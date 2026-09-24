Свалени руски ракети! Украинската армия се похвали със солидни успехи срещу вражеската артилерия

През нощта срещу 24 септември системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна са свалили или неутрализирали 227 руски въздушни цели, включително четири противокорабни ракети "Циркон" и три балистични ракети ("Искандер-М", С-400 или KN-23).
Украинските военновъздушни сили съобщиха за това, като отбелязаха, че списъкът включва също един апарат тип "Бандерол"/"Дань-Т" и 219 руски безпилотни летателни апарата (БЛА) - по-конкретно модели "Шахед" и "Гербера", както и други видове дронове, предава УНИАН.
Основните цели на руските удари са били Одеска и Киевска област. Използвани са противокорабни ракети "Циркон" от руските области Курск, Ростов и Орел; с балистични ракети "Искандер-М", С-400 и KN-23 от областите Курск и Брянск (Русия); както и с 282 ударни БЛА - включително реактивни модели, дронове "Гербера", баражиращи боеприпаси "Бандерол" (Дань-Т) и дронове-примамки "Пародия" - от следните направления: Орел, Милерово, Шаталово, Курск и Приморско-Ахтарск, Донецк, Гвардейское и Чауда, както и от акваторията на Азовско море.
Регистрирани са попадения на 13 места, докато отломки от прехванати цели са паднали на 10 места.
Съобщава се, че атаката продължава, като във въздушното пространство понастоящем се намират десетки руски БЛА.
В изявление пред журналисти в Ню Йорк президентът Володимир Зеленски заяви, че през нощта срещу 24 септември руските сили са предприели атака с балистични ракети на три вълни. Над Киев са били успешно свалени 60% от балистичните ракети:
"Днес над Киев бяха свалени 60% от балистичните ракети... Бих искал да бяха свалени повече... Но 60% бяха прехванати - не 10% и не нула. Имаше моменти през тази година, когато не беше свалена нито една. И това не беше поради липса на опит, а поради недостиг на ракети".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #8, #20
17:26 24.09.2026
2 Kaлпазанин
17:27 24.09.2026
3 Робот
17:27 24.09.2026
4 ДрайвингПлежър
17:28 24.09.2026
5 Бялджип
Коментиран от #23
17:28 24.09.2026
6 Пусин съм
Коментиран от #10, #12
17:29 24.09.2026
7 Човек все ще научи нещо
17:30 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Артилерия и ракети
Кой ли се връзва на тъпотиите
17:32 24.09.2026
10 Ами тя Русия
До коментар #6 от "Пусин съм":никога не е искала да превзема Киев за 3 дни. Троленето е последната фаза на отчаянието на фашизма в Украйна! 😄
Коментиран от #15
17:32 24.09.2026
11 Инфо от фашистката УНИАН
17:33 24.09.2026
12 зеля съм
До коментар #6 от "Пусин съм":Ми Москва не гори, и бяха в Крим на 3тия ден и се отиде на преговори в Истанбул, сега целите са други, фалит на ЕС, евраста трябва да пълзи по гол тумбак хахахаха, други неадекватни въпроси.
Коментиран от #22
17:35 24.09.2026
13 Розовото пони зеля
17:37 24.09.2026
14 Мишел
17:37 24.09.2026
15 Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡
До коментар #10 от "Ами тя Русия":Монголята твърдяха друго:
„Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна.“ -
говорителя на руското външно министерство Мария Захарова (15 февруари 2022 г.)
Коментиран от #27
17:39 24.09.2026
16 Розовото пони зеля
17:39 24.09.2026
17 оня с коня
важното е че във киев спят във метрото
а във москва си спят у къщите
толкова
17:39 24.09.2026
18 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
17:40 24.09.2026
19 дискотека укрия
17:41 24.09.2026
20 Утеха
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Ти във себе си потърси! И в себе си утеха ако не намериш е-и си майката и Ти!
Коментиран от #25
17:41 24.09.2026
21 Розовото пони зеля
17:41 24.09.2026
22 Чиба, nocepko 💩 !
До коментар #12 от "зеля съм":Точно форумен де.бил 🤡 знае какви са целите на Путлер и рашистката му craн . 🤣🤣🤣
17:42 24.09.2026
23 Прав си
До коментар #5 от "Бялджип":Само че процентът на украинските лъжи е по-висок, близо 100. Тая зима 404 приключва, догодина скапаните ЕС и НАТО се разпадат.
17:42 24.09.2026
24 az СВО Победа 81
1. Хвалбите на наркофюрерът отдавна са ни ясни.... 🤣
2. А фактите говорят за следното:
При сутрешният удар по Киев, ВСУ на бърза ръка е похарчило 10-те броя противоракети "Пейтриът", подарък от Берлин.
Особен ефект от използването им не се наблюдавал....
Свалени са само три леки балистични ракети от комплекса С-400.
3. Пораженията от сутрешният удар са значителни, в т.ч. и в Киев.
17:43 24.09.2026
25 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #20 от "Утеха":не мога да прежаля наСЕСЕСРА , тогава бяхме първи във класациите и викахме УРА
Коментиран от #26
17:45 24.09.2026
26 Неразбрал
До коментар #25 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":ЕССР, ли ?
17:46 24.09.2026
27 Както казах
До коментар #15 от "Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡":Русия никога не е искала да превзема Киев за 3 дни. Троленето е последната фаза на отчаянието на фашизма в Украйна! 😄
17:48 24.09.2026
28 хахахахха
17:53 24.09.2026