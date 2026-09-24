Реал Мадрид готви нов договор за Джуд Белингам

Реал Мадрид подготвя предложение за нов договор на Джуд Белингам, въпреки че настоящото споразумение на английския халф е в сила до 30 юни 2029 г. Потенциалното продължаване може да обвърже 23-годишния футболист с испанския клуб до 2030 или 2031 година. Информацията е на испанския вестник Marca.

Белингам премина в Реал Мадрид през юли 2023 г. и подписа договор за шест сезона. Въпреки че до края на настоящия контракт остават почти три години, мадридският клуб вече обмисля ново споразумение за един от основните си футболисти.

Годишната заплата на халфа се оценява на около 20,83 милиона евро преди бонусите. Сумата е по-ниска от възнагражденията на Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе, които според публикуваните оценки получават приблизително по 31,25 милиона евро на сезон преди допълнителните плащания.

Винисиус вече продължи договора си с Реал Мадрид до 2032 г., а ново споразумение с Белингам би подредило английския национал сред дългосрочно обвързаните с клуба водещи играчи. Размерът на евентуалното увеличение на заплатата на Белингам не е посочен.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната стойност на футболиста на 160 милиона евро. Белингам пристигна в Мадрид от Борусия Дортмунд и бързо се превърна в централен играч за испанския тим, който сега планира да удължи престоя му на „Сантяго Бернабеу“.

Източници: БТА, Марка