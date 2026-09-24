Свалени руски ракети! Украинската армия се похвали със солидни успехи срещу вражеската артилерия

През нощта срещу 24 септември системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна са свалили или неутрализирали 227 руски въздушни цели, включително четири противокорабни ракети "Циркон" и три балистични ракети ("Искандер-М", С-400 или KN-23).

Украинските военновъздушни сили съобщиха за това, като отбелязаха, че списъкът включва също един апарат тип "Бандерол"/"Дань-Т" и 219 руски безпилотни летателни апарата (БЛА) - по-конкретно модели "Шахед" и "Гербера", както и други видове дронове, предава УНИАН.

Основните цели на руските удари са били Одеска и Киевска област. Използвани са противокорабни ракети "Циркон" от руските области Курск, Ростов и Орел; с балистични ракети "Искандер-М", С-400 и KN-23 от областите Курск и Брянск (Русия); както и с 282 ударни БЛА - включително реактивни модели, дронове "Гербера", баражиращи боеприпаси "Бандерол" (Дань-Т) и дронове-примамки "Пародия" - от следните направления: Орел, Милерово, Шаталово, Курск и Приморско-Ахтарск, Донецк, Гвардейское и Чауда, както и от акваторията на Азовско море.

Регистрирани са попадения на 13 места, докато отломки от прехванати цели са паднали на 10 места.

Съобщава се, че атаката продължава, като във въздушното пространство понастоящем се намират десетки руски БЛА.

В изявление пред журналисти в Ню Йорк президентът Володимир Зеленски заяви, че през нощта срещу 24 септември руските сили са предприели атака с балистични ракети на три вълни. Над Киев са били успешно свалени 60% от балистичните ракети:

"Днес над Киев бяха свалени 60% от балистичните ракети... Бих искал да бяха свалени повече... Но 60% бяха прехванати - не 10% и не нула. Имаше моменти през тази година, когато не беше свалена нито една. И това не беше поради липса на опит, а поради недостиг на ракети".