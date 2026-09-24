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Свалени руски ракети! Украинската армия се похвали със солидни успехи срещу вражеската артилерия
  Тема: Украйна

Свалени руски ракети! Украинската армия се похвали със солидни успехи срещу вражеската артилерия

24 Септември, 2026 17:23 747 28

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • искандер-
  • циркон

В изявление пред журналисти в Ню Йорк президентът Володимир Зеленски заяви, че през нощта срещу 24 септември руските сили са предприели атака с балистични ракети на три вълни

Свалени руски ракети! Украинската армия се похвали със солидни успехи срещу вражеската артилерия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

През нощта срещу 24 септември системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Украйна са свалили или неутрализирали 227 руски въздушни цели, включително четири противокорабни ракети "Циркон" и три балистични ракети ("Искандер-М", С-400 или KN-23).

Украинските военновъздушни сили съобщиха за това, като отбелязаха, че списъкът включва също един апарат тип "Бандерол"/"Дань-Т" и 219 руски безпилотни летателни апарата (БЛА) - по-конкретно модели "Шахед" и "Гербера", както и други видове дронове, предава УНИАН.

Основните цели на руските удари са били Одеска и Киевска област. Използвани са противокорабни ракети "Циркон" от руските области Курск, Ростов и Орел; с балистични ракети "Искандер-М", С-400 и KN-23 от областите Курск и Брянск (Русия); както и с 282 ударни БЛА - включително реактивни модели, дронове "Гербера", баражиращи боеприпаси "Бандерол" (Дань-Т) и дронове-примамки "Пародия" - от следните направления: Орел, Милерово, Шаталово, Курск и Приморско-Ахтарск, Донецк, Гвардейское и Чауда, както и от акваторията на Азовско море.

Регистрирани са попадения на 13 места, докато отломки от прехванати цели са паднали на 10 места.

Съобщава се, че атаката продължава, като във въздушното пространство понастоящем се намират десетки руски БЛА.

В изявление пред журналисти в Ню Йорк президентът Володимир Зеленски заяви, че през нощта срещу 24 септември руските сили са предприели атака с балистични ракети на три вълни. Над Киев са били успешно свалени 60% от балистичните ракети:

"Днес над Киев бяха свалени 60% от балистичните ракети... Бих искал да бяха свалени повече... Но 60% бяха прехванати - не 10% и не нула. Имаше моменти през тази година, когато не беше свалена нито една. И това не беше поради липса на опит, а поради недостиг на ракети".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    5 15 Отговор
    когато цъфнат теменугите , и работите тръгнат зле.......на СИВ и другите, разтуряй СЕСЕРЕ

    Коментиран от #8, #20

    17:26 24.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    20 3 Отговор
    Тцтцтцтц ,и с какво да ги свалили то па голвмото хвалене ,с прашки ли ?????те руснаците не бяха ли ги свършили отдавна ракетите

    17:27 24.09.2026

  • 3 Робот

    15 4 Отговор
    Вместо ненужни и измислени новини съюзниците на Украйна можеха да дарят агрегатори и гориво за зимата..!

    17:27 24.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    17 3 Отговор
    Та... солиден успех или както 2 новини по-назад деликатно пише "ситуацията се усложнява" - аемек азовците пак ги дънят яката!

    17:28 24.09.2026

  • 5 Бялджип

    18 3 Отговор
    " Украинската армия се похвали със солидни успехи..." Това е част от заглавието. Обаче досега всички нормални хора на планетата, приемат с голямо недоверие и скептицизъм гръмките изявления на Зеленски и бандитската му компания. В 80 % те се оказват дебели лъжи и мечти.

    Коментиран от #23

    17:28 24.09.2026

  • 6 Пусин съм

    4 19 Отговор
    Сибига към Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Русия искаше да превземе Киев за три дни. Защо Москва гори четири години по-късно?“

    Коментиран от #10, #12

    17:29 24.09.2026

  • 7 Човек все ще научи нещо

    16 2 Отговор
    Не знаех, че артилерията изстрелва ракети. Явно технологиите много са напреднали...

    17:30 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Артилерия и ракети

    17 2 Отговор
    Две несъвместими понятия.
    Кой ли се връзва на тъпотиите

    17:32 24.09.2026

  • 10 Ами тя Русия

    18 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пусин съм":

    никога не е искала да превзема Киев за 3 дни. Троленето е последната фаза на отчаянието на фашизма в Украйна! 😄

    Коментиран от #15

    17:32 24.09.2026

  • 11 Инфо от фашистката УНИАН

    14 1 Отговор
    Значи 100% лъжи и за капак и зелената въшка казала.

    17:33 24.09.2026

  • 12 зеля съм

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пусин съм":

    Ми Москва не гори, и бяха в Крим на 3тия ден и се отиде на преговори в Истанбул, сега целите са други, фалит на ЕС, евраста трябва да пълзи по гол тумбак хахахаха, други неадекватни въпроси.

    Коментиран от #22

    17:35 24.09.2026

  • 13 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    А укрите искат да изстрелят зеления гном с артилерииска ракета към Русия.

    17:37 24.09.2026

  • 14 Мишел

    6 1 Отговор
    Украйна се хвали със свалени хиперзвукови ракети Циркон, но не казва с какво ги е свалила. Свалени са с пращка, защото НатО няма противооръжие срещу хиперзвукови оръжия.

    17:37 24.09.2026

  • 15 Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Ами тя Русия":

    Монголята твърдяха друго:
    „Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна.“ -
    говорителя на руското външно министерство Мария Захарова (15 февруари 2022 г.)

    Коментиран от #27

    17:39 24.09.2026

  • 16 Розовото пони зеля

    7 1 Отговор
    Зеленото гном го изритаха от краварско кат мръсно псе, обещаха му ракети след 5 години, да доде тогава пак да си ги проси.

    17:39 24.09.2026

  • 17 оня с коня

    8 1 Отговор
    изобщо не ме вълнува кой колко ракети е свалил

    важното е че във киев спят във метрото

    а във москва си спят у къщите

    толкова

    17:39 24.09.2026

  • 18 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    10 1 Отговор
    НИЩО НЕ Е СВАЛЕНО ЗАЩОТО ЦЕЛИТЕ СА В ПЛАМЪЦИ ..( СКЛАДОВЕ,ИНТЕРНЕТ ЦЕНТРОВЕ,ЦЕХОВЕ ЗА СГЛОБ.НА ДРОНОВЕ...).САЩ НЯМАТ СПОСОБ ДА СЕ ЗАЩИТАВАТ ОТ ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТИ КАТО ЦИРКОН,КИНЖАЛ.НЯМАТ ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ,ФАКТИ ! ИРАН ГИ ПОПИЛЯ И УНИЩОЖИ НАД 20 АМЕРИКАНСКИ БАЗИ, ТОЧНО СЪС ХИПЕРЗВУКОВИ " FATTAH-2".ЦЯЛ СВЯТ ВИДЯ ПОЗОРА И БЕЗЗАЩИТНОСТА НА САЩ. ФАКТИ ДА СЕ ОСВЕДОМЯТ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ЗА 4 ГОДИНИ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕГРАДАЦИЯ.

    17:40 24.09.2026

  • 19 дискотека укрия

    6 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    17:41 24.09.2026

  • 20 Утеха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Ти във себе си потърси! И в себе си утеха ако не намериш е-и си майката и Ти!

    Коментиран от #25

    17:41 24.09.2026

  • 21 Розовото пони зеля

    6 2 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    17:41 24.09.2026

  • 22 Чиба, nocepko 💩 !

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "зеля съм":

    Точно форумен де.бил 🤡 знае какви са целите на Путлер и рашистката му craн . 🤣🤣🤣

    17:42 24.09.2026

  • 23 Прав си

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Само че процентът на украинските лъжи е по-висок, близо 100. Тая зима 404 приключва, догодина скапаните ЕС и НАТО се разпадат.

    17:42 24.09.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Накратко:

    1. Хвалбите на наркофюрерът отдавна са ни ясни.... 🤣

    2. А фактите говорят за следното:
    При сутрешният удар по Киев, ВСУ на бърза ръка е похарчило 10-те броя противоракети "Пейтриът", подарък от Берлин.
    Особен ефект от използването им не се наблюдавал....
    Свалени са само три леки балистични ракети от комплекса С-400.

    3. Пораженията от сутрешният удар са значителни, в т.ч. и в Киев.

    17:43 24.09.2026

  • 25 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Утеха":

    не мога да прежаля наСЕСЕСРА , тогава бяхме първи във класациите и викахме УРА

    Коментиран от #26

    17:45 24.09.2026

  • 26 Неразбрал

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    ЕССР, ли ?

    17:46 24.09.2026

  • 27 Както казах

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡":

    Русия никога не е искала да превзема Киев за 3 дни. Троленето е последната фаза на отчаянието на фашизма в Украйна! 😄

    17:48 24.09.2026

  • 28 хахахахха

    2 0 Отговор
    То според униан хахлите свалят даже повече от колкото са изстреляни 🤣

    17:53 24.09.2026

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