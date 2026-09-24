Илиян Василев: Да следим внимателно посещението на Румен Радев в Полша

Тъй като разликата между Доналд Туск и Румен Радев е от небето до земята - и по оценката за войната в Украйна, и по разбирането за мястото на Полша и България в европейската сигурност - посещението на Радев във Варшава заслужава да се гледа внимателно.
Официалният дневен ред е широк - икономика, ЕС, сигурност, регионално сътрудничество. Но има една тема, която очевидно доминира за българската страна - МиГ-29.
Само преди два месеца Радев разговаря с полската WZL-2 именно за продължаването на поддръжката на българските МиГ-29. Полша от своя страна е в съвсем друга стратегическа позиция по отношение на Украйна и руската заплаха. Туск публично разглежда подкрепата за Украйна като част от сигурността на самата Полша.
И тук възниква големият въпрос:
Дали Радев отива във Варшава просто да удължи живота на българските МиГ-29, или се опитва да използва темата в по-широката битка около предоставянето на съветските изтребители на Украйна?
Това вече е политически въпрос, а не технически.
Защото Полша е пряко въвлечена в този спор. През февруари Туск заяви готовност полските МиГ-29 да бъдат предоставени на Украйна в рамките на договореност за украински дронове, а впоследствие Варшава заяви, че сделката е блокирана заради неизпълнени ангажименти от украинска страна.
Затова и българските МиГ-29 не са просто въпрос на ремонт и резервни части. Радев търси вариант да не допусне тези самолети да стигнат до Украйна и очевидно ще изпробва докъде може да се възползва от изострянето в полско-украинските отношения за да отклони самолетите от фронта и ги насочи към България.
Човекът си преследва целта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9689
Коментиран от #6
13:04 24.09.2026
2 По-голвма
13:05 24.09.2026
3 Още един,
13:06 24.09.2026
4 Мдаа
13:08 24.09.2026
5 Абсурдистан
13:10 24.09.2026
6 Видьо Видев
До коментар #1 от "9689":Ако е вярно, че Йотова помилва наркодилъри, това е престъпление от най-високо държавно ниво!
Коментиран от #10
13:12 24.09.2026
7 Мич
13:13 24.09.2026
8 ИМА ЛИ БРОЯЧ ЗА БОТАШ
13:13 24.09.2026
9 фбр
13:22 24.09.2026
10 БАНко
До коментар #6 от "Видьо Видев":ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ МАРИН , ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ Е ПОМИЛВАЛ 87 ОСЪДЕНИ ЗА УБИЙСТВО !!! ЗА УБИЙСТВО ПО ОСОБЕНО ЖЕСТОК НАЧИН , ЗА УБИЙСТВО С ЦЕЛ ГРАБЕЖ !!! БИЛ ЛИ СИ РОДЕН ПРЕДИ 15 ГОДИНИ ЗА ДА ЗНАЕШ И ДА МОЖЕШ ДА ЧЕТЕШ ???? 13 ОТ ТЕЗИ ПОМИЛВАНИ СА ИЗВЪРШИЛИ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СЛЕД ТОВА !!!
13:25 24.09.2026
11 12...34
13:29 24.09.2026
12 Дедо
13:37 24.09.2026
13 Докато наблюдаваш
Само приказки всеки знае
Дела са необходими днес.
13:37 24.09.2026
14 Полгер
14:08 24.09.2026