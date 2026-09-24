Илиян Василев: Да следим внимателно посещението на Румен Радев в Полша

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тъй като разликата между Доналд Туск и Румен Радев е от небето до земята - и по оценката за войната в Украйна, и по разбирането за мястото на Полша и България в европейската сигурност - посещението на Радев във Варшава заслужава да се гледа внимателно.

Официалният дневен ред е широк - икономика, ЕС, сигурност, регионално сътрудничество. Но има една тема, която очевидно доминира за българската страна - МиГ-29.

Само преди два месеца Радев разговаря с полската WZL-2 именно за продължаването на поддръжката на българските МиГ-29. Полша от своя страна е в съвсем друга стратегическа позиция по отношение на Украйна и руската заплаха. Туск публично разглежда подкрепата за Украйна като част от сигурността на самата Полша.

И тук възниква големият въпрос:

Дали Радев отива във Варшава просто да удължи живота на българските МиГ-29, или се опитва да използва темата в по-широката битка около предоставянето на съветските изтребители на Украйна?

Това вече е политически въпрос, а не технически.

Защото Полша е пряко въвлечена в този спор. През февруари Туск заяви готовност полските МиГ-29 да бъдат предоставени на Украйна в рамките на договореност за украински дронове, а впоследствие Варшава заяви, че сделката е блокирана заради неизпълнени ангажименти от украинска страна.

Затова и българските МиГ-29 не са просто въпрос на ремонт и резервни части. Радев търси вариант да не допусне тези самолети да стигнат до Украйна и очевидно ще изпробва докъде може да се възползва от изострянето в полско-украинските отношения за да отклони самолетите от фронта и ги насочи към България.

Човекът си преследва целта.