВАЛ 87 ОСЪДЕНИ ЗА УБИЙСТВО !!! ЗА УБИЙСТВО ПО ОСОБЕНО ЖЕСТОК НАЧИН , ЗА УБИЙСТВО С ЦЕЛ ГРАБЕЖ !!! БИЛ ЛИ СИ РОДЕН ПРЕДИ 15 ГОДИНИ ЗА ДА ЗНАЕШ И ДА МОЖЕШ ДА ЧЕТЕШ ???? 13 ОТ ТЕЗИ ПОМИЛВАНИ СА ИЗВЪРШИЛИ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СЛЕД ТОВА !!!

    13:25 24.09.2026

  • 11 12...34

    3 3 Отговор
    Туск ще му натегне колана

    13:29 24.09.2026

  • 12 Дедо

    3 1 Отговор
    Илиянчо е бившо ДС. След промените се объ.рна на 180 градуса. Илиянчо време е отново да се въртиш . Но мършата как и да я въртиш вси мирише.

    13:37 24.09.2026

  • 13 Докато наблюдаваш

    0 0 Отговор
    гледай нещо полезно да направиш.
    Само приказки всеки знае
    Дела са необходими днес.

    13:37 24.09.2026

  • 14 Полгер

    1 0 Отговор
    Ми да ,Миг 29 като краварите се услушват и не пратят ефките които предплатихме на двойна цена за модела от 1970 година!Жалко че глупаците не ги купиха за 1€ от Германия,а сега хиените ще ни стискат като балканска овца приказката-болен на кревата се лекува!

    14:08 24.09.2026